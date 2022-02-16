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Владимир Зеленский ответил Саломе Зурабишвили в Твиттере на грузинском
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Грузии Саломе Зурабишвили за поддержку на грузинском языке, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Мы благодарны за поддержку и единство президента Грузии! Мы это ценим! Вместе с друзьями и партнерами мы делаем Украину сильнее!», - написал на грузинском языке президент Украины в Twitter.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее разместила в своем Твиттере пост в честь Дня национального единства Украины. Твит Зурабишвили был написан на английском языке:
«Для Грузии, как страны, территории которой оккупированы, День национального единства Украины особенно важен в свете нынешних непростых вызовов. Мы стоим вместе с Украиной».
Другие новости дня
Коронавирус в Абхазии: 357 новых случаев заражения, 4 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 593 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 357 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 86 пациентов. Состояние 28 человек оценивается как тяжелое, 58 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончались трое мужчины - 70, 85 и 87 лет, а также женщина 82 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 43 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 21 пациент, в Гагрской ЦРБ - 32, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 8 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице - 24 пациент.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 49 881 человек. Зарегистрировано 628 летальных случаев. Выздоровели 41 066 человек.
Югоосетинский ЦИК зарегистрировал инициативную группу Дмитрия Тасоева
ЦИК самопровозглашенной республики Южная Осетия зарегистрировал еще одну инициативную группу избирателей по выдвижению кандидата в президенты. Уполномоченным представителям и инициативной группе по выдвижению бывшего депутата парламента Дмитрия Тасоева выдадут свидетельства о регистрации.
В то же время, Центризбирком отказал в регистрации в качестве уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на должность югоосетинского президента.
«Теперь они могут открыть избирательный счет и приступить к сбору подписей в поддержку своего кандидата», - сообщил агентству «Рес» представитель ЦИК Игорь Чочиев.
- Предвыборная кампания стартовала в Южной Осетии 21 января. Согласно выборному законодательству, инициативные группы и политические партии уведомляют ЦИК о проведении собраний и съездов по выдвижению кандидатов на должность президента не позднее чем за пять дней до дня их проведения. Центральная избирательная комиссия будет принимать документы о выдвижении кандидатов на пост президента до 20 февраля включительно. «То есть, уже 21 февраля документы политических партий и инициативных групп избирателей по выдвижению кандидатов Центризбиркомом приниматься более не будут», - уточнили в ЦИК.
Украинская певица отказалась от участия в «Евровидении»
Украинская певица Алина Паш сообщила об отказе от участия в конкурсе «Евровидение-2022», после того как ее обвинили в проведении концерта в аннексированном Крыму и в незаконном въезде на полуостров.
В своем инстаграме 28-летняя музыкант рассказала, что стала жертвой давления, взлома социальных сетей, угроз и травли, – обратила внимание Украинская служба Радио Свобода.
Паш отобралась на конкурс 12 февраля. Ее победа вызвала критику в соцсетях. Артистка была внесена в базу центра «Миротворец» за выступление в Крыму в 2015 году. Музыканта обвинили, что туда она въехала с нарушением украинского законодательства, через Россию.
Перед отбором команда Паш предоставила Общественному вещателю Украины документ, что въезжала через Херсонскую область. Однако Пограничная служба страны сообщила, что не выдавала эту справку. А в интервью в 2019 году Паш говорила, что летала в Крым через Москву.
Согласно украинским правилам отбора на Евровидение, участник не имеет права выступать или участвовать в мероприятиях в России или Крыму, – отмечает редакция Крым.Реалии. В ближайшее время Национальная общественная телерадиокомпания Украины планирует выступить с заявлением относительно отказа Паш от участия в конкурсе.
Власти Таиланда переименовали столицу страны в Крунг-Тхеп
Власти Таиланда решили сменить официальное название столицы страны. Вместо неверного (по мнению Королевского ученого совета Таиланда) старого наименования «Бангкок» отныне она будет зваться «Крунг-Тхеп-Маха-Накхон», или же просто «Крунг-Тхеп». Примерный перевод нового имени: «Город Ангелов Великая Столица». Название «Бангкок» останется в качестве неофициального и будет указываться в скобках.
Столица Таиланда самими тайцами всегда называлась Крунг-Тхеп. Причем это очень сокращенная форма. Полное наименование города состоит из 40 отдельных элементов и включено в Книгу рекордов Гиннесса как самое длинное в мире: «Крунг Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосин Махинтараюттхая Махадилок Пхоп Ноппарат Ратчатхани Буриром Удомратчанивет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатит Саккатхаттийя Витсанукам Прасит».
При этом подавляющее большинство жителей Таиланда сами не состоянии истолковать и верно произнести полное название своей столицы, так как большинство этих слов устарели и сегодня вообще не употребляются в повседневной речи.
Бангкок – название, данное городу в XVIII веке иностранцами. Это искаженное «Банг Макок», что означает «Деревня диких слив» (причем на самом деле даже не слив, а плодов макока, или же амбареллы, местного тропического растения).
Министры обороны стран НАТО выступили с заявлением о ситуации в Украине
Главы оборонных ведомств стран-членов НАТО выступили с заявлением о ситуации в Украине и вокруг нее, в котором, в частности, сказано:
«Мы глубоко обеспокоены весьма широкомасштабным, неспровоцированным и неоправданным наращиванием российской военной мощи в Украине, вокруг нее, а также в Беларуси. Мы самым решительным образом призываем Россию выбрать путь дипломатии и немедленно обратить вспять наращивание военной мощи и вывести свои войска из Украины в соответствии со своими международными обязанностями и обязательствами. Мы остаемся приверженными своему двойному подходу к России: сильное сдерживание и оборона в сочетании с открытостью к диалогу.
Действия России представляют серьезную угрозу для евроатлантической безопасности. Вследствие этого и для обеспечения обороны всех государств-членов НАТО мы развертываем дополнительные сухопутные силы в восточной части Североатлантического союза, а также дополнительные морские и авиационные силы и средства, как объявлено странами-членами НАТО, и повысили уровень готовности наших сил. Наши меры носят превентивный, пропорциональный и неэскалационный характер и остаются таковыми. Мы готовы и дальше укреплять нашу оборонительную и сдерживающую позицию для реагирования на любые непредвиденные ситуации.
Наша приверженность статье 5 Вашингтонского договора является нерушимой. Мы едины в решимости защищать друг друга. НАТО остается приверженной фундаментальным принципам, лежащим в основе европейской безопасности, включая то, что каждая страна имеет право выбирать способы обеспечения своей безопасности. Мы подтверждаем свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в рамках ее международно признанных границ. Как говорилось ранее, любая дальнейшая агрессия России против Украины будет иметь масштабные последствия и дорого обойдется. НАТО продолжит тесную координацию с соответствующими заинтересованными сторонами и другими международными организациями, включая ЕС.
НАТО и ее государства-члены продолжают использовать дипломатию и диалог с Россией по вопросам евроатлантической безопасности, в том числе, на самых высоких уровнях. Мы поддерживаем все эти усилия, а также усилия в Нормандском формате по выполнению Минских соглашений. Мы также выразили готовность участвовать в Обновленном диалоге по европейской безопасности, инициированном Польшей как действующим председателем ОБСЕ. Мы выдвинули существенные предложения России по укреплению безопасности всех стран евроатлантического региона и ожидаем ответа. Мы неоднократно предлагали и продолжаем предлагать дальнейший диалог в рамках Совета Россия-НАТО и готовы к взаимодействию. Мы настоятельно призываем Россию ответить взаимностью и сделать выбор в пользу дипломатии и деэскалации».
Глава МИД Украины поблагодарил Грузию за слова поддержки
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил своего грузинского коллегу Давида Залкалиани за слова поддержки в адрес Киева. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, передает SOVA.
«Спасибо, дорогой Давид Залкалиани. Украина чувствует и ценит солидарность наших грузинских друзей. Оба наших мужественных народа слишком хорошо знают, что свобода дается не просто так. Важно, что в этой общей борьбе Украина и Грузия поддерживают друг друга».
Так глава МИД Украины прокомментировал пост Давида Залкалиани. Министр иностранных дел Грузии вновь подтвердил солидарность и твердую поддержку Тбилиси братскому украинскому народу. «Мы всегда на вашей стороне, потому что хорошо знаем цену свободы и борьбы за нее», - написал глава МИД.
Российский суд приговорил автора сайта Крым.Реалии к 6 годам колонии
Суд в аннексированном России Крыму приговорил внештатного журналиста Крым.Реалии Владислава Есипенко к 6 годам лишения свободы. Российские спецслужбы обвинили его в изготовлении и хранении взрывчатки, передаёт корреспондент редакции.
Есипенко был задержан в марте 2021 года, ФСБ заподозрила его в сборе информации для украинских спецслужб. Позднее он был обвинён в незаконном изготовлении взрывных устройств, спецслужбы заявили, что у него была найдена граната.
К журналисту почти месяц не допускали независимых адвокатов. Сначала он признал вину, но затем отказался от сказанного. По его словам, его пытали, в том числе электричеством, добиваясь признательных показаний.
Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай потребовал немедленно освободить Есипенко из-под стражи и заявил, что медиакорпорация возмущена пытками, о которых сообщил задержанный в Крыму внештатный сотрудник. Освобождения журналиста потребовали власти США и правозащитники.
Валерий Гергиев не задекларировал квартиру в центре Нью-Йорка
Российский дирижёр Валерий Гергиев, выступавший доверенным лицом кандидата в президенты страны Владимира Путина на выборах, много лет не декларировал квартиру в центре Нью-Йорка. Такое утверждение содержится в расследовании издания "Агентство" и проекта "Русскоязычная Америка за демократию в России".
Гергиев — художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра в Санкт-Петербурге. В 2012 и 2018 годах он выступал доверенным лицом Путина на выборах и участвовал в его агитации. До 2017 года дирижёр должен был декларировать своё имущество как директор федерального театра.
Однако в его декларациях не указана квартира, которую он купил на Манхэттене в марте 2004 года, утверждает "Агентство". Кондоминиум площадью 164 квадратных метра в 60-этажном комплексе Three Lincoln Center тогда стоил 2,4 миллиона долларов, сделка зарегистрирована в городском реестре владельцев недвижимости.
"Агентство" называет Three Lincoln Center одним из самых роскошных кондоминиумов Манхэттена. На первых пятнадцати этажах небоскрёба расположился центр исполнительных искусств Линкольн-центр, а выше — частные квартиры. Для жильцов в здании есть свой бассейн и конференц-зал. Сейчас за квартиру схожей площади в здании продавцы просят около 6 миллионов долларов.
Согласно российскому законодательству, неполная декларация должна была привести к увольнению Гергиева, пишет "Агентство". Комментарии дирижёра или театра в публикации не приводятся.
В Тбилиси телебашню подсветят в цвета флага Украины
Сегодня тбилисская телебашня будет подсвечена в цвета государственного флага Украины, сообщает мэрия Тбилиси. Так в столице Грузии решили отметить День единения Украины, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Солидарность и поддержка украинскому народу! Это будет еще один посыл из Тбилиси дружественному Киеву», – заявили в мэрии Тбилиси.
День единения Украины отмечается впервые. Президент Украины Владимир Зеленский учредил праздник на фоне версий о вторжении России в Украину. Одной из дат возможного вторжения западная пресса называла 16 февраля. Зеленский призвал украинцев не паниковать и назначил на этот день патриотический праздник.
В Грузии сегодня отметят еще один зарубежный государственный праздник — День восстановления независимости Литвы. В цвета литовского флага подсветят здание городского собрания Тбилиси (сакребуло).
В Южной Осетии Алимбег Плиев выдвинут кандидатом в президенты
Инициативная группа по выдвижению депутата парламента первого созыва Алимбега Плиева на должность президента самопровозглашенной республики Южная Осетия провела сегодня собрание.
Как пишет агентство «Рес», в ходе мероприятия были избраны председатель – Хох Гаглойты и секретарь – Залина Мамиева.
Сторонники Плиева, зарегистрированные на собрании, единогласно поддержали его кандидатуру.
По словам Хоха Гаглойты, Плиев – один из основателей югоосетинской государственности.
«Алимбег Плиев работал на различных должностях, хорошо знаком с работой министерств и ведомств, всегда принимал активное участие в общественно-политической жизни Республики», – сказал Гаглойты.
Сам Алимбег Плиев отметил, что в случае победы на президентских выборах сделает все чтобы оправдать ожидания своего народа.
«Я здесь родился, здесь похоронены мои предки, всегда был рядом со своим народом в радости и горести, знаю и о тех вызовах, которые стоят сегодня перед моей родиной, и у меня достаточно жизненного опыта и желания для того, чтобы улучшить жизнь людей в нашей республике», – сказал он.
На сегодняшний день уже состоялись собрания 13 инициативных групп избирателей и три съезда – «Единой Осетии», выдвинувшей действующего президента Анатолия Бибилова на второй срок; Народной партии, на котором был выдвинут вице-спикер парламента Александр Плиев; а также съезд Компартии, на котором была выдвинута кандидатура историка Таймураза Тадтаева. Ранее в ЦИК поступило уведомление от партии «Единство народа» по выдвижению в президенты лидера партии, вице-спикера парламента Владимира Келехсаева.
Бибилов критикует министра обороны – своего конкурента на выборах
Заседание правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня не состоялось. Как пишет агентство «Рес», причина – отсутствие главы Минобороны Ибрагима Гассеева, ранее объявившего об участии в президентских выборах.
По информации пресс-службы югоосетинского лидера, Анатолий Бибилов отметил недопустимость неисполнения должностных обязанностей.
«Недели две назад я перед вами выступал, и сказал, что выборы, подготовка к выборам и все, что с ними связано, не должно влиять на нашу работу. Выборы – это выборы, а работа – это работа», – сказал он.
По словам Бибилова, сложившаяся ситуация уже создает определенную напряжённость.
«Здесь проводится работа, принимаются решения для народа. Это работа всех министров. Получается, если все министры будут баллотироваться, у нас что будет пустой кабмин?», – добавил он.
Инал Ардзинба встретился с Маргаритой Симоньян и Марией Захаровой
В Москве прошла встреча главы МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инала Ардзинба с главным редактором телеканала Russia Today, МИА «Россия сегодня» и информационного агентства Sputnik Маргаритой Симоньян.
По информации абхазского ведомства, «одной из ключевых тем встречи стало предстоящее открытие многофункционального Медиацентра МИД Абхазии».
«В частности, рассматривались инструменты налаживания взаимодействия Медиацентра с ведущими информационными агентствами России. Обсуждались вопросы укрепления международной информационной политики и формирования позитивного имиджа Республики Абхазия», – сказано в сообщении.
Абхазский МИД планирует запустить многофункциональный медиацентр в начале весны 2022 года. Медиацентр будет работать при поддержке Департамента информации и печати МИД РФ, а также информационных агентств России.
В Москве Ардзинба также встретился с директором департамента информации и печати МИД России, официальным представителем ведомства Марией Захаровой.
«Стороны определили план первоочередных действий по усилению международной информационной политики Республики Абхазия при содействии российской стороны. Особое внимание уделили вопросам оптимизации международного имиджа Абхазии с использованием информационных ресурсов и социальных сетей», – сообщили в пресс-службе.
По информации абхазского ведомства, Инал Ардзинба преподнес в качестве подарка Марии Захаровой «Сборник интервью и выступлений. 1992-2005. В.Г. Ардзинба».
- Инал Ардзинба был назначен на должность главы абхазского МИДа 17 ноября. Он – родственник первого абхазского президента Владислава Ардзинба.
- Был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину.
- В 2018-м стал председателем Межконфессионального общественного совета по делам молодежи, созданного при Патриархе Московском и Всея Руси Кирилле.
- В ноябре 2015 года украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Ардзинба в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования «Бессарабия» на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации «ДНР».
- Ардзинба с 2015 года находится в Украине в розыске. В базе данных МВД страны сказано, что он скрывается от органов досудебного расследования.
Минобороны РФ: войска Южного военного округа покинули Крым
Подразделения Южного военного округа покинули Крым после завершения учений на полигонах, расположенных на аннексированном Россией полуострове. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны России.
Военнослужащие и боевая техника, в том числе танки и артиллерийские установки, по железной дороге возвращаются в пункты постоянной дислокации. По данным военных, эшелон уже пересек Керченский пролив по Крымскому мосту.
Эксперты расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) в опубликованном 13 февраля докладе, напротив, сообщают о переброске сил в аннексированный Крым, а для возможной организации десанта российский флот располагает в Черном море группировкой из 11 больших десантных кораблей. Кроме того, в Черном и Средиземном морях находились три крейсерские ударные группы во главе с тремя ракетными крейсерами проекта 1164 "Атлант".
Кроме этого, в CIT обращают внимание на переброску к украинским границам войск Национальной гвардии. Речь идёт, прежде всего о "кадыровцах" – бойцах 141-го специального моторизованного полка имени Ахмата Кадырова, больше известного как полк "Север" (бывший батальон "Север"). О возвращении этого подразделения в Грозный пока не сообщалось.
Вчера Министерство обороны России сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов готовятся вернуться в гарнизоны после учений. В ведомстве отмечали, что другие военные округа, флоты и подразделения Воздушно-десантных войск продолжают участвовать в учениях.
В частности, они проводятся в Баренцевом, Черном, Балтийском морях, а также в Западном, Восточном, Центральном военных округах. Отдельные учения проводятся в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане, а также на территории Беларуси. Туда Россия перебросила подразделения Восточного военного округа. Об их возвращении в места дислокации не сообщается.
Учения проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. США и их союзники по Североатлантическому союзу заявляют о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения на территорию Украины.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вчера заявил, что пока не видит никаких доказательств отвода российских войск от границы с Украиной. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал сообщение о завершении учений российских войск фразой: "Увидим отвод – поверим в деэскалацию".
Западные видеоигры в России обложат налогом для поддержки патриотизма
Правительство предлагает ввести дополнительный налог для зарубежных платформ цифровой дистрибуции видеоигр, таких как Steam, Xbox Games Store и PlayStation Store. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на анонимный источник в кабинете министров.
Дополнительным налогом в размере 5% от оборота платформ в России планируют финансировать Фонд поддержки патриотических видеоигр. Пятипроцентная ставка обеспечит фонду до 10 миллиардов рублей поступлений в год, утверждает собеседник издания. В Минцифры "Коммерсанту" сообщили, что доклад с предложениями по созданию фонда направлен в правительство.
В апреле 2021 года в правительстве предложили создать фонд для поддержки разработчиков патриотических игр. Один из собеседников уточнял изданию, что Фонд игр будет работать аналогично Фонду кино Минкульта, который софинансирует выпуск фильмов на возвратной основе.
Азербайджан разрешил гражданам Грузии въезд в страну воздушным транспортом
Гражданам ряда стран, в том числе Грузии, с сегодняшнего дня разрешен въезд в Азербайджан воздушным транспортом.
По информации азербайджанских СМИ, премьер-министр страны Али Асадов внес соответствующее изменение в постановление «О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений».
В список вошли 17 стран: Албания, Доминиканская Республика, Филиппины, Грузия, Индия, Индонезия, Иран, Колумбия, Молдова, Узбекистан, Пакистан, Перу, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Туркменистан и Венесуэла.
Посетить Азербайджан смогут граждане указанных стран; граждане других государств, постоянно проживающие в этих странах; а также лица без гражданства.
Ранее Азербайджан открыл въезд воздушным транспортом для граждан Беларуси, Румынии, Иордании, Кипра и Украины.
Азербайджан могут посетить только полностью вакцинированные граждане. Дополнительно при себе нужно будет иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный в течение 72 часов до вылета.
В Тбилиси умер Геннадий Бестаев, проведший в цхинвальской тюрьме два года
В Тбилиси, в паллиативной клинике «Ред» скончался житель села Зардианткари Горийского муниципалитета Грузии Геннадий Бестаев. Информацию подтвердили в СГБ Грузии.
Бестаева несколько раз задерживали российские военные и власти самопровозглашенной республики Южная Осетия. В последний раз – 21 ноября 2019 года. Его обвинили в незаконном пересечении де-факто границы и контрабанде наркотических средств (в югоосетинском КГБ тогда заявили, что изъяли у него девять грамм марихуаны).
Цхинвальский суд приговорил гражданина Грузии к трем годам и двум месяцам лишения свободы.
В цхинвальской тюрьме у Бестаева развился инсульт. 16 ноября 2021 года югоосетинский президент Анатолий Бибилов помиловал его. Пациента передали грузинской стороне и на реанимобиле доставили в Тбилиси.
Пациент был подключен к аппарату искусственного дыхания, он был в коматозном состоянии.
В СГБ Грузии тогда заявили, что «Российская Федерация несет полную ответственность за незаконное задержание граждан, причинение вреда их здоровью и все незаконные действия, совершенные на месте».
В Грузии от коронавируса скончались еще 55 пациентов
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 55 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 15 683.
За сутки в стране выявили 15 315 новых случаев коронавируса. Накануне провели 50 058 тестов: PCR-тестов – 18 264, экспресс–тестов на антиген – 31 794.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус составила 30,59%, за последние 14 дней составляет 32,02%, за неделю – 31,51%.
Выздоровели еще 10 894 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 496 156, выздоровевших – 1 300 062.
В настоящее время в Грузии 180 385 активных случаев инфицирования, 5974 пациента лечатся в клиниках, 1309 находятся в тяжелом состоянии.
За сутки вакцинированы от коронавируса 3560 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 783 856.
МОК: результат Валиевой в Пекине будет считаться предварительным
Результат российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде будет считаться предварительными, как и, скорее всего, итоги выступления россиян в командном турнире. Об этом сообщил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.
Расследование дела российской фигуристки Камилы Валиевой, в чьей допинг-пробе нашли запрещенное вещество триметазидин, продолжается, добавил он, уточнив, что пробу B спортсменки ещё не вскрывали.
Накануне Валиева заняла первое место по итогам выступлений в короткой программе в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине. С произвольной программой фигуристки выступят 17 февраля.
Ранее Международный олимпийский комитет отказался проводить церемонию награждения фигуристок, если Валиева займет одно из призовых мест. Кроме того, МОК отложил на неопределенный срок церемонию награждения победителей и призеров командных соревнований по фигурному катанию, в котором победили российские фигуристы.
The New York Times и CNN со ссылкой на документы Спортивного арбитражного суда (CAS) утверждают, что в допинг-пробе Валиевой нашли три препарата для лечения сердечных заболеваний. Два из них, гипоксен и L-карнитин, не входят в список запрещенных для спортсменов. Валиева указала их в анкете допинг-контроля.
Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт в беседе с изданием предположил, что эти вещества могли применять в комбинации . Сама фигуристка ранее объяснила, что запрещенное вещество триметазидин могло попасть в её организм с препаратом для сердца, который принимает её дедушка.
NYT пишет, что обнаружение комбинации из трех "сердечных" препаратов в организме такой молодой спортсменки — это в высшей степени необычно.
Спортивный врач Валентин Беляевский в комментарии ТАСС отметил, что использование обнаруженных в пробе Валиевой препаратов в связке не имеет никакого смысла. Гипоксен, по его словам, это старый "советский" препарат, который бесполезен. "L-карнитин - это популярная спортивная добавка, она не влияет на результат. Можно хоть литрами его пить, ничего не произойдет", - сказал российский спортивный врач.
Валиева могла быть отстранена от Олимпийских игр по требованию Международного олимпийского комитета и Всемирного антидопингового агентства. В её декабрьской допинг-пробе нашли следы запрещённого вещества. Однако выездная сессия Спортивного арбитражного суда в Лозанне решила, что отстранение 15-летней девушки нанесёт ей непоправимый ущерб.
Президент США Байден предостерёг Россию от вторжения в Украину
Президент США Джо Байден выступил с заявлением о ситуации вокруг Украины.
Президент Байден заявил, что российское вторжение в Украину по-прежнему возможно. По его словам, российские военные всё ещё находятся на позициях, угрожающих Украине. Их число по периметру Украины, в том числе в Беларуси, он оценил в 150 тысяч. Соединённые Штаты, по словам Байдена, пока не могут подтвердить отвод войск, о которых во вторник заявило российское Минобороны.
Байден вновь призвал Россию выбрать путь дипломатии. Он обратился к российскому народу, сказав, что США не угрожают ему, и что Соединённые Штаты не являются его врагом. По словам Байдена, США не стремятся дестабилизировать Россию.
Он вспомнил о том, что США и СССР были союзниками во Второй мировой войне. Возможное нападение на Украину он назвал ничем не оправданным и напомнил об общей истории и множестве связей между Украиной и Россией.
По словам Байдена, если Россия начнёт агрессию, США и их союзники введут санкции, которые будут более жёсткими, которые были введены до сих пор. По словам президента, эти меры будут введены в действие сразу же после начала агрессии. Среди объектов санкций он упомянул и газопровод "Северный поток-2".
Президент США подчеркнул, что Соединённые Штаты в ответ на российские требования "гарантий безопасности" выдвинули ряд предложений и призвал Россию к переговорам. Он подчеркнул, что США поставляют Украине вооружение для обороны, но не намерены размещать на её территории ракеты. Он также заявил, что Америка не откажется от своих принципов, в том числе относительно того, что каждая страна, включая Украину, может выбирать свой внешнеполитический курс, а также от защиты свободы и демократии. По словам Байдена, США готовы защитить своих союзников по НАТО. Он также упомянул, что США готовы к защите от кибератак.
- Страны Запада в связи с размещением у границ с Украиной крупной российской вооружённой группировки заявляют об опасениях, что Россия готовит вторжение в Украину. По словам американских официальных лиц, вторжение сейчас возможно "в любой момент". Ряд СМИ со ссылкой на источники в разведке даже называли конкретные даты возможного начала вторжения, в том числе 16 февраля. Официально утверждения о датах не делались. Россия отрицает подготовку вторжения.
Назначены главы ведомств, созданных на базе Службы госинспектора Грузии
Парламент Грузии назначил Коку Кацитадзе главой Специальной следственной службы. Ведомство было создано в декабре прошлого года и займется ведением дел в отношении госслужащих.
Кроме того, парламент назначил руководителя Службы по защите персональных данных. Им стала профессор Тбилисского государственного университета и Автономного университета Барселоны Лела Джанашвили.
Парламент Грузии 30 декабря 2021 года утвердил пакет поправок об упразднении Службы государственного инспектора и создании на ее базе двух новых структур – Службы защиты персональных данных и Специальной следственной службы. Новые ведомства начнут работу с 1 марта.
Георгий Каландаришвили вновь возглавил ЦИК Грузии сроком на шесть месяцев
Парламент Грузии на пленарном заседании заново утвердил Георгия Каландаришвили на пост председателя Центральной избирательной комиссии сроком на шесть месяцев.
Кандидатуру Георгия Каландаришвили поддержали 84 депутата, двое проголосовали против. Всего регистрацию прошли 110 депутатов.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что Георгий Каландаришвили в августе 2021 года был избран на должность председателя ЦИК только на шесть месяцев в соответствии с новым законом, принятым на основе соглашения между оппозицией и правящей партией от 19 апреля. Согласно этому закону, если депутаты трижды не смогли выбрать главу ЦИК сроком на пять лет из-за разногласий между правящей партией и оппозицией, то он будет назначаться только на полгода, а затем переизбираться.
15 декабря парламент одобрил изменение правил избрания председателя и членов ЦИК. Авторитетная НПО Transparency International – Грузия считает, что в случае окончательного принятия законопроекта правило, выработанное в результате соглашения от 19 апреля 2021 года, будет отменено, а процедура избрания парламентом председателя и профессиональных членов ЦИК существенно ухудшится.
Согласно изменениям, инициированным «Грузинской мечтой», если в первом туре голосования кандидат в председатели или члены ЦИК не получил поддержки 2/3 полного состава парламента, то без обязательного временного интервала вопрос может быть вновь поставлен на голосование и парламент может избрать кандидата простым большинством голосов.
Лишенный мандата Бадри Джапаридзе решил снова баллотироваться в парламент Грузии
Один из лидеров грузинской оппозиционной партии «Лело» Бадри Джапаридзе станет мажоритарным кандидатом на промежуточных выборах в парламент от Рустави. Об этом на брифинге заявил председатель партии Мамука Хазарадзе.
«Бадри Джапаридзе будет выдвинут мажоритарным кандидатом в Рустави на дополнительных выборах, чтобы доказать, что власть находится в руках народа. Чтобы доказать, что речь идет не о мандате, а о том, что мы можем провести изменения, и я хочу обратиться к жителям Рустави, это принципиальная борьба», – сказал Хазарадзе.
Лидер партии «Лело» назвал решение парламента лишить Бадри Джапаридзе мандата «позорным», пишет агентство «Новости-Грузия».
«Мы все видели испуганную «Грузинскую мечту», испуганную власть, депутатов, не имеющих возможности свободно высказаться. Это коллективный страх. Парламент единогласно поддержал позорное решение. То, что сегодня сделал парламент – противоречит закону, это то же самое действие, которое продолжается против нас уже три года по указанию олигарха Иванишвили, политическое преследование. У Иванишвили не получилось посадить нас в тюрьму, даже суд Мурусидзе не смог ничего нам сделать», – считает Хазарадзе.
Сам Бадри Джапаридзе заявил, что «Лело» начнет консультации с оппозицией для получения поддержки на выборах в Рустави.
- Промежуточные выборы назначены на 2 апреля. Избиратели выберут мажоритарного депутата парламента в Рустави и мажоритарного депутата сакребуло в Батуми. Для довыборов в Рустави и Гардабани будут открыты 117 избирательных участков, а в Батуми – 14.
- Помимо Джапаридзе, своих мандатов лишились еще двое оппозиционных депутатов – лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили и лидер партии «Дроа» Элене Хоштария.
- Из-за лишения мандата Джапаридзе и Нателашвили партия «Лело» и Лейбористская партия также лишаются бюджетного финансирования. Финансирование прекращается согласно поправке к «Закону о политических объединениях граждан».
Столтенберг: решения Бухарестского саммита относительно Украины и Грузии остаются в силе
Решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно будущего членства в НАТО Украины и Грузии остаются в силе, и союзники по Альянсу не подвергают сомнению право каждого суверенного государства принимать собственные решения относительно путей обеспечения безопасности.
Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции накануне двухдневной встречи министров обороны стран Альянса заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает «Укринформ».
«Бухарестские решения остаются в силе. НАТО твердо убеждено, что все страны имеют право выбирать собственный путь, и двери НАТО остаются открытыми. Увеличение НАТО было большим успехом для распространения демократии и свободы. Альянс обеспечивал мир и стабильность в течение десятилетий. Таким образом, это решение (Бухарестского саммита НАТО – ред.) остается», – сказал Столтенберг.
Он напомнил, что в НАТО готовы к диалогу с Россией, и направили России конкретные и содержательные предложения в ответ на предложенное РФ соглашение о «гарантиях безопасности».
«Союзники по НАТО... готовы выслушать российские беспокойства, поделиться своими и попытаться искать общие подходы. Мы готовы обсуждать отношения между Россией и НАТО, европейскую безопасность, включая ситуацию в Украине и вокруг нее, а также снижение рисков, прозрачность и контроль над вооружением. Но мы не пойдем на компромиссы относительно наших ключевых принципов. Любое государство имеет право выбирать собственный путь, и никогда не будет членов НАТО первого или второго класса, ведь все они – союзники по Альянсу», – подчеркнул Генеральный секретарь НАТО.
Как сообщалось, 16-17 февраля в Брюсселе состоится заседание Североатлантического Совета на уровне министров обороны. В заседании, которое пройдет в видеоформате, примут участие министр обороны Украины Алексей Резников и министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.
Главы Минобороны Украины и Грузии приглашены на заседание совета НАТО
Министр обороны Украины Алексей Резников и министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе примут участие в заседании министров обороны стран-членов НАТО в четверг, 17 февраля. Об этом сообщил в Брюсселе на пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг.
Заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны пройдет в видеоформате в штаб-квартире альянса.
«Я с нетерпением ожидаю встречи с министром обороны Украины вместе с министром обороны Грузии. Они встретятся со всеми 30 союзниками по НАТО в четверг. Это – еще один признак очень тесного и высоко ценимого партнерства, которое у нас есть с Украиной, и сильной поддержки, которую союзники предоставляют Украине», – заявил генсек.
По его словам, ожидается, что на заседании министры «в очередной раз выразят свою политическую поддержку Украине, ее суверенитету и территориальной целостности», пишет «Интерфакс-Украина».
«Во время заседания мы также будем обсуждать политическую и практическую поддержку. Также, я думаю, что это будет возможность для всех нас обсудить, или есть признаки того, что все движется в правильном направлении, или есть продолжение наращивания военного присутствия в Украине и вокруг нее», – добавил Столтенберг.
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