Бибилов ожидает от Украины и Грузии провокаций

Комментируя возможное признание Россией «ДНР» и «ЛНР», югоосетинский президент Анатолий Бибилов заявил, что ожидает от Украины и Грузии провокаций. Он также выступил с критикой министра обороны Ибрагима Гассеева – своего конкурента на президентских выборах.
Комментируя возможное признание Россией «ДНР» и «ЛНР», югоосетинский президент Анатолий Бибилов заявил, что ожидает от Украины и Грузии провокаций. Он также выступил с критикой министра обороны – своего конкурента на президентских выборах.
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.