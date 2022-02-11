Вора в законе «Нукри Гальского» выдворили из Украины

В здании цхинвальского Дома культуры (Совпроф) сегодня прошло собрание инициативной группы по выдвижению депутата парламента Давида Санакоева кандидатом на пост президента самопровозглашенной республики Южная Осетия.

Как пишет агентство «Рес», на собрании было зарегистрировано 120 человек, тем самым был преодолен минимальный порог в 100 человек для правомерного проведения собрания.

Согласно закону, были избраны председатель собрания – Гульнара Козаева, и секретарь – Виктория Тотоева, также были выбраны члены президиума инициативной группы и уполномоченные представители претендента на президентский пост.

Участники встречи единогласно поддержали Давида Санакоева в качестве кандидата в президенты.

«Спасибо большое всем, кто пришел, мне очень приятно всех видеть. Я понимаю, какая это ответственность, и я обещаю, что буду идти по этому пути до конца, не сделав ни шагу назад.

Вместе мы сможем решить все, главное – не замалчивать проблемы и решать их, стоя рядом друг с другом. У нас есть понимание как это сделать, мы знаем, какие шаги нужно предпринять, чтобы все исправить. Если люди будут жить по закону, то всем будет намного легче», – сказал Санакоев и добавил, что группа депутатов, придерживающихся оппозиционных взглядов, продолжает поддерживать друг друга и остается единой.

Санакоева пришли поддержать другие кандидаты на должность президента – Гарри Мулдаров, Алан Гаглоев и Александр Плиев.

Сегодня же в югоосетинский Центризбирком поступило уведомление от инициативной группы избирателей о проведении собрания по выдвижению на пост президента бывшего депутата парламента от «Единой Осетии» Бориса Тасоева. Встреча пройдет 16 февраля.

Выборы югоосетинского президента назначены на 10 апреля.