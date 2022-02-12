В югоосетинский ЦИК поступило уведомление от инициативной группы Аслана Кутарова

В Центризбирком самопровозглашенной республики Южная Осетия поступило уведомление от инициативной группы избирателей о проведении собрания по выдвижению Аслана Кутарова на пост главы республики на предстоящих 10 апреля президентских выборах.

«Инициативная группа уведомила ЦИК о проведении собрания в конференц-зале гостиницы «Ирыстон» 17 февраля в 15.00 по выдвижению Кутарова Аслана Евриковича кандидатом в президенты», - сообщил агентству «Рес» сегодня, 12 февраля, член ЦИК Игорь Чочиев.

Ранее в ЦИК поступили уведомления от правящей политической партии «Единая Осетия», Народной партии, партии «Единство народа» и Компартии, а также 16 инициативных групп.

Еще один претендент на пост югоосетинского президента Анатолий Джиоев уведомил накануне через своего представителя ЦИК, что собрание, назначенное на 12 февраля, не состоится в связи с тем, что он отказывается участвовать в президентской кампании.