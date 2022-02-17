Министры обороны Грузии и США провели встречу в Брюсселе

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе встретился с министром обороны США Ллойдом Остином в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает Минобороны Грузии.

Стороны обсудили вызовы глобальной безопасности. Джуаншер Бурчуладзе поблагодарил Ллойда Остина за решительную поддержку и выражение твердой позиции правительства США в отношении безопасности Грузии и Украины.

Речь также шла о вопросах стратегического сотрудничества в сфере обороны и безопасности между Грузией и США.

Особое внимание было уделено подписанной между министерствами обороны двух стран инициативе Грузии по укреплению обороны и сдерживания, которая была подписана в ходе визита госсекретаря США в Грузию, – передает агентство «Новости-Грузия».

Как пишет СОВА, министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе выступил на министериале НАТО. В своей речи Бурчуладзе выразил твердую поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, подчеркнув необходимость стабильности и мира в регионе. Министр заявил, что Тбилиси и Киев стоят перед общими вызовами, а политика России угрожает безопасности и свободе грузинского и украинского народов.

При этом министр заверил, что Грузия продолжает проводить реформы в сфере обороны, чтобы развивать свой потенциал и улучшать оперативную совместимость с НАТО. Бурчуладзе также акцентировал внимание на желании Тбилиси вступить в альянс, отметив, что членство в блоке является непоколебимым стратегическим выбором.