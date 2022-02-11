Гварамия: Генпрокуратура Украины признала Саакашвили потерпевшим

Генпрокуратура Украины признала экс-президента Грузии Михаила Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении в тюрьме, – заявил адвокат Саакашвили Ника Гварамия.

«Последние новости из Украины. Вам известно, что там было возбуждено дело о превышении силы против Саакашвили и возможных фактах пыток. Сегодня Михаил Саакашвили уже признан потерпевшим. То есть, есть факт и существует потерпевший. Единственным шагом осталось выявить обвиняемых. Наверное, это будут грузинские правоохранители», – сказал Гварамия в эфире телеканала «Мтавари».

О том, что в Украине возбудили несколько уголовных дел по фактам возможного бесчеловечного обращения и применения пыток к Михаилу Саакашвили в грузинской тюрьме, стало известно в середине января. Украинский адвокат политика Евгений Грушовец сообщил, что производство начали на основании заявления, направленного им и его коллегами в Генпрокуратуру Украины, пишет агентство «Новости-Грузия».

Расследование двух возможных фактов бесчеловечного обращения с заключенным Саакашвили продолжают и в Грузии. Проверку ведет Служба государственного инспектора. По решению властей, с 1 марта Службу упразднят, а на ее базе создадут два новых ведомства.

В первом случае речь идет о возможном факте нанесения физических и словесных оскорблений во время перевода Саакашвили из руставского пенитенциарного учреждения в больницу глданской тюрьмы. Другое дело Госинспектор начал из-за инцидента, произошедшего во время перевода Саакашвили из Горийского военного госпиталя в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави. Экс-президент утверждает, что с использованием физической силу у него пытались отнять наручные часы.