Надпись на бутылке мацуна в эфире грузинского канала спровоцировала скандал

Грузинская телекомпания «Имеди» подготовила сюжет о запрете поставок через Грузию в Россию армянского кисломолочного продукта – мацуна. Как сообщалось ранее, причина запрета состоит в том, что Грузия зарегистрировала «мацони» в качестве своего географического указания. Армянские производители начали экспортировать мацун в Россию с надписью «Армянский горный йогурт».

Сюжет «Имеди», подготовленный на эту тему, спровоцировал новый скандал. Во время представления материала на экране появились бутылки с молочным продуктом. По-грузински на них было написано «мацун», а по-армянски – «Карабах – это Азербайджан, толма тоже азербайджанская».

В телекомпании «Имеди» заявили грузинской службе Радио Свобода, что в эфире была использована фотография из поисковика Google, ошибку совершил технический сотрудник.

В официальном заявлении, опубликованном на сайте телекомпании, «Имеди» выражает сожаление и приносит извинения из-за ошибки.

«Эта часть сюжета будет удалена из всех социальных платформ холдинга», – сказано в заявлении.

На ошибку телеканала «Имеди» обратил внимание проживающий в Грузии Георгий Тумасян. О скандале теперь пишут и грузинские СМИ.

Отметим, что тема запрета поставок мацуна была довольно обсуждаемой в грузинском сегменте соцсетей. Пользователи спорили о том, кто у кого позаимствовал популярный молочный продукт.