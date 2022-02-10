Один из нападавших на Зураба Адеишвили задержан – МВД Украины

Минздрав Грузии сегодня объявил о сокращении сроков изоляции и карантина для инфицированных коронавирусом.

Госслужащие, заразившиеся коронавирусом в легкой форме, теперь могут вернуться на работу уже после шести дней изоляции, пишет агентство «Новости-Грузия».

Согласно новым правилам, это сотрудники медицинских учреждений, общеобразовательных учреждений, министерств внутренних дел, юстиции и обороны, Службы госбезопасности, прокуратуры, Службы доходов и Следственной службы Минфина Грузии.

Если учреждения испытывают дефицит персонала, а человек переносит коронавирус бессимптомно, то он может вернуться на работу на шестой день после подтверждения коронавируса. При этом к завершению изоляции быстрый тест должен быть отрицательным.

При этом симптомы должны прекратиться по меньшей мере за 24 часа до окончания изоляции. В течение последующих пяти дней после завершения изоляции строго рекомендовано носить маску.

Для всех остальных бессимптомных или легких пациентов изоляция завершается на восьмой день. В этом случае нет необходимости проведения теста на коронавирус. После завершения симптомов должно пройти не менее суток. Ношение маски в течение пяти дней после изоляции строго рекомендовано и для этой группы.

Что касается средних и тяжелых пациентов, то для них срок изоляции не меняется — минимум 10 дней. При этом в течение последних суток до завершения изоляции у пациента должно наблюдаться значительное улучшение самочувствия. После выздоровления рекомендуется носить маску в течение пяти дней.

Решение о завершении изоляции принимает врач исходя из состояния здоровья пациента.

Сроки изоляции сокращаются и для тех, кто контактировал с инфицированными, а также для невакцинированных и не полностью вакцинированных граждан. В этом случае сроки изоляции сокращены с восьми до пяти дней.

При этом они обязаны носить маски в течение следующих 6-12 дней. Те же условия распространяются и на тех, у кого не сделана бустер-доза, если после второй дозы вакцины прошло более 90 дней.

Такие правила карантина распространяется и на тех, кто перенес коронавирус больше 60 дней назад.

Карантин не распространяется на вакцинированных бустер-дозой, полностью вакцинированных (в течение 14-90 дней после получения второй дозы вакцины), а также тех, кто перенес коронавирус в последние 60 дней.

При этом эта категория также обязана носить маску в течение десяти дней после контакта с инфицированными людьми.

На днях премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил Минздраву и Национальному центру по контролю заболеваний и общественного здоровья пересмотреть сроки изоляции и карантина с учетом опыта других стран.

Такое решение было принято после того, как в Грузии появился дефицит кадров, особенно это касается медперсонала.