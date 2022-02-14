С 1 марта в Грузии задействуют программу трудоустройства социально незащищенных граждан  

Правительство Грузии с 1 марта начинает активную политику по трудоустройству граждан со статусом социально незащищенных лиц. Об этом премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил на сегодняшнем заседании правительства, пишет агентство «Новости-Грузия».

В конце ноября 2021 года глава правительства поручил министрам сформировать рабочую группу, которая займется созданием новых рабочих мест для трудоспособных граждан со статусом социально незащищенных лиц.

«Я хочу объяснить населению, что означает эта инициатива: наша главная задача - преодолеть бедность и создать рабочие места. Мы прекрасно понимаем, что путь от сокращения бедности прокладывается через создание рабочих мест, поэтому в этом году нам необходимо начать активную политику занятости. Это будет нашей главной заботой», - сказал Гарибашвили.

По его словам, эта инициатива предусматривает создание общественных работ для трудоустройства социально незащищенных трудоспособных граждан. Из 600 тысяч граждан со статусом социально незащищенных трудоспособных - более 200 тысяч.

«Они абсолютно демотивированы для того, чтобы работать легально. Так что, конечно, мы должны помогать социально незащищенным старикам, детям с ОВЗ, всем, кто в этом нуждается, но трудоспособным людям нужна работа, а не льготы», - сказал Гарибашвили. При этом премьер подчеркнул, что за трудоустройством на общественных работах не последует прекращение начисления социальной помощи. В течение четырех лет семья участника программы продолжит получать социальную помощь.

На первом этапе Минсельхоз Грузии и другие ведомства мобилизуют до 50 тысяч рабочих мест. В течение года премьер планирует трудоустроить до 100 тысяч человек.

Как отметил Гарибашвили, те бенефициары, которые захотят участвовать в программе, кроме социальной помощи и заработной платы получат от государства ежемесячно дополнительно 300 лари. Однако в том случае, если трудоспособный гражданин со статусом социально незащищенного лица откажется от предложенных ему вакансий, то спустя год социально-экономическое положение его семьи будет пересмотрено. Если же бенефициар работает неофициально, то его должны будут оформить. Он также сможет принять участие в программах профессиональной подготовки и переподготовки.