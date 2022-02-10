В «Черноморэнерго» надеются избежать коллапса

На днях в Абхазии ввели новый график веерных отключений электричества. Их число выросло в разы, и теперь домовладения обесточены еще чаще. На сегодняшней пресс-конференции в Сухуме представители руководства РУП «Черноморэнерго» попытались ответить на существующие вопросы.

Сегодня в Сухуме состоялась пресс-конференция представителей руководства РУП «Черноморэнерго», посвященная энергоснабжению Абхазии в зимний период.

Позавчера, 8 февраля, РУП объявил о пересмотре графика веерных отключений электроэнергии в сторону увеличения их времени. Причины названы две – дефицит воды в Джварском водохранилище ИнгурГЭС, которая поставляет энергию в восточную часть Абхазии (примерно треть потребляемой), и перерасход согласованного до конца марта объема перетока электроэнергии из России, который поступает в западную и центральную Абхазию. Журналистов интересовало, что может произойти, если в обеих частях страны ситуация будет развиваться по наихудшему сценарию.

Директор оперативно-технического управления «Черноморэнерго» Руслан Кварчия пояснил, что переток был предоставлен республике во второй половине декабря в объеме 660 миллионов киловатт-часов и разделен по месяцам. В январе расход планировался в объеме 250 миллионов киловатт-часов, в феврале – 230 миллионов киловатт-часов и в марте – 180 миллионов киловатт-часов. Поначалу этот график соблюдался и хватало одного часа веерных отключений в сутки, но в связи с похолоданием несколько недель назад и интенсивной незаконной работой майнинг-ферм потребление стало значительно возрастать. Кварчия сказал:

«Согласование с российской стороной – это тоже очень тонкий процесс. Там мощности должны изыскать… Что касается ИнгурГЭС, то уровень воды в Джварском водохранилище критический, приток воды ниже, чем в прошлом году. Если в январе приток составлял 40 кубометров в секунду, то сейчас – 30 кубометров, в связи с чем мы вынуждены были ввести ограничения подачи электроэнергии и в восточной части республики во избежание полной остановки работы станции. Паводки начнутся только в апреле-мае. Мы понимаем, что очень непопулярная мера – ограничения сейчас на всей территории Абхазии, но, думаем, что население должно нас понять».

Если ситуация на ИнгурГЭС станет безвыходной, то увеличить переток из России можно только по высоковольтной линии «Кавкасиони» с восточной стороны, как в прошлом году, во время капитального ремонта деривационного туннеля электростанции, но об этом речь пока что не идет, отметил Кварчия. И уточнил:

«Увеличить переток со стороны Псоу нет возможности – согласно техническим нормам».

Вчера в Сухуме целый день шел обильный дождь, и пользователи соцсетей задавались вопросом: а как там над Джварским водохранилищем? Там тоже шел дождь, но он повысил уровень воды лишь сантиметров на шестьдесят. Это, конечно, мизер. Представители РУП подтвердили, что осадки могут изменить ситуацию в водохранилище, только если будут беспрерывно идти месяц, что нереально, а реально ее изменит таяние снега в горах.

Директор филиала «СУЭС» РУП «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия отметил, что в этом году нагрузки на подстанции столицы сильно выросли, в том числе из-за деятельности по незаконной добыче криптовалют. Возгорания, аварии, обрывы происходят каждый день в разных местах. Коллектив работает без выходных, праздников и отдыха, причем сейчас около 30 процентов сотрудников СУЭС болеют ковидом и существует дефицит специалистов. Почему абонентам нередко задерживают подачу света после окончания установленного графиком времени? Бывает, что при включении происходит какая-то авария. Нужно поехать, найти причину, устранить ее и подать свет. Естественно, на это уходит время.

Отвечая на вопрос журналиста о том, в каких регионах Абхазии особенно повысилось нынче энергопотребление, начальник диспетчерской службы РУП Гурам Джаджая сказал:

«Рост потребления происходит во всех регионах. Но больше всего увеличили потребление жители Сухума, Сухумской района, Гудаутского и Гагрского районов».

И продолжил:

«В целом по динамике потребления в последние годы могу зачитать цифры. В 2018 году потребление в республике составило 1 миллиард 920 миллионов киловатт-часов, в 2019 году – 2 миллиарда 63 миллиона киловатт-часов. Это был в общем-то естественный рост. В 2020-м - 2 миллиарда 503 миллиона, то есть тут уже за счет работы майнинг-ферм был скачок на 21 процент. В 2021-м – 2 миллиарда 920 миллионов, то есть опять большой рост. В январе 2022 года прирост потребления по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 12 процентов. А если посчитать рост с 2019 по 2021 годы, то это 41 процент. Представляете, какая цифра!»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия