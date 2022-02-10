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Депутат Инджия призывает власти установить прямой диалог с Россией
Председатель представленной в парламенте партии «Европейские социалисты», депутат Фридон Инджия призывает власти Грузии начать прямой диалог с Россией. «Мы уверены, что народ будет приветствовать это», - отмечается в распространенном сегодня, 10 февраля, заявлении Фридона Инджия от имени партии, пишет агентство «Новости-Грузия».
Дипломатические отношения с Россией Грузия разорвала после войны 2008 года и признания Москвой 26 августа 2008 года суверенитета самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров члена Совфеда РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе.
«Учитывая новую реальность глобальной системы безопасности, которая ежеминутно меняется, Грузии предоставляется уникальный шанс защитить жизненно важные интересы своей страны, с учетом вызовов и проблем, стоящих перед страной за последние 30 лет, имеем в виду то, чтобы власти действовали без посредника, действовали в рамках формата прямого диалога, которому сегодня нет альтернативы», - говорится в заявлении Инджия.
При этом политик отмечает, что в сложной политической ситуации, «которая обрушилась на Грузию в 21-м веке», нет никакой вины нынешних властей.
«Мы также считаем, что действующая власть способна защитить интересы страны на высоком уровне и в любом формате… Учитывая эти уникальные возможности, которые в будущем могут не представиться Грузии, не использовать этот шанс стало бы непоправимой ошибкой для страны, равной предательству», - отмечается в заявлении.
«Европейские социалисты» обращаются к премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили, призывая его лично начать прямой диалог за столом переговоров с Москвой, как этого делают лидеры ряда мировых и европейских стран.
«Думаем, что власти страны и премьер-министр своими дипломатическими действиями, которые они продемонстрировали во время азербайджано-армянского конфликта, и свойственной принципиальностью, путем прямого диалога смогут найти оптимальные пути решения этих сложных и важнейших вопросов на благо нашей страны», - сказано в заявлении.
«Европейские социалисты» также выражают надежду, что представители аккредитованного в Грузии дипкорпуса и международные организации помогут правительству и премьер-министру в выполнении «жизненно важной для страны миссии».
Другие новости дня
Абхазский ЦИК зарегистрировал 118 инициативных групп и 5 партий
Сегодня, 10 февраля, в 20:00 в Центризбиркоме самопровозглашенной республики Абхазия завершается регистрация партий и инициативных групп граждан по выдвижению кандидатов в депутаты парламента, а также выдвижение кандидатов в депутаты.
Регистрация кандидатов в депутаты начинается за 30 дней и заканчивается за 10 дней до выборов. По данным Центризбиркома, с 21 января по 10 февраля зарегистрировано 118 инициативных групп граждан по выдвижению кандидатов в депутаты парламента и пять политических партий (Партия экономического развития Абхазии, «Народный фронт за справедливость и развитие», «Амцахара», Народная партия Абхазии и «Апсны»).
По информации «Апсныпресс», самым многочисленным оказался столичный округ №7, там намерены выдвигаться девять кандидатов. Безальтернативным стали округа №5 и №10 – там выдвинуто по одному кандидату. По два кандидата – в семи округах, по три – в девяти округах, по четыре – в восьми округах, по пять – в четырех округах, по шесть – в двух округах, семь – в одном округе, восемь – в одном округе. Среди выдвинутых кандидатур - 17 депутатов действующего парламента шестого созыва (2017-2022 гг.).
Посольство РФ в Киеве «прорабатывает вопрос» о выезде части дипломатов
Посольство России в Киеве «активно прорабатывает» вопрос о том, чтобы часть его персонала покинула Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника посольства, имя которого не называется.
Ранее в четверг на пресс-конференции в Москве с главой МИД Великобритании Лиз Трасс глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российский МИД может посоветовать «неосновному персоналу» диппредставительства в Киеве выехать в Россию. Он обосновал такой шаг опасениями того, что «англосаксы» (так российский МИД традиционно называют США и Великобританию) якобы готовят какие-то провокации на территории Украины. Он обратил внимание на то, что ряд западных стран, включая США, ранее вывезли часть сотрудников своих посольств и членов их семей, а также рекомендовали своим гражданам покинуть Украину.
Страны Запада пошли на эти шаги, опасаясь российского вооруженного вторжения на территорию Украину. При этом многие страны ЕС не стали отзывать дипломатов.
Российские власти ранее заявляли, что посольство в Киеве не будет эвакуироваться.
Лавров на пресс-конференции вновь отверг планы российского вторжения, заявив, в частности, что российские войска, которые сейчас находятся в Беларуси, после завершения учений в этой стране покинут ее.
- Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью «Московскому комсомольцу» в четверг заявил, что «никаких планов «вторжения» не было и нет», а утверждения стран Запада о подготовке российского вторжения назвал провокацией. В то же время он предположил, что некие внешние силы подталкивают Украину к наступлению в Донбассе. «Активно подталкиваемая к военной авантюре украинская власть прекрасно понимает свою судьбу после разжигания конфликта» - сказал Нарышкин, став еще одним представителем российских властей, выступившим с явными угрозами Украине в случае ее активных действий против поддерживаемых Россией сепаратистов. Страны Запада опасаются, что Россия может использовать некую провокацию в Донбассе, чтобы обвинить Украину в разжигании конфликта и начать свое вторжение.
В селе близ Гори найдено тело офицера Сил обороны Грузии
Тело 45-летнего офицера Сил обороны Грузии найдено в селе Орташени Горийского муниципалитета. Информацию подтвердили в пресс-службе МВД Грузии.
Тело обнаружили примерно в 200 метрах от военной базы, под мостом центральной автомагистрали. Родственник погибшего сообщил СМИ, что разговаривал с офицером накануне вечером и все было в порядке.
Телеканал «Формула» предполагает, что военный стал жертвой ДТП – упал с высоты после того, как его сбила машина, а водитель скрылся. Прибывший на место прокурор в беседе с журналистами воздержался от оглашения какой-либо версии.
В настоящее время территория оцеплена полицейскими лентами. На месте находятся следователи, а также представители Минобороны.
По информации МВД, расследование начато по статье 276 УК Грузии «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее за собой гибель человека».
Один из нападавших на Зураба Адеишвили задержан – МВД Украины
Украинская полиция задержала одного из нападавших на советника генерального прокурора Украины, экс-министра юстиции Грузии Зураба Адеишвили. Об этом сообщили в МВД Украины.
По информации ведомства, задержанный – 34-летний иностранец. Мужчине объявили подозрение в совершении хулиганства (часть 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины). Розыск его сообщников продолжается, сказано в сообщении МВД.
О нападении на Зураба Адеишвили стало известно 7 февраля. Украинские СМИ сообщили подробности происшествия.
Шалва Нателашвили решил присоединиться к работе парламента Грузии
Лидер оппозиционной «Лейбористской партии Грузии» Шалва Нателашвили решил использовать полученный партией на выборах парламентский мандат, прекратить бойкот и присоединиться к работе в высшем законодательном органе. Об этом Шалва Нателашвили объявил сегодня после заседания политсовета партии.
Нателашвили впервые после выборов в октябре 2020 года согласился работать в парламенте — до сих пор он отказывался от этого в знак протеста, обвиняя власти в фальсификации итогов выборов.
«Лейбористская партия» входит в парламент. Я уверен, что наш голос в парламенте может стать одним из решающих для ускорения смены режима. Я готов к этому, партия готова, сделать всё и не пожалеть для этого себя», — сказал Шалва Нателашвили.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», интрига состоит в том, что Шалва Нателашвили может лишиться мандата в первый же свой рабочий день в парламенте.
Ожидается, что лидер лейбористов примет участие в пленарном заседании парламента во вторник на следующей неделе. В этот же день в парламенте пройдет голосование за прекращение мандатов нескольким депутатам, в том числе и Шалве Нателашвили.
Комитет по процедурным вопросам на этой неделе уже обсуждал ситуацию и высказался за досрочное прекращение полномочий депутата Нателашвили из-за систематического неучастия в работе парламента. Согласно правилам, если член парламента в течение сессии по неуважительной причине пропустил больше половины заседаний, его полномочия должны быть прекращены.
Более того, так мандат Нателашвили невозможно передать другому члену Лейбористской партии, из-за того, что сама партия, чтобы продемонстрировать решительный протест, закрыла свои партийные списки в Центральной избирательной комиссии.
Если теперь Лейбористская партия лишится своего единственного места в парламенте, то потеряет государственное финансирование.
В Грузии сократили сроки изоляции и карантина, но не для всех
Минздрав Грузии сегодня объявил о сокращении сроков изоляции и карантина для инфицированных коронавирусом.
Госслужащие, заразившиеся коронавирусом в легкой форме, теперь могут вернуться на работу уже после шести дней изоляции, пишет агентство «Новости-Грузия».
Согласно новым правилам, это сотрудники медицинских учреждений, общеобразовательных учреждений, министерств внутренних дел, юстиции и обороны, Службы госбезопасности, прокуратуры, Службы доходов и Следственной службы Минфина Грузии.
Если учреждения испытывают дефицит персонала, а человек переносит коронавирус бессимптомно, то он может вернуться на работу на шестой день после подтверждения коронавируса. При этом к завершению изоляции быстрый тест должен быть отрицательным.
При этом симптомы должны прекратиться по меньшей мере за 24 часа до окончания изоляции. В течение последующих пяти дней после завершения изоляции строго рекомендовано носить маску.
Для всех остальных бессимптомных или легких пациентов изоляция завершается на восьмой день. В этом случае нет необходимости проведения теста на коронавирус. После завершения симптомов должно пройти не менее суток. Ношение маски в течение пяти дней после изоляции строго рекомендовано и для этой группы.
Что касается средних и тяжелых пациентов, то для них срок изоляции не меняется — минимум 10 дней. При этом в течение последних суток до завершения изоляции у пациента должно наблюдаться значительное улучшение самочувствия. После выздоровления рекомендуется носить маску в течение пяти дней.
Решение о завершении изоляции принимает врач исходя из состояния здоровья пациента.
Сроки изоляции сокращаются и для тех, кто контактировал с инфицированными, а также для невакцинированных и не полностью вакцинированных граждан. В этом случае сроки изоляции сокращены с восьми до пяти дней.
При этом они обязаны носить маски в течение следующих 6-12 дней. Те же условия распространяются и на тех, у кого не сделана бустер-доза, если после второй дозы вакцины прошло более 90 дней.
Такие правила карантина распространяется и на тех, кто перенес коронавирус больше 60 дней назад.
Карантин не распространяется на вакцинированных бустер-дозой, полностью вакцинированных (в течение 14-90 дней после получения второй дозы вакцины), а также тех, кто перенес коронавирус в последние 60 дней.
При этом эта категория также обязана носить маску в течение десяти дней после контакта с инфицированными людьми.
На днях премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил Минздраву и Национальному центру по контролю заболеваний и общественного здоровья пересмотреть сроки изоляции и карантина с учетом опыта других стран.
Такое решение было принято после того, как в Грузии появился дефицит кадров, особенно это касается медперсонала.
Украина протестует против перекрытия РФ части Азовского и Чёрного морей
МИД Украины выразил протест против решения России заблокировать часть акватории Чёрного и Азовского морей, а также Керченский пролив под предлогом проведения военно-морских учений в ближайшие дни. Как говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства, беспрецедентно большая часть водоёмов будет закрыта для судоходства. в том числе и для торговых судов из третьих стран. Это может вызвать негативные последствия для портов Украины. Действия России назаны "частью гибридной войны".
Ранее издание Black Sea News опубликовало карту районов Чёрного и Азовского морей, которые с 13 до 19 февраля будут закрыты для судоходства. Речь идёт о примерно половине акватории Азовского моря, Керченском проливе, участках к западу и юго-западу от аннексированного Крыма. Доступ к порту Мариуполь будет перекрыт, а к Одессе затруднён.
Для участия в учениях в Чёрное море прибыли шесть больших десантных кораблей - три корабля Балтийского флота - "Королев", "Минск" и "Калининград"
и три - Северного флота - "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк". Последние три корабля прошли пролив Босфор в среду.
В январе Минобороны России объявило о начале серии маневров Военно-морского флота с участием более 140 кораблей и судов. В эти дни проводятся учения также в Средиземном море. Как отмечает Би-би-си, туда в последние дни вошли два отряда боевых кораблей. С Тихоокеанского флота прибыли ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и большой морской танкер "Борис Бутома". Кроме того, в море вошёл отряд кораблей Северного флота, в составе которого - ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал Касатонов" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков". С военно-морской базы в Севастополе в море вышел ракетный крейсер "Москва". Они предполагают, что он также может присоединиться к учениям, хотя никаких официальных подтверждений этому нет.
Одновременно с морскими учениями проходят крупные учения на территории Беларуси, а также в Южном военном округе России.
Они проходят на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Россия, как утверждают страны Запада, сосредоточила у границ этой страны группировку численностью более 100 тысяч военных. Западные СМИ со ссылкой на источники в разведке писали и о возможной подготовке Россией десантной операции против Украины со стороны Чёрного и Азовского морей. Россия отвергает планы нападения на Украину.
- В Берлине в четверг проходит встреча политических советников стран так называемого нормандского формата - Украины, России, Франции и Германии. Это вторая подобная встреча за 2 недели. По итогам предыдущей встречи в Париже было объявлено, что в Берлине стороны могут договориться о некоторых шагах для исполнения Минских соглашений об урегулировании конфликта в Донбассе. Надежду на это выражал и президент Франции Эммануэль Макрон, на днях посетивший Москву и Киев. Однако подробности не известны.
Тбилисское «Динамо» выиграло у московского в контрольном матче
Тбилисское «Динамо» одержало победу над московским «Динамо» в товарищеском матче, который прошел в Белеке (Турция).
Единственный гол в матче на 20-й минуте забил игрок грузинской команды Усман Камара.
Отметим, что тбилисское «Динамо» идет на третьем месте в чемпионате Грузии, московское «Динамо» перед зимним перерывом занимало вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России.
Лавров о беседе с главой МИД Британии: «Разговор немого с глухим»
В Москве в четверг прошли переговоры глав МИД России и Великобритании - Сергея Лаврова и Лиз Трасс. Британские официальные лица в последние годы крайне редко посещают Москву - отношения между странами крайне напряжённые после дела о покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери. Нынешняя встреча прошла на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Британия и лично Трасс выступают с крайне жёсткими заявлениями по отношению к России, предупреждая её о серьёзных последствиях возможного вооружённого вторжения в Украину.
Как написала Трасс в твиттере после прибытия в Москву накануне, Россия должна немедленно отвести войска от границ с Украиной и уважать украинский суверенитет, иначе её ждут "серьёзные последствия".
На встрече с Лавровым Трасс заявила, что "война станет бедствием для русского и украинского народов и для европейской безопасности". Лавров назвал встречу "беспрецедентной" и при этом сказал, что "ультиматумы, угрозы, нравоучения" по отношению к России — это путь в никуда.
На пресс-конференции после переговоров с Лавровым глава МИД Британии вновь заявила о том, что в случае российского вторжения в Украину страны Запада введут жёсткие санкции против России, в том числе и против "Северного потока-2". Она также напомнила, что последние действия России привели к укреплению единства НАТО.
Лавров назвал переговоры "разговором немого с глухим", сказав, что британская сторона не хочет слышать российских аргументов. "Может быть, англосаксы что-то хотят сделать на Украине?" - задался вопросом Лавров, отметив, что Россия может, вслед за США и Британией, отозвать из Украины часть персонала своего посольства.
Лавров - что бывает редко - назвал фамилию российского оппозиционера Алексея Навального, сказав, что страны Запада не предоставляют никаких доказательств того, что он и Скрипали были отравлены. При этом Трасс о Навальном не говорила.
Лавров также сказал, что после учений в Беларуси российские войска вернутся на российскую территорию, и предположил, что страны Запада выдадут это за свою победу.
Ранее глава британского МИД прогулялась по Красной площади, а также встретилась с ректором МГУ Виктором Садовничим. Её в частности заинтересовала методика преподавания математики в России.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг посещает штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. На пресс-конференции после встречи с ним генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что угроза российского вторжения в Россию в последние дни ещё более возросла. Он сказал, что направил сегодня главе МИД России Сергею Лаврову письмо с новыми предложениями о переговорах. В Москве это пока не комментировали.
Верховный суд Чечни оставил под арестом Зарему Мусаеву
Верховный суд Чечни отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на арест Заремы Мусаевой, матери правозащитника Абубакара Янгулбаева. Она остается в СИЗО как минимум до апреля.
Представлявший интересы Мусаевой адвокат правозащитной организации "Комитет против пыток" Аркадий Шиндяпин рассказал Кавказ.Реалии о содержании апелляционной жалобы. В частности, там указывалось, что обвиняемая не признаёт себя виновной, что у нее есть дом в Чечне, где она может находится под домашним арестом, а также что она больна сахарным диабетом второго типа.
"В суд первой инстанции не было предоставлено документов о заболевании, он не мог учитывать состояние здоровья. Сейчас мы предоставили медицинское заключение", – сообщил Шиндяпин.
Зарема Мусаева на заседании суда выступала по видеосвязи, она подтвердила, что скрываться от органов следствия и правосудия не собирается, будет являться по первому требованию и просила смягчить меру пресечения.
"Как только мы получим мотивировочную часть решения, обжалуем его в кассации. Надежда была и в Верховном суде Чечни, поскольку состояние здоровья Мусаевой, обеспокоенность о нем, в том числе сотрудников СИЗО, должна была стать ключевым аргументом. Но чудес не бывает", – добавил юрист.
- 20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку у Сайди Янгулбаева на тот момент был статус судьи в отставке, задержали только его супругу – ее вывели из квартиры насильно, не дав одеться или взять лекарства (женщина страдает диабетом).
- Сразу по приезду в Грозный Мусаеву отправили на 15 суток в спецприемник по обвинению в оскорблении полицейского.
- Позже на нее завели уголовное дело – якобы из-за нападения на силовика. На время следствия суд отправил женщину в СИЗО на два месяца.
- Адвокат смог впервые попасть к Зареме Мусаевой лишь через две недели после ее похищения – до этого юристов не пускали в спецприемник, а позже предоставили документ, в котором женщина якобы отказывается от защитников. При встрече она рассказала, что не писала это заявление, и категорически отрицала предъявленные ей обвинения. По словам адвоката, Мусаевой необходима медицинская помощь.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров и его окружение выступали с открытыми угрозами в адрес семьи Янгулбаевых, а в Грозном прошел митинг против них, на который, по данным СМИ, массово сгоняли бюджетников. Кремль отказался вмешиваться в ситуацию, однако именно после встречи главы Чечни с президентом России в Москве 3 февраля Рамзан Кадыров и его приближенные перестали публично упоминать Янгулбаевых.
- 7 февраля российский оппозиционный политик Илья Яшин разместил онлайн-петицию с требованием к президенту Владимиру Путину отправить Рамзана Кадырова в отставку. За сутки под обращением подписались более 100 тысяч пользователей платформы Change.org. В Кремле заявили, что не воспринимают это требование всерьез.
В Армении заявили о нейтрализации действовавшей на территории страны шпионской сети
Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сообщает о раскрытии и нейтрализации шпионской сети, созданной иностранными разведками и действовавшей на территории страны.
Как сообщает пресс-служба силового ведомства, в агентурную сеть были вовлечены десятки лиц, служащих в различных подразделениях Вооруженных сил.
Согласно СНБ, в социальных сетях были открыты многочисленные фейковые аккаунты с именами и фотографиями армянок, через которые сотрудники иностранных спецслужб, свободно владеющие армянским языком, устанавливали знакомство с лицами, занимающими различные должности в ВС РА.
Знакомство переросло в близкие отношения, а затем авторы этих аккаунтов предлагали армянским офицерам за определенное вознаграждение передавать информацию самого разного характера: о расположении войск, количестве личного состава и военной техники, объемах боеприпасов, командном составе воинских частей, дислокации оборонительных районов и т.д.
Согласно сообщению, лица осуществляющие указанным способом шпионскую деятельность, вовлекли в агентурную сеть около двух десятков граждан Армении, в силу должностного статуса обладающих сведениями и документами, содержащими государственную и служебную тайну.
Эти военнослужащие за плату посредством различных мобильных приложений по частям отправляли представителям иностранных спецслужб информацию военного или другого характера, совершая предательские действия и нанося в ущерб Республике Армения.
В рамках масштабных оперативных действий армянским правоохранителям удалось установить личности граждан Армении, вовлеченных в агентурную деятельность в пользу вражеских разведок, выяснить объемы и характер переданной информации, а также предотвратить передачу новых данных, сообщает ведомство.
В ходе следственных мероприятий по подозрению в госизмене задержаны в общей сложности 19 лиц, некоторые из них уже дали признательные показания.
Также проведено более 30 обысков, выявлены и изъяты многочисленные документы, предметы, имеющие существенное значение для уголовного дела, нашлись также чеки, подтверждающие передачу денег в иностранной валюте.
Подросток получил 5 лет колонии по делу о «взрыве ФСБ в Minecraft»
16-летний Никита Уваров из города Канска Красноярского края приговорён военным судом к 5 годам лишения свободы по делу о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Об этом сообщает глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. Сообщается, что Уварова взяли под стражу в зале суда.
Двое других подсудимых подростков освобождены от ответственности, как утверждается, из-за того, что они оказали содействие следствию.
Дело получило большую известность как "дело о взрыве здания ФСБ в Minecraft" – подобные планы, которые якобы обсуждали подростки в переписке, фигурировали в материалах дела.
Троих школьников, которым тогда было 14 лет, задержали в 2020 году после расклеивания листовок в поддержку подозреваемого по делам об изготовлении взрывного устройства Азата Мифтахова, приговоренного в январе 2021 года к шести годам колонии. Одна из листовок оказалась на здании ФСБ.
Сотрудники силового ведомства отобрали у детей телефоны, получили доступ к переписке, в которой они отзывались негативно о российских властях и силовых органах. Помимо прочего школьники построили в компьютерной игре Minecraft здание ФСБ и "планировали его взорвать ради шутки". Также следствие получило доступ к видео, на которых подростки разводят огонь в заброшенных зданиях и взрывают петарды. После этого их обвинили в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.
Двое обвиняемых, имена которых в соответствии с законодательством не называются, признали вину. Прокуратура просила приговорить их к шести и шести с половиной годам воспитательной колонии, а Уварова, который вину не признал, – к девяти.
Последнее слово Уварова опубликовала "Новая газета". В выступлении Уваров описал свою жизнь, школьное образование в Канске и знакомство с другими обвиняемыми подростками.
Он рассказал, что они обсуждали в интернете политику, критиковали власти. "Мне было больно от того, что у меня в стране репрессируют людей, гражданских активистов, которые желают стране добра и выступают за её благополучие. Теперь же, к сожалению, я на своем опыте испытал деспотизм недобросовестных сотрудников системы", – сказал 16-летний обвиняемый, который ранее провел в СИЗО 11 месяцев.
Он рассказал о первых днях задержания и методах давления на себя и близких со стороны сотрудников спецслужб в следственном изоляторе. Уваров назвал часть личной переписки с главным свидетелем по делу "выдуманной": "Я никогда не писал П., что планирую и готовлю кого-либо взорвать, потому что ничего не планировал и никого не готовил".
"Если мне дадут реальный срок, я буду отбывать его с чистой совестью и достоинством", – сказал подросток.
Сенаторы призвали Байдена поделиться разведданными с Киевом
Члены комитета по разведке Сената США призвали президента Джо Байдена предоставить Украине максимально возможный доступ к американским разведывательным данным из-за возможного вторжения России. Об этом говорится в письме, которое направили Байдену 16 сенаторов от Демократической и Республиканской партий, сообщает "Голос Америки".
По мнению авторов обращения, эта информация крайне нужна Киеву для самообороны.
"Россия является агрессором, и мы должны вооружить Украину критически важной информацией, необходимой для защиты страны. Это – в интересах национальной безопасности США, а также наших союзников и партнеров в регионе". Сенаторы назвали угрозы России в отношении Украины угрозой демократии во всем мире.
Ранее Reuters и The Washington Post сообщали cо ссылкой на источники в американской разведке, что Россия стянула к границам Украины около 70 процентов сил и средств, необходимых для крупномасштабного вторжения в страну. По данным источников изданий, число российских батальонных тактических групп у границ с Украиной достигло 83. В одной батальонной тактической группе около 750 военнослужащих. Ещё 14 групп, как утверждается, находится в пути. Кроме того, около 20–30 российских кораблей находятся в Черном море.
Общее число российских военных у границ с Украиной и в аннексированном Крыму Washington Post оценивает в 100–130 тысяч.
The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники писала, что Минобороны США работает над планом по предоставлению Украине разведданных, которые помогут ей быстрее отреагировать на возможное российское вторжение.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал, что сейчас "вторжение возможно в любой момент".
Россия заявляет, что не планирует вторжения в Украину, и критикует западных политиков и СМИ, которые заявляют и пишут о такой угрозе.
От коронавируса в Грузии скончались еще 53 пациента
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 53 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 15 404.
За сутки в стране выявили 22 444 новых случая коронавируса. Накануне провели 68 392 теста: PCR-тестов – 25 449, экспресс–тестов на антиген – 42 943.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус составила 32,82%, за последние 14 дней составляет 29,93%, за неделю – 32,84%.
Выздоровели еще 13 245 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 398 059, выздоровевших – 1 154 476.
За сутки вакцинированы от коронавируса 3454 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 764 352.
В парламенте Италии заявили о поддержке территориальной целостности Грузии
В парламенте Италии заявили о твердой поддержке территориальной целостности Грузии и непризнании лидеров самопровозглашенных республик – Южной Осетии и Абхазии.
Соответствующее заявление распространяет вице-президент группы партии «Вперед, Италия» (Forza Italia) в парламенте страны, ответственный за международные отношения депутат Валентино Валентини.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», законодатель комментирует состоявшуюся в парламенте Италии онлайн- конференцию на тему «Право народов на самоопределение. Абхазия и Большая Европа».
Валентини подчеркивает, что речь идет исключительно о «личной инициативе депутата Маттео Даль’Оссо, которая не отражает позицию итальянского государства и партии «Вперед, Италия».
«В соответствии с проводимой нашей страной политикой, мы решительно поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Грузии и не признаем ни де-факто лидеров регионов Южной Осетии и Абхазии, ни их представителей, с которыми не считаем оправданным идти на контакт», – сказано в заявлении Валентини.
От проведения конференции отмежевались и в Палате депутатов парламента Италии.
«Пресс-конференция, организованная отдельным депутатом во Дворце парламента, не проводится под эгидой и поддержкой ни Палаты депутатов, ни ее председателя. Депутат лично несет ответственность за подобное мероприятие», – говорится в заявлении пресс-службы палаты.
Как сообщалось ранее, депутат парламента Италии Маттео Далл’Оссо накануне провел пресс-конференцию на тему «Право народов на самоопределение. Абхазия и Большая Европа». В формате онлайн в ней принял участие президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания. Он заявил, что Абхазия «открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами, которые уважают ее позицию».
В МИД Грузии заявили, что «Италия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ».
«Италия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Итальянская сторона неоднократно делала официальные заявления, осуждающие незаконную деятельность оккупационных режимов на итальянской территории.
Что касается указанного политика, то Маттео Далл’Оссо известен своими тесными контактами с представителями оккупационного режима. Он и раньше активно участвовал в провокационных действиях представителей режима», – заявили в МИД Грузии.
Надпись на бутылке мацуна в эфире грузинского канала спровоцировала скандал
Грузинская телекомпания «Имеди» подготовила сюжет о запрете поставок через Грузию в Россию армянского кисломолочного продукта – мацуна. Как сообщалось ранее, причина запрета состоит в том, что Грузия зарегистрировала «мацони» в качестве своего географического указания. Армянские производители начали экспортировать мацун в Россию с надписью «Армянский горный йогурт».
Сюжет «Имеди», подготовленный на эту тему, спровоцировал новый скандал. Во время представления материала на экране появились бутылки с молочным продуктом. По-грузински на них было написано «мацун», а по-армянски – «Карабах – это Азербайджан, толма тоже азербайджанская».
В телекомпании «Имеди» заявили грузинской службе Радио Свобода, что в эфире была использована фотография из поисковика Google, ошибку совершил технический сотрудник.
В официальном заявлении, опубликованном на сайте телекомпании, «Имеди» выражает сожаление и приносит извинения из-за ошибки.
«Эта часть сюжета будет удалена из всех социальных платформ холдинга», – сказано в заявлении.
На ошибку телеканала «Имеди» обратил внимание проживающий в Грузии Георгий Тумасян. О скандале теперь пишут и грузинские СМИ.
В посольстве Армении в Тбилиси сообщили, что связались по данному вопросу с МИД Грузии. Диппредставительство на своей странице в Facebook публикует официальное заявление телекомпании «Имеди».
Отметим, что тема запрета поставок мацуна была довольно обсуждаемой в грузинском сегменте соцсетей. Пользователи спорили о том, кто у кого позаимствовал популярный молочный продукт.
МИД Грузии прокомментировал прошедшую в парламенте Италии конференцию
Депутат парламента Италии Маттео Далл’Оссо накануне провел пресс-конференцию на тему «Право народов на самоопределение. Абхазия и Большая Европа». В формате онлайн в ней принял участие президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания. Он заявил, что Абхазия «открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами, которые уважают ее позицию».
«Приятно, что все больше итальянцев открывает для себя нашу страну, ее культуру, налаживаются связи между городами Абхазии и Италии. Ведь между нашими народами давние исторические связи», – сказал абхазский лидер.
В МИД Грузии заявили, что по дипломатическим каналам ведут активную коммуникацию с итальянской стороной и уверены, что в Риме соответствующим образом отреагируют на действия политика Маттео Далл’Оссо.
«Италия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Итальянская сторона неоднократно делала официальные заявления, осуждающие незаконную деятельность оккупационных режимов на итальянской территории.
Что касается указанного политика, то Маттео Далл’Оссо известен своими тесными контактами с представителями оккупационного режима. Он и раньше активно участвовал в провокационных действиях представителей режима», – заявили в МИД Грузии.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», во внешнеполитическом ведомстве Грузии также прокомментировали сообщение о том, что Абхазия добивается получения статуса государства-наблюдателя в ООН. Глава абхазского МИДа Инал Ардзинба передал соответствующее обращение на имя генсека ООН Антониу Гутерриша вице-президенту Всемирной федерации ассоциаций ООН, первому заместителю председателя Российской ассоциации содействия ООН Алексею Борисову.
В Тбилиси считают, что это «очередной пропагандистский ход оккупационного режима, который не имеет реального воплощения».
«Оккупационные режимы неоднократно пытались предпринять пропагандистские шаги для укрепления имиджа «независимого» образования, что обычно заканчивается неудачей», – заявила пресс-секретарь МИД Мари Нарчемашвили.
Россия и Беларусь проводят военные учения вблизи границ с Украиной
В Беларуси сегодня начались совместные с Россией военные учения "Союзная решимость - 2022". В ходе десятидневных маневров вооруженные силы двух стран отработают задачи по отражению гипотетической агрессии стран Запада и Украины против Беларуси и России, а также по противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства, сообщило Минобороны России.
Проведение учений было одобрено президентом России Владимиром Путиным и Александром Лукашенко ещё в декабре.
Количество военнослужащих и единиц техники, участвующих в учениях, не называлось. Известно, что Россия отправила в Беларусь дивизионы зенитно-ракетных комплексов С-400, зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С", многоцелевые истребители Су-35С и штурмовики Су-25СМ.
Масштабная переброска в страну российских войск и техники – под предлогом учений – вызвала обеспокоенность стран Запада и Украины.
Российские войска концентрируются недалеко от белорусско-украинской границы. Запад опасается, что Россия наращивает группировку на этих территориях для последующего вторжения в Украину. У границ с Украиной, по последним оценкам, сконцентрировано уже около 120 тысяч российских военных. При этом расстояние от белорусской границы до Киева меньше, чем от российской.
- Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит беспрецедентными санкциями.
- Россия заявляет, что не планирует вторжения в Украину, и обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи российских границ.
- Украинские власти признают наличие угрозы, но отмечают, что она существует с 2014 года. В Киеве за последние недели не раз заявляли, что Украина не наблюдает сейчас такой концентрации российских сил, которая бы свидетельствовала о близком вторжении.
Морис Квителашвили занял 10-е место на Олимпиаде в Пекине
Грузинский фигурист Морис Квителашвили занял 10-е место на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) в мужском одиночном катании.
Квителашвили получил за произвольную программу 170.64 балла и 268.62 в сумме. После короткой программы Морис занимал пятое место.
Квителашвили в Пекине повторил успех грузинской фигуристки Элене Гедеванишвили, занявшей в 2006 году на Олимпиаде в Турине десятое место.
Обладателем золотой медали среди фигуристов в Пекине стал американский фигурист Нэйтан Чен (332,60). Тренер Чена – уроженец Тбилиси Рафаэль Арутюнян.
Серебряным призёром стал японец Юма Кагияма (310.05), бронзовым – его соотечественник Сёма Уно (293.00).
- Ранее грузинская команда впервые выступила в командных соревнованиях. По итогам четырех выступлений Грузия уступила Китаю лишь по дополнительным параметрам и не смогла выйти в финал, заняв 6-е место.
- Выиграли командный турнир россияне, однако церемонию награждения призеров командных соревнований отложили из-за проблем с допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой.
Дмитрий Тасоев избран инициативной группой кандидатом на пост югоосетинского президента
Инициативная группа выдвинула кандидатуру бывшего депутата парламента самопровозглашенной республики Южная Осчетия Дмитрия Тасоева претендентом на президентский пост. Собрание инициативной группы по выдвижению Дмитрия Тасоева прошло в среду в Научно-исследовательском институте.
Из ста человек, необходимых для проведения собрания инициативной группы, на мероприятии было зарегистрировано 123 человека. Председателем собрания единогласно был избран Роланд Келехсаев, секретарем - Марина Бекоева.
«Спасибо, что доверились мне. Быть президентом – это сложная и ответственная должность, и все, кто это понимает – будут работать на благо народа, а иные же думают лишь о своем благополучии», - сказал Тасоев.
Он выделил основные пункты своей предвыборной программы – это изменение формы правления в республике, т.е. поменять президентскую форму правления на парламентскую, чтобы парламент назначал исполнительную власть, а президент представлял интересы республики за ее пределами. Также, по мнению Тасоева, необходимо упразднить партии, создать критерии по отбору кандидатов на должность депутата парламента и изменить Конституцию, «поскольку законы работают не на благо граждан, а против».
На собрании также присутствовал еще один претендент на президентский пост Гено Каджаев.
- Предвыборная кампания стартовала в Южной Осетии 21 января. Согласно выборному законодательству, инициативные группы и политические партии уведомляют ЦИК о проведении собраний и съездов по выдвижению кандидатов на должность президента не позднее чем за пять дней до дня их проведения. Центральная избирательная комиссия будет принимать документы о выдвижении кандидатов на пост президента до 20 февраля включительно. «То есть, уже 21 февраля документы политических партий и инициативных групп избирателей по выдвижению кандидатов Центризбиркомом приниматься более не будут», - уточнили в ЦИК.
На конференции в Мюнхене в этом году не будет официальной делегации РФ
Российская официальная делегация в нынешнем году не будет участвовать в Мюнхенской конференции, которая считается крупнейшим международным форумом по вопросам безопасности.
Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, в Москве интерес к мероприятию заметно упал. «Мы вынуждены с сожалением констатировать, что в последние годы конференция все больше трансформируется в такой трансатлантический форум, утрачивая инклюзивность и объективность», - отметила в среду, 9 февраля, Мария Захарова.
Как пишет издание «Коммерсантъ», которое ссылается на свои источники, причин у ситуации две: строгие антиковидные ограничения для обладателей не признанных Евросоюзом вакцин и раздражение российской стороны резкими высказываниями организаторов мероприятия.
В частности, «Коммерсантъ» пишет, что руководитель конференции Вольфганг Ишингер ранее занимал по отношению к России более взвешенную позицию, стремясь даже после начала конфликта вокруг Украины в 2014 году выступать своего рода посредником. В последнее же время Ишингер свою позицию заметно ужесточил и указывал, среди прочего, на ущерб для репутации Германии внутри НАТО, вызванный нежеланием Берлина отказываться от проекта «Северный поток-2» и поставлять вооружения Украине.
Конференция пройдет на фоне сохраняющейся напряженности в Европе, которая связана с опасениями Запада относительно возможности российского военного вторжения в Украину. Москва такие планы отрицает.
7 февраля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин не будет принимать участие в Мюнхенской конференции. «У Путина нет планов участия ни в каких форматах», - сказал Песков.
Ранее со ссылкой на Ишингера сообщалось, что он предложил Владимиру Путину изложить свою позицию участникам форума в Мюнхене, выступив перед ними в режиме видеоконференции. По словам Ишингера, в Мюнхене в этом году ждут около 35 глав государств и правительств, а также вице-президента США Камалу Харрис, генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, около 100 министров иностранных дел и обороны.
Партия «Апсны» выдвинула двух кандидатов в депутаты
Политическая партия «Апсны» выдвинула кандидатами в депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия:
- Виталия Габния - по избирательному округу №8;
- Астамура Джугелия - по избирательному округу №16.
10 февраля завершается выдвижение кандидатов в депутаты.
- Парламентские выборы в Абхазии пройдут 12 марта. Право выдвижения кандидатов в депутаты парламента принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в абхазском Минюсте не позднее чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего состава парламента и группам избирателей.
Инициативная группа в поддержку Алимбега Плиева уведомила югоосетинский ЦИК о собрании
В Центризбирком самопровозглашенной республики Южная Осетия поступило еще одно уведомление от инициативной группы избирателей о проведении собрания по выдвижению на пост президента депутата парламента первого созыва, директора цхинвальского Лесокомбината Алимбега Плиева, на предстоящих 10 апреля президентских выборах
«Инициативная группа уведомила ЦИК о проведении собрания в конференц-зале гостиницы «Ирыстон» 16 февраля в 13:00 по выдвижению Плиев Алимбег Сардионович кандидатом в президенты», - сообщил информагентству «Рес» член ЦИК Игорь Чочиев.
В ЦИК ранее поступили уведомления от правящей политической партии «Единая Осетия», Народной партии, партии «Единство народа» и Компартии, а также еще 14 инициативных групп.
- Предвыборная кампания стартовала в Южной Осетии 21 января. Согласно выборному законодательству, инициативные группы и политические партии уведомляют ЦИК о проведении собраний и съездов по выдвижению кандидатов на должность президента не позднее чем за пять дней до дня их проведения. Центральная избирательная комиссия будет принимать документы о выдвижении кандидатов на пост президента до 20 февраля включительно. «То есть, уже 21 февраля документы политических партий и инициативных групп избирателей по выдвижению кандидатов Центризбиркомом приниматься более не будут», - уточнили в ЦИК.
ЕС введет санкции против троих депутатов Госдумы от Крыма
Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского союза согласовал решение добавить еще пятерых россиян в санкционный список, созданный за нарушение суверенитета Украины. Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.
Санкции будут введены против троих депутатов Госдумы, представляющих в российском парламенте аннексированный Крым, передает канал «Настоящее время». Это Алексей Черняк, Леонид Бабашов и Татьяна Лобач, все они члены партии «Единая Россия».
Кроме того, в санкционный список попадут председатель российского избирательного комитета Севастополя Нина Фаустова и ее заместитель Александр Чмыхалов.
Их активы на территории ЕС, если они есть, будут заморожены, кроме того, им будет запрещено въезжать в страны союза. Официально санкционный список будет расширен в феврале. Сейчас в нем 177 человек и 48 компаний.
- Крым был аннексирован Россией по результатам референдума на полуострове в марте 2014 года. Он был проведен в нарушение законодательства Украины и после того, как основные объекты региона были взяты под контроль российскими войсками. Украина и почти все страны мира не признают референдум и его итоги.
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