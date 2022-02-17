Генсек НАТО: альянс продолжит поддерживать Грузию и Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, открывая второй день заседания глав минобороны альянса, подтвердил «решительную поддержку», которую продолжает оказывать блок Грузии и Украине.

Встреча глав минобороны НАТО посвящена укреплению блока на фоне кризиса безопасности в Европе, и в частности, ситуации вокруг Украины. Во встрече участвуют также главы оборонных ведомств Грузии и Украины Джуаншер Бурчуладзе и Алексей Резников.

«Союзники по НАТО неустанно работают, чтобы найти политическое и дипломатическое решение (ситуации вокруг Украины). Эти усилия проводятся в тесном партнерстве с Грузией и Украиной. Решительная поддержка НАТО партнеров в Грузии и Украине продолжается», – сказал он.

Сегодня же Столтенберг встретился с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

В ходе переговоров генсек подтвердил свою твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии. В свою очередь Бурчуладзе поблагодарил Столтенберга за поддержку и поприветствовал твердую позицию Брюсселя по вопросу политики открытых дверей НАТО.

Как пишет СОВА, стороны обсудили общие вызовы безопасности и угрозы со стороны России. Министр обороны Грузии заявил о важности расширения присутствия альянса в регионе на фоне растущих вызовов.

Обсудили Столтенберг и Бурчаладзе и перспективы углубления сотрудничества между Брюсселем и Тбилиси, а также реформы, проводимые министерством обороны Грузии и направленные на повышение совместимости с альянсом. Речь в ходе встречи шла и о совместных международных военных учениях НАТО-Грузия, которые этой весной пройдут в Грузии уже в третий раз.