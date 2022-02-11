На «омикрон» ищут управу

С появлением штамма «омикрон» в Абхазии резко возросло число инфицированных. За прошедшие сутки коронавирус был подтвержден у 442 человек. При этом медики не фиксируют большого роста тяжелых случаев, но в Гудаутском ковидном госпитале все же открыли дополнительное отделение и направили туда бригады медиков. Об этом рассказал министр здравоохранения Эдуард Бутба на сегодняшней пресс-конференции в Сухуме. Речь на встрече также шла о темпах вакцинации, работе лабораторий и о том, как будут проводиться выборы в условиях пандемии.

Восемь тысяч заболевших за десять дней

Эпидемиологическая ситуация в Абхазии, сказал министр здравоохранения Эдуард Бутба, начала резко меняться 22 января текущего года, за десять дней было выявлено более восьми тысяч заболевших:

«Наблюдался всплеск заболеваемости. С 22 января по 11 февраля было выявлено 8334 случая заболевания коронавирусной инфекцией, за последнюю неделю идет небольшой рост поступления граждан в стационары. Резкое увеличение числа тяжелых пациентов не наблюдается. К сожалению, часть медиков болеет коронавирусной инфекцией. Были небольшие проблемы с нехваткой медицинского персонала. Многие бригады, которые ездили в Гудаутский ковидный госпиталь и в инфекционную больницу, были укомплектованы другими сотрудниками, которые не болеют. Мы мобилизовались, и все лечебные учреждения работали. Ни на одну минуту прием пациентов ни в одном лечебном учреждении не был приостановлен».

С появлением в Абхазии штамма «омикрон» государственная лаборатория столкнулась с большим количеством биоматериала – в сутки проводилось примерно полторы тысячи тестирований. Очень много людей болели и звонили на горячую линию, иногда случались сбои, но в целом кол-центры справлялись с потоком обращений. В настоящее время, по словам министра, основная нагрузка приходится на амбулаторное звено. Несмотря на это, в Гудаутском ковидном госпитале открыли дополнительное отделение, и туда уже выехали бригады медиков.

За прошедшие сутки тестирование было проведено у 639 человек, ковид подтвержден у 442-х из них. Общее число выявленных в республике больных коронавирусной инфекцией составляет 48 028 человек, 615 скончались. На 11 января в стационарах республики проходят лечение 189 пациентов, 61 из них – в тяжелом состоянии. За все время пандемии вакцинировались 17 391 человек.

Параллельно с ПЦР-тестированием стали активно применять экспресс-диагностику

Заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ и член оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции Алиса Матуа сообщила, что, несмотря на большое число заболевших сотрудников, лаборатории продолжали работать:

«С первого дня увеличения потока положительных пациентов ни одна из лабораторий, которые работают на ковид, не остановила свою работу. Нам приходилось менять сотрудников, менять потоки перераспределения биоматериалов, но в целом все, кто нуждался в диагностике, ее получили. Параллельно с ПЦР-диагностикой мы стали активно применять экспресс-диагностику. В принципе, у нас с лета прошлого года уже в приказе было прописано, что экспресс-диагностику на антиген мы можем приравнивать к ПЦР-диагностике. Пациент положительный на качественном экспресс-тесте приравнивается и обозначается у нас в базе как ковид-позитивный пациент, и перепроверять этот тест ПЦР-диагностикой нет необходимости».

Алиса Матуа уточнила, что в Абхазии наряду с «омикроном» циркулирует и дельта-штамм. Государственная лаборатория не может выявлять «омикрон», но может определять «дельту». Сегодня в Абхазии последний встречается достаточно редко, а «омикрон», безусловно, превалирует. И хотя считается, что он переносится легко, люди, которые еще не переболели и не вакцинировались, особенно отягощенные хроническими заболеваниями, могут переносить «омикрон» тяжело.

В столице объявлен карантин, число больных падает

Об эпидемиологической ситуации в столице рассказала главный врач города Ирма Воуба. Она считает, что начался плавный спад заболеваемости:

«Заболевших у нас за десять дней – 2522 человека. Это новые случаи. Всего заболели у нас по городу Сухуму и Сухумскому району 17 561 человек. На сегодняшний день в активной фазе заболевания у нас взрослых – 2213 человек, детей – 309 человек. 31 января 2022 года мы объявили карантин, закрыли школы. По статистике в детской поликлинике прирост больных был большой, но в последние дни он стал падать: если в прошлый понедельник было 89 человек в день, то сегодня у нас заболевших среди детей 35 человек в сутки. Мы видим плавное снижение заболеваемости, честно говоря, нас это радует. Мы продлили карантин до 18-го числа и думаем, что придем уже к стабильной ситуации».

В Сухуме пациентов с ковидом принимает инфекционная больница. Лаборатория производит забор биоматериалов и тестирование, работает выездная бригада, которая делает анализы и на дому, а также действует один пункт вакцинации во 2-й городской больнице.

В Сухуме и Сухумском районе вакциной «Спутник Лайт» привились 2775 человек, «Спутником V» – 3843 человека.

Парламентские выборы в условиях пандемии

Отвечая на вопрос о том, как будут проходить выборы в условиях пандемии, министр здравоохранения заверил, что никаких сложностей не должно быть:

«Мы же знаем, что люди проводили свадьбы большие, люди делали свои компании. Да, будут выборы, будут определенные участки, не надо обязательно скапливаться, есть время с такого-то по такое-то, надо прийти, надеть маски, защититься и проголосовать, сделать свой выбор. И все. В этом формате, я думаю, никаких сложностей не должно быть. Если человек, допустим, заболевает, если он плохо себя чувствует, он, наверное, не придет, не будет никого заражать».

Вчера в Гудаутском ковидном госпитале за один день скончались шесть пациентов: пятеро в возрасте от 35 до 66 лет и один пациент в возрасте 79 лет. Эдуард Бутба пояснил, что все они были переведены из других стационаров и у всех, помимо ковида, были тяжелые сопутствующие заболевания. Так, самый молодой страдал тяжелой формой кардиомиопатии, были пациенты с инсультом и обширным инфарктом, а также с ожогом дыхательных путей.

Программа гармонизации медицины

В ходе пресс-конференции Эдуард Бутба проинформировал журналистов о визите в Москву, завершившемся десять дней назад, во время которого обсуждались четыре пункта программы гармонизации законодательства Абхазии и России в области медицины.

В ней предусмотрена разработка и принятие в Абхазии закона об иммунопрофилактике инфекционных болезней (пункт 30-й программы). Проект закона разработан Министерством здравоохранения Абхазии и направлен 14 сентября 2021 года в кабмин для последующего представления президенту. 31-й пункт программы гармонизации предполагает разработку закона о донорстве крови и ее компонентов. Он был принят парламентом во втором чтении 12 июля 2021 года. 32-й и 33-й пункты требуют принять нормативно-правовые акты о порядке оказания медицинской помощи и стандартах медицинской помощи в Абхазии, разработать правила определения критериев оценки качества оказываемых медицинских услуг. Реализация 32-го и 33-го пунктов программы, сказал Бутба, на данном этапе осложнена из-за несоответствия положений закона Республики Абхазия «О здравоохранении» и федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Минздрав Абхазии должен устранить концептуальные противоречия. Абхазская сторона в Москве поднимала вопрос о возможности подписания соглашения о взаимном признании лицензий на осуществление медицинской помощи и услуг.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия