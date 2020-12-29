Астамур Логуа: «МИД старается, чтобы об Абхазии узнали во всем мире. Это дается тяжело»

Сегодня был опубликован годовой отчет Министерства иностранных дел Абхазии. В документе, в основном, говорится о работе с признавшими независимость Абхазии странами. Подчеркнута роль России и международных организаций в оказании помощи в борьбе с пандемией. Отчет МИДа и ситуацию во внешней политике прокомментировал председатель комитета по международным и межпарламентским связям парламента Абхазии Астамур Логуа.

В годовом отчете Министерства иностранных дел Абхазии отражено, что основной упор в работе делался на страны, признавшие независимость Абхазии, приоритетными были взаимоотношения с Российской Федерацией. Особенно много было полезных контактов, направленных на решение проблем, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции. Проделана большая совместная работа по предотвращению распространения эпидемии и помощи заболевшим.

В период ограничений на передвижение через государственную границу по реке Псоу, введенных из-за пандемии, было выдано более 4000 свидетельств для возвращения в Абхазию граждан из Российской Федерации.

Контакты с представителями международных неправительственных организаций способствовали оказанию серьезной помощи Абхазии в борьбе с COVID-19. Ее осуществляли ВОЗ при поддержке ООН и USAID, Миссия МККК и офис «Движения против голода» в Республике Абхазия, а также «The HALO Trust».

В своем отчете МИД называет 2020 год – годом продуктивного сотрудничества с Сирийской Арабской Республикой. В этом году открылось Посольство Абхазии в Сирии, и состоялась встреча руководителя Администрации президента Абхазии Алхаса Квициния с президентом Сирии Башаром Асадом.

Продолжались контакты с руководством Южной Осетии, Приднестровья, с абхазской диаспорой в Турции.

Отмечена работа ведомства в странах Латинской Америки, Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, правда, она ограничилась видеоконференцией министра иностранных дел Даура Кове с Послом Никарагуа в Республике Абхазия Альбой Асусеной Торрес Мехия, во время которой была «выражена надежда на дальнейшее плодотворное сотрудничество».

О том, насколько работа внешнеполитического ведомства соответствует потребностям общества, рассказал депутат парламента Абхазии, председатель комитета по международным и межпарламентским связям Астамур Логуа.

«Сотрудники и руководство МИДа стараются сделать все возможное для того, чтобы об Абхазии узнали во всем мире. Пока это дается нам очень тяжело. Вы видите, что с точки зрения международных форматов, кроме Женевских дискуссий, нам пока еще не удалось выйти ни на какие другие новые уровни. А я считаю, что нам, безусловно, нужно стремиться быть на площадках Генеральной Ассамблеи ООН, ОБСЕ, Европарламента, везде, где представлено все мировое сообщество. Конечно, хотелось бы, чтобы это быстрее получилось, однако не все от нас зависит».

В последние месяцы в обществе остро обсуждались два документа – Концепция внешней политики, разработанная МИДом и подписанная президентом Абхазии, и Программа гармонизации законодательства Абхазии и России.

Астамур Логуа является членом комиссии по гармонизации и синхронизации законодательства. Он сообщил, что на данный момент состоялась всего одна встреча, работа над программой начнется уже после новогодних праздников:

«У нас была первая ознакомительная встреча, мы познакомились друг с другом. Больше пока ничего нет. Я думаю, что все это будет уже после Нового года, после праздников, мы вернемся к этой работе. Там много интересных проектов законов, которые нам нужны. Есть какие-то спорные вещи, есть вопросы, к которым по-разному относятся в обществе, но это нормально, ничего страшного в этом нет. Все надо обсуждать. То, что будет полезно и нужно абхазскому государству и абхазскому народу, конечно, мы поддержим. Те вопросы, которые вызывают опасения, будут широко обсуждаться в обществе, и если не будет должной общественной поддержки, никакие вопросы в абхазском парламенте не проходили и не пройдут».

Депутат считает важным достижением разработку Концепции внешней политики и уверен, что документ, вызвавший споры, будет согласован:

«Если есть какие-то противоречия или разное восприятие отдельных терминов, таких как «многоуровневые подходы» или «официальные переговоры», нормально, что есть разные подходы. Я хотел бы наоборот поздравить всех тех, кто всю свою жизнь занимается внешней политикой с тем, что в Абхазии появился четкий документ, в котором прописаны все направления работы абхазского внешнеполитического ведомства. Поймите, Концепция – это не Конституция, я абсолютно уверен, что будет какое-то решение принято, может быть, внесут изменения, чтобы снять этот острый вопрос. Это – живой рабочий документ, и я абсолютно убежден, что события, которые будут развиваться вокруг нас, будут вынуждать нас вносить в эту концепцию корректировки. Надеюсь, что они будут в нашу пользу, и мы будем вносить еще больше пунктов, где будем говорить о развитии наших отношений вообще со всем миром в целом», – сказал Астамур Логуа.

В Концепции много места уделено развитию и укреплению отношений с Российской Федерацией, стратегическим партнером Республики Абхазия. Всем это понятно и ни у кого не вызывает сомнений правильность этого курса.

Предметом гордости, по словам Астамура Логуа, является блок, посвященный развитию отношений с Северным Кавказом. По непонятным причинам Абхазия в последние годы очень мало работала в этом направлении, что необходимо исправить с учетом того, что там живут братские народы, которые оказали во время войны очень большую помощь Абхазии.

Отсутствие в Концепции Евросоюза и США не означает, что Абхазия закрывается от развития отношений с Западом, считает Логуа, однако политики и дипломаты там еще очень далеки от осознания сложившихся реалий и принятия единственно правильного решения – признания независимости Абхазии.

По словам депутата, очень важно, что в Концепции внешней политики появляется Турция, и ей посвящен целый блок, особенно это касается предложенной Турцией «платформы шести» для решения проблем на Южном Кавказе. «В самой Турции уже звучат голоса политиков, которые предлагают «платформу восьми», с участием Абхазии и Турецкой Республики Северного Кипра», – отметил Логуа.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия