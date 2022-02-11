Санакоев идет в народ

Давид Санакоев выдвинут кандидатом в президенты Южной Осетии. В здании цхинвальского Дома культуры сегодня прошло собрание его сторонников. Среди тех, кто пришел поддержать оппозиционного политика, была и мать погибшего в руках силовиков Инала Джабиева.

Давид Санакоев, которому в прошлом году исполнилось 45 лет, на сегодня один из самых ярких и опытных политиков Южной Осетии. За плечами Санакоева работа в общественных организациях, служба в Отдельной горной роте Министерства обороны. С 2004 года занимал должность Уполномоченного по правам человека при президенте РЮО. С августа 2008 года активно занимался вопросами возвращения пленных и тел погибших во время боевых действий. В 2012 году участвовал в президентских выборах, проиграв своему основному конкуренту Леониду Тибилову. В мае 2012 года занял должность министра иностранных дел. В 2012 году зарегистрировал политическую партию «Новая Осетия», которая впоследствии слилась с партией Алана Гаглоева «Ныхас».

В начале 2015 года из-за варианта проекта Договора о сотрудничестве и интеграции с РФ между Санакоевым и лидером «Единой Осетии» Анатолием Бибиловым разгорелась острая дискуссия. На тот момент «Единая Осетия» уже обладала большинством в парламенте. «Единоосы» до последнего скрывали от общества текст соглашения, пока он не появился в сети интернет. Раздал его журналистам на одной из встреч и Давид Санакоев, чем вызвал шквал негодования со стороны оппонентов. На тот момент министр иностранных дел ратовал за сохранение югоосетинской армии, таможенного кодекса республики и т.д. Тогда как Анатолий Бибилов выступал за полную интеграцию с Россией. Результатом этого конфликта стало вынесение вотума недоверия министру иностранных дел в парламенте. Официальным поводом послужила версия спикера парламента о том, что Санакоев якобы не справлялся с возложенными обязанностями, хотя в обществе укрепилось мнение, что это была месть со стороны Анатолия Бибилова.

После отставки Давид Санакоев возглавлял югоосетинскую делегацию на МПРИ, работал советником президента. С 2019 года является депутатом парламента: был избран по спискам партии «Ныхас», за которую вместе с Зитой Бесаевой активно агитировал и запомнился успешной предвыборной кампанией на местном телевидении. Впоследствии вышел и из этой партии, однако продолжает оставаться в стане активных оппонентов действующей власти.

Во время акции протеста семьи Инала Джабиева на центральной площади Цхинвала, которая началась 4 декабря 2020 и продолжалась три месяца, политик практически все время находился рядом с протестующими. Кстати, пришла сегодня поддержать Давида Санакоева и мать Инала Джабиева – Майя Цискадзе.

В итоге цхинвальский Дом культуры заполнился сторонниками политика достаточно быстро. Произошел даже перебор с подписями: вместо необходимых ста свои данные оставили более 120 человек. Даже после собрания люди подходили с документами, чтобы заявить о своей поддержке.

До начала собрания «Эху Кавказа» удалось поговорить с некоторыми из них:

«Они хорошие люди – эта оппозиция. Дай бог им здоровья, будем их поддерживать! А если он (Давид) победит, то будет, что называется, власть народа. А что может быть лучше для Осетии?!

– Мы ему верим, что произойдут хорошие перемены в жизни, что будут больше думать о народе, что улучшатся социальные условия

– Как вы оцениваете шансы своего кандидата?

– Пятьдесят на пятьдесят, ему могут создать какие-то проблемы извне».

После того, как собравшиеся прошли регистрацию, Давид Санакоев поблагодарил их за поддержку и продолжил:

«Я понимаю, какая это ответственность. И когда ты берешь на себя ответственность стать руководителем государства, ты должен понимать, и от чего ты отказываешься, и какой долг берешь на себя. Я это хорошо понимаю, и еще раз даю слово, что будем вместе идти по избранному пути и не свернем с него. Спасибо всем, кто пришел нас поддержать, в том числе нашим гостям. Я еще раз хочу выразить благодарность своим коллегам – здесь сидят депутаты парламента. Мы и так единомышленники, но кто-то пытается внушить всем, в том числе президент и его люди, что мы разошлись, что оппозиция развалилась. Но это не так. Вы сами видите, что мы все еще рядом, поддерживаем друг друга, помогаем друг другу, мы опора друг друга. И это самое важное. Но это касается не только нас, но и всех тех кандидатов и людей, которые разделяют наши взгляды, мы будем поддерживать друг друга… Сегодня на президенте завязано решение многих вопросов, и если мы не решим проблемы республики, если не начнем перемены и не запустим реформы, в том числе в правоохранительных, судебных органах, органах безопасности и в других сферах, то наши дела плохи. У меня есть надежда, что через сто лет люди, похожие на нас, – мужчины и женщины, выйдут и смогут сказать друг другу по-осетински добрый день. А для этого нам нужно постараться и побеспокоиться, чтобы наши потомки вспоминали нас с благодарностью. А не сказали: «Что вы сделали? Вы могли, но ничего не сделали!» Вот сейчас мы должны об этом позаботиться!»

На собрание инициативной группы в поддержку Давида Санакоева действительно пришли представители партии «Ныхас», «Народной партии», депутат и один из участников президентской гонки Гарри Мулдаров, представители Гражданской платформы вместе с вдовой Инала Джабиева Оксаной Сотиевой. Всем выдвинутым кандидатам предстоит теперь сбор не менее 3500 подписей граждан во всех районах Южной Осетии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия