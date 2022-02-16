Ставка «Джабелича»

Одна из самых обсуждаемых тем в Цхинвале – это возможное выдвижение в президенты Эдуарда Кокойты. Сегодня в соцсетях появилось девятиминутное обращение экс-президента к народу Южной Осетии, в котором он заявил, что не собирается поддерживать кого-либо из кандидатов. В то же время политик выразил уверенность, что его сторонники смогут победить на предстоящих выборах.

12 февраля в Центризбирком Южной Осетии поступило уведомление от инициативной группы избирателей о проведении собрания по выдвижению кандидата на предстоящих 10 апреля президентских выборах. При этом, как сообщил информагентству «Рес» член ЦИК Игорь Чочиев, указанные граждане не назвали имени своего кандидата. Время и место проведения мероприятия – пятница, 18 февраля, 15 часов (МСК) в конференц-зале гостиницы «Ирыстон».

Сообщение привлекло внимание наблюдателей. Понятно, что интрига в самом имени выдвиженца, в нем эффект неожиданности. Напускать туману вокруг обычного кандидата означало бы выставить его в глупом свете. Поэтому первое, что пришло на ум: неужто Эдуард Кокойты?

Он попал в кремлевскую опалу как ответственный за политический кризис 2011 года, и с тех пор управление администрации президента РФ, отвечающее за югоосетинское направление, выступает против его участия в политической жизни республики в каком бы то ни было виде.

Наперекор всему Кокойты вернулся в политику на президентских выборах 2017 года, и с тех пор он головная боль для кураторов и действующих властей (сначала для Леонида Тибилова, теперь для Анатолия Бибилова) – они безуспешно пытаются ограничить влияние бывшего президента на результаты голосования.

Поэтому логично было предположить, что кандидат-инкогнито – это Эдуард Кокойты.

В последние дни эта версия находит некоторое подтверждение. Источники, достоверность которых не вызывает сомнений, сообщают о том, что сторонники Эдуарда Джабеевича распространили через закрытые группы в социальных сетях приглашения явиться к 15 часам в пятницу к гостинице «Ирыстон» и поддержать выдвижение Эдуарда Кокойты.

Сегодня и сам экс-президент подлил масла в огонь. Ресурс Iron Bonværnon опубликовал девятиминутное видеообращение Кокойты к народу Южной Осетии, или, как он выразился, «к моему любимому народу». Он не обмолвился о своих претензиях на пост президента, но обращение не оставляет сомнений в том, что экс-президент намерен принять активное участие в избирательной кампании. Вопрос: в качестве кого, каким образом? Попробуем разобраться.

Экс-президент был верен себе, в его идеологических установках мало что изменилось: республика в опасности, вокруг враги, а внутри делают свое черное дело предатели. Перед лицом этой угрозы необходимо сплотиться.

По существу предстоящей кампании Эдуард Кокойты предостерег действующие власти от злоупотреблений административным ресурсом, от незаконного вмешательства в избирательный процесс. Это похоже на предостережения, которые он произносил в адрес администрации Леонида Тибилова в 2017 году. Тогда эти заявления были подкреплены демонстрацией силы и решимости сторонников Кокойты. Теперь предостережения звучат в адрес Анатолия Бибилова:

«Мы должны пресекать любые попытки вмешательства в выборный процесс и дать народу Алании самому избирать своего президента. Любые попытки провести выборы без выборов и учета воли народа будут обречены. Те политические силы, которые будут к этому вести, понесут ответственность перед народом и будущими поколениями. Обращаюсь к членам ЦИК и Верховного суда. Я понимаю, насколько тяжела ваша ноша. На вас ложится большая ответственность, ведь любые предвзятые и незаконные решения ставят под сомнение легитимность выборов. Помните, что потом вам отвечать перед народом».

Эдуард Джабеевич печется о легитимности выборов, но даже попытка его участия в них лишает избирательную кампанию этой самой легитимности. Он не может не понимать, что его не допустят к выборам из-за несоответствия цензу оседлости, как и то, что нет никаких законных способов измерить его соответствие цензу, не нарушая целый перечень нормативных актов, начиная от защиты персональных данных, заканчивая самим методом подсчета – по анонимной распечатке с российского погранпоста. То есть мало того, что это не документ, а бумажка из принтера, так еще и в исполнении неуполномоченного иностранного органа.

Единственный результат этой попытки зарегистрироваться и последующего отказа – это лишение выборов легитимности, потому что одного из очевидных фаворитов гонки не допускают к состязаниям по причинам, которые невозможно обосновать с точки зрения закона. А если вдруг допустят, эффект будет тот же. И это будет продолжаться до тех пор, пока не отменят ценз или не придумают законный способ его контролировать.

В своем обращении Кокойты также призвал многочисленных кандидатов адекватно оценить свои силы и не устраивать из выборов клоунаду. Иными словами, трезво взглянуть на себя со стороны и снять свою кандидатуру.

О своем намерении добиваться от ЦИК регистрации в качестве кандидата Кокойты ничего не сказал, зато заявил, что никого из претендентов поддерживать не собирается, во всяком случае, пока не собирается:

«Другим (кандидатам) советую не вводить в заблуждение население республики о якобы поддержке с моей стороны или о каких-то мифических договоренностях со мной. Всех, кто с такими намерениями собирается регистрироваться, хочу разочаровать: на данный момент я не собираюсь никого поддерживать. Один раз поддержал, и это вышло боком для моего народа. Хватит. Так что заколачивайте двери своих предвыборных штабов, а к тем, кто посчитал себя достойным баллотироваться самостоятельно, хочу обратиться с просьбой вести предвыборную кампанию уважительно и корректно».

Это уже похоже на флешмоб, который начал Аслан Гагиев, когда в зале Южного окружного военного суда извинился перед народом Южной Осетии за то, что поддержал в 2017 году Анатолия Бибилова. Теперь Эдуард Кокойты признает свою ошибку.

Ни и, наконец, главная часть выступления – обращение экс-президента к своим сторонникам:

«Хочу с самыми теплыми словами благодарности обратиться к своим соратникам, которые, несмотря на гонения, искусственно создаваемые проблемы, черную неблагодарность и сфабрикованные уголовные преследования, остаются такими же верными соратниками, таким же монолитом, такой же легендарной лигой. Вы та основная сила, которая может решить исход выборов, как вы делали это и раньше. Не надо отчаиваться, ведь ошибки допускают все. Но мы с вами найдем в себе силы и уверенность, чтобы повести наш народ по правильному пути, защитить интересы Алании и добиться справедливой победы».

Но если Эдуарда Джабеевича не допустят к выборам и если он не собирается поддерживать кого-то из кандидатов, то о какой победе на выборах идет речь?

Проведем аналогию с выборами президента 2017 года. Кокойты тогда не мог не понимать, что его не зарегистрируют, но все равно включился в гонку. Тогда промежуток времени от подачи заявления инициативной группой в ЦИК до окончательного отказа в регистрации Верховным судом – это было время, в течение которого активно работал его избирательный штаб, время, которое он потратил на встречи с людьми и мобилизацию своего электората. Это время, за которое он сделал выборы. Конечно, это оценочное суждение, которое невозможно доказать, но с этим мнением согласны многие наблюдатели в Южной Осетии.

Что мешает повторить этот сценарий сегодня? Как сказал политик, он не собирается ни с кем консолидироваться на данный момент, то есть на 15 февраля, но через некоторое время сложится иная ситуация и наступит другой момент. Почему бы и нет?

В самом деле, нельзя же разогреть публику, а потом распустить ее по домам? Электорату необходимо чувствовать свое участие в борьбе. Это все-таки не фан-клуб – это политически активные граждане. Им необходимы азарт борьбы, эйфория победы, пусть слезы поражения, но ни в коем случае не отстраненное созерцание. В этом смысле Эдуард Кокойты обречен на участие в выборах, если хочет сохранить за собой этих людей. Этот электоральный зуд чувствуется даже в социальных сетях. Например, пользователь под ником «Инал Кокоев» пишет в комментариях под обращением «Джабелича»:

«Всем нам удачи, только вперед, ни шагу назад, только вперед. Да здравствует честный и правильный выбор! Джабеевич, вперед, и твой народ с тобой рядом!»

Посмотрим, кому это все достанется. Кого все-таки поддержит Эдуард Кокойты на этих выборах.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия