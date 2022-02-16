«"Омикроном" можно переболеть несколько раз»

В Южной Осетии пандемия идет на спад, снижается и приток пациентов в «красную зону». Зато наметилась другая тенденция – растет число обращений в «чистую зону» с осложнениями от перенесенной коронавирусной инфекции.

В Южной Осетии наблюдается снижение суточного прироста заболевших коронавирусом. Югосетпотребнадзор за последние сутки выявил 37 новых случаев заражения, днем ранее – 43 заболевших. Несмотря на улучшение эпидобстановки, в республике сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий.

В «красную зону» инфекционной больницы медцентра Южной Осетии госпитализирован за сутки один человек. Об этом информагентству «Рес» сообщила заместитель директора РММЦ Зарина Туаева:

«Проходят лечение от коронавируса в инфекционной больнице 59 пациентов, трое находятся в реанимации, один человек – мужчина (63 года), умер накануне от последствий ковида. Выписаны из стационара восемь человек. Более 900 жителей республики проходят амбулаторное лечение».

По словам заведующего реанимационным отделением в «красной зоне» вице-спикера парламента Александра Плиева, эпидемиологическая ситуация в Южной Осетии заметно улучшилась – штамм «дельта» отступил, сейчас в республике циркулируют в основном «омикрон». Тем не менее стационары заполнены в основном пациентами, перенесшими «дельту»:

«В основном в нашей «красной зоне» лежат уже по два-три месяца пациенты, у которых коронавирусная инфекция вызвала обширное поражение легких, и они до сих пор не выздоровели. И, к сожалению, к нам сейчас (уже в чистую зону) поступают люди с осложнениями после перенесенного штамма «дельта», в основном с сосудистыми осложнениями – это инфаркты и инсульты. Это может быть и следствие передозировки кроверазжижающих препаратов. Например, кровоизлияние в мозг или, наоборот, последствия образования тромбов. Основное зло «дельты» – тромбы, которые образуются в организме и после выздоровление от COVID-19. Вот они к нам и поступают – вроде давно вылечились, но последствия остались.

– Сколько таких сейчас в реанимации?

– Я только оттуда, сейчас у нас в реанимации трое тяжелых с осложнениями от перенесенного коронавируса.

– Почему так? Что происходит?

– С одной стороны, пациенты расслабляются, мол, вылечились, все позади. Хотя последствия могут наступать и в весьма отдаленное после перенесенной болезни время. Люди недооценивают свое состояние, но есть и такой момент, когда врачи недоглядывают. После стационара пациент должен наблюдаться в амбулаторных условиях врачами поликлиники, но нет должного наблюдения».

Александр Плиев подчеркивает: у них нет возможностей определять штаммы в лабораторных условиях. Поэтому о заболевании медики судят по клинической картине.

Кроме того, есть наблюдения, по которым можно составить приблизительное соотношение тех, кто переболел официально, т.е. сдал ПЦР-тесты, встал на учет и прошел лечение, и тех, кто обращался за помощью неофициально и не попал в статистику. Исходя из этого складывается неформальная статистика, говорит Александр Плиев:

«Омикроном» переболело 60% населения, я имею в виду учтенных и неучтенных больных. Из тех, о ком я знаю, 99% перенесло «омикрон» в легкой форме – это першение и боли в горле, повышенная температура один-два дня, и после этого симптомы исчезают. «Дельтой» формально переболело около трех тысяч, но, полагаю, с неучтенными пять тысяч наберется спокойно. Всего же с начала пандемии переболело до 90% населения. Но дело в том, что «омикроном» можно переболеть несколько раз, я, например, кажется, переболел трижды.

– А как правительство, не обижает персонал «красной зоны», с вами аккуратно расплачиваются?

– Пока расплатились за декабрь. Но, по сравнению с российскими выплатами, наши как минимум раз в десять меньше. Например, во Владикавказе в «красной зоне» медсестры и санитарки получают надбавки к зарплате по сто тысяч рублей в месяц, а у нас – по десять тысяч».

Сегодня информагентство «Рес» сообщило со ссылкой на и.о. главы Минфина Фатиму Тибилову, что задолженность перед персоналом «красной зоны» будет погашена. В соответствии с расчетами, представленными Минздравом, на социальные выплаты медикам из резервного фонда правительства направят 5 миллионов 474 тысячи 831 рубль за январь.

Анатолий Бибилов поручил выплатить медицинским работникам полагающиеся средства на этой неделе.

«Я не устану повторять огромное спасибо всем нашим медикам, особые слова благодарности тем, кто из них работает в «красной зоне» и спасает жизни наших сограждан. Они – пример патриотизма и особого отношения к нашим гражданам, пример того, как надо выполнять свои функциональные обязанности», – подчеркнул глава государства.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия