Грузия: бедность растет быстрее экономики

В Грузии рекордными темпами растет бедность. Всего за год число граждан, проживающих за чертой бедности, возросло более чем на 27%, схожими темпами повышается безработица – более чем на 22% за год, что отбрасывает Грузию к уровню 2014 года.

Безработица и бедность – проблемы, в первую очередь волнующие граждан Грузии. Об этом говорят результаты недавнего соцопроса Национально-демократического института США (NDI). Безработицу назвали главной экономической проблемой 59% опрошенных, проблему бедности – около 20%.

Данные статистки подтверждают царящие в обществе опасения: в этом году бедность беспрецедентная за последние 20 лет. В июле количество получателей социальных пособий увеличилось на 66,5 тысяч человек, достигнув рекордных 622 тысяч. В июле прошлого года пособия получали 487 тысяч человек. Прирост составил 27,5%.

Надо отметить, что пособия получают не все считающие себя нуждающимися. Количество соискателей, зарегистрированных в базе данных Агентства социальных услуг, т.е. тех, кто считает себя бедными, в прошлом месяце составило 1 миллион 59 тысяч человек. В Грузии проживает 3 миллиона 728 тысяч человек, поэтому можно утверждать, что почти каждый шестой человек беден и получает финансовую помощь от государства, в то время как почти каждый третий человек заявляет, что нуждается в помощи.

Экономист, профессор тбилисского госуниверситета Иосиф Арчвадзе говорит, что рост бедности имеет объективную причину – это пандемия. Прошлый год оказался чрезвычайно сложным для всего мира, но если мировой экономический спад в среднем составил около 4%, то в Грузии этот показатель приближался к 6,2%, напомнил эксперт:

«Реальные доходы значительной части нашего населения мизерные. В реальности черта бедности намного выше нынешнего официального прожиточного минимума, который для трудоспособных мужчин в настоящее время составляет около 200 лари, но на самом деле по нынешним ценам эта цифра должна составлять около 500 лари. Исходя из этого, основной задачей государства должно стать не только создание дополнительных рабочих мест, но и формирование квалифицированной трудовой силы и повышение заработной платы. По примеру Индии Грузия должна сделать ставку на создание умной рабочей силы. Это приведет к высокой конкурентоспособности производства. На сегодняшний день с изделиями, изготовленными кустарный трудом, далеко не уйдешь. Мы не сможем поднять благосостояние людей только за счет производства персиков и винограда. Чтобы двигаться вперед, необходимы глубокие преобразования, в том числе в области образования, достойного финансирования науки и роста производительности труда».

Есть специалисты, которые усмотрели за вопиющим ростом бедности политический подтекст. Финансист, профессор Свободного университета Гига Бединеишвили увидел в происходящем заинтересованность властей с учетом специфики предвыборного периода:

«Экономика страны с 2013 года растет в среднем на 5 процента в год, но при этом, если подсчитать суммарно, в долларовом выражении ВВП топчется на месте и доходы населения также не растут. Конечно же, это выгодно властям, которые в предвыборный период из года в год с легкостью подкупают избирателей с помощью различных манипуляций, в том числе, что происходило не раз, путем раздачи продуктов питания».

В последние месяцы – с апреля по июль, в сравнении с тем же отрезком прошлого года, ВВП Грузии демонстрирует впечатляющий, исчисляемый двузначными показателями рост.

Однако посткризисный экономический бум парадоксальным образом не сопровождается ростом благосостояния большинства граждан Грузии.