История одного кредита. Версия дополненная и электрическая

Система существующей власти настолько стремительно превращается в профанацию, что общественность просто не успевает анализировать и реагировать на происходящий абсурд. К тому же курсу на информационную закрытость исполнительной власти и ее авторитарные замашки в нашем весьма слабом и незрелом гражданском обществе некому противостоять. И это еще раз подтверждает ситуация, сложившаяся в энергетике: в стране с колоссальным дефицитом электроэнергии процветает деятельность по добыче криптовалюты; правительство закупает электричество у России, но держит в тайне договорные обязательства, объемы поставок и цену на него; простые потребители сутками сидят без света, а у государства скапливаются громадные долги за электричество; энергетики требуют своевременной оплаты за электроэнергию, но не могут обеспечить качество предоставляемого потребителю продукта. Докажите мне, что нет во всем этом противоречий.

Начало февраля было отмечено углублением энергетического кризиса. Не помог даже переток электроэнергии из России, и главная энергетическая компания «Черноморэнерго» объявила об очередном графике веерных отключений. Никто не удивился, общественность, похоже, привыкла к спартанским условиям жизни без света и воды, приспосабливается к ним своими силами, и если и выражает свое возмущение, то только в социальных сетях. Здесь можно найти полный расклад схем, по которым руководство страны планирует распродать систему, понимание цели, ради которой энергетическая отрасль доведена до упадка, и множество непонятно кому адресованных предложений, как вывести страну из кризиса – от безумных до вполне рациональных. Кстати, такие предложения периодически поступают и от специалистов, и от депутатов, которые совсем недавно еще раз предложили дорожную карту выхода из энергетического кризиса и направили ее в Министерство экономики. Никто на все это не реагируют, не спорит, не отвечает. Это тактика такая: нынче даже СГБ перестало реагировать на прямые оскорбления представителей власти в социальных сетях. Затаились перед выборами в надежде на то, что новый парламент внесет необходимые поправки и законы, после которых останется обсуждать только повышение цен на электричество иностранными энергетическими компаниями.

В этой безумной ситуации меня заинтересовал комментарий энергетиков, которым они сопроводили график отключений. После его прочтения у меня сложилось впечатление, что главная энергетическая компания страны «умыла руки». В комментарии есть прямое указание на то, что нынешний кризис – это результат деятельности нынешней власти, так как энергетики указывают, что мощностей, которые были использованы на добычу криптовалюты, «вполне хватило бы, чтобы пройти зимний период без введения каких-либо ограничений и с нормальным напряжением в сети по всей республике». Это была цитата.

И еще один вопрос, от которого пытается откреститься «Черноморэнерго» – это договоренности, на основании которых вот уже два года осуществляется переток электроэнергии из России в Абхазию. Энергетики обращают внимание на то, что лимит поставок превышен, и приводят цифры, но это не главное. Главная мысль вот в этой фразе – «переговоры по увеличению объема получаемой электроэнергии из РФ в компетенцию РУП «Черноморэнерго» не входят, и наши представители в переговорах с российской стороной не участвуют».

На мой взгляд, именно этой фразой РУП «Черноморэнерго» сложило с себя ответственность за возможные последствия энергетических договоренностей в Москве. Согласитесь, что это весьма странно, что представители главной энергетической компании страны не участвуют в переговорах и даже не владеют информацией об объемах и цене поставляемой в Абхазию из России электроэнергии. Понятно, что это абсурд, но, как выяснилось, еще не его кульминация. Переговоры с Россией, связанные с энергетикой, ведет министр экономики Кристина Озган, и информация, которая должна находиться в общем доступе, содержится под секретом. Озабоченная уже скопившимся внешним долгом и условиями, на которых происходят поставки электроэнергии из России в Абхазию с 2020 года, группа депутатов парламента 20 января обратилась в Министерство экономики с депутатским запросом. Депутаты парламента требуют от министра предоставить информацию об условиях предоставления перетока энергии из России в Абхазию – объемы перетока, сроки его предоставления, сроки погашения стоимости перетока.

Министр проигнорировала депутатский запрос, как ранее проигнорировала предложения депутатов по выходу из энергетического кризиса. И здесь опять целый набор противоречий с многочисленными законами, гарантирующими общественности доступ к информации, клятвами президента Аслана Бжания, обещавшего электорату открытость и прозрачность накануне выборов и установившего в стране авторитарный режим.

И я не поленюсь и еще раз напомню, чем оборачивается закрытость власти для страны и народа. Двухмиллиардный железнодорожный кредит, который без согласия общественности взяло руководство Абхазии в 2010 году, – мы и тогда не могли получить внятного ответа на вопросы о целесообразности такого кредита, о его погашении, о залоговых обязательствах и так далее. А спустя годы выяснилось, что это была большая афера, в которой к тому же фигурировали подложные документы. Все простили, все забыли. Но общественность помнит, что над тем «проектом» трудилась и Кристина Озган, а еще, что, курсируя из кресла в кресло, она использовала свое служебное положение, чтобы выделить в пользование для добычи нефти в 2014 году для своей кампании «Апсны-Ойл» громадную территорию в Восточной Абхазии. И мы опять узнали обо всем постфактум. А вот и свеженькая история. Из случайно просочившейся в СМИ информации общественность узнала о продаже уникальных 45 гектаров земли в Пицунде. Никому непонятно: кому, зачем? Но мы догадываемся, кто выгодополучатели этой сделки, мы за них проголосовали всего два года назад. И они и дальше будут распродавать нашу страну, словно личную собственность, игнорируя журналистские и депутатские запросы, право граждан на доступ к информации и еще множество других законов, согласно которым «земля и другие природные ресурсы являются собственностью народа», а народ является носителем суверенитета и единственным источником власти. И это не только абсурд, но и торжество мракобесия, потому как за долги, которые за нашей спиной делает наше руководство, расплачиваться будем только мы, а они растворятся во вселенной без суда и следствия.

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