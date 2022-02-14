«Я не думаю, что полномасштабная война может быть выгодна Москве»

Посольства разных стран приостанавливают работу в Украине и эвакуируют сотрудников, в то же время участились разговоры о возможном нападении России на эту страну. Пользователи социальных сетей поделились с «Эхом Кавказа» своим мнением по поводу текущих событий вокруг Украины.

– Как вы думаете, нападет ли Россия на Украину?

Георгий: Это такой вопрос, на который есть ответ лишь у одного человека в мире – у президента РФ Владимира Путина. Конечно, я всей душой желаю, чтобы этого не произошло, но все новости, которые я сейчас читаю, указывают на то, что что-то все же произойдет. Вполне возможно, начнется война, возможно, не очень масштабная, но конфликта, к сожалению, не избежать. Россия у границ с Украиной расположила огромное количество военных и техники, раньше такого не было. В РФ не простят Путина за то, что он столько сил и времени потратил на подготовку к вторжению и не вторгся в Украину. Россияне не поймут такого отступления. А для Путина самое главное, чтобы про него не говорили, что он испугался.

Кетеван: Я считаю, что Путину всегда не хватало и сейчас не хватает крови. Ему не хватает своих земель, потому и посягает на чужие территории. Этот человек неоднократно говорил, что жалеет, что Советский Союз распался, вот и желает с помощью войны вернуть то время. Этот человек грезит войной, и я совершенно уверена в том, что он это сделает.

Давид: Я думаю, это просто демонстрация силы, Россия просто играет мускулами, хотя и в этом она перестаралась. Я не думаю, что полномасштабная война каким-то образом может быть выгодна Москве. Мы прекрасно знаем, что Украина не сдастся просто так, за нее вступится половина мира, в чем тут может быть интерес России? Это государство понесет гигантские экономические потери. Да и, несмотря на всю военную мощь РФ, которая, как думают в Кремле, способна победить кого угодно, такой конфликт может затянуться на годы. Хотя, с другой стороны, люди, которые сидят во главе России, настолько непредсказуемы, что реально могут пойти на такую авантюру.

Татьяна: Очень хотелось бы надеяться, что этого не произойдет, но обстановка такова, что все может быть. Россия настроена очень агрессивно, они провоцируют украинскую сторону. Так, что может произойти такой же сценарий, как это было в Грузии.

Малхаз: Конечно, опасность нападения России на Украину существует. Но все же я сомневаюсь, что это произойдет, во всяком случае, сейчас. Учитывая тот факт, что за Украину заступается чуть ли не весь мир, нужно быть очень глупым, чтобы идти против всех, в истории немало подобных примеров. Думаю, Россия решится на войну только в том случае, если на 100% будет уверена в своей победе. А я пока не вижу у РФ такой силы.

Ника: Все возможно, и мы можем ждать от Москвы чего угодно. В современной истории Россия множество раз вторгалась в другие страны под совершенно непонятными предлогами. Сейчас ничто не помешает ей сделать то же самое. В Кремле сделают все для того, чтобы вернуть Советский Союз. Но я все же надеюсь, что войны не будет.