День (разъ)единения Украины

Украина отмечает «День единения», Россия разрабатывает план «Б». После обращения американского президента Джо Байдена стало понятно: реализация военного сценария для Москвы станет слишком дорогим мероприятием с довольно сомнительной выгодой. Правда, у России остается еще немало рычагов давления как на Киев, так и на его западных партнеров. Да и Грузия на фоне очень схожих с 2008 годом маневров Кремля не может все время сохранять оберегаемую «Грузинской мечтой» дистанцию от украинского кризиса.

«Граждане России, вы нам не враги» – обращение президента США Джо Байдена к россиянам, американцам, украинцам и остальному миру накануне даты, которую многие обозначали как условный день Х начала российской агрессии против Украины, показало: Вашингтон очень не хочет ввязываться в реальную конфронтацию с Москвой, но не сможет сделать вид, что ничего не происходит. Слишком многое поставлено на карту, а значит, США будут вынуждены ответить. И ответ вряд ли понравится Кремлю:

«Мы считаем, что вторжение по-прежнему может иметь место. Поэтому я предложил всем американцам покинуть территорию этой страны. Вот почему мы временно перевели посольство из Киева во Львов, который находится в западной части, ближе к польской границе. Гражданам России я хочу сказать: вы не являетесь нашим врагом. Я не думаю, что вы хотели бы кровопролитной, разрушительной войны с Украиной. 70 лет назад мы сражались бок о бок. Вторая мировая война была войной, в которой мы участвовали по необходимости, но если Россия нападет на Украину – это будет война, в которой мы примем участие по собственному выбору».

Выбор не слишком приятный, а потому в Белом доме все же надеются на дипломатический выход из сложившейся непростой ситуации:

«Мы должны воспользоваться всеми предоставляемыми возможностями для того, чтобы решить проблемы, связанные с нашей безопасностью. Соединенные Штаты предлагают конкретные идеи для того, чтобы улучшить климат безопасности в Европе. Новые меры по контролю за вооружением, новые меры прозрачности, новые меры по укреплению стабильности. В это вовлечены все наши партнеры, партнеры по НАТО, Россия. Мы готовы к практическим шагам».

Впрочем, в Москве под практическими шагами понимают несколько другие действия со стороны США и НАТО. По итогам встречи с германским канцлером Олафом Шольцем, который вслед за президентом Франции Эммануэлем Макроном попытался выступить посредником в противостоянии между Россией и Западом, Владимир Путин дал понять, чего он ждет от Вашингтона и Брюсселя:

«Мы слышим, что Украина не готова сегодня к вступлению в НАТО, мы знаем этот тезис. И тут же говорят, что ее завтра не примут. А примут тогда, когда ее подготовят к этому? Но для нас это может быть уже поздно, поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас, прямо сейчас, в ближайшее время – в ходе переговорного процесса, мирными средствами. Мы из этого исходим и очень надеемся на то, что наши озабоченности будут нашими партнерами услышаны и приняты всерьез».

Указанные российским президентом партнеры всерьез опасаются того, что прогнозы, муссирующиеся западными СМИ, окажутся реальностью. Решение США и ряда других стран перенести свои посольства из Киева во Львов отнюдь не способствуют успокоению ситуации. Тем не менее многие комментаторы считают, что на случай, если военное решение украинского кризиса станет для Кремля невозможным, но сохранить лицо Путина-победителя придется, у Кремля есть план «Б». Российский президент уже намекнул, как будет строиться стратегия, если решение будет принято:

«Позволю себе только добавить, что, по нашим оценкам, то, что происходит в Донбассе сегодня, – это и есть геноцид».

Нечто подобное уже было, когда в 2008 году тогдашний постпред России в ООН Виталий Чуркин утверждал, что Грузия устроила «геноцид» жителям Южной Осетии в ходе августовской войны. Сегодня, несмотря на то, что «Грузинская мечта» всеми силами старается дистанцироваться от происходящего вокруг Украины, тем не менее в объявленный президентом Зеленским День единства Тбилиси не смог остаться в стороне. В посольство Украины пришел глава грузинского МИДа Давид Залкалиани, выразивший «солидарность и твердую поддержку братскому украинскому народу в борьбе за свободу»:

«Мы всегда поддерживаем вас, поскольку знаем цену свободе и борьбе за нее. К сожалению, в 2008 году Грузия пережила российскую агрессию, оккупацию значительной части Грузии и ее признание Российской Федерацией, что привело к бегству тысяч людей в пределах собственной страны. Наша братская Украина сегодня находится в таком же тяжелом положении. Тревожно в XXI веке наблюдать за широкомасштабной военной мобилизацией вдоль границ Украины, и особенно тревожно вчерашнее решение российской Думы обратиться к президенту России с призывом признать независимость неотъемлемых территорий Украины. Безусловно, это категорически неприемлемо. Мы осуждаем этот шаг и считаем, что такое решение, в случае его реализации, лишь усугубит и без того сложную ситуацию и поставит под угрозу международные соглашения, которые подписали Украина и международные партнеры».

Со своей стороны, посол Украины в Грузии Игорь Долгов подчеркнул, что Киев и Тбилиси должны сплоченно противостоять любой агрессии и угрозам. Дипломат выразил благодарность правительству Грузии и Министерству иностранных дел за то, что они пришли в посольство, чтобы поддержать Украину. По словам дипломата, этот день символизирует не только единение украинцев, но и их единение с грузинским народом:

«В гимне Грузии есть такие слова: «Сила в единстве». То, что в Украине сейчас нет стрельбы, это заслуга того, что мы вместе. Наши стратегические партнеры помогли нам оружием, а также морально и материально. Ни мы, ни Грузия не отказывались от стремления быть в НАТО, что является нашим суверенным выбором».

Этот суверенный выбор, равно как и планы противодействия России, сегодня в Брюсселе обсуждают главы оборонных ведомств стран НАТО. Завтра к ним в онлайн режиме присоединятся министры обороны Грузии и Украины Джуаншер Бурчуладзе и Алексей Резников. Такое приглашение, как отметил генсек альянса Йенс Столтенберг, – «еще один признак очень тесного и высоко ценимого партнерства».

В том, что Запад своей единой позицией остановил российское вторжение в Украину, верит экс-президент Грузии. На фейсбук-странице находящегося в заключении Михаила Саакашвили появился анализ ситуации от бывшего главы государства. По мнению политика, военная помощь Украине и санкции в случае агрессии настолько осложнят жизнь Москве, что в Кремле отказались от широкомасштабного вторжения. И главным фактором, по мнению Саакашвили, выступила Польша:

«40-миллионный член НАТО, который имеет общую границу с Украиной и жизненно важные интересы. На практике это будет война России с Украиной и Польшей, с 80 миллионами людей. Поляки не будут воевать напрямую, но обеспечат неограниченные поставки, обучение и поддержку, а также обеспечат надежный тыл для Украины. За Польшей – Америка и НАТО. Байден не зря повторяет, что будет защищать союзников по НАТО. Под тылами Украины подразумеваются Польша, Румыния».

Что же касается условной «пятой колонны», на которую надеялись опереться российские стратеги, то тут Саакашвили не удержался, чтобы не подчеркнуть свое собственное участие в искоренении этого явления в Украине посредством «антиолигархического закона». Да и Путину, считает третий президент Грузии, не удалось сегодня достичь общественного консенсуса внутри самой России, какой у него был в 2008 и 2014 годах.

Прокомментировал Саакашвили и День единства, отмечаемый сегодня в Украине. Он напомнил, что 1 сентября 2008 года такое же событие отмечалось в Грузии – в Тбилиси тогда люди выстроились в живую цепь. «Я очень рад, что украинцы также хорошо учатся на опыте Грузии того времени», – написал Саакашвили, добавив, что сегодня сердцем находится в Украине.

Пройти мимо «Дня единства Украины» не смогла и нынешний президент Грузии. Саломе Зурабишвили, в последнее время и так нередко выступающая вразрез с линией правящей партии, в отличие от премьер-министра Гарибашвили, посчитала необходимым зафиксировать поддержку хотя бы в Twitter:

«Для Грузии, как для страны со своими оккупированными территориями, День народного единства Украины имеет особое значение перед лицом нынешних непростых вызовов. Мы стоим рядом с Украиной».

В день Х покушение на украинскую территорию не состоялось. Российские войска остались на своих позициях. Некоторые уже посчитали это следствием выступления Джо Байдена. Другие – реальным отсутствием у Кремля планов военного решения украинского кризиса. В любом случае, 16 февраля, к счастью, действительно стало не днем начала войны, а Днем единения Украины. На что украинцы, как справедливо отметил президент Зеленский, имеют полное право:

«Объединяет нас единое желание – желание жить, жить в мире, жить счастливо, одной семьей, с детьми, с родителями. И на все это мы имеем полное право. Потому что мы у себя дома, мы в Украине».