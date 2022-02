Следующей может быть Грузия

Грузия остается в повестке дня мирового сообщества – на этом настаивают в руководстве страны, приводя в качестве доказательства визит президента Польши Анджея Дуды в Тбилиси. Несмотря на то, что направлявшийся в Пекин польский лидер не вышел за пределы тбилисского аэропорта, он успел побеседовать с грузинской коллегой Саломе Зурабишвили. В том числе и об Украине. Тем не менее многие в грузинской оппозиции и в европейских политических кругах считают, что политика «Грузинской мечты», направленная на нераздражение России, может обернуться для страны серьезными проблемами.

Визит президента Польши в Тбилиси, пусть и транзитом, говорит о том, что Грузия находится в центре внимания международного сообщества. Так в «Грузинской мечте» комментируют переговоры, состоявшиеся в тбилисском аэропорту между Анджеем Дудой и его грузинской коллегой Саломе Зурабишвили. Летевший в Пекин польский лидер в Тбилиси надолго не задержался. Тем не менее успел обсудить украинский кризис. Назвав Грузию «другом и союзником», Дуда указал на важность совместных консультаций по вопросам, связанным с безопасностью. При этом президент Польши напомнил, что во время августовской войны 2008 года тогдашний польский президент Лех Качиньский прибыл в Тбилиси, чтобы поддержать страну:

«Я хотел бы поблагодарить президента за приглашение на встречу в Тбилиси, за возможность поговорить сегодня об очень важных проблемах, не только наших, европейских, но, можно смело сказать, мировых. Я рад, что мне удалось провести эти консультации с президентом по ситуации в Европе, ситуации вокруг Украины, но я хотел бы подчеркнуть ситуацию, которая исходит из сегодняшних проблем мирового порядка».

Саломе Зурабишвили, в свою очередь, поблагодарила Польшу, другие европейские страны и Соединенные Штаты за поддержку Грузии. Она выразила уверенность, что в переговорах Запада с Россией всегда будут учтены интересы Грузии, принцип территориальной целостности и суверенитета страны.

«Я также хотела бы выразить благодарность всем нашим европейским и американским партнерам, которые сегодня не забывают Грузию в ходе этих очень сложных переговоров и, во всяком случае, упоминают о суверенитете и территориальной целостности Грузии. Агрессивные действия, угрозы, будь то кибератаки или прямое наращивание военных сил непосредственно на границе с Украиной, или активизация тех же военных сил на Черном море, все это признаки того, насколько нынешняя политика России переходит на провокацию. Весь европейский, западный мир отвечает на это переговорами, попытками разрешить эту ситуацию и двигаться к мирной деэскалации этой напряженной ситуации, но к деэскалации, как и к мирным переговорам, должны быть готовы обе стороны», – отметила Зурабишвили.

В партии власти переговоры президентов, а также то, что Анджей Дуда из всех возможных вариантов транзита выбрал именно Грузию, считают показательными. Первый вице-спикер парламента Гия Вольский считает это демонстрацией поддержки Тбилиси со стороны Варшавы на фоне украинского кризиса:

«Польша, лидер Восточной Европы, демонстрирует свои отношения с Грузией. У нас очень прочные и интенсивные отношения с Польшей как в политическом плане, так и в плане безопасности. Президент Польши направлялся в Китай на открытие Олимпиады и прибыл в Грузию. Было принято решение сделать технический перерыв и дозаправиться в Тбилиси. Это была интересная встреча президентов. Это еще один символ качества сотрудничества между европейскими странами и Грузией».

При этом европейские коллеги грузинских депутатов считают осторожную политику «Грузинской мечты» в отношении России опасной для самой Грузии. По мнению члена Европарламента от Литвы Пятраса Ауштрявичуса, Грузия остается заложницей российской политики и оккупированных территорий. В интервью грузинской службе Радио Свобода политик отметил:

«Следующей может быть Грузия, мы можем увидеть концентрацию российских частей прямо у границ Грузии, и это может произойти очень быстро. Украина в десять раз больше Грузии, и, похоже, Путин решил начать с самого крупного и богатого куска. Думаю, в правящей партии есть разные люди, у которых разное отношение, но в целом мы не видим полной готовности идти верным европейским путем. Они говорят, что ЕС в их повестке дня, но мне кажется, что эта повестка очень политизирована и индивидуальна и не соответствует европейскому восприятию того, что надо делать. Мы также должны признать, что Грузия уже не является лучшим примером укрепления демократии и гражданского общества, что, в свою очередь, не повышает доверия к внутренней политике».

Такого же мнения придерживаются и в грузинской оппозиции. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, появившийся на сегодняшнем судебном процессе, вновь предрек аннексию Южной Осетии:

«Путин готовится к провокациям, он готовится признать Донецк и Луганск, но в то же время он готовится к аннексии т. н. Южной Осетии, Цхинвальского региона. А на то, что местное (грузинское) правительство прячется, Путину плевать. Он непременно это сделает, и никто нам не поможет. Это будет совместная игра Иванишвили и Путина».

А представители его партии «Единое национальное движение» после того, как отказались поддержать текст резолюции в поддержку Украины, подготовленный «Грузинской мечтой», в котором не упоминалась Россия в качестве агрессора, решили выразить свою поддержку Украине тем, что направились в Киев. Такой шаг в партии власти назвали популистским.

«Ничего плохого в том, что оппозиция поехала в Украину, нет, но это показатель лицемерия внутри самой оппозиции, когда они не поддержали резолюцию в поддержку Украины. На фоне роли «Национального движения» в тех процессах, которые привели страну к потере территорий, на фоне тех тяжких преступлений, которые они совершили перед своей страной, поставив ее в положение, в котором нам приходится сегодня жить, поездка представителей оппозиции в Украину, чтобы размахивать там флагами и давать советы, – политическая трусость», – говорит Гия Вольский.

При этом в НАТО отмечают: Грузия остается в повестке альянса, и ситуация вокруг Украины привела к мобилизации стран-членов, которые готовы к серьезному ответу Москве, если та решится на вторжение. Как отметил в интервью Общественному вещателю Грузии спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина, Брюссель не собирается отказываться от политики открытых дверей, но ждет от Тбилиси продолжения реформ.

«Ситуация в Украине и вокруг нее очень серьезная. Российская военная мобилизация вдоль границ Украины продолжается. Мы передали России по дипломатическим каналам, что необходимо разрядить обстановку и вывести войска. Мы сказали им, что путь к диалогу открыт. Но мы должны быть готовы и к худшему сценарию. Что касается политики открытых дверей НАТО, то она по-прежнему активна. В результате решений, принятых лидерами альянса на саммите в Брюсселе в этом году, мы работаем над расширенными пакетами для укрепления сотрудничества с кандидатами в члены НАТО и отвечаем на желание тех стран, которые хотят развивать сотрудничество с альянсом. Грузия должна продолжать работу над реформами. В настоящее время есть некоторые опасения по поводу темпов этих реформ, и необходимо, чтобы Грузия увеличила эти темпы. Вы должны быть готовы к моменту, когда члены альянса согласятся принять Грузию в альянс», – сказал спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

Несмотря на дипломатические усилия, ситуация вокруг Украины остается взрывоопасной. В Тбилиси возлагают надежды на то, что вызвавшийся стать посредником президент Франции сумеет убедить своего российского коллегу в бесперспективности военного решения политических вопросов.

Грузинский президент считает, что намеченная на понедельник встреча российского и французского лидеров Владимира Путина и Эммануэля Макрона принесет плоды. Об этом Саломе Зурабишвили написала в своем Twitter:

«Президент Эммануэль Макрон предпринимает смелые дипломатические действия, чтобы предотвратить агрессию против Украины и начать деэскалацию».

В Кремле настроены менее оптимистично. Тем не менее, как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, визит Макрона в Москве считают важным, а самого лидера Пятой республики его российский коллега намерен ознакомить со своей позицией по ответу США и Брюсселя на предложения России по гарантиям безопасности:

«Это важный визит. Много тем на повестке дня. В первую очередь это, конечно же, обсуждение ситуации с гарантиями безопасности. (Путин) будет готов продолжить с французским коллегой ту дискуссию, которую они начали в нескольких телефонных разговорах, которые имели место за последние дни. Изложить наши озабоченности, изложить наше видение ситуации. И наше понимание того, что мы получили в качестве ответа от Соединенных Штатов и НАТО».

Тем временем влиятельные американские издания The New York Times и The Washington Post со ссылкой на спецслужбы США сообщают, что Россия готовит масштабную провокацию для того, чтобы получить повод для вторжения на территорию Украины. По информации СМИ, российские спецслужбы собираются заснять на видео инсценировку нападения на российскую территорию либо на гражданское население Донбасса людей, переодетых в форму украинских ВСУ. На фейковом видео якобы планируется показать разрушения, погибших людей, подставную украинскую военную технику и турецкие беспилотники, которые находятся на вооружении Украины.

При этом The New York Times пишет, что данное видео планировалось распространить, чтобы создать возмущение в российском обществе и обвинить Украину в геноциде. Это привело бы к тому, что лидеры сепаратистов в Донбассе призвали бы Россию вмешаться. The Washington Post, в свою очередь, сообщает, что план российских спецслужб находится на заключительном этапе, а жертвы среди мирного населения могут быть реальными. По данным СМИ, США якобы планируют сорвать план России, объявив о его наличии публично.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков считает это информационной кампанией против России:

«Я бы рекомендовал на слово не верить никому, особенно Госдепу, когда дело касается этих вопросов».

Ранее пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки сообщала, что США располагают информацией, которая указывает на подготовку Россией провокаций с использованием специально обученных оперативников, чтобы создать предлог для полномасштабного вторжения на территорию Украины. Вашингтон не исключает, что российская операция может начаться в феврале.