В воздухе запахло Мюнхеном

Россия увеличивает интенсивность военных маневров не только на украинском направлении, но и по всему периметру своих границ. Запад все громче говорит о вероятности военного вторжения, но в Тбилиси разговоры на подобные темы считают политическим моветоном. В правящей «Грузинской мечте» военный сценарий развития событий называют мечтой своих политических оппонентов. И даже активизацию российских войск в Абхазии и на северной границе Грузии в правительстве «Мечты» стараются не замечать.

Весь мир замер в тревожном ожидании – быть российскому вторжению в Украину или нет? На фоне продолжающейся эскалации Москва проводит сразу несколько военных маневров: помимо собственной территории, российские подразделения проводят учения в Беларуси, на Черном море и в самопровозглашенной Абхазии. Военная активность России отмечена и на Дальнем Востоке.

«Часть этих учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время. Хотел бы отметить, что по всем направлениям отрабатываются самого разного рода действия противника, в том числе и действия противника как в надводной, так и в подводной среде, океанской зонах», – заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

В Черном море в маневрах участвует более 30 российских боевых кораблей. В связи с проведением учений Россия с 13 по 19 февраля закрыла для судоходства часть акватории. В Киеве назвали действия российского ВМФ элементом гибридной войны. Украина официально потребовала от России предоставить «детальные разъяснения по военной деятельности» вблизи украинских границ. Об этом сообщил в своем микроблоге Twitter министр иностранных дел этой страны Дмитрий Кулеба:

«Мы официально запустили механизм снижения рисков в соответствии с п. III Венского документа и попросили Россию предоставить подробные разъяснения о военных действиях в районах, прилегающих к территории Украины, и во временно оккупированном Крыму».

При этом военная активность наблюдается по всему периметру российских границ. Докладывая Владимиру Путину о ходе масштабных маневров, министр обороны Сергей Шойгу заострил внимание на инциденте в районе Курильских островов:

«При отработке одной из частей учений в районе Курильских островов, острова Уруп, обнаружена подводная лодка, скорее всего, Соединенных Штатов. В результате действий – почти трехчасовых – лодка была выдворена с территории (Российской Федерации)».

Ведомство Шойгу было более конкретным. В Минобороны сообщили, что в районе Курильского острова Уруп в российских территориальных водах была обнаружена именно подводная лодка США. Даже был назван тип субмарины – проект «Вирджиния». Ее экипажу было передано требование всплыть, которое тот проигнорировал. После этого фрегат «Маршал Шапошников» применил «соответствующие средства», и субмарина «с максимальной скоростью покинула территориальные воды России».

Впрочем, основное внимание все же приковано к украинскому «театру военных действий». Пока, к счастью, лишь их имитации. По имеющимся данным, для участия в начавшихся 10 февраля совместных российско-белорусских учениях под громким названием «Союзная решимость» из России в Беларусь были передислоцированы тысячи солдат, а также истребители Су-35, системы ПВО С-400 «Триумф» и «Панцирь-С», бронетехника и артиллерия.

При этом Москва не забывает и о втором фигуранте своего декабрьского ультиматума – Грузии. Около полутора тысяч российских военных проводят учения в самопровозглашенной Абхазии, на этом направлении задействовано около 200 единиц боевой техники. В пресс-службе Южного военного округа называют маневры батальонных тактических групп «плановыми учениями с боевой стрельбой». Параллельно по всему югу России, в том числе в Северной Осетии и аннексированном Крыму, прошли трехдневные сборы подразделений резервистов.

Тем не менее в Грузии стараются не замечать военной активности у своих границ и даже непосредственно на оккупированных территориях. Как отметил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, Тбилиси выразил «очень четкую позицию по Украине» и ничего добавлять не намерен:

«В мире было всего несколько стран, которые приняли резолюцию в поддержку Украины. Грузия была одной из них, где была выражена очень четкая позиция по вопросу Украины. Мы приняли парламентскую резолюцию, в которой выразили явную солидарность с украинским народом и выразили желание внести свой вклад, свою долю в предотвращение войны в Украине. Более громкого заявления по этому поводу, думаю, и быть не могло. В остальном нас, безусловно, беспокоит текущая ситуация, это довольно тяжелая и непростая тенденция. Мы все еще надеемся, что война в Украине не начнется, так как эта война будет тяжелой не только для Украины, но и для региона в целом, для Европы. Поэтому главная задача каждого должна быть в том, чтобы не допустить войны, и, если мы можем что-то здесь сделать, мы сделаем все возможное».

Кобахидзе считает, что ажиотаж вокруг украинской темы в Грузии выгоден тем, кто желает развития событий по военному сценарию:

«Кое-кто видит в этой войне какие-то шансы для себя, в том числе и в Грузии, что я считаю продолжением того, что мы видели от этих людей в 2008 году, когда они передали 20% наших территорий Российской Федерации. Наша внешняя политика не должна зависеть от таких людей, и, слава богу, не зависит. Результатом нашей политики является то, что правительство «Грузинской мечты» – первое в новейшей истории Грузии, при котором не было войны. Мы будем продолжать нашу прагматичную внешнюю политику. Наша главная задача – безопасность наших граждан, нашей страны. Наши прагматичные шаги служат именно этим цели и задаче».

Тем не менее военного сценария всерьез опасаются не только представители грузинской оппозиции. Столь масштабные мероприятия военного характера со стороны России на Западе считают наглядным подтверждением готовящегося российского вторжения в Украину. По данным американской разведки, Россия полностью привела в боевую готовность 100 батальонно-тактических групп численностью от 800 до 900 военных каждая. СМИ со ссылкой на спецслужбы США отмечают, что есть два наиболее масштабных сценария, которые, по сути, составляют тактику окружения украинских вооруженных сил в так называемом котле. Правда, озвученная ранее в прессе дата предполагаемого вторжения – 16 февраля, видимо, больше не актуальна. Но в Пентагоне тем не менее настаивают: вероятность вторжения все равно крайне высока. Об этом, в частности, заявил официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби:

«Это действительно была комбинация факторов. Один из них, о чем мы постоянно говорим, – продолжающееся наращивание российского военного потенциала вдоль границы с Украиной и в Беларуси. За последние несколько дней масштабы еще больше выросли. И, во-вторых, мы получаем различные разведданные. Не буду конкретизировать, но, вы знаете, у нас есть хорошие источники разведданных, и они говорят нам, что сейчас дела идут к какому-то пику возможностей для г-на Путина».

Тем временем в Москве решения некоторых стран эвакуировать своих граждан из Украины назвали пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия:

«Хочу повторить: речь идет о передвижении российских войск на территории России. Не менее массированные передвижения ВСУ, ее различных подразделений осуществляются вдоль границы на территории Украины, в районе, приграничном с территорией самопровозглашенных республик. Это, конечно, ведет к обострению ситуации».

Впрочем, в Москве считают, что пространство для дипломатического маневра все еще есть. Об этом, в частности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отчитываясь перед президентом Путиным о ходе переговоров с Западом:

«Шанс есть всегда, и ваши последние контакты с руководителями Соединенных Штатов, Франции, завтра приезжает канцлер Германии, ко мне обращаются наши коллеги, завтра будет глава МИД Польши, через два дня – глава МИД Италии, и другие контакты намечаются. Все-таки наша последовательная разъяснительная работа и приверженность разъяснению нашей правоты при готовности выслушать какие-то серьезные встречные аргументы: мне кажется, наши возможности далеко не исчерпаны. Они, конечно, не должны продолжаться бесконечно, но на данном этапе я бы предложил их продолжать и наращивать».

На дипломатическое урегулирование рассчитывают и в Киеве. Правда, для этого необходимо более активное участие тяжеловесов мировой политики. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил своего американского коллегу Джо Байдена посетить Киев. По данным СМИ, у Зеленского есть конкретные идеи «по сокращению российской угрозы в отношении Украины». В частности, Вашингтон должен оказать большую военную поддержку Киеву, включая поставки современных вооружений.

Впрочем, положительного ответа от Белого дома пока не последовало. По мнению американских официальных лиц, поездка Байдена в Украину пока маловероятна. Тем временем в минувшую субботу Байден около часа разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным и предупредил его, что, в случае вторжения, «США вместе с союзниками и партнерами решительно ответят и быстро заставят Россию заплатить очень дорогую цену».

Между тем цена, которую готова заплатить Украина, чтобы не допустить российского вторжения, стала причиной скандала внутри самой страны. Слова украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Киев может отказаться от вступления в НАТО, возмутили украинцев. В интервью BBC Radio 5 дипломат, отвечая на вопрос, «может ли Украина рассмотреть вариант не вступать в НАТО», ответил: «Мы могли бы». И тут же добавил: «Учитывая ту угрозу, которая есть, Украина могла бы быть вынуждена пойти на такой шаг». Позже МИД Украины заявил, что слова посла вырвали из контекста, а отказ от членства в НАТО противоречит Конституции страны.

В Москве же подобный вариант развития событий считают наиболее приемлемым для начала деэскалации ситуации:

«Конечно, формализованное, подтвержденное решение Украины отказаться от идеи вступления в НАТО будет рассматриваться как огромный шаг к формулированию более значимого ответа на озабоченность России», – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Впрочем, многие комментаторы считают, что все эти дипломатические маневры могут оказаться напрасными. В частности, министр обороны Великобритании Бен Уоллес сравнил усилия западных стран с политикой умиротворения, проводившейся в отношении нацистской Германии. «В воздухе запахло Мюнхеном», – заявил Уоллес, отсылая к соглашению с Адольфом Гитлером, заключенному Великобританией, Францией и Италией, которое так и не смогло предотвратить Вторую мировую войну.