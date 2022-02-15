Накануне дня Х

«День единения» против «дня провала пропаганды войны» – Россия и Запад спорят о том, можно ли считать признаками деэскалации отвод части российских подразделений от украинской границы. В Москве утверждают: Вашингтон и его союзники искусственно нагнетают напряженность в Европе. В ответ США и НАТО настаивают: Россия готова начать агрессию в любой день. На этом фоне российская Госдума обратилась к президенту Путину с призывом признать независимость самопровозглашенных республик Донбасса.

«Большинством голосов Дума РФ принимает резолюцию с призывом к президенту РФ Владимиру Путину признать Донецкую и Луганскую народные республики. Резолюция будет немедленно подписана и направлена главе государства. Уважаемые коллеги, мы приняли решение», – этими словами спикера российской Госдумы Вячеслава Володина ознаменовался «день накануне войны» - 16 февраля в западной прессе продолжают считать точкой отсчета начала вероятной агрессии России против Украины.

Американский телеканал CBS, со ссылкой на источники в Вашингтоне, распространил информацию, что мобилизованные вдоль украинской границы российские вооруженные подразделения начали занимать наступательные позиции. По данным СМИ, на спутниковых снимках видно, как ранее тесно располагавшиеся российские части оказались рассредоточены и переместились на «атакующие позиции». При этом отмечается, что в правительстве США уверены: «Россия нападет на Украину до конца недели, хотя пока не ясно, в какой форме».

Впрочем, в ответ Москва заявила противоположное – часть подразделений возвращаются на базы после завершения учений. В официальном отчете российского Минобороны говорится, что военные, выполнившие задачи в рамках маневров, грузятся на эшелоны или отходят от границы Украины своим ходом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в социальных сетях, что 15 февраля войдет в историю как «день провала пропаганды войны». По мнению госпожи Захаровой, западные партнеры России оказались «посрамлены и уничтожены без единого выстрела». Схожую позицию высказал и ее шеф Сергей Лавров, комментируя российские учения у украинских границ:

«Они начинаются, осуществляются, завершаются как было запланировано, мы об этом многократно говорили, и в том, что касается учений на западе страны и что касается аналогичных мероприятий на Дальнем Востоке, либо совместных российско-белорусских учений, которые тоже развиваются и осуществляются в строгом соответствии с заранее согласованным графиком. И делается это независимо от того, кто и что думает, кто и как истерит по этому поводу, кто и как разворачивает настоящий информационный терроризм, я не побоюсь этого слова».

Тем не менее на Западе отвод части российских войск от украинской границы особого оптимизма не внушает. В частности, посол США в НАТО Джулианна Смит считает, что громкие заявления Москвы по этому поводу еще необходимо проверить:

«Россия утверждает, что движется к какой-то деэскалации. Мы следим за ситуацией, мне больше нечего сказать по этому поводу. Я думаю, что деэскалация означает отвод войск от украинской границы. Очевидно, нам придется увидеть больше, чтобы мы чувствовали себя уверенными в деэскалации. Но опять же я не могу ничего комментировать, потому что эта информация только что распространилась. Мы оценим ситуацию».

Не верит российским заявлениям и генсек НАТО. Йенс Столтенберг утверждает, что оперативные сводки не дают повода для утверждений, что Москва предпочла путь дипломатии. Хотя это окно еще не закрылось окончательно:

«Есть сигналы из Москвы о том, что дипломатические контакты должны продолжаться. Это дает основания для осторожного оптимизма. Но пока мы не видим никаких признаков деэскалации на местах. Россия накопила беспрецедентную со времен холодной войны военную силу в Украине и вокруг нее. Теперь все готово для нового нападения. Но у России еще есть время отступить от пропасти, прекратить готовиться к войне и начать работать над мирным решением».

Попробовать расширить пространство для дипломатического маневра вслед за президентом Франции пытается прибывший в Москву канцлер Германии Олаф Шольц. Его переговоры с президентом России Владимиром Путиным многими воспринимаются как последний шанс решить украинский вопрос мирным путем. Об этом, в частности, говорит глава германского МИДа Анналена Бербок:

«Россия уже несколько недель играет с огнем в отношении Украины и сейчас создала действительно опасную ситуацию. Чрезвычайно опасную для Украины и чрезвычайно опасную для всей Европы. И именно поэтому в последние недели мы использовали все доступные дипломатические каналы, чтобы дать понять Москве, каковы будут последствия, если она осуществит любую форму агрессии против Украины».

В Украине заявления Москвы об отводе войск тоже не считают признаком деэскалации. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве поверят в отвод российских войск от границ страны только тогда, когда увидят это своими глазами:

«Из Российской Федерации постоянно звучат разные заявления, поэтому у нас уже есть правило: увидим, тогда поверим. Увидим отвод – поверим в деэскалацию».

При этом глава украинского МИДа подчеркнул, что Россия лишь усиливает напряженность своими заявлениями о возможном признании Донецка и Луганска. По словам Кулебы, в случае принятия решения о признании ДНР и ЛНР, Москва де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей со всеми сопутствующими последствиями.

14 февраля группа исследователей Conflict Intelligence Team опубликовала доклад, в котором утверждается, что подготовка российских войск к возможной операции против Украины практически завершена или будет завершена в течение ближайших дней. В публикации говорится о перемещении значительного числа российских войск, включая десантные, в Беларусь, где сейчас проходят масштабные учения. Отмечается также концентрация войск в Брянской и в Курской областях. В Белгородскую область, как утверждается, перебрасывают технику 1-й гвардейской танковой армии, а также тяжелые САУ «Пион», которые способны обстреливать Харьков без пересечения границы. Наблюдается также переброска сил в аннексированный Крым, а для возможной организации десанта российский флот располагает в Черном море группировкой из 11 больших десантных кораблей, шесть из которых прибыли с баз Балтийского и Северного флотов. В Беларусь и к границе с Украиной переброшена также авиация и до 60 пусковых установок «Искандер».

В Москве продолжают уверять, что планов вторжения нет, войска находятся на учениях, а главным содержанием переговоров с Западом называют не Украину, а российские требования «гарантий безопасности».

«Идет беспрецедентная информационная кампания по нагнетанию напряженности в Европе. Мы считаем, что это вредная и плохая практика – разбрасываться словами о том, что кто-то на кого-то нападет», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом параллельно Россия отказывается обсуждать ситуацию с Украиной. На участие в созванном Киевом заседании ОБСЕ после игнорирования запроса о разъяснении военной деятельности вдоль границ и во временно оккупированном Крыму Москва ответила отказом.

16 февраля в Украине объявили «Днем единения». С соответствующим обращением к нации выступил президент страны Владимир Зеленский:

«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство».

При этом президент добавил: несмотря на то, что Украину пугают нападением, назначая конкретную дату, страна сильна как никогда:

«Мы стремимся к миру и хотим решить все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим».