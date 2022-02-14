В Брюсселе прошло 10-е заседание Комитета парламентской ассоциации ЕС-Грузия

«Мы приветствуем приверженность властей Грузии в соответствии с Соглашением об ассоциации, согласно которой она обязуется осуществить дальнейшую гармонизацию с законодательством ЕС в различных сферах», - об этом говорится в заявлении председателя делегации Европарламента по вопросам отношений с Южным Кавказом Марины Кальюранд, которое распространилось в связи с 10-м заседанием Комитета парламентской ассоциации ЕС-Грузия, передает Общественный вещатель.

По ее словам, несмотря на прогресс, ситуация еще может улучшиться в нескольких сферах, будь то подотчетность правоохранительных органов, независимость судебной власти, а также борьба с дискриминацией уязвимых групп и меньшинств.

«С глубоким сожалением мы установили поляризацию политического и медийного ландшафта, как серьезный вызов для демократического развития Грузии, и подчеркнули, что соглашение от 19 апреля, посредником которого был председатель Европейского совета Шарль Мишель, продолжает предлагать европейский путь в направлении более сильной демократии и построения верховенства закона в Грузии, в интересах грузинского народа. Мы подтвердили готовность Европарламента содействовать диалогу Жана Моне как способу продвижения конструктивного сотрудничества между политическими партиями в парламенте Грузии», - заявила Кальюранд.

По ее словам, еще раз была повторена их непоколебимая поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.