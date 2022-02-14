В Южной Осетии инициативная группа выдвинула кандидатом в президенты Рустама Дзагоева

Гражданам США «давно пора» покинуть Украину - в связи с угрозой крупномасштабного вооруженного вторжения России. Об этом заявил на брифинге для журналистов высокопоставленный представитель Госдепартамента. Его имя не называется, однако речь идет об официальной позиции Вашингтона - стенограмма брифинга опубликована на сайте внешнеполитического ведомства США.

Чиновник подчеркнул, что начиная с 13 февраля посольство США в Киеве прекратит оказывать консульские услуги. В ограниченном режиме их продолжит оказывать американским гражданам консульство во Львове.

«События развиваются так, что для американских граждан - частных лиц - не просто пришло время покинуть Украину, им давно пора это сделать» - сказал представитель Госдепартамента. Он отметил, что, несмотря на дипломатические усилия США и их союзников, «все более вероятным представляется то, что ситуация развивается в направлении к активному конфликту».

Ранее Киев покинула часть персонала посольства США, однако часть дипломатов остается в столице Украины.

Представитель Госдепартамента подчеркнул, что остающиеся в Украине американские граждане не должны рассчитывать на то, что «в последний момент» их спасут американские военные. Ранее президент США Джо Байден категорически заявил, что военнослужащие Соединенных Штатов не будут направлены в страну из-за риска конфликта с Россией, чреватого, по словам президента, «третьей мировой войной». При этом США продолжают оказывать помощь Украине, в том числе поставками вооружения.

Госдепартамент США также сообщил, что Польша открыла для выезжающих из Украины американцев свою границу. Она позволит им пересекать ее без поданного заранее уведомления.

Авиасообщение Украины с другими странами также не прервано, в Госдепартаменте подчеркивают, что граждане США могут воспользоваться пассажирскими авиарейсами. Накануне нидерландский авиаперевозчик KLM объявил о приостановке полетов в Украину в связи с возросшими рисками, однако другие авиакомпании пока не объявляли об ограничениях.

Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщило, что граждане США в составе наблюдательной миссии ОБСЕ покидают зону конфликта в Донбассе. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В последние дни официальные представители США заявляют об увеличении риска российского вторжения в Украину в ближайшие дни, однако подчеркивают, что полной уверенности в том, что такое вторжение будет предпринято, нет. Москва отрицает планы вторжения.

За последние несколько суток десятки стран мира призвали своих граждан покинуть Украину. Россия сообщила об «оптимизации» численности сотрудников своего посольства в Киеве.