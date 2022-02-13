В Абхазии подтверждено 386 новых случаев заражения коронавирусом

Процесс проверки энергораспределительных компаний «Телмико» и «Теласи» проходит в активном режиме, сообщила журналистам энергоомбудсмен Грузии Саломе Вардиашвили.

С 7 февраля представители Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) начали проверку электрораспределительных компаний на предмет соответствия начислений реальным показателям счетчиков. Причина проверки – многочисленные жалобы абонентов на завышенные счета за коммуналку. Рабочая группа должна изучить вопрос до 3 марта, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Это была первая рабочая неделя, ознакомительная встреча, которая потом перешла в активную работу. Проверено очень много документов, получили нужную информацию, которая необходима для проверки», - сказала Вардиашвили.

По ее словам, «Телмико» и «Теласи» сотрудничают с комиссией и заинтересованы в выявлении всех возможных проблем. При этом участники рабочей группы обзванивают абонентов, чтобы от них узнать предположительные причины возросших счетов.

Энергоосбудсмен сообщила, что общественность будет поэтапно получать информацию о ходе проверки. При этом она заверила, что будут пересмотрены счета абсолютно всех абонентов, несмотря на то, обратились они с жалобой или нет.

GNERC предстоит проверить платежи полумиллиона абонентов в Тбилиси. Речь идет о счетах за период с 1 декабря 2021 года по 31 января 2022 года.

Это уже вторая проверка энергораспределительных компаний за последнее время. В августе за неправильные начисления компания «Телмико» была оштрафована на 75 тысяч лари. Компанию тогда обязали в течение месяца представить комиссии информацию о пересчете начислений, что было выполнено. Уже в октябре она получила новое предупреждение, также за неправильные начисления.

В декабре компания объявила о переходе на новую систему начисления платы за электроэнергию. Согласно нововведению, сотрудники компании должны снимать показания со счетчиков в последние четыре дня месяца, а абоненты получать квитанции в начале следующего месяца, ориентировочно до 5 числа.