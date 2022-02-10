Депутат Инджия призывает власти установить прямой диалог с Россией

Председатель представленной в парламенте партии «Европейские социалисты», депутат Фридон Инджия призывает власти Грузии начать прямой диалог с Россией. «Мы уверены, что народ будет приветствовать это», - отмечается в распространенном сегодня, 10 февраля, заявлении Фридона Инджия от имени партии, пишет агентство «Новости-Грузия».

Дипломатические отношения с Россией Грузия разорвала после войны 2008 года и признания Москвой 26 августа 2008 года суверенитета самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров члена Совфеда РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе.

«Учитывая новую реальность глобальной системы безопасности, которая ежеминутно меняется, Грузии предоставляется уникальный шанс защитить жизненно важные интересы своей страны, с учетом вызовов и проблем, стоящих перед страной за последние 30 лет, имеем в виду то, чтобы власти действовали без посредника, действовали в рамках формата прямого диалога, которому сегодня нет альтернативы», - говорится в заявлении Инджия.

При этом политик отмечает, что в сложной политической ситуации, «которая обрушилась на Грузию в 21-м веке», нет никакой вины нынешних властей.

«Мы также считаем, что действующая власть способна защитить интересы страны на высоком уровне и в любом формате… Учитывая эти уникальные возможности, которые в будущем могут не представиться Грузии, не использовать этот шанс стало бы непоправимой ошибкой для страны, равной предательству», - отмечается в заявлении.

«Европейские социалисты» обращаются к премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили, призывая его лично начать прямой диалог за столом переговоров с Москвой, как этого делают лидеры ряда мировых и европейских стран.

«Думаем, что власти страны и премьер-министр своими дипломатическими действиями, которые они продемонстрировали во время азербайджано-армянского конфликта, и свойственной принципиальностью, путем прямого диалога смогут найти оптимальные пути решения этих сложных и важнейших вопросов на благо нашей страны», - сказано в заявлении.

«Европейские социалисты» также выражают надежду, что представители аккредитованного в Грузии дипкорпуса и международные организации помогут правительству и премьер-министру в выполнении «жизненно важной для страны миссии».