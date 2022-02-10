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Надпись на бутылке мацуна в эфире грузинского канала спровоцировала скандал
Грузинская телекомпания «Имеди» подготовила сюжет о запрете поставок через Грузию в Россию армянского кисломолочного продукта – мацуна. Как сообщалось ранее, причина запрета состоит в том, что Грузия зарегистрировала «мацони» в качестве своего географического указания. Армянские производители начали экспортировать мацун в Россию с надписью «Армянский горный йогурт».
Сюжет «Имеди», подготовленный на эту тему, спровоцировал новый скандал. Во время представления материала на экране появились бутылки с молочным продуктом. По-грузински на них было написано «мацун», а по-армянски – «Карабах – это Азербайджан, толма тоже азербайджанская».
В телекомпании «Имеди» заявили грузинской службе Радио Свобода, что в эфире была использована фотография из поисковика Google, ошибку совершил технический сотрудник.
В официальном заявлении, опубликованном на сайте телекомпании, «Имеди» выражает сожаление и приносит извинения из-за ошибки.
«Эта часть сюжета будет удалена из всех социальных платформ холдинга», – сказано в заявлении.
На ошибку телеканала «Имеди» обратил внимание проживающий в Грузии Георгий Тумасян. О скандале теперь пишут и грузинские СМИ.
Отметим, что тема запрета поставок мацуна была довольно обсуждаемой в грузинском сегменте соцсетей. Пользователи спорили о том, кто у кого позаимствовал популярный молочный продукт.
Другие новости дня
МИД Грузии прокомментировал прошедшую в парламенте Италии конференцию
Депутат парламента Италии Маттео Далл’Оссо накануне провел пресс-конференцию на тему «Право народов на самоопределение. Абхазия и Большая Европа». В формате онлайн в ней принял участие президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания. Он заявил, что Абхазия «открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами, которые уважают ее позицию».
«Приятно, что все больше итальянцев открывает для себя нашу страну, ее культуру, налаживаются связи между городами Абхазии и Италии. Ведь между нашими народами давние исторические связи», – сказал абхазский лидер.
В МИД Грузии заявили, что по дипломатическим каналам ведут активную коммуникацию с итальянской стороной и уверены, что в Риме соответствующим образом отреагируют на действия политика Маттео Далл’Оссо.
«Италия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Итальянская сторона неоднократно делала официальные заявления, осуждающие незаконную деятельность оккупационных режимов на итальянской территории.
Что касается указанного политика, то Маттео Далл’Оссо известен своими тесными контактами с представителями оккупационного режима. Он и раньше активно участвовал в провокационных действиях представителей режима», – заявили в МИД Грузии.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», во внешнеполитическом ведомстве Грузии также прокомментировали сообщение о том, что Абхазия добивается получения статуса государства-наблюдателя в ООН. Глава абхазского МИДа Инал Ардзинба передал соответствующее обращение на имя генсека ООН Антониу Гутерриша вице-президенту Всемирной федерации ассоциаций ООН, первому заместителю председателя Российской ассоциации содействия ООН Алексею Борисову.
В Тбилиси считают, что это «очередной пропагандистский ход оккупационного режима, который не имеет реального воплощения».
«Оккупационные режимы неоднократно пытались предпринять пропагандистские шаги для укрепления имиджа «независимого» образования, что обычно заканчивается неудачей», – заявила пресс-секретарь МИД Мари Нарчемашвили.
Россия и Беларусь проводят военные учения вблизи границ с Украиной
В Беларуси сегодня начались совместные с Россией военные учения "Союзная решимость - 2022". В ходе десятидневных маневров вооруженные силы двух стран отработают задачи по отражению гипотетической агрессии стран Запада и Украины против Беларуси и России, а также по противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства, сообщило Минобороны России.
Проведение учений было одобрено президентом России Владимиром Путиным и Александром Лукашенко ещё в декабре.
Количество военнослужащих и единиц техники, участвующих в учениях, не называлось. Известно, что Россия отправила в Беларусь дивизионы зенитно-ракетных комплексов С-400, зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С", многоцелевые истребители Су-35С и штурмовики Су-25СМ.
Масштабная переброска в страну российских войск и техники – под предлогом учений – вызвала обеспокоенность стран Запада и Украины.
Российские войска концентрируются недалеко от белорусско-украинской границы. Запад опасается, что Россия наращивает группировку на этих территориях для последующего вторжения в Украину. У границ с Украиной, по последним оценкам, сконцентрировано уже около 120 тысяч российских военных. При этом расстояние от белорусской границы до Киева меньше, чем от российской.
- Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит беспрецедентными санкциями.
- Россия заявляет, что не планирует вторжения в Украину, и обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи российских границ.
- Украинские власти признают наличие угрозы, но отмечают, что она существует с 2014 года. В Киеве за последние недели не раз заявляли, что Украина не наблюдает сейчас такой концентрации российских сил, которая бы свидетельствовала о близком вторжении.
Морис Квителашвили занял 10-е место на Олимпиаде в Пекине
Грузинский фигурист Морис Квителашвили занял 10-е место на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) в мужском одиночном катании.
Квителашвили получил за произвольную программу 170.64 балла и 268.62 в сумме. После короткой программы Морис занимал пятое место.
Квителашвили в Пекине повторил успех грузинской фигуристки Элене Гедеванишвили, занявшей в 2006 году на Олимпиаде в Турине десятое место.
Обладателем золотой медали среди фигуристов в Пекине стал американский фигурист Нэйтан Чен (332,60). Тренер Чена – уроженец Тбилиси Рафаэль Арутюнян.
Серебряным призёром стал японец Юма Кагияма (310.05), бронзовым – его соотечественник Сёма Уно (293.00).
- Ранее грузинская команда впервые выступила в командных соревнованиях. По итогам четырех выступлений Грузия уступила Китаю лишь по дополнительным параметрам и не смогла выйти в финал, заняв 6-е место.
- Выиграли командный турнир россияне, однако церемонию награждения призеров командных соревнований отложили из-за проблем с допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой.
Дмитрий Тасоев избран инициативной группой кандидатом на пост югоосетинского президента
Инициативная группа выдвинула кандидатуру бывшего депутата парламента самопровозглашенной республики Южная Осчетия Дмитрия Тасоева претендентом на президентский пост. Собрание инициативной группы по выдвижению Дмитрия Тасоева прошло в среду в Научно-исследовательском институте.
Из ста человек, необходимых для проведения собрания инициативной группы, на мероприятии было зарегистрировано 123 человека. Председателем собрания единогласно был избран Роланд Келехсаев, секретарем - Марина Бекоева.
«Спасибо, что доверились мне. Быть президентом – это сложная и ответственная должность, и все, кто это понимает – будут работать на благо народа, а иные же думают лишь о своем благополучии», - сказал Тасоев.
Он выделил основные пункты своей предвыборной программы – это изменение формы правления в республике, т.е. поменять президентскую форму правления на парламентскую, чтобы парламент назначал исполнительную власть, а президент представлял интересы республики за ее пределами. Также, по мнению Тасоева, необходимо упразднить партии, создать критерии по отбору кандидатов на должность депутата парламента и изменить Конституцию, «поскольку законы работают не на благо граждан, а против».
На собрании также присутствовал еще один претендент на президентский пост Гено Каджаев.
- Предвыборная кампания стартовала в Южной Осетии 21 января. Согласно выборному законодательству, инициативные группы и политические партии уведомляют ЦИК о проведении собраний и съездов по выдвижению кандидатов на должность президента не позднее чем за пять дней до дня их проведения. Центральная избирательная комиссия будет принимать документы о выдвижении кандидатов на пост президента до 20 февраля включительно. «То есть, уже 21 февраля документы политических партий и инициативных групп избирателей по выдвижению кандидатов Центризбиркомом приниматься более не будут», - уточнили в ЦИК.
На конференции в Мюнхене в этом году не будет официальной делегации РФ
Российская официальная делегация в нынешнем году не будет участвовать в Мюнхенской конференции, которая считается крупнейшим международным форумом по вопросам безопасности.
Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, в Москве интерес к мероприятию заметно упал. «Мы вынуждены с сожалением констатировать, что в последние годы конференция все больше трансформируется в такой трансатлантический форум, утрачивая инклюзивность и объективность», - отметила в среду, 9 февраля, Мария Захарова.
Как пишет издание «Коммерсантъ», которое ссылается на свои источники, причин у ситуации две: строгие антиковидные ограничения для обладателей не признанных Евросоюзом вакцин и раздражение российской стороны резкими высказываниями организаторов мероприятия.
В частности, «Коммерсантъ» пишет, что руководитель конференции Вольфганг Ишингер ранее занимал по отношению к России более взвешенную позицию, стремясь даже после начала конфликта вокруг Украины в 2014 году выступать своего рода посредником. В последнее же время Ишингер свою позицию заметно ужесточил и указывал, среди прочего, на ущерб для репутации Германии внутри НАТО, вызванный нежеланием Берлина отказываться от проекта «Северный поток-2» и поставлять вооружения Украине.
Конференция пройдет на фоне сохраняющейся напряженности в Европе, которая связана с опасениями Запада относительно возможности российского военного вторжения в Украину. Москва такие планы отрицает.
7 февраля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин не будет принимать участие в Мюнхенской конференции. «У Путина нет планов участия ни в каких форматах», - сказал Песков.
Ранее со ссылкой на Ишингера сообщалось, что он предложил Владимиру Путину изложить свою позицию участникам форума в Мюнхене, выступив перед ними в режиме видеоконференции. По словам Ишингера, в Мюнхене в этом году ждут около 35 глав государств и правительств, а также вице-президента США Камалу Харрис, генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, около 100 министров иностранных дел и обороны.
Партия «Апсны» выдвинула двух кандидатов в депутаты
Политическая партия «Апсны» выдвинула кандидатами в депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия:
- Виталия Габния - по избирательному округу №8;
- Астамура Джугелия - по избирательному округу №16.
10 февраля завершается выдвижение кандидатов в депутаты.
- Парламентские выборы в Абхазии пройдут 12 марта. Право выдвижения кандидатов в депутаты парламента принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в абхазском Минюсте не позднее чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего состава парламента и группам избирателей.
Инициативная группа в поддержку Алимбега Плиева уведомила югоосетинский ЦИК о собрании
В Центризбирком самопровозглашенной республики Южная Осетия поступило еще одно уведомление от инициативной группы избирателей о проведении собрания по выдвижению на пост президента депутата парламента первого созыва, директора цхинвальского Лесокомбината Алимбега Плиева, на предстоящих 10 апреля президентских выборах
«Инициативная группа уведомила ЦИК о проведении собрания в конференц-зале гостиницы «Ирыстон» 16 февраля в 13:00 по выдвижению Плиев Алимбег Сардионович кандидатом в президенты», - сообщил информагентству «Рес» член ЦИК Игорь Чочиев.
В ЦИК ранее поступили уведомления от правящей политической партии «Единая Осетия», Народной партии, партии «Единство народа» и Компартии, а также еще 14 инициативных групп.
- Предвыборная кампания стартовала в Южной Осетии 21 января. Согласно выборному законодательству, инициативные группы и политические партии уведомляют ЦИК о проведении собраний и съездов по выдвижению кандидатов на должность президента не позднее чем за пять дней до дня их проведения. Центральная избирательная комиссия будет принимать документы о выдвижении кандидатов на пост президента до 20 февраля включительно. «То есть, уже 21 февраля документы политических партий и инициативных групп избирателей по выдвижению кандидатов Центризбиркомом приниматься более не будут», - уточнили в ЦИК.
ЕС введет санкции против троих депутатов Госдумы от Крыма
Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского союза согласовал решение добавить еще пятерых россиян в санкционный список, созданный за нарушение суверенитета Украины. Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.
Санкции будут введены против троих депутатов Госдумы, представляющих в российском парламенте аннексированный Крым, передает канал «Настоящее время». Это Алексей Черняк, Леонид Бабашов и Татьяна Лобач, все они члены партии «Единая Россия».
Кроме того, в санкционный список попадут председатель российского избирательного комитета Севастополя Нина Фаустова и ее заместитель Александр Чмыхалов.
Их активы на территории ЕС, если они есть, будут заморожены, кроме того, им будет запрещено въезжать в страны союза. Официально санкционный список будет расширен в феврале. Сейчас в нем 177 человек и 48 компаний.
- Крым был аннексирован Россией по результатам референдума на полуострове в марте 2014 года. Он был проведен в нарушение законодательства Украины и после того, как основные объекты региона были взяты под контроль российскими войсками. Украина и почти все страны мира не признают референдум и его итоги.
COVID-19 в Южной Осетии: 94 новых случая, один – летальный
Тестирование на коронавирус за сутки провели у 260 жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия, выявлено 94 новых случая заражения. Об этом агентству «Рес» сообщила глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 2160 человек, 150 — сняты с учета медиков за сутки», – добавила она.
В «красную зону» инфекционной больницы цхинвальского медцентра за сутки госпитализированы восемь человек.
«Проходят лечение от коронавируса в инфекционной больнице 69 человек, пять пациентов находятся в реанимации, один человек – мужчина 85 лет – скончался от последствий ковида. Семь человек выписаны из стационара. Количество больных, которые проходят амбулаторное лечение, на сегодняшний день составляет 1123», – заявила заместитель директора медцентра Зарина Туаева.
Ранее в Южной Осетии до 13 февраля продлили действующие ковид–ограничения. Закрыты все учебные заведения и детсады, спортивные секции, запрещено проведение массовых мероприятий.
СМИ: Жириновский госпитализирован с серьезным поражением легких
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направлен в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) с коронавирусом, у него серьезное поражение легких, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.
«Владимир Вольфович сейчас находится в ЦКБ с коронавирусом», – сказал собеседник агентства.
На просьбу прокомментировать сообщения о том, что у Жириновского поражено 50-75% легких, источник сказал: «Да, поражение легких серьезное».
О госпитализации Жириновского сообщают и другие российские информагентства – ТАСС и РИА Новости.
Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов при этом заявил, что «Владимир Вольфович работает с документами, он нормально себя чувствует».
Вместе с тем на уточняющий вопрос, где именно находится лидер партии, Власов не ответил.
В последнее время Жириновский не появлялся на публичных мероприятиях. Не было его эфиров в партийных мессенджерах.
В декабре Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что вакцинировался от коронавируса восемь раз. По словам политика, он делает новые прививки достаточно часто — каждые два месяца вместо рекомендованных Минздравом шести.
«Нас связывает общая история» – Медоев прокомментировал слова Лукашенко
Глава МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрий Медоев прокомментировал заявление Александра Лукашенко, не исключившего признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Слова Лукашенко, по словам Медоева, имеют под собой веские основания.
«И это не только сложившаяся и очевидная международно-правовая ситуация, связанная с существованием Союзного государства Россия–Беларусь, которая предполагает политические обязательства, в том числе проведение скоординированной внешней политики. Прежде всего, нас связывает общая история и многолетний опыт проживания в едином государстве, в том числе и память о совместной борьбе против фашизма во время Великой Отечественной войны. В свете последних изменений на международной арене, стремительном росте напряженности вокруг наших стран, свидетелями которых мы являемся, стремление к единению и сплочению перед лицом общих угроз является весьма понятным», – сказал Медоев
По его словам, текущий военно-политический кризис вокруг Украины и форсирование процесса милитаризации Грузии актуализировали вопросы поиска коллективной безопасности.
«Но есть еще одно немаловажное основание для такого решения – это полноценные межгосударственные отношения Республики Южная Осетия с Российской Федерацией, с которой на сегодняшний день подписано более 100 межправительственных и межгосударственных соглашений, подписанных на высоком уровне, важнейшими из которых являются оборона и безопасность, таможенные дела и граница, взаимодействие на международной арене. Южная Осетия строго следует подписанным соглашениям и дорожит высоким уровнем двусторонних отношений», – добавил югоосетинский министр.
Он отметил, что Южная Осетия «всегда открыта для международных отношений со всеми государствами, разделяющими основополагающие международно-правовые принципы».
- Ранее в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live» Лукашенко, которого Запад не признаёт легитимно избранным президентом Беларуси, заявил, что не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
- По его словам, как только он поймет необходимость данного шага, и об этом ему скажет президент РФ Владимир Путин, тогда это может произойти. В отношении признания Крыма частью России Лукашенко пояснил свою ранее заявленную позицию, что готов это сделать, когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию.
- В Абхазии позитивно восприняли слова Александра Лукашенко, а в МИД Грузии заявили, что с учетом двусторонних отношений между Беларусью и Грузией, вопрос о признании независимости Абхазии и Южной Осетии не стоит в повестке дня.
- Кремль не будет посылать какие-либо сигналы Александру Лукашенко о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, а также Крыма как российского региона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В результате аварии на трассе Зестафони-Кутаиси погибли пять человек
В Грузии пять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла на трассе Зестафони-Кутаиси, у села Свири.
Как пишет агентство «Интерпрессньюс», легковой автомобиль столкнулся с трайлером. Все пять пассажиров легковушки погибли на месте.
Расследование ДТП начато по части восьмой статьи 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух или более человек).
SpaceX предупредила о потере сразу 40 спутников связи Starlink
SpaceX потеряет до 40 из 49 спутников связи интернет-оператора Starlink, выведенных на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 3 февраля. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте американской корпорации.
Причиной названа геомагнитная буря, случившаяся на следующий день после запуска. Спутники корпорации размещаются на низких орбитах, атмосфера там становится плотнее во время бури, отмечается в сообщении. Сопротивление атмосферы увеличилось на половину, из-за чего спутники оказались не способны выйти на нужную траекторию.
По расчётам SpaceX до 40 выведенных спутников войдут или уже вошли в земную атмосферу. Предполагается, что они сгорят до столкновения с землёй. В коммюнике корпорации говорится, что спутники не угрожают другим космическим объектам, людям или животным.
- SpaceX планирует вывести на орбиту высотой около 550 километров 42 тысячи микроспутников системы Starlink, чтобы обеспечить доступ к скоростному спутниковому интернет-соединению.
- Сейчас на орбите размещены около полутора тысяч спутников. У корпорации есть разрешение на вывод 4408 спутников.
Награждение российских фигуристов на Олимпиаде задержано на сутки
Церемонию награждения призеров олимпийских командных соревнований по фигурному катанию задерживают более чем на сутки из-за проблем с допинг-тестом одного из российских спортсменов. Об этом сообщает издание Inside The Games со ссылкой на источники. Проблемы с церемонией журналистам подтвердили в Международном Олимпийском комитете (МОК) и Международном союзе конькобежцев.
По данным портала, речь идёт о тесте, сданном одним из российских спортсменов ещё до начала Игр в Пекине. Кто из фигуристов его сдал, не уточняется.
В пресс-службе МОК отказались подробно комментировать ситуацию , сославшись на юридические последствия. В Федерации фигурного катания России также отказались давать комментарии.
Ситуация, которая требует консультаций с Международным олимпийским комитетом (МОК), возникла вчера, рассказали в Международном союзе конькобежцев.
Российские фигуристы, выступающие из-за связанных с допингом санкций под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), победили в командных соревнованиях 7 февраля. Церемония награждения должна была состояться 8 февраля в 21 час по местному времени, но до сих пор не проведена.
За российскую команду выступали в одиночном мужском катании Марк Кондратюк, в женском - Камила Валиева, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Россияне набрали 74 очка, на втором месте — команда США , на третьем - Японии.
Как объяснил РБК спортивный юрист Артем Пацаев, автоматический отбор золотой медали у России в командном турнире фигуристов на зимней Олимпиаде в Пекине невозможен, так как аннулирование результата подразумевается только в том случае, если положительная проба взята в период данного соревнования. "А дальше вариантов развития событий так много, что о них нет смысла говорить," - добавил спортивный юрист.
Ранее сообщалось, что российские фигуристы Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов не участвовали в сегодняшней тренировке. При этом, Кондратюк завтра должен выступить в произвольной программе мужского турнира.
Абхазия призывает ООН предоставить ей статус государства-наблюдателя
Самопровозглашенная республика Абхазия призывает Организацию Объединенных Наций (ООН) предоставить ей статус государства-наблюдателя.
Как сообщает пресс-служба абхазского МИДа, глава ведомства Инал Ардзинба передал соответствующее обращение на имя генсека ООН Антониу Гутерриша вице-президенту Всемирной федерации ассоциаций ООН, первому заместителю председателя Российской ассоциации содействия ООН Алексею Борисову.
«(В обращении) глава МИД Абхазии призывает предоставить Республике Абхазия статус государства-наблюдателя в Организации Объединенных Наций, который позволяет участвовать в дискуссиях Генеральной Ассамблеи ООН. Ардзинба подчеркнул, что согласно Уставу ООН одна из ключевых задач Организации заключается в необходимости обеспечения равенства прав больших и малых наций», – сказано в пресс-релизе по итогам прошедшей в Москве встречи.
«Мы хотим, чтобы мир услышал голос Абхазии. Мы сами расскажем о положении дел в нашей стране», – отметил Ардзинба.
На встрече Андзинба и Борисова было согласовано проведение в Абхазии Форума по Целям устойчивого развития ООН. Он может пройти весной текущего года, сказано в сообщении пресс-службы.
Премьер-министр Грузии объявил о кадровых перестановках в правительстве
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил о кадровых перестановках в правительстве.
Должности в Кабмине лишилась министр экономики Натия Турнава. Министерство экономики и устойчивого развития теперь возглавит Леван Давиташвили, который с 2016 года был министром сельского хозяйства, а позднее был назначен руководителем объединенного Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства.
Левана Давиташвили на посту министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства сменит Отар Шамугия, который ранее был заместителем руководителя ведомства. По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, Шамугия – беженец из Сухуми, с 16-летним стажем работы в министерстве, который «добился всего своим трудом».
Саакашвили рассказал о тайных встречах с Лукашенко в Лондоне
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на судебном процессе по делу о растрате госсредств рассказал о тайных встречах с Александром Лукашенко в Лондоне.
«Я четыре раза тайно встречался с Лукашенко в Лондоне. Впервые рассказываю об этом. Это была тайная дипломатия. То, что Лукашенко до сих пор не признал Южную Осетию и Абхазию, является результатом моих поездок в Лондон», – рассказал Саакашвили.
Ранее в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live» Лукашенко, которого Запад не признаёт легитимно избранным президентом Беларуси, заявил, что не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
По его словам, как только он поймет необходимость данного шага, и об этом ему скажет президент РФ Владимир Путин, тогда это может произойти. В отношении признания Крыма частью России Лукашенко пояснил свою ранее заявленную позицию, что готов это сделать, когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию.
В Абхазии позитивно восприняли слова Александра Лукашенко, а в МИД Грузии заявили, что с учетом двусторонних отношений между Беларусью и Грузией, вопрос о признании независимости Абхазии и Южной Осетии не стоит в повестке дня.
Кремль не будет посылать какие-либо сигналы Александру Лукашенко о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, а также Крыма как российского региона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Франция, ФРГ и Польша призвали РФ к деэскалации у границ Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда встретились вчера в Берлине, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. По итогам переговоров они выступили с совместным заявлением, в котором призвали Россию снизить напряженность у украинских границ и начать содержательный диалог по безопасности в Европе.
При этом они подчеркнули, что "любая новая военная агрессия России против Украины повлечет за собой тяжелые последствия и будет иметь высокую цену".
Президент Франции призвал использовать все средства для поддержания диалога с Россией "в разных форматах". Макрон назвал такой диалог "единственным путем к достижению мира в Украине".
"Нас всех объединяет одна цель - сохранить мир в Европе посредством дипломатии , ясных сигналов и готовности действовать сообща", - сказал канцлер Германии. Олаф Шольц отметил, что Берлин, Париж и Варшава вместе хотят добиться "деэскалации чрезвычайно напряженной ситуации". "Нам нужны переговоры и решение", - сказал он.
Лидеры трёх государств заявили, что будут и далее тесно консультироваться с партнерами по ЕС и союзниками по НАТО, чтобы гарантировать мир и безопасность в евро-атлантическом пространстве. При этом они выразили мнение, что НАТО должен постоянно пересматривать стратегию обороны и сдерживания и, если необходимо, корректировать ее.
7 февраля Макрон встречался в Москве с президентом России, в ходе которых, как писала Financial Times, Путин заверил французского лидера, что Россия выведет войска из Беларуси после совместных учений, а также не будет предпринимать никаких "новых военных инициатив".
Вчера Макрон посетил Киев, где провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Макрона, Зеленский подтвердил ему, что Украина готова выполнять Минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе.
- Переговоры проходят на фоне наращивания российской вооружённой группировки у границ с Украиной. Страны Запада опасаются, что Россия может готовить широкомасштабное вторжение в Украину, Москва это отрицает.
- Франция и Германия, наряду с Россией и Украиной, являются участниками так называемого "нормандского формата", в котором обсуждается мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Эти четыре страны подписали Минские соглашения, которые считаются основой для диалога, хотя стороны по-разному подходят к трактовке ряда их положений.
Михаил Саакашвили спел гимн Украины на суде
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в зале Тбилисского городского суда, где проходит слушание по делу о растрате госсредств, спел гимн Украины. Кадры с зала суда транслируют грузинские СМИ.
Саакашвили начал свое выступление с того, что назвал все обвинения беспочвенными, обвинил прокуроров и суд в коррупции. Это вызвало ажиотаж в зале суда и словесную перепалку сторон. После этого адвокаты передали Саакашвили украинский флаг и на телефоне включили гимн Украины, а бывший президент стал подпевать.
Параллельно судебному процессу во дворе Тбилисского городского суда сторонники Саакашвили устроили традиционный митинг в поддержку экс-президента. Они раскрыли плакат с надписью #Freemisha.
По информации СМИ, Саакашвили уже покинул зал суда. На данный момент сторона защиты допрашивает руководителя Специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе.
В Грузии выявили более 25 тысяч новых случаев коронавируса
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончался еще 51 пациент. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 15 351.
За сутки в стране выявили 25 161 новый случай коронавируса. Накануне провели 72 587 тестов: PCR-тестов – 25 555, экспресс–тестов на антиген – 47 032.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус достигла 34,66%, за последние 14 дней составляет 29,26%, за неделю – 32,45%.
Выздоровели еще 16 789 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 375 615, выздоровевших – 1 141 231.
В настоящее время в Грузии 219 007 активных случаев инфицирования, 6036 пациентов лечатся в клиниках, 1252 находятся в тяжелом состоянии.
За сутки вакцинированы от коронавируса 3566 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 759 753.
Минюст США конфисковал биткоины на сумму 3,6 млрд долларов
Министерство юстиции США утверждает, что конфисковало биткоины на сумму 3,6 миллиардов долларов, которые были украдены в результате взлома криптовалютной биржи в 2016 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Также ведомство заявило об аресте двух подозреваемых в попытке отмывания денег.
По словам официальных лиц, это крупнейшая конфискация в истории Минюста. Согласно судебным документам, двое подозреваемых предположительно вступили в сговор с целью отмыть почти 120 тысяч биткоинов, украденных в результате хакерской атаки на криптовалютную биржу Bitfinex. Как утверждает сторона обвинения, биткоины были переведены на цифровой кошелек, который контролирует один из подозреваемых. При этом им не было предъявлено обвинение во взломе Bitfinex: по словам чиновников, расследование Министерства юстиции продолжается.
Криптовалютная биржа Bitfinex, штаб-квартира которой расположена в Гонконге, в 2016 году заявила о взломе. В результате были украдены около 120 тысяч биткоинов, которые на тот момент оценивались примерно в 70 миллионов долларов. Сразу после этого стоимость биткоина упала примерно на 20 процентов.
Правительство утвердило концепцию регулирования криптовалют в России
Правительство России утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют.
В сообщении на сайте правительства говорится, что целью регулирования является интеграция механизма оборота криптовалют в финансовую систему России. Теперь криптовалюты будут контролироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников рынка.
Согласно документу, организатором обмена криптовалют может быть только банк с универсальной лицензией; криптобиржи должны будут работать через российские юридические лица; покупать и продавать криптовалюты можно и на иностранных биржах, у которых есть представительство в России, но не в офшорах.
Инвесторов в криптовалюту предлагается разделить на квалифицированных и неквалифицированных. Для последних будет устанавливаться лимиты на проведение операций.
Для мониторинга транзакций в криптовалюте может использоваться только российский цифровой сервис "Прозрачный блокчейн", разработанный Росфинмониторингом.
- 20 января Центробанк предложил полностью запретить майнинг и оборот криптовалюты в России. Ранее Bloomberg выяснил, что Федеральная служба безопасности убедила главу Центробанка Эльвиру Набиуллину поддержать запрет, чтобы заблокировать переводы оппозиционным политикам и активистам, а также СМИ-"иноагентам". Сама Набиуллина заявляла, что Центробанк выступает против проведения операций с криптовалютой из-за возможности мошенничества. Переводы в криптовалюте практически невозможно отследить.
- Против инициативы Банка России выступило министерство финансов. Там предложили не запрещать, а проводить все операции с криптовалютой через российские банки, а также идентифицировать держателей криптокошельков.
- Это предложение Минфина поддержал президент России Владимир Путин, отклонив идею Центробанка о полном запрете криптовалют на территории России.
- Как писал Bloomberg, по оценкам властей, россияне владеют криптовалютами на сумму более 16 триллионов рублей.
Коронавирус в Абхазии: 354 новых случая заражения, 2 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 720 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 354 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 68 пациентов. Состояние 15 человек оценивается как тяжелое, 53 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 38 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 17 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 9 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 26, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 5 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице - 18 пациентов.
- В Сухумской инфекционной больнице скончались женщины 89 и 64 лет.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 47 205 человек. Зарегистрировано 607 летальных случаев. Выздоровели 39 003 человека.
Украина в дни учений в Беларуси проведёт свои - с Javelin и Bayraktar
Армия Украины с 10 до 20 февраля проведет учения в разных регионах страны, в том числе с использованием нового вооружения и военной техники, недавно поставленной странами НАТО. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова на ICTV«.
Резников подтвердил, что учения в Украине пройдут «зеркально» по отношению к намеченным на эти же даты в Беларуси крупными российско-белорусскими учениями. В Беларусь прибыли, по словам украинского министра, 11 российских батальонно-тактических групп.
Учения будут проходить главным образом в северных регионах Украины, недалеко от границ с Беларусью и Россией, а также в Одессе. По словам Резникова, помимо прочего, будет отрабатываться применение поставленных из Турции беспилотников «Байрактар», американских противотанковых ракет Javelin и поставленного из Британии противотанкового вооружения. Министр обороны также сказал, что у Украины «число средств поражения уже больше, чем потенциальных мишеней», и поблагодарил США и их союзников за увеличение поставок вооружения в последние недели - на фоне наращивания российской группировки у границы с Украиной.
- По словам Резникова, у границ сейчас сосредоточено около 119 тысяч российских военных, часть из них в Беларуси. При этом министр подчеркнул, что Россия пока не сформировала ударные группировки, и следовательно вторжение в Украину в ближайшие дни маловероятно. Ранее советник президента США по национальной безопасности утверждал, что сейчас «вторжение возможно в любой момент». Агентство Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников писало, что Россия сосредоточила у границ около 70 процентов сил, необходимых для вторжения.
- Концентрацию российских войск у украинских границ накануне обсуждал в Москве с президентом России президент Франции Эммануэль Макрон. После переговоров он заявил, что убежден, что Россия откажется от дальнейшей эскалации.
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