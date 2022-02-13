Коронавирус в Грузии: 15 712 новых случаев заражения, 40 человек скончались

В Грузии за минувшие сутки выявили 15 712 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 46,4 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 33,84%, за две недели – 31,66%, за семь дней – 32,85%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 1 454 065.

Почти 50% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 7 713. В Имерети выявили 2 495 случаев заражения, в Самегрело и Земо Сванети – 1 088, в Кахетии – 997, в Аджарии – 919, в Квемо Картли – 828, в Шида Картли – 698, в Гурии – 463, в Мцхета-Мтианети – 235, в Самцхе-Джавахети – 227, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 49.

От ковида умерли еще 40 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 15 556.

Выздоровели 21 623 человека, их общее число выросло до 1 248 242.

На данный момент в Грузии 190 241 активный случай коронавируса. Из них 6 123 (более 3% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. Состояние 1 270 пациентов тяжелое, 284 подключены к аппаратам ИВЛ. 1 581 человек остаются под присмотром врачей в ковид-гостиницах, а 182 537 лечатся на дому.