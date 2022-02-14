CAS разрешил Валиевой продолжить выступление на Играх в Пекине

Cпортивный арбитражный суд не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Российская фигуристка Камила Валиева будет выступать в одиночных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, которые начнутся 15 февраля.

МОК и ВАДА требовали отстранить Валиеву от соревнований из-за того, что в её допинг-пробе, взятой ещё до начала Олимпийских игр в Пекине, нашли запрещённый препарат - триметазидин.

Выездная сессия Спортивного арбитражного суда с участием трёх арбитров прошла в воскресенье в онлайн-режиме в закрытом формате. Слушания продолжались около семи часов.

Суд решил допустить Валиеву до личного турнира Олимпиады с учетом её статуса "защищённой персоны", поскольку ей меньше 16 лет. Этот статус не допускает временного отстранения от соревнований. Суд посчитал, что недопуск Валиевой до Олимпиады нанесёт ей непоправимый вред. Спортивный арбитраж также указал на "серьезные проблемы, связанные с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста спортсменки".

15-летняя Валиева считается одной из фавориток соревнований.

Запрещённый препарат триметазидин – его назначают при проблемах с сердцем – был обнаружен в пробе, которую сдала Валиева 25 декабря. Однако известно об этом стало только 8 февраля, после того как фигуристка в составе российской команды уже завоевала золотую медаль в командных соревнованиях. Награждение российских фигуристов было отложено. Российское антидопинговое агентство РУСАДА, согласно правилам, отстранило Валиеву от соревнований, однако после её апелляции отменило это решение. На этот вердикт, в свою очередь, подали апелляции МОК ,ВАДА и Международный союз конькобежцев.

В воскресенье стало известно, что ВАДА проведёт расследование в отношении окружения Валиевой, чтобы проверить тренеров, врачей и других совершеннолетних, окружающих фигуристку. РУСАДА ранее также заявила о намерении провести расследование.

Валиеву тренируют Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, медицинский консультант группы – Филипп Шветский. Тутберидзе ранее заявила об абсолютной уверенности в том, что Валиева "невинна и чиста". "Для нас это не теорема, а аксиома, это не надо доказывать", – сказала она.