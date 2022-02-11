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Водители сухумского общественного транспорта массово заразились коронавирусом
В работе сухумского общественного транспорта произошли сбои из-за массового заражения водителей коронавирусом.
Как сообщает администрация города, замглавы мэра Автандил Сурманидзе провел совещание с руководителями автотранспортного предприятия и троллейбусного управления.
«Выяснилось, что 70 процентов водителей заболели коронавирусной инфекцией, из-за чего сбился график выхода на работу. В вечернее время транспорт не курсировал потому, что некому было выйти на смену работающим утром», – сказано в сообщении.
В администрации пообещали обеспечить бесперебойную работу транспорта с 5 утра до 19 часов вечера.
Другие новости дня
Берлинская встреча в «нормандском формате» не принесла результата
Встреча советников лидеров стран "нормандской четвёрки", начавшаяся в Берлине в четверг и продолжавшаяся более девяти часов, не принесла прогресса в переговорах по Донбассу.
Об этом сообщается со ссылкой на глав российской и украинской делегаций – замруководителя администрации президента России Дмитрия Козака и Андрея Ермака, который возглавляет работу офиса украинского президента.
Представители Украины, России, а также Франции и Германии, выступающих посредниками на консультациях в "нормандском формате", встретились уже во второй раз в этом году. "Это были сложные переговоры, в которых были выявлены разные позиции и различные варианты решения конфликта", - приводит "Немецкая волна" слова источника в германо-французских дипломатических кругах.
Дмитрий Козак указал, что переговоры завершились без ощутимых результатов. По его словам, украинская сторона отказалась "даже цитировать" минские соглашения по вопросам "будущего статуса" неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей. Козак подчеркнул, что эти вопросы должны решаться с учетом мнения представителей этих территорий. "Это ключевое разногласие, которое Украина отказалась согласовать. Это должно было быть отражено в итоговом документе, который принять не удалось", - добавил Козак.
Одновременно он упрекнул Германию и Францию в неспособности повлиять на Киев в вопросе контактов с сепаратистами. "Минские соглашения предусматривают решение конфликта путем диалога с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Европейские партнеры из Германии и Франции с пониманием относятся к нашей позиции о необходимости диалога, но готовности проявить достаточно твердости, надавить на Киев в этом вопросе я не увидел", - сказал Козак.
Глава украинской делегации подтвердил, что переговоры не принесли прогресса в решении спорных вопросов, но отметил, что в течение нескольких дней за последнюю неделю в зоне конфликта в Донбассе полностью соблюдался режим прекращения огня, что Ермак охарактеризовал как "очень сильный результат".
Ермак тоже отметил, что участникам переговоров в Берлине не удалось согласовать совместное заявление, но все они выступили за "разблокирование и активизацию работы Трехсторонней контактной группы", которая объединяет уполномоченных представителей Украины, России и ОБСЕ и является частью механизма по урегулированию в Донбассе.
Первая встреча политсоветников в 2022 году прошла 26 января в Париже. По его итогам впервые за два года вышло совместное заявление, в котором высказывалась поддержка безусловного режима прекращения огня в Донбассе и подтверждалось, что минские договоренности являются основой работы "нормандского формата".
Reuters: Макрон сидел далеко от Путина из-за отказа от ПЦР-теста в России
Во время переговоров в Москве президенты России и Франции сидели за противоположными концами четырёхметрового стола из-за отказа Эммануэля Макрона сдать ПЦР-тест на COVID-19 в России. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на двух источников в окружении французского президента.
По словам одного из собеседников агентства, решение отказаться от тестирования российскими врачами было принято из соображений безопасности, "чтобы они не получили ДНК президента Франции".
Другой источник Reuters уточнил, что Макрон сдал ПЦР-тест во Франции, перед вылетом в Россию, а также тест на антиген по прилету. Это тестирование выполнял его личный врач.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил соблюдение дистанции на переговорах Владимира Путина и Эммануэля Макрона "исключительно эпидемиологическими мерами".
7 февраля президент Франции Эммануэль Макрон приезжал в Москву, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным кризис вокруг Украины. Переговоры длились более пяти часов.
Огромный стол, за которым сидели президенты двух стран, впечатлил журналистов. Его размеры сравнивали с "палубой авианосца". Стол попал на обложку французского издания Libération
И, конечно же, стал героем мемов.
COVID-19 в Грузии: почти 20 тысяч новых случаев, 55 пациентов скончались
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 55 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 15 459.
За сутки в стране выявили 19 968 новых случаев коронавируса. Накануне провели 64 187 тестов: PCR-тестов – 34 354, экспресс–тестов на антиген – 39 833.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус составила 31,11%, за последние 14 дней составляет 30,24%, за неделю – 33,04%.
Выздоровели еще 23 675 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 418 027, выздоровевших – 1 178 151.
За сутки вакцинированы от коронавируса 3174 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 768 137.
Президент США Джо Байден призвал американских граждан «срочно покинуть Украину»
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден призывает граждан США срочно покинуть Украину, так как «ситуация в стране может очень быстро поменяться».
«Американские граждане должны уехать, должны уехать сейчас же», – сказал Байден в интервью телеканалу NBC News.
«Мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другая ситуация, и все может очень быстро поменяться», – подчеркнул президент, имея в виду российские вооруженные силы.
Байден также подтвердил, что ни при каких обстоятельствах не отправит войска в Украину, даже для спасения американцев в случае российского вторжения.
«Это стало бы мировой войной. Когда американцы и русские начнут стрелять друг в друга, мы окажемся в совершенно другом мире», – сказал Байден.
Он отметил, что «если Владимир Путин достаточно глуп, чтобы начать вторжение, то ему хватит ума, чтобы не делать ничего, что могло бы негативно сказаться на американских гражданах».
Байден добавил, что он уверен в том, что ему не придется говорить об этом российскому президенту лично, подчеркнув: «Он [Путин] об этом знает».
The Wall Street Journal накануне сообщила, что одобрен план эвакуации американцев из Польши, куда они сами прибудут из Украины. В январе польские власти начали создавать переходы для беженцев из Украины на случай вторжения России. Страна готовилась принять до миллиона человек.
Также днем ранее Госдепартамент США внес Украину в «красный список» стран, куда путешествовать не рекомендуется. Ведомство призвало всех находящихся на Украине американцев немедленно уехать. Это решение объясняется «возросшей угрозой военных действий России».
В январе Госдепартамент разрешил части сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину в добровольном порядке, а их семьи обязал выехать из страны. Эвакуацию дипломатов объявили Великобритания и Канада. Вывоз семей своих дипломатов начали также Германия и Австралия.
МОК оспорит допуск фигуристки Камилы Валиевой к Олимпиаде
Международное агентство тестирования (ITA) подтвердило, что в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружен запрещенный триметазидин.
В пресс-релизе агентства сообщается, что допинг-пробу у Валиевой взяли 25 декабря во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лаборатория в Стокгольме сообщила об обнаруженном в тесте Валиевой запрещённом препарате 8 февраля 2022 года после открытия Игр в Пекине.
После этого фигуристка была условно отстранена от соревнований Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). 9 февраля Валиева обжаловала это решение в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА, который в тот же день отменил решение об отстранении. Это позволяет Валиевой продолжить участие в Олимпиаде в Пекине.
Между тем Международный олимпийский комитет (МОК) уже подал апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS). Дело Камилы Валиевой будет рассматривать выездная панель Спортивного арбитражного суда в Пекине. Решение должно быть принято до 15 февраля — начала короткой программы в женском одиночном катании.
Решение о том, получат ли российские фигуристы золотые медали за командные соревнования, которые прошли 7 февраля и в которых участвовала Валиева, будет вынесено позже.
Церемония награждения фигуристов по итогам командного турнира должна была состояться в понедельник, 7 февраля. Однако ее сначала перенесли на вторник, а затем — на неопределенный срок. 9 февраля портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у Валиевой.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный олимпийский комитет отказались комментировать эту информацию. Организаторы Игр говорили, что награждение российских спортсменов откладывается из-за неких "юридических консультаций".
Камиле Валиевой 15 лет и официально до достижения 16-летнего возраста ее не могут обвинить в нарушении антидопинговых правил.
- В ряде СМИ Камилу Валиеву называют главной сенсацией Олимпиады в Пекине. 7 февраля, во время произвольной программы командного турнира, она стала первой в истории фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх.
- Триметазидин — кардиологический препарат. В частности, его применяют для профилактики стенокардии при ишемической болезни сердца. Он запрещен WADA с 2015 года, так как по своим фармакологическим эффектам может быть квалифицирован как модулятор кардиометаболизма.
В 2018-м триметазидин нашли в пробе российской бобслеистки Надежды Сергеевой на Олимпиаде в Пхёнчхане. Россиянку дисквалифицировали, а её результаты аннулировали. Однако, пробу Сергеевой в отличии от случая с Валиевой, взяли на Олимпиаде, а не до Игр.
- Российские спортсмены выступают в Пекине, как и прошлым летом на Играх в Токио, под флагом Олимпийского комитета России. При награждении медалистов звучит не гимн России, а фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. На одежде спортсменов нет российской символики. Эти ограничения введены в связи с многочисленными нарушениями в России правил по борьбе с допингом.
Гварамия: Генпрокуратура Украины признала Саакашвили потерпевшим
Генпрокуратура Украины признала экс-президента Грузии Михаила Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении в тюрьме, – заявил адвокат Саакашвили Ника Гварамия.
«Последние новости из Украины. Вам известно, что там было возбуждено дело о превышении силы против Саакашвили и возможных фактах пыток. Сегодня Михаил Саакашвили уже признан потерпевшим. То есть, есть факт и существует потерпевший. Единственным шагом осталось выявить обвиняемых. Наверное, это будут грузинские правоохранители», – сказал Гварамия в эфире телеканала «Мтавари».
О том, что в Украине возбудили несколько уголовных дел по фактам возможного бесчеловечного обращения и применения пыток к Михаилу Саакашвили в грузинской тюрьме, стало известно в середине января. Украинский адвокат политика Евгений Грушовец сообщил, что производство начали на основании заявления, направленного им и его коллегами в Генпрокуратуру Украины, пишет агентство «Новости-Грузия».
Расследование двух возможных фактов бесчеловечного обращения с заключенным Саакашвили продолжают и в Грузии. Проверку ведет Служба государственного инспектора. По решению властей, с 1 марта Службу упразднят, а на ее базе создадут два новых ведомства.
В первом случае речь идет о возможном факте нанесения физических и словесных оскорблений во время перевода Саакашвили из руставского пенитенциарного учреждения в больницу глданской тюрьмы. Другое дело Госинспектор начал из-за инцидента, произошедшего во время перевода Саакашвили из Горийского военного госпиталя в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави. Экс-президент утверждает, что с использованием физической силу у него пытались отнять наручные часы.
Коронавирус в Абхазии: 442 новых случая заражения, 6 человек скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 639 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 442 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 79 пациентов. Состояние 27 человек оценивается как тяжелое, 52 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончались шесть пациентов: пятеро мужчин - 47, 61, 66, 79 и 35 лет, а также женщина 62 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 43 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 17 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 13 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 24, состояние 4 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 8 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице - 12 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 48 028 человек. Зарегистрировано 615 летальных случаев. Выздоровели 39 512 человек.
Кинофестиваль в Берлине открылся фильмом Франсуа Озона
Фильмом Франсуа Озона «Петер фон Кант» открылся 72-й Берлинский кинофестиваль.
В фильме обыгрываются сюжетные линии драмы Райнера Вернера Фассбиндера «Горькие слезы Петры фон Кант» (1972). В главных ролях – Дени Меноше, Изабель Аджани и Ханна Шигулла, игравшая в фильме Фассбиндера.
Франсуа Озон не просто совершил гендерную инверсию, превратив Петру в Петера, а ее безмолвную служанку в робкого слугу, но и придал главному герою легко узнаваемые черты самого Фассбиндера.
Фассбиндер трансформировал историю своих отношений с актером Гюнтером Кауфманом в лесбийскую драму о кутюрье и ее модели. В фильме Озона сорокалетний режиссер Петер фон Кант, снимающий такие фильмы, «Как любовь теплее смерти», страстно увлечен 23-летним Амиром и превращает его в кинозвезду. В сценарий «Горьких слез» проникают истории из жизни самого Фассбиндера, и фильм можно воспринимать не только как почтительное подражание великому немецкому режиссеру (на такой трактовке настаивает сам Озон), но и как безжалостную карикатуру.
«Для открытия фестиваля мы искали фильм, способный привнести свет и живость в хмурую повседневность, – сказал художественный директор Берлинале Карло Шатриан. – «Петер фон Кант» – театральный эксперимент, своего рода концептуальный локдаун. Благодаря мастерству Озона каммершпиле превращается в превосходное вместилище любви и ревности, соблазна и юмора – всего, что столь тесно связывает жизнь и искусство».
В 2000 году Берлинале впервые показал фильм Озона «Капли дождя на раскаленных скалах» по пьесе Фассбиндера. «Петер фон Кант» – шестой фильм французского режиссера, участвующий в Берлинале.
Среди претендентов на главные награды новые картины Клэр Дени, Паоло Тавиани, Ульриха Зайдля, Дени Коте и других известных режиссеров.
Российские фильмы в программе фестиваля: режиссерский дебют Михаила Бородина «Продукты 24» (реконструкция истории «гольяновских рабов», трудившихся в круглосуточном продуктовом магазине в Москве) и «Брат во всем» Александра Золотухина (история близнецов, мечтающих стать военными летчиками).
В связи с продолжающейся пандемией коронавируса формат Берлинале изменен, в кинотеатрах ужесточены санитарные меры, отменены приемы и вечеринки, а кинорынок проводится онлайн.
Годовая инфляция в США достигла максимума за 40 лет
Потребительские цены в США в январе выросли больше, чем ожидалось, и в результате годовая инфляция достигла нового максимума с 1982 года, сообщает Bloomberg. Это может вынудить Федеральную резервную систему повысить ставку сразу на 0,5% на ближайшем заседании, которое состоится 15-16 марта.
Согласно данным Министерства труда, опубликованным в четверг, индекс потребительских цен увеличился на 7,5% по сравнению с прошлым годом, побив прогноз экспертов в 7,2%. Инфляции выросла на 0,6% в январе по сравнению с предыдущим месяцем, отражая значительный рост цен на продукты питания, электроэнергию и жилье.
Резкий скачок цен нивелировал недавний рост заработной платы, который был рекордным с 2002 года – 4,5%, и все же снизил покупательную способность американских семей. Доходность казначейских облигаций США растет, в то время как доллар и индекс S&P 500 слабеет.
Эти данные указывают на то, что ФРС может начать повышение ставок для борьбы с широкомасштабной инфляцией уже в следующем месяце.
В Минске открыли дело против мэра Днепра из-за бело-красно-белого флага
Белорусская Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении мэра украинского города Днепр. Борису Филатову инкриминировано разжигание национальной вражды после замены у здания горсовета государственного белорусского флага на бело-красно-белый в ряду флагов национальных общин.
Генпрокуратура назвала замену полотнища надругательством над исторической и культурной реликвией белорусов. Дело в отношении Филатова направлено в следственный комитет для предварительного расследования.
Белорусское посольство в Киеве направило ноту протеста МИДу Украины и потребовало вернуть на место государственный флаг.
Мэр Днепра написал в телеграме, что ранее флаги общин установила перед горсоветом местная молодежь. «Она имеет право эти флаги менять так, как ей заблагорассудится. Тем более, что в отличие от нацисткой и коммунистической символики, бело-красный-флаг не является запрещенным», - отметил Филатов.
- Бело-красно-белый флаг, появившийся еще в начале XX века, был белорусским официальным флагом в течение нескольких лет после провозглашения ею независимости. Затем был заменен на модернизированный вариант флага Белорусской ССР (красно-зеленый).
- Противники Александра Лукашенко используют бело-красно-белый флаг как национальный символ. Сам Лукашенко и представители белорусских властей отзываются о нем как о флаге «коллаборационистов». Вносились предложения о его запрете. Формально в стране он не запрещен, но за его публичную демонстрацию людей неоднократно задерживали.
Депутат Инджия призывает власти установить прямой диалог с Россией
Председатель представленной в парламенте партии «Европейские социалисты», депутат Фридон Инджия призывает власти Грузии начать прямой диалог с Россией. «Мы уверены, что народ будет приветствовать это», - отмечается в распространенном сегодня, 10 февраля, заявлении Фридона Инджия от имени партии, пишет агентство «Новости-Грузия».
Дипломатические отношения с Россией Грузия разорвала после войны 2008 года и признания Москвой 26 августа 2008 года суверенитета самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров члена Совфеда РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе.
«Учитывая новую реальность глобальной системы безопасности, которая ежеминутно меняется, Грузии предоставляется уникальный шанс защитить жизненно важные интересы своей страны, с учетом вызовов и проблем, стоящих перед страной за последние 30 лет, имеем в виду то, чтобы власти действовали без посредника, действовали в рамках формата прямого диалога, которому сегодня нет альтернативы», - говорится в заявлении Инджия.
При этом политик отмечает, что в сложной политической ситуации, «которая обрушилась на Грузию в 21-м веке», нет никакой вины нынешних властей.
«Мы также считаем, что действующая власть способна защитить интересы страны на высоком уровне и в любом формате… Учитывая эти уникальные возможности, которые в будущем могут не представиться Грузии, не использовать этот шанс стало бы непоправимой ошибкой для страны, равной предательству», - отмечается в заявлении.
«Европейские социалисты» обращаются к премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили, призывая его лично начать прямой диалог за столом переговоров с Москвой, как этого делают лидеры ряда мировых и европейских стран.
«Думаем, что власти страны и премьер-министр своими дипломатическими действиями, которые они продемонстрировали во время азербайджано-армянского конфликта, и свойственной принципиальностью, путем прямого диалога смогут найти оптимальные пути решения этих сложных и важнейших вопросов на благо нашей страны», - сказано в заявлении.
«Европейские социалисты» также выражают надежду, что представители аккредитованного в Грузии дипкорпуса и международные организации помогут правительству и премьер-министру в выполнении «жизненно важной для страны миссии».
Абхазский ЦИК зарегистрировал 118 инициативных групп и 5 партий
Сегодня, 10 февраля, в 20:00 в Центризбиркоме самопровозглашенной республики Абхазия завершается регистрация партий и инициативных групп граждан по выдвижению кандидатов в депутаты парламента, а также выдвижение кандидатов в депутаты.
Регистрация кандидатов в депутаты начинается за 30 дней и заканчивается за 10 дней до выборов. По данным Центризбиркома, с 21 января по 10 февраля зарегистрировано 118 инициативных групп граждан по выдвижению кандидатов в депутаты парламента и пять политических партий (Партия экономического развития Абхазии, «Народный фронт за справедливость и развитие», «Амцахара», Народная партия Абхазии и «Апсны»).
По информации «Апсныпресс», самым многочисленным оказался столичный округ №7, там намерены выдвигаться девять кандидатов. Безальтернативным стали округа №5 и №10 – там выдвинуто по одному кандидату. По два кандидата – в семи округах, по три – в девяти округах, по четыре – в восьми округах, по пять – в четырех округах, по шесть – в двух округах, семь – в одном округе, восемь – в одном округе. Среди выдвинутых кандидатур - 17 депутатов действующего парламента шестого созыва (2017-2022 гг.).
Посольство РФ в Киеве «прорабатывает вопрос» о выезде части дипломатов
Посольство России в Киеве «активно прорабатывает» вопрос о том, чтобы часть его персонала покинула Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника посольства, имя которого не называется.
Ранее в четверг на пресс-конференции в Москве с главой МИД Великобритании Лиз Трасс глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российский МИД может посоветовать «неосновному персоналу» диппредставительства в Киеве выехать в Россию. Он обосновал такой шаг опасениями того, что «англосаксы» (так российский МИД традиционно называют США и Великобританию) якобы готовят какие-то провокации на территории Украины. Он обратил внимание на то, что ряд западных стран, включая США, ранее вывезли часть сотрудников своих посольств и членов их семей, а также рекомендовали своим гражданам покинуть Украину.
Страны Запада пошли на эти шаги, опасаясь российского вооруженного вторжения на территорию Украину. При этом многие страны ЕС не стали отзывать дипломатов.
Российские власти ранее заявляли, что посольство в Киеве не будет эвакуироваться.
Лавров на пресс-конференции вновь отверг планы российского вторжения, заявив, в частности, что российские войска, которые сейчас находятся в Беларуси, после завершения учений в этой стране покинут ее.
- Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью «Московскому комсомольцу» в четверг заявил, что «никаких планов «вторжения» не было и нет», а утверждения стран Запада о подготовке российского вторжения назвал провокацией. В то же время он предположил, что некие внешние силы подталкивают Украину к наступлению в Донбассе. «Активно подталкиваемая к военной авантюре украинская власть прекрасно понимает свою судьбу после разжигания конфликта» - сказал Нарышкин, став еще одним представителем российских властей, выступившим с явными угрозами Украине в случае ее активных действий против поддерживаемых Россией сепаратистов. Страны Запада опасаются, что Россия может использовать некую провокацию в Донбассе, чтобы обвинить Украину в разжигании конфликта и начать свое вторжение.
В селе близ Гори найдено тело офицера Сил обороны Грузии
Тело 45-летнего офицера Сил обороны Грузии найдено в селе Орташени Горийского муниципалитета. Информацию подтвердили в пресс-службе МВД Грузии.
Тело обнаружили примерно в 200 метрах от военной базы, под мостом центральной автомагистрали. Родственник погибшего сообщил СМИ, что разговаривал с офицером накануне вечером и все было в порядке.
Телеканал «Формула» предполагает, что военный стал жертвой ДТП – упал с высоты после того, как его сбила машина, а водитель скрылся. Прибывший на место прокурор в беседе с журналистами воздержался от оглашения какой-либо версии.
В настоящее время территория оцеплена полицейскими лентами. На месте находятся следователи, а также представители Минобороны.
По информации МВД, расследование начато по статье 276 УК Грузии «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее за собой гибель человека».
Один из нападавших на Зураба Адеишвили задержан – МВД Украины
Украинская полиция задержала одного из нападавших на советника генерального прокурора Украины, экс-министра юстиции Грузии Зураба Адеишвили. Об этом сообщили в МВД Украины.
По информации ведомства, задержанный – 34-летний иностранец. Мужчине объявили подозрение в совершении хулиганства (часть 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины). Розыск его сообщников продолжается, сказано в сообщении МВД.
О нападении на Зураба Адеишвили стало известно 7 февраля. Украинские СМИ сообщили подробности происшествия.
Шалва Нателашвили решил присоединиться к работе парламента Грузии
Лидер оппозиционной «Лейбористской партии Грузии» Шалва Нателашвили решил использовать полученный партией на выборах парламентский мандат, прекратить бойкот и присоединиться к работе в высшем законодательном органе. Об этом Шалва Нателашвили объявил сегодня после заседания политсовета партии.
Нателашвили впервые после выборов в октябре 2020 года согласился работать в парламенте — до сих пор он отказывался от этого в знак протеста, обвиняя власти в фальсификации итогов выборов.
«Лейбористская партия» входит в парламент. Я уверен, что наш голос в парламенте может стать одним из решающих для ускорения смены режима. Я готов к этому, партия готова, сделать всё и не пожалеть для этого себя», — сказал Шалва Нателашвили.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», интрига состоит в том, что Шалва Нателашвили может лишиться мандата в первый же свой рабочий день в парламенте.
Ожидается, что лидер лейбористов примет участие в пленарном заседании парламента во вторник на следующей неделе. В этот же день в парламенте пройдет голосование за прекращение мандатов нескольким депутатам, в том числе и Шалве Нателашвили.
Комитет по процедурным вопросам на этой неделе уже обсуждал ситуацию и высказался за досрочное прекращение полномочий депутата Нателашвили из-за систематического неучастия в работе парламента. Согласно правилам, если член парламента в течение сессии по неуважительной причине пропустил больше половины заседаний, его полномочия должны быть прекращены.
Более того, так мандат Нателашвили невозможно передать другому члену Лейбористской партии, из-за того, что сама партия, чтобы продемонстрировать решительный протест, закрыла свои партийные списки в Центральной избирательной комиссии.
Если теперь Лейбористская партия лишится своего единственного места в парламенте, то потеряет государственное финансирование.
В Грузии сократили сроки изоляции и карантина, но не для всех
Минздрав Грузии сегодня объявил о сокращении сроков изоляции и карантина для инфицированных коронавирусом.
Госслужащие, заразившиеся коронавирусом в легкой форме, теперь могут вернуться на работу уже после шести дней изоляции, пишет агентство «Новости-Грузия».
Согласно новым правилам, это сотрудники медицинских учреждений, общеобразовательных учреждений, министерств внутренних дел, юстиции и обороны, Службы госбезопасности, прокуратуры, Службы доходов и Следственной службы Минфина Грузии.
Если учреждения испытывают дефицит персонала, а человек переносит коронавирус бессимптомно, то он может вернуться на работу на шестой день после подтверждения коронавируса. При этом к завершению изоляции быстрый тест должен быть отрицательным.
При этом симптомы должны прекратиться по меньшей мере за 24 часа до окончания изоляции. В течение последующих пяти дней после завершения изоляции строго рекомендовано носить маску.
Для всех остальных бессимптомных или легких пациентов изоляция завершается на восьмой день. В этом случае нет необходимости проведения теста на коронавирус. После завершения симптомов должно пройти не менее суток. Ношение маски в течение пяти дней после изоляции строго рекомендовано и для этой группы.
Что касается средних и тяжелых пациентов, то для них срок изоляции не меняется — минимум 10 дней. При этом в течение последних суток до завершения изоляции у пациента должно наблюдаться значительное улучшение самочувствия. После выздоровления рекомендуется носить маску в течение пяти дней.
Решение о завершении изоляции принимает врач исходя из состояния здоровья пациента.
Сроки изоляции сокращаются и для тех, кто контактировал с инфицированными, а также для невакцинированных и не полностью вакцинированных граждан. В этом случае сроки изоляции сокращены с восьми до пяти дней.
При этом они обязаны носить маски в течение следующих 6-12 дней. Те же условия распространяются и на тех, у кого не сделана бустер-доза, если после второй дозы вакцины прошло более 90 дней.
Такие правила карантина распространяется и на тех, кто перенес коронавирус больше 60 дней назад.
Карантин не распространяется на вакцинированных бустер-дозой, полностью вакцинированных (в течение 14-90 дней после получения второй дозы вакцины), а также тех, кто перенес коронавирус в последние 60 дней.
При этом эта категория также обязана носить маску в течение десяти дней после контакта с инфицированными людьми.
На днях премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил Минздраву и Национальному центру по контролю заболеваний и общественного здоровья пересмотреть сроки изоляции и карантина с учетом опыта других стран.
Такое решение было принято после того, как в Грузии появился дефицит кадров, особенно это касается медперсонала.
Украина протестует против перекрытия РФ части Азовского и Чёрного морей
МИД Украины выразил протест против решения России заблокировать часть акватории Чёрного и Азовского морей, а также Керченский пролив под предлогом проведения военно-морских учений в ближайшие дни. Как говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства, беспрецедентно большая часть водоёмов будет закрыта для судоходства. в том числе и для торговых судов из третьих стран. Это может вызвать негативные последствия для портов Украины. Действия России назаны "частью гибридной войны".
Ранее издание Black Sea News опубликовало карту районов Чёрного и Азовского морей, которые с 13 до 19 февраля будут закрыты для судоходства. Речь идёт о примерно половине акватории Азовского моря, Керченском проливе, участках к западу и юго-западу от аннексированного Крыма. Доступ к порту Мариуполь будет перекрыт, а к Одессе затруднён.
Для участия в учениях в Чёрное море прибыли шесть больших десантных кораблей - три корабля Балтийского флота - "Королев", "Минск" и "Калининград"
и три - Северного флота - "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк". Последние три корабля прошли пролив Босфор в среду.
В январе Минобороны России объявило о начале серии маневров Военно-морского флота с участием более 140 кораблей и судов. В эти дни проводятся учения также в Средиземном море. Как отмечает Би-би-си, туда в последние дни вошли два отряда боевых кораблей. С Тихоокеанского флота прибыли ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и большой морской танкер "Борис Бутома". Кроме того, в море вошёл отряд кораблей Северного флота, в составе которого - ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал Касатонов" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков". С военно-морской базы в Севастополе в море вышел ракетный крейсер "Москва". Они предполагают, что он также может присоединиться к учениям, хотя никаких официальных подтверждений этому нет.
Одновременно с морскими учениями проходят крупные учения на территории Беларуси, а также в Южном военном округе России.
Они проходят на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Россия, как утверждают страны Запада, сосредоточила у границ этой страны группировку численностью более 100 тысяч военных. Западные СМИ со ссылкой на источники в разведке писали и о возможной подготовке Россией десантной операции против Украины со стороны Чёрного и Азовского морей. Россия отвергает планы нападения на Украину.
- В Берлине в четверг проходит встреча политических советников стран так называемого нормандского формата - Украины, России, Франции и Германии. Это вторая подобная встреча за 2 недели. По итогам предыдущей встречи в Париже было объявлено, что в Берлине стороны могут договориться о некоторых шагах для исполнения Минских соглашений об урегулировании конфликта в Донбассе. Надежду на это выражал и президент Франции Эммануэль Макрон, на днях посетивший Москву и Киев. Однако подробности не известны.
Тбилисское «Динамо» выиграло у московского в контрольном матче
Тбилисское «Динамо» одержало победу над московским «Динамо» в товарищеском матче, который прошел в Белеке (Турция).
Единственный гол в матче на 20-й минуте забил игрок грузинской команды Усман Камара.
Отметим, что тбилисское «Динамо» идет на третьем месте в чемпионате Грузии, московское «Динамо» перед зимним перерывом занимало вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России.
Лавров о беседе с главой МИД Британии: «Разговор немого с глухим»
В Москве в четверг прошли переговоры глав МИД России и Великобритании - Сергея Лаврова и Лиз Трасс. Британские официальные лица в последние годы крайне редко посещают Москву - отношения между странами крайне напряжённые после дела о покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери. Нынешняя встреча прошла на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Британия и лично Трасс выступают с крайне жёсткими заявлениями по отношению к России, предупреждая её о серьёзных последствиях возможного вооружённого вторжения в Украину.
Как написала Трасс в твиттере после прибытия в Москву накануне, Россия должна немедленно отвести войска от границ с Украиной и уважать украинский суверенитет, иначе её ждут "серьёзные последствия".
На встрече с Лавровым Трасс заявила, что "война станет бедствием для русского и украинского народов и для европейской безопасности". Лавров назвал встречу "беспрецедентной" и при этом сказал, что "ультиматумы, угрозы, нравоучения" по отношению к России — это путь в никуда.
На пресс-конференции после переговоров с Лавровым глава МИД Британии вновь заявила о том, что в случае российского вторжения в Украину страны Запада введут жёсткие санкции против России, в том числе и против "Северного потока-2". Она также напомнила, что последние действия России привели к укреплению единства НАТО.
Лавров назвал переговоры "разговором немого с глухим", сказав, что британская сторона не хочет слышать российских аргументов. "Может быть, англосаксы что-то хотят сделать на Украине?" - задался вопросом Лавров, отметив, что Россия может, вслед за США и Британией, отозвать из Украины часть персонала своего посольства.
Лавров - что бывает редко - назвал фамилию российского оппозиционера Алексея Навального, сказав, что страны Запада не предоставляют никаких доказательств того, что он и Скрипали были отравлены. При этом Трасс о Навальном не говорила.
Лавров также сказал, что после учений в Беларуси российские войска вернутся на российскую территорию, и предположил, что страны Запада выдадут это за свою победу.
Ранее глава британского МИД прогулялась по Красной площади, а также встретилась с ректором МГУ Виктором Садовничим. Её в частности заинтересовала методика преподавания математики в России.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг посещает штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. На пресс-конференции после встречи с ним генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что угроза российского вторжения в Россию в последние дни ещё более возросла. Он сказал, что направил сегодня главе МИД России Сергею Лаврову письмо с новыми предложениями о переговорах. В Москве это пока не комментировали.
Верховный суд Чечни оставил под арестом Зарему Мусаеву
Верховный суд Чечни отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на арест Заремы Мусаевой, матери правозащитника Абубакара Янгулбаева. Она остается в СИЗО как минимум до апреля.
Представлявший интересы Мусаевой адвокат правозащитной организации "Комитет против пыток" Аркадий Шиндяпин рассказал Кавказ.Реалии о содержании апелляционной жалобы. В частности, там указывалось, что обвиняемая не признаёт себя виновной, что у нее есть дом в Чечне, где она может находится под домашним арестом, а также что она больна сахарным диабетом второго типа.
"В суд первой инстанции не было предоставлено документов о заболевании, он не мог учитывать состояние здоровья. Сейчас мы предоставили медицинское заключение", – сообщил Шиндяпин.
Зарема Мусаева на заседании суда выступала по видеосвязи, она подтвердила, что скрываться от органов следствия и правосудия не собирается, будет являться по первому требованию и просила смягчить меру пресечения.
"Как только мы получим мотивировочную часть решения, обжалуем его в кассации. Надежда была и в Верховном суде Чечни, поскольку состояние здоровья Мусаевой, обеспокоенность о нем, в том числе сотрудников СИЗО, должна была стать ключевым аргументом. Но чудес не бывает", – добавил юрист.
- 20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку у Сайди Янгулбаева на тот момент был статус судьи в отставке, задержали только его супругу – ее вывели из квартиры насильно, не дав одеться или взять лекарства (женщина страдает диабетом).
- Сразу по приезду в Грозный Мусаеву отправили на 15 суток в спецприемник по обвинению в оскорблении полицейского.
- Позже на нее завели уголовное дело – якобы из-за нападения на силовика. На время следствия суд отправил женщину в СИЗО на два месяца.
- Адвокат смог впервые попасть к Зареме Мусаевой лишь через две недели после ее похищения – до этого юристов не пускали в спецприемник, а позже предоставили документ, в котором женщина якобы отказывается от защитников. При встрече она рассказала, что не писала это заявление, и категорически отрицала предъявленные ей обвинения. По словам адвоката, Мусаевой необходима медицинская помощь.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров и его окружение выступали с открытыми угрозами в адрес семьи Янгулбаевых, а в Грозном прошел митинг против них, на который, по данным СМИ, массово сгоняли бюджетников. Кремль отказался вмешиваться в ситуацию, однако именно после встречи главы Чечни с президентом России в Москве 3 февраля Рамзан Кадыров и его приближенные перестали публично упоминать Янгулбаевых.
- 7 февраля российский оппозиционный политик Илья Яшин разместил онлайн-петицию с требованием к президенту Владимиру Путину отправить Рамзана Кадырова в отставку. За сутки под обращением подписались более 100 тысяч пользователей платформы Change.org. В Кремле заявили, что не воспринимают это требование всерьез.
В Армении заявили о нейтрализации действовавшей на территории страны шпионской сети
Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сообщает о раскрытии и нейтрализации шпионской сети, созданной иностранными разведками и действовавшей на территории страны.
Как сообщает пресс-служба силового ведомства, в агентурную сеть были вовлечены десятки лиц, служащих в различных подразделениях Вооруженных сил.
Согласно СНБ, в социальных сетях были открыты многочисленные фейковые аккаунты с именами и фотографиями армянок, через которые сотрудники иностранных спецслужб, свободно владеющие армянским языком, устанавливали знакомство с лицами, занимающими различные должности в ВС РА.
Знакомство переросло в близкие отношения, а затем авторы этих аккаунтов предлагали армянским офицерам за определенное вознаграждение передавать информацию самого разного характера: о расположении войск, количестве личного состава и военной техники, объемах боеприпасов, командном составе воинских частей, дислокации оборонительных районов и т.д.
Согласно сообщению, лица осуществляющие указанным способом шпионскую деятельность, вовлекли в агентурную сеть около двух десятков граждан Армении, в силу должностного статуса обладающих сведениями и документами, содержащими государственную и служебную тайну.
Эти военнослужащие за плату посредством различных мобильных приложений по частям отправляли представителям иностранных спецслужб информацию военного или другого характера, совершая предательские действия и нанося в ущерб Республике Армения.
В рамках масштабных оперативных действий армянским правоохранителям удалось установить личности граждан Армении, вовлеченных в агентурную деятельность в пользу вражеских разведок, выяснить объемы и характер переданной информации, а также предотвратить передачу новых данных, сообщает ведомство.
В ходе следственных мероприятий по подозрению в госизмене задержаны в общей сложности 19 лиц, некоторые из них уже дали признательные показания.
Также проведено более 30 обысков, выявлены и изъяты многочисленные документы, предметы, имеющие существенное значение для уголовного дела, нашлись также чеки, подтверждающие передачу денег в иностранной валюте.
Подросток получил 5 лет колонии по делу о «взрыве ФСБ в Minecraft»
16-летний Никита Уваров из города Канска Красноярского края приговорён военным судом к 5 годам лишения свободы по делу о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Об этом сообщает глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. Сообщается, что Уварова взяли под стражу в зале суда.
Двое других подсудимых подростков освобождены от ответственности, как утверждается, из-за того, что они оказали содействие следствию.
Дело получило большую известность как "дело о взрыве здания ФСБ в Minecraft" – подобные планы, которые якобы обсуждали подростки в переписке, фигурировали в материалах дела.
Троих школьников, которым тогда было 14 лет, задержали в 2020 году после расклеивания листовок в поддержку подозреваемого по делам об изготовлении взрывного устройства Азата Мифтахова, приговоренного в январе 2021 года к шести годам колонии. Одна из листовок оказалась на здании ФСБ.
Сотрудники силового ведомства отобрали у детей телефоны, получили доступ к переписке, в которой они отзывались негативно о российских властях и силовых органах. Помимо прочего школьники построили в компьютерной игре Minecraft здание ФСБ и "планировали его взорвать ради шутки". Также следствие получило доступ к видео, на которых подростки разводят огонь в заброшенных зданиях и взрывают петарды. После этого их обвинили в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.
Двое обвиняемых, имена которых в соответствии с законодательством не называются, признали вину. Прокуратура просила приговорить их к шести и шести с половиной годам воспитательной колонии, а Уварова, который вину не признал, – к девяти.
Последнее слово Уварова опубликовала "Новая газета". В выступлении Уваров описал свою жизнь, школьное образование в Канске и знакомство с другими обвиняемыми подростками.
Он рассказал, что они обсуждали в интернете политику, критиковали власти. "Мне было больно от того, что у меня в стране репрессируют людей, гражданских активистов, которые желают стране добра и выступают за её благополучие. Теперь же, к сожалению, я на своем опыте испытал деспотизм недобросовестных сотрудников системы", – сказал 16-летний обвиняемый, который ранее провел в СИЗО 11 месяцев.
Он рассказал о первых днях задержания и методах давления на себя и близких со стороны сотрудников спецслужб в следственном изоляторе. Уваров назвал часть личной переписки с главным свидетелем по делу "выдуманной": "Я никогда не писал П., что планирую и готовлю кого-либо взорвать, потому что ничего не планировал и никого не готовил".
"Если мне дадут реальный срок, я буду отбывать его с чистой совестью и достоинством", – сказал подросток.
Сенаторы призвали Байдена поделиться разведданными с Киевом
Члены комитета по разведке Сената США призвали президента Джо Байдена предоставить Украине максимально возможный доступ к американским разведывательным данным из-за возможного вторжения России. Об этом говорится в письме, которое направили Байдену 16 сенаторов от Демократической и Республиканской партий, сообщает "Голос Америки".
По мнению авторов обращения, эта информация крайне нужна Киеву для самообороны.
"Россия является агрессором, и мы должны вооружить Украину критически важной информацией, необходимой для защиты страны. Это – в интересах национальной безопасности США, а также наших союзников и партнеров в регионе". Сенаторы назвали угрозы России в отношении Украины угрозой демократии во всем мире.
Ранее Reuters и The Washington Post сообщали cо ссылкой на источники в американской разведке, что Россия стянула к границам Украины около 70 процентов сил и средств, необходимых для крупномасштабного вторжения в страну. По данным источников изданий, число российских батальонных тактических групп у границ с Украиной достигло 83. В одной батальонной тактической группе около 750 военнослужащих. Ещё 14 групп, как утверждается, находится в пути. Кроме того, около 20–30 российских кораблей находятся в Черном море.
Общее число российских военных у границ с Украиной и в аннексированном Крыму Washington Post оценивает в 100–130 тысяч.
The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники писала, что Минобороны США работает над планом по предоставлению Украине разведданных, которые помогут ей быстрее отреагировать на возможное российское вторжение.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал, что сейчас "вторжение возможно в любой момент".
Россия заявляет, что не планирует вторжения в Украину, и критикует западных политиков и СМИ, которые заявляют и пишут о такой угрозе.
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