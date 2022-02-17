Бибилов ожидает от Украины и Грузии провокаций

Комментируя возможное признание Россией «ДНР» и «ЛНР», югоосетинский президент Анатолий Бибилов заявил, что ожидает от Украины и Грузии провокаций. Он также выступил с критикой министра обороны Ибрагима Гассеева – своего конкурента на президентских выборах.