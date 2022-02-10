МИД Грузии прокомментировал прошедшую в парламенте Италии конференцию

Депутат парламента Италии Маттео Далл’Оссо накануне провел пресс-конференцию на тему «Право народов на самоопределение. Абхазия и Большая Европа». В формате онлайн в ней принял участие президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания. Он заявил, что Абхазия «открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами, которые уважают ее позицию».

«Приятно, что все больше итальянцев открывает для себя нашу страну, ее культуру, налаживаются связи между городами Абхазии и Италии. Ведь между нашими народами давние исторические связи», – сказал абхазский лидер.

В МИД Грузии заявили, что по дипломатическим каналам ведут активную коммуникацию с итальянской стороной и уверены, что в Риме соответствующим образом отреагируют на действия политика Маттео Далл’Оссо.

«Италия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Итальянская сторона неоднократно делала официальные заявления, осуждающие незаконную деятельность оккупационных режимов на итальянской территории.

Что касается указанного политика, то Маттео Далл’Оссо известен своими тесными контактами с представителями оккупационного режима. Он и раньше активно участвовал в провокационных действиях представителей режима», – заявили в МИД Грузии.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», во внешнеполитическом ведомстве Грузии также прокомментировали сообщение о том, что Абхазия добивается получения статуса государства-наблюдателя в ООН. Глава абхазского МИДа Инал Ардзинба передал соответствующее обращение на имя генсека ООН Антониу Гутерриша вице-президенту Всемирной федерации ассоциаций ООН, первому заместителю председателя Российской ассоциации содействия ООН Алексею Борисову.

В Тбилиси считают, что это «очередной пропагандистский ход оккупационного режима, который не имеет реального воплощения».

«Оккупационные режимы неоднократно пытались предпринять пропагандистские шаги для укрепления имиджа «независимого» образования, что обычно заканчивается неудачей», – заявила пресс-секретарь МИД Мари Нарчемашвили.