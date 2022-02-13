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«Грузинская мечта» создает женскую партийную организацию
По словам председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, решением политсовета правящей партии учреждается женская партийная организация. Как заявил на сегодняшнем брифинге Кобахидзе, новая организация создается для обеспечения максимальной активизации роли и вовлечения женщин в партийно-политические процессы, передает Общественный вещатель.
Как отметил Кобахидзе, создание женской организации будет способствовать карьерному росту ее членов как в партийных структурах, так и на государственной службе.
«Мы считаем, что создание женской организации правящей партии будет способствовать активизации роли женщин не только в партийно-политической жизни, но также создаст новые возможности для защиты прав и интересов женщин в обществе», - сказал Кобахидзе.
Другие новости дня
Коронавирус в Грузии: 15 712 новых случаев заражения, 40 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 15 712 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 46,4 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 33,84%, за две недели – 31,66%, за семь дней – 32,85%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 1 454 065.
Почти 50% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 7 713. В Имерети выявили 2 495 случаев заражения, в Самегрело и Земо Сванети – 1 088, в Кахетии – 997, в Аджарии – 919, в Квемо Картли – 828, в Шида Картли – 698, в Гурии – 463, в Мцхета-Мтианети – 235, в Самцхе-Джавахети – 227, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 49.
От ковида умерли еще 40 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 15 556.
Выздоровели 21 623 человека, их общее число выросло до 1 248 242.
На данный момент в Грузии 190 241 активный случай коронавируса. Из них 6 123 (более 3% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. Состояние 1 270 пациентов тяжелое, 284 подключены к аппаратам ИВЛ. 1 581 человек остаются под присмотром врачей в ковид-гостиницах, а 182 537 лечатся на дому.
В Абхазии подтверждено 386 новых случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 713 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 386 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 85 пациентов. Состояние 32 человек оценивается как тяжелое, 53 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 16 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 15 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 22, состояние 6 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 8 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице - 11 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 48 808 человек. Зарегистрировано 617 летальных случаев. Выздоровели 40 043 человека.
Энергоомбудсмен рассказала о ходе проверки «Телмико» и «Теласи»
Процесс проверки энергораспределительных компаний «Телмико» и «Теласи» проходит в активном режиме, сообщила журналистам энергоомбудсмен Грузии Саломе Вардиашвили.
С 7 февраля представители Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) начали проверку электрораспределительных компаний на предмет соответствия начислений реальным показателям счетчиков. Причина проверки – многочисленные жалобы абонентов на завышенные счета за коммуналку. Рабочая группа должна изучить вопрос до 3 марта, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Это была первая рабочая неделя, ознакомительная встреча, которая потом перешла в активную работу. Проверено очень много документов, получили нужную информацию, которая необходима для проверки», - сказала Вардиашвили.
По ее словам, «Телмико» и «Теласи» сотрудничают с комиссией и заинтересованы в выявлении всех возможных проблем. При этом участники рабочей группы обзванивают абонентов, чтобы от них узнать предположительные причины возросших счетов.
Энергоосбудсмен сообщила, что общественность будет поэтапно получать информацию о ходе проверки. При этом она заверила, что будут пересмотрены счета абсолютно всех абонентов, несмотря на то, обратились они с жалобой или нет.
GNERC предстоит проверить платежи полумиллиона абонентов в Тбилиси. Речь идет о счетах за период с 1 декабря 2021 года по 31 января 2022 года.
Это уже вторая проверка энергораспределительных компаний за последнее время. В августе за неправильные начисления компания «Телмико» была оштрафована на 75 тысяч лари. Компанию тогда обязали в течение месяца представить комиссии информацию о пересчете начислений, что было выполнено. Уже в октябре она получила новое предупреждение, также за неправильные начисления.
В декабре компания объявила о переходе на новую систему начисления платы за электроэнергию. Согласно нововведению, сотрудники компании должны снимать показания со счетчиков в последние четыре дня месяца, а абоненты получать квитанции в начале следующего месяца, ориентировочно до 5 числа.
Минобороны обвинило американскую подводную лодку в нарушении границы России
Российское Министерство обороны обвинило американскую атомную подводную лодку в нарушении границы рядом c Курильскими островами. Утверждается, что АПЛ не ответила на российские запросы и скрылась после того, как от нее потребовали всплыть.
Согласно официальному сообщению, большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» применил против подлодки «соответствующие средства», после чего та использовала имитатор для раздвоения цели на радарах и покинула территориальные воды.
Американский военный атташе был вызван в Министерство обороны. Ему была вручена нота, в которой заявляется о недопустимости подобных ситуаций в будущем. Пентагон заявления Москвы пока что предметно не комментировал.
ЕНД представило кандидата для участия в промежуточных выборах в сакребуло Батуми
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД) представила своего кандидата для участия в промежуточных выборах мажоритарного депутата совещательного органа (сакребуло) Батуми.
Промежуточные выборы пройдут 2 апреля, сообщает агентство «Новости-Грузия». Они назначены из-за смерти депутата муниципального собрания от ЕНД Нугзара Путкарадзе, избранного осенью 2021 года.
«Хочу представить грузинской общественности сына Нугзара Путкарадзе – Мате Путкарадзе. Человек, который вступает в борьбу там, где победил отец, там, где отец одержал убедительную победу в первом туре», - сказал председатель ЕНД Ника Мелия.
- Нугзар Путкарадзе скоропостижно скончался в середине ноября в возрасте 57 лет. В «Едином национальном движении» утверждают, что их единомышленника пытались подкупить и оказывали на него давление. По информации оппозиционеров, Путкарадзе предлагали 100 тысяч долларов за переход в «Грузинскую мечту». При этом, согласно данным ЕНД, переговоры проводились по поручению Дато Рижвадзе – отца председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
Конкурентом Путкарадзе на выборах выступит кандидат от правящей партии «Грузинская мечта», замглавы Минздрава Аджарии Рамаз Джинчарадзе.
2 апреля также пройдут промежуточные выборы депутатов парламента от округа Рустави-Гардабани. Необходимость в их проведении возникла после того, как избранная в 2020 году Нино Лацабидзе осенью прошлого года заняла пост мэра города Рустави.
Всего для участия в парламентских выборах и выборах в батумское сакребуло регистрацию прошли 11 партий, которые должны представить своих кандидатов до 4 марта.
Авиакомпания KLM отменила полеты в Киев и над Украиной
Нидерландская авиакомпания KLM остановила полеты в Киев, ее самолеты перестанут пересекать украинское воздушное пространство. Об этом стало известно в субботу из сообщения компании. Ближайший полет в Киев был запланирован на ночь воскресенья, 13 февраля. Отмена полетов происходит на фоне обострения ситуации на границе Украины и России.
В авиакомпании пояснили, что решение об остановке полетов было принято после того, как МИД Нидерландов присвоил Украине красный уровень опасности поездок и рекомендовал гражданам королевства отказаться от посещения страны. Перевозчик не сообщил, когда планирует возобновить полеты.
За последние сутки как минимум 26 стран выступили с призывами к гражданам покинуть Украину или воздержаться от поездок в страну. Среди них - Соединенные Штаты, Великобритания, Турция, Австралия, Новая Зеландия, Норвегия, многие страны ЕС, включая Германию, Нидерланды и Италию, Израиль, Южная Корея, Канада, Марокко, Иордания и Кувейт.
Американская разведка подозревает, что Россия готовится к полномасштабному военному вторжению на территорию Украины. Москва это категорически отрицает.
- В 2014 году в зоне военного конфликта на востоке Украины был сбит пассажирский самолет малазийских авиалиний, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли 298 человек. Международная следственная группа считает, что самолет был сбит из российского зенитного ракетного комплекса с территории, контролируемой пророссийскими сепаратистами.
Грузинские регбисты обыграли сборную Нидерландов во втором матче Чемпионата Европы
Национальная сборная Грузии обыграла команду Нидерландов со счетом 72:10 во втором матче Чемпионата Европы. Встреча прошла сегодня, 12 февраля, в Амстердаме, сообщает агентство «Новости-Грузия».
По итогам сегодняшней встречи национальная сборная вышла в лидеры турнирной таблицы. До сих пор первенство было у Португалии, с которой грузинская команда сыграла вничью (25:25) 6 февраля.
В нынешнем розыгрыше Чемпионата Европы принимают участие шесть команд: Грузия, Португалия, Румыния, Россия, Испания и Нидерланды.
Чемпионат Европы является отборочным соревнованием на Кубок мира. Свою следующую встречу грузинская команда проведет 27 февраля. «Лелос» сыграют с командой России на стадионе «Динамо – Арена» в Тбилиси.
- Сборная Грузии является действующим победителем Чемпионата Европы и рекордсменом по количеству титулов. Последнее поражение «лелос» в рамках турнира случилось в 2017, когда сборная Румынии чудом вырвала минимальную победу со счетом 8:7.
Омбудсмен Украины сообщила о признании Саакашвили потерпевшим
Генпрокуратура Украины официально признала экс-президента Грузии Михаила Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении в грузинской тюрьме. Об этом сообщает омбудсмен Украины Людмила Денисова на своей странице в Facebook.
«Процессуальным руководителем Генпрокуратуры Украины во время досудебного следствия гражданин Украины, председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили признан потерпевшим в соответствии со статьей 55 Уголовного процессуального кодекса Украины», - говорится в ее заявлении.
По информации Денисовой, в Украине начали производство по факту превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов Грузии в отношении Саакашвили (часть 3 статьи 365 УК Украины) 14 января 2022 года. Потерпевшим экс-президента признали с учетом того, что из-за «неправомерных действий» ему был «причинен физический и моральный ущерб».
Расследование двух возможных фактов бесчеловечного обращения с заключенным Саакашвили продолжают и в Грузии. Проверку ведет Служба государственного инспектора. По решению властей, с 1 марта Службу упразднят, а на ее базе создадут два новых ведомства, пишет агентство «Новости-Грузия».
В первом случае речь идет о возможном факте нанесения физических и словесных оскорблений во время перевода Саакашвили из руставского пенитенциарного учреждения в больницу глданской тюрьмы. Другое дело Госинспектор начал из-за инцидента, произошедшего во время перевода Саакашвили из Горийского военного госпиталя в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави. Экс-президент утверждает, что с использованием физической силу у него пытались отнять наручные часы.
Пока Генпрокуратура Грузии отказывается признавать экс-президента потерпевшим по этим делам.
- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили является гражданином Украины, до последнего времени он возглавлял Исполнительный комитет Национального совета реформ при президенте Украины, а в прошлом также занимал пост губернатора Одесской области.
- Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов осенью 2021 года, после чего был задержан и помещен в тюрьму. Экс-президент объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу, а затем в военный госпиталь Гори. 20 ноября он заявил о прекращении голодовки. После завершения курса лечения, 30 декабря, Саакашвили вернули в тюрьму города Рустави.
Байден обсудил с Путиным ситуацию вокруг Украины
Президент США Джо Байден начал телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В беседе обсуждается ситуация вокруг Украины. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на коммьюнике Белого дома.
Разговор президентов начался в 19 часов 4 минуты по московскому времени. Кремль накануне заявил, что беседы потребовала американская сторона. В Белом доме говорят, что Путин хотел созвониться в понедельник, однако Байден настоял на разговоре в субботу.
Переговоры проходят на фоне беспрецедентного обострения ситуации вокруг Украины. Накануне советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге в Белом доме, что Россия готова начать вторжение на территорию Украины во время Олимпийских игр в Пекине, то есть до 20 февраля.
Руководство США рекомендовало в пятницу гражданам покинуть Украину в течение ближайших 48 часов. Аналогичные рекомендации выпустили Япония, Великобритания и ряд стран Евросоюза. Великобритания эвакуирует с Украины военных инструкторов, передает газета The Guardian. Госдепартамент США и российский МИД поручили покинуть страну части сотрудников дипломатических миссий.
В субботу состоялся разговор Путина еще с одним президентом - лидером Франции Эммануэлем Макроном. Разговор продолжался более полутора часов. Канцелярия Макрона сообщила, что президент указал Путину на недопустимость эскалации ситуации, передает Agence France-Presse.
В сообщении Кремля говорится, что российский президент обсудил «провокационные спекуляции о якобы планируемом российском «вторжении» на Украину».
Ассоциация клиник Грузии: Саакашвили должен продолжить лечение за границей
Ассоциация клиник Грузии обращается к международному сообществу с призывом ходатайствовать перед властями страны о переводе третьего президента Михаила Саакашвили на лечение за границу. В организации считают, что Саакашвили сегодня не получает полноценного лечения, и на этом фоне ему необходимы дополнительные лабораторные исследования и индивидуальный курс реабилитации, сообщает SOVA.
«Мы призываем международное сообщество, дипломатические миссии, аккредитованные в Грузии, правозащитные организации, Конгресс [США], Европарламент и другие международные организации оказать влияние на правительство Грузии, чтобы пациент Саакашвили, который был президентом Грузии, прошел обследование, чтобы ему окончательно был поставлен диагноз и было проведено соответствующее лечение», - сказала врач Манана Джебашвили.
Она добавила, что экс-президент должен быть помещен в лечебно-реабилитационный центр, «которого, как нам всем известно, в Грузии нет». В Ассоциации считают, что это может быть одно из европейских или американских медицинских учреждений.
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» прислал первые снимки
Американское космическое агентство НАСА опубликовало первые снимки инфракрасного космического телескопа «Джеймс Уэбб», который был выведен в космос в конце декабря. Первыми фотографиями стали «селфи» главного зеркала телескопа и изображение солнцеподобной звезды HD 84406 в созвездии Большой Медведицы.
Первые снимки использованы для юстировки оптической системы, поэтому на снимке HD 84406 оказались сразу 18 изображений звезды. Каждое из них было снято с использованием одного из 18 зеркал телескопа, теперь учёным предстоит настроить наклон зеркал так, чтобы множество изображений складывались в одну четкую фотографию.
Ожидается, что настройка телескопа, в том числе калибровка его научных инструментов, продлится около пяти месяцев, после этого он будет готов к полноценной работе. «Джеймс Уэбб» - один из самых амбициозных проектов в мировой космонавтике. Аппарат обошелся НАСА в 10 миллиардов долларов. Он разрабатывался и готовился к запуску 25 лет. При этом его расчетный срок службы от пяти с половиной до 10 лет. После этого у него закончится топливо, что не позволит держать его на нужной для работы орбите.
Пекин 2022: пара Казакова-Ревия заняла 18-е место в ритмичных танцах
На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине сегодня, 12 февраля, стартовали соревнования по фигурному катанию среди пар, где спортсмены выступают с ритмичными танцами.
От Грузии выступили Мария Казакова и Георгий Ревия, которые набрали в сумме 67,08 балла и заняли 18-е место среди 23 пар, что позволило грузинскому дуэту выйти в финальную часть, где 14 февраля они выступят с произвольной программой, пишет Общественный вещатель Грузии.
Инициативная группа уведомила югоосетинский ЦИК о собрании, не назвав своего кандидата
В Центризбирком самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня, 12 февраля, поступило еще одно уведомление от инициативной группы избирателей о проведении собрания по выдвижению кандидата на пост главы республики на предстоящих 10 апреля президентских выборах.
«Инициативная группа уведомила нас о проведении собрания в конференц-зале гостиницы «Ирыстон» 18 февраля в 15.00, не указав своего кандидата в президенты», - сообщил агентству «Рес» член ЦИК республики Игорь Чочиев.
Сегодня же в Центризбирком поступило уведомление от инициативной группы избирателей о проведении собрания по выдвижению бывшего зампредседателя правительства республики Алана Техова на пост президента.
«Инициативная группа по выдвижению Техова Алана Зауровича кандидатом в президенты уведомила нас о проведении собрания в зале Совпрофа 18 февраля в 16.00», - уточнил Чочиев.
- В ЦИК на сегодняшний день поступили уведомления от четырех политических партий - «Единая Осетия», Народной партии, партии «Единство народа» и Компартии, а также 16 инициативных групп, еще две инициативные группы, обратившиеся в ЦИК, не провели свои собрания, от участия в президентской гонке отказался также Анатолий Джиоев.
Российские лыжницы впервые за 16 лет завоевали золото в эстафете в Пекине
Российские лыжницы завоевали золотые медали в эстафетной гонке 4 х 5 километров на Олимпиаде в Пекине. Это первая победа россиянок после зимних Игр в Турине в 2006 году.
Второе место в гонке заняла команда Германии. На третьем месте спортсменки из Швеции.
На Играх в Пекине из-за многочисленных нарушений антидопингового законодательства российские атлеты выступают под флагом Олимпийского комитета России. Использование государственной символики – флага и гимна – запрещено.
В неофициальном медальном зачёте Россия находится на восьмом месте. На первом месте находится Норвегия, на втором – Германия, на третьем – США.
В центральной Грузии 18 человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса
По меньшей мере 18 человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса на трассе Хашури-Сурами в центральной Грузии, сообщает телеканал «Рустави 2».
Авария произошла сегодня на объездной дороге центральной автомагистрали. Пассажирский микроавтобус, следовавший из Зугдиди в Тбилиси, упал с высоты в овраг.
Все пассажиры получили телесные повреждения разной тяжести. Экипажи скорой медицинской помощи перевезли пострадавших в центральную больницу Хашури. Сообщается, что состояние трех пациентов оценивается как тяжелое.
Причины ДТП установит следствие.
Инспекция труда разрешила возобновить работу на шахте в Ткибули, где произошел взрыв
Инспекция труда разрешила возобновить работу на шахте Миндели в Ткибули, где при взрыве 30 января 2022 года один человек погиб, а восемь пострадали. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном сегодня, 12 февраля, пишет агентство «Новости-Грузия».
Производственный процесс на шахте был приостановлен на время расследования. Параллельно инспекция провела полную проверку компании-оператора «Сакнахшири». В ходе мониторинга на предприятии были выявлены «недостатки системы управления охраной труда, а также человеческие ошибки и отсутствие контроля на различных этапах производственного процесса».
«После принятия дополнительных мер безопасности на предприятии трудовая инспекция приняла решение о возобновлении рабочего процесса на шахте», - сказано в заявлении.
В частности, «Сакнахшири» обещает создать постоянную рабочую группу, которая «будет и впредь осуществлять строгий контроль за обеспечением достойных условий труда для своих сотрудников». Укомплектована она будет как сотрудниками фирмы, так и представителями профсоюзов и инспекции труда.
Ранее в «Сакнахшири» заявляли, что взрыв на шахте произошел из-за несоблюдения сотрудниками техники безопасности. Компания опубликует окончательный отчет о причинах аварии в начале марта. Примерно в это же время будет обнародован отчет инспекции труда по итогам мониторинга.
Следствие проводит и МВД Грузии. Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности при проведении горных, строительных или иных работ».
Лавров и Блинкен обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров провели телефонные переговоры. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство. Звонок состоялся по и инициативе американской стороны.
Лавров в ходе переговоров отметил, что Вашингтон и его союзники ведут против Москвы «пропагандистскую кампанию», обвиняя Россию в агрессии по отношению к Украине. Кроме того, по словам главы МИД, США поощряет Киев к саботажу минских соглашений и поддерживает силовое решение «проблемы Донбасса».
Лавров также сказал, что Вашингтон и Брюссель проигнорировали ключевые требования безопасности, которые ранее выдвигала Россия.
Блинкен сказал своему собеседнику о необходимости дипломатического урегулирования конфликта, но для этого Москва должна пойти на деэскалацию обстановки и вернуться к добросовестному обсуждению необходимых вопросов. Госсекретарь подчеркнул, что продолжение агрессии в отношении Киева со стороны Кремля приведёт к решительному ответу со стороны США и союзников, говорится в сообщении Госдепартамента.
Незадолго до звонка Блинкен заявил, что США по-прежнему наблюдают эскалацию конфликта со стороны Кремня на границе России и Украины. Госсекретарь обратил внимание на прибытие в регион новых российских военных.
Париж запретил въезд противникам ограничений по коронавирусу
Французская полиция остановила больше пятисот машин, которые ехали на протест в Париж. Водители называют свой автопробег - «конвоем свободы». Они выступают против ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Активисты планировали блокировать дороги Парижа, но полиция запретила им въезд. На въездах в город поставили блокпосты. На улицах Парижа установили водометы.
Подобные акции в Европе начались после протестов в Канаде. Там дальнобойщики перекрыли главный мост в Соединенные Штаты. Через него проходит примерно четверть товарооборота между странами. Протестующие в Канаде также выступают против карантинных мер. Они недовольны новыми правилами, согласно которым, все водители грузовиков должны быть вакцинированы.
Из-за блокады в провинции Онтарио ввели чрезвычайное положение. Власти угрожают участникам акции суровым наказанием.
В югоосетинский ЦИК поступило уведомление от инициативной группы Аслана Кутарова
В Центризбирком самопровозглашенной республики Южная Осетия поступило уведомление от инициативной группы избирателей о проведении собрания по выдвижению Аслана Кутарова на пост главы республики на предстоящих 10 апреля президентских выборах.
«Инициативная группа уведомила ЦИК о проведении собрания в конференц-зале гостиницы «Ирыстон» 17 февраля в 15.00 по выдвижению Кутарова Аслана Евриковича кандидатом в президенты», - сообщил агентству «Рес» сегодня, 12 февраля, член ЦИК Игорь Чочиев.
Ранее в ЦИК поступили уведомления от правящей политической партии «Единая Осетия», Народной партии, партии «Единство народа» и Компартии, а также 16 инициативных групп.
Еще один претендент на пост югоосетинского президента Анатолий Джиоев уведомил накануне через своего представителя ЦИК, что собрание, назначенное на 12 февраля, не состоится в связи с тем, что он отказывается участвовать в президентской кампании.
Россия перебросила в Абхазию 1,5 тысячи военных для проведения учений
До 1,5 тысячи российских военнослужащих прибыли в самопровозглашенную республику Абхазия для участия в военных учениях. Маневры проходят в горах на полигоне села Цебельда.
«Всего в учении принимают участие около 1,5 тысяч военнослужащих Южного военного округа (ЮВО), задействовано около 200 единиц боевой техники, в том числе разведывательные машины «Дозор», самоходные артиллерийские установки «Акация», беспилотные летательные аппараты», - сказано в заявлении Минобороны России.
Цели батальонных учений обозначены следующие: проверка готовности мотострелковых подразделений ЮВО к выполнению боевых задач, совершенствование их боевой слаженности при подготовке и ведении оборонительных действий.
В заявлении не уточняется, покинут ли подразделения ЮВО Абхазию по окончании маневров.
Российская армия проводит крупные военные учения в Южном военном округе и в Беларуси, готовится начать маневры в Средиземном и Черном морях. Все это происходит на фоне кризиса в отношениях с соседней Украиной и западными странами, которые подозревают Москву в подготовке к войне. Маневры пройдут и на полигоне в самопровозглашенной республике Южная Осетия.
- Абхазия и Южная Осетия не контролируются центральными властями Грузии с 1990-х годов. В 2008 году, после августовской войны с Грузией, Москва признала независимость этих территорий. В ответ Тбилиси разорвал дипотношения с Россией и принял закон «Об оккупированных территориях».
«Повар Путина» потребовал от ЕС удалить сообщение о его связи с «ЧВК Вагнера»
Российский бизнесмен Евгений Пригожин подал заявление в общий суд Евросоюза с требованием удалить текст о включении в санкционные списки «ЧВК Вагнера», где предпринимателя называют спонсором этого формирования. Об этом говорится в сообщении группы «Конкорд», принадлежащей предпринимателю.
В тексте отмечается, что утверждения Совета ЕС – голословны, а «ЧВК Вагнера» не существует. В российских судах было доказано, что любые обвинения о наличии таких связей являются клеветой, отмечают в «Конкорде». Распространители «фейков, будь это власти иностранных государств или получатели западных грантов» должны быть наказаны, говорится в заявлении.
- Евгений Пригожин – бизнесмен из Санкт-Петербурга. СМИ называют его «поваром Путина». С 2011 года компании предпринимателя занимаются поставками питания в учебные, медицинские и государственные учреждения по всей России.
- Евгения Пригожина также связывают с организацией группы провластных блогеров в Санкт-Петербурге – так называемой «фабрикой троллей», и с созданием «частной военной компании Вагнера», принимавшей участие в военных операциях на востоке Украины, в Сирии и Африке.
- В США предпринимателя обвиняют в попытке вмешательства в президентские выборы, он внесен в санкционный список. «Повар Путина» также внесен в санкционный список Евросоюза из-за обвинения в поддержке поставок оружия в Ливию. Бизнесмен отрицает все обвинения в свой адрес.
Посольство Грузии в Украине перешло на чрезвычайный режим работы
Посольства и консульства Грузии в Украине перешли на чрезвычайный режим работы из-за эскалации ситуации в стране. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии, распространенном сегодня, 12 февраля.
«Учитывая высокую вероятность дальнейшей эскалации ситуации в Украине, посольство Грузии в Киеве, а также генеральные консульства в Одессе и Донецке (с резиденцией в Киеве) перешли на чрезвычайный режим работы», - сказано в заявлении.
Для находящихся в Украине граждан Грузии действует «горячая линия»: +380 (63) 376 77 68; +380 (93) 761 17 17.
В МИД заявляют, что готовы оказать соотечественникам «материально-техническую поддержку» в случае принятия решения об отъезде из Украины. Граждан Грузии призывают оставаться на связи с дипломатическим представительством для получения оперативной информации.
«Грузия внимательно следит за происходящими процессами в Украине. Мы остаемся в постоянном контакте с нашими украинскими коллегами, а также со странами-партнерами и организациями… Одновременно дипломатические представительства Грузии остаются в постоянном контакте с гражданами Грузии на местах и призывают их учитывать сложную ситуацию с безопасностью», - сказано в заявлении.
- За последние пару дней по меньшей мере десять стран вслед за США призвали своих граждан воздержаться от поездок в Украину или покинуть ее территорию из-за угрозы военного конфликта с Россией.
- В большинстве случаев речь идет о рекомендациях, однако некоторые государства, например, Южная Корея, ввела полный запрет на поездки в Украину и потребовала уехать из страны, пригрозив наказанием. По информации «РИА Новости», Украину также покидают сотрудники российских консульств и дипломаты. Источник агентства при этом подчеркнул, что Москва предприняла аналогичный шаг «на фоне официально объявленной рядом западных стран эвакуации».
В Москве одобрили установку памятника Андрею Сахарову
В Москве комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме одобрила установку памятника академику, диссиденту и нобелевскому лауреату Андрею Сахарову в сквере у Нескучного сада и здания президиума Российской академии наук (РАН). Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Против установки памятника Сахарову на утвержденной площадке выступал президиум РАН. Там считают, что это место не является достаточно публичным. Глава РАН Александр Сергеев предлагал установить памятник в центре Москвы на проспекте Сахарова. Представители комиссии заявили, что обсуждалось несколько площадок под установку монумента, а итоговый результат является «приемлемым для всех».
Ранее идею установки памятника Сахарову в Москве одобрил президент Владимир Путин. В 2019 году они распорядился организовать торжественные мероприятия, посвященные столетию академика, которое отмечалось в 2021 году.
Именем Сахарова назван проспект в Москве, где в начале 2010-х годов проходили массовые митинги оппозиции. В Москве работает Сахаровский центр, организующий выставки, лекции и другие просветительские проекты, он нередко сталкивается с противодействием властей, был признан НКО-«иностранным агентом». Именем Сахарова также названа премия за защиту прав человека, присуждаемая ежегодно Европарламентом.
В 2021 году Верховный суд России постановил ликвидировать одну из старейших правозащитных организаций в стране - «Мемориал», которая ранее была признана «иноагентом». Общество было создано в январе 1989 года, а его первым председателем был лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров.
США и ЕС заканчивают подготовку санкций против России
США и Евросоюз заканчивают подготовку санкций в отношении России в случае нападения на Украину. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. По их данным, ограничения с некоторыми исключениями могут затронуть Сбербанк и ВТБ.
Отключение России от SWIFT не предусматривается. Собеседники агентства утверждают, что против этой меры выступали европейские страны. Кредиторы опасаются, что им не погасят долги на миллиарды долларов.
Кроме того, под ограничения могут попасть российские предприятия, занимающиеся экспортом в сфере обороны и технологий. На этом фоне США, в частности, предупредили производителей микросхем о возможных перебоях с поставками материалов для полупроводников из России.
Введение превентивных санкций против Кремля Белый дом не планирует.
- С осени прошлого года страны Запада заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной и реальной угрозе российского вторжения в эту страну. У границ с Украиной, по последним оценкам, сконцентрировано уже около 120 тысяч российских военных. По данным Госдепартамента США, Москва может начать наступление в самое ближайшее время.
- Соединенные Штаты и Евросоюз пригрозили России «небывалыми санкциями» в случае нападения на Украину.
- Москва отрицает планы вторжения и объясняет часть перемещений войск учениями. На фоне напряженности Россия потребовала от США и НАТО гарантий безопасности в Европе. Выдвинутые требования западные дипломаты назвали невыполнимыми, каких-либо договоренностей пока не достигнуто.
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