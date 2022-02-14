Максим Гвинджия: «Надо стучаться во все двери»

Абхазия намерена добиваться статуса государства-наблюдателя ООН. Из других международных новостей – Йемен предложил Абхазии взаимное признание. Об этом сообщает российское информагентство ЕАdaily со ссылкой на телеграм-канал «Амра-life». Впрочем, в абхазском МИДе сегодня воздержались от комментариев по этому вопросу.

В минувшую пятницу, 11 февраля, Министерство иностранных дел Абхазии опубликовало на своем сайте заявление. В нем говорится, что МИД Грузии отреагировал на обращение министра иностранных дел Республики Абхазия Инала Ардзинба к Генеральному секретарю ООН А. Гутерришу с просьбой предоставить Абхазии статус государства-наблюдателя в Организации Объединенных Наций. Внешнеполитическое ведомство Грузии считает, что «новые шаги оккупационного режима с целью своей легитимации обречены на очередной провал». Кроме того, в Тбилиси не сомневаются, что «мировое сообщество признает суверенитет и территориальную целостность Грузии». Следует напомнить грузинским дипломатам, заявили в Сухуме, что предоставление статуса государства-наблюдателя ООН присваивается резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, а не МИД Грузии:

«В Грузии могут бесконечно утешать себя мыслями о непризнании мировым сообществом суверенитета Абхазии, но едва ли стоит слепо верить в то, что члены Генассамблеи при вынесении конкретных решений будут прислушиваться только к голосу Тбилиси. Нервная реакция грузинского МИДа ярко демонстрирует недоговороспособность Тбилиси, нежелание учитывать новые политические реалии в Закавказье и двигаться по пути обеспечения устойчивой безопасности в регионе. Международному сообществу пора осознать, что Грузия, продолжая предпринимать усилия по международной изоляции Республики Абхазия, цинично нарушает базовые права граждан, создает многочисленные проблемы гуманитарного характера. Немаловажно также учитывать, что поддержка односторонней позиции Тбилиси лишь поощряет конфронтационный настрой Грузии и препятствует достижению согласия в рамках международно-признанного переговорного механизма – Женевских международных дискуссий».

Как сообщалось ранее, во время визита в Москву глава МИД Абхазии Инал Ардзинба передал соответствующее обращение на имя генсека ООН Антониу Гутерриша вице-президенту Всемирной федерации ассоциаций ООН, первому заместителю председателя Российской ассоциации содействия ООН Алексею Борисову.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с помощником президента Абхазии по международным делам Максимом Гвинджия. По его словам, сейчас такого статуса нет ни у кого, но прецедент уже был:

«У кого-то в ООН есть еще такой статус?

– Ни у кого сейчас такого статуса нет. Когда-то, в далекие времена, я не помню точно, когда, но Палестина начинала так. Но это были совсем другие времена. Сейчас Палестина является членом ООН, у нее там есть постоянное присутствие. В нашем же случае… Не знаю, но надо стучаться во все двери. Это, конечно, процесс долгий, требует терпения… В послевоенные годы в Абхазии присутствовала Миссия ООН. Мы постоянно взаимодействовали, и обращения были. Сюда приезжали представители ООН, были заместители Генерального секретаря. Был даже нынешний Генсек ООН, Антониу Гутерриш приезжал в Абхазию.

– А сейчас в основном все ограничивается контактами с европейскими структурами?..

– Нет, я бы не сказал, что ими ограничиваются. Какие развивает, те и есть. По линии ООН тоже идет сотрудничество, структуры ООН присутствуют в Абхазии, оказывают ей гуманитарную помощь, это продолжается. Я лично на своем веку, работая в МИД Абхазии еще в те времена, помню наши неоднократные обращения в ООН. Мы призывали пригласить делегацию Абхазии на заседание сессии, комитета ООН, где планировалось обсуждение грузино-абхазского конфликта. Мы знаем, что эти письма доходили до секретариата ООН, может быть, и Генеральный секретарь их читал… В них говорилось, что мы как сторона конфликта должны приехать и высказать свою позицию. Нас должны выслушать. Почему только грузинская сторона должна там присутствовать и рассказывать всякие небылицы?»

Максим Гвинджия сказал, что не может пока добавить что-то к информации, появившейся в субботу, 12 февраля, в российском информагентстве ЕАdaily. Там, со ссылкой на абхазский телеграм-канал «Амра-life» говорится, что Йемен официально предложил Абхазии установить дипломатические отношения. Предложение было передано через посла Республики Абхазия в Сирии Баграта Хутаба. Сложность в том, пишет автор канала, что в Йемене идет затяжной внутренний конфликт, «поэтому решение будет приниматься долго», но, если оно будет принято, нас ждет «очередной прорыв внешнеполитической блокады республики от нового министра иностранных дел Инала Ардзинба, теперь уже на ближневосточном и южноазиатском направлениях».

Надо стучаться во все двери, повторил свою мысль Максим Гвинджия. И продолжил:

«Абхазия придерживается принципов Конвенции Монтевидео: границы, контроль над этими границами, постоянное население, умение поддерживать отношения с другими странами. Вот что определяет страну. Фактически это является единственной Конвенцией в мире, которая определяет, что такое государство».

Уточним, что Конвенция Монтевидео – один из немногих международных документов, перечисляющих признаки, определяющие правосубъектность государства с точки зрения международного публичного права. Подписана в 1933 году. Международное сообщество до сих пор не пришло к единому мнению относительно механизмов международно-правового признания.

Очевидно, после распада СССР и Югославии в конце двадцатого века данное отсутствие единства усугубилось фактом противостояния друг другу ведущих мировых держав и их сторонников. Так, на недавнем открытии зимних Олимпийских игр в Пекине среди прочих участников вышагивала и спортивная делегация Косова. И хотя это тоже частично признанное государство, его признало гораздо большее число стран, чем Абхазию, Южную Осетию…

Что касается Республики Йемен, то она занимает юго-западную часть Аравийского полуострова. Саудовская Аравия граничит с ней на севере и Оман на востоке. Его население превышает 24 миллиона человек. Официальная столица – Сана. Страна образована 22 мая 1990 г. в результате объединения Йеменской Арабской Республики (ЙАР, или Северный Йемен) и Народной Демократической Республики Йемен (НДРЙ, или Южный Йемен).

В МИД Абхазии сегодня воздержались от комментариев относительно перспектив признания республики Йеменом.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия