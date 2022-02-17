Натали Смыр: «Такого цинизма я еще не видела!»

Сегодня прошло одно из последних заседаний абхазского парламента шестого созыва. Как и ожидалось, самые жаркие дебаты развернулись в ходе обсуждения законопроекта о бюджете на 2022 год, который депутаты не успели принять в прошлом году.

Сегодня с исполнения государственного гимна Республики Абхазия началась весенняя сессия абхазского парламента. Впрочем, продолжаться ей недолго, так как всего три недели осталось до выборов 12 марта в парламент седьмого созыва. В повестку дня заседания сессии вошло 27 вопросов. Самым значимым из них всеми воспринимался пятый – «О республиканском бюджете на 2022 год», принятом в первом чтении еще в конце прошлого декабря. Но до него добрались только спустя два часа после начала заседания.

Как и ожидалось, самые острые споры разгорелись во время обсуждения законопроекта о республиканском бюджете на текущий год. Причем еще до того, как председатель профильного комитета Натали Смыр приступила к изложению поправок к представленному Минфином законопроекту, она обрушилась на ответ Генеральной прокуратуры на ее депутатский запрос в связи с нарушением Минфином срока представления данного законопроекта на рассмотрение парламента и по другим вопросам:

«Скажу коротко. Не буду его читать… Более циничного ответа… Я бы даже сказала: цинизм сопряжен с сарказмом… Я вообще не получала и не читала такого!»

Тем не менее по настоянию коллег она все же зачитала фрагменты ответа Генпрокуратуры:

«Эпидемиологическая обстановка в Республике Абхазия, связанная с распространением коронавирусной инфекции, негативно повлияла на работу министерства из-за заболевания сотрудников, ответственных за подготовку проекта, чем и было обусловлено его несвоевременное представление… Меры вашего воздействия вообще циничны, абсолютно циничны. «По результатам проведенной проверки Генеральной прокуратурой в адрес кабинета министров направлено информационное письмо». Это знаете, по-русски как звучит: «Клянусь мамой, я не виноват!» И вы поверили? Вообще, это цинизм, какого нет. Еще ваш циничный комментарий по поводу антикоррупционной составляющей. В рамках проекта бюджета было заложено 55 миллионов рублей на приобретение завода Панова «СПС Кавказ». Основанием для этого было якобы соглашение в Межправкомиссии и защита инвестиций. Но ни под один пункт закона об этой защите не может попасть данное соглашение. Я просто хочу понять: вы вообще читаете законы, которые мы принимаем? Я хочу вам сказать, что за пять лет объемы производства пластиковых труб на заводе составили 271 миллион рублей. То есть за период после его отъема, хотите – отжима, хотите – узаконенного рейдерства. Я просто хочу понять… В законопроекте заложено 55 миллионов рублей на компенсационные выплаты, как там сказано. У государства появились финансовые обязательства перед Пановым. Так почему это, если Панов писал в прокуратуру и МВД, что у него завод насильственно отобрали?»

Представитель Генпрокуратуры, старший прокурор Давид Чагава возразил в ходе своего выступления:

«К сожалению, ситуация сегодня такая, что ковид не является «цинизмом», ковид сегодня является объективной формой нашей жизни, к сожалению большому».

Депутат Омар Джинджолия напомнил, как часто в ходе российско-абхазских контактов на межгосударственном уровне звучат упреки, что абхазская сторона не может обеспечить безопасность инвестиций:

«Тут же необходим государственный подход. Если кто-то его не видит, надо его увидеть и быть чуть-чуть выше политических пристрастий, больше думать об интересах государства».

Около часа ушло на тайное голосование по избранию судей Верховного и районных судов Абхазии.

Судьей Верховного суда была избрана Саида Бутба (30 проголосовавших «за», один – «против»). Ранее, при представлении ее депутатам, возникла необычная ситуация: поскольку Саида почти два года была представителем президента Абхазии в парламенте, за нее это сделал Инал Хишба. Кандидатуры же на должности районных судей представляла она. На должность судьи Очамчырского районного суда была избрана Ирма Дочия (все проголосовавшие – «за»), Гагрского районного суда – Инал Квициния (28 «за», трое «против»), Гудаутского районного суда – Мадина Лазарева (30 проголосовавших «за», один – «против»).

Депутаты приняли в окончательном чтении бюджеты шести внебюджетных фондов РА на 2022 год. Общий объем доходов и расходов Пенсионного фонда на 2022 год утвержден в сумме 1 млрд 286 млн 16,2 тысяч рублей. Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии – 166 млн 159,1 тысяч рублей. Фонда обязательного медицинского страхования – 45 млн 500 тысяч рублей. Фонда репатриации – 209 млн 308,1 тысяча рублей. «Остаток средств фонда – порядка 100 млн рублей. Это связано с тем, что были приостановлены все работы по строительству жилья репатриантам, а также с жестким контролем за расходом средств фонда», – пояснила председатель комитета по бюджету Натали Смыр. По ее словам, до утверждения целевых программ Госкомитета по репатриации, а строительство жилья – это одна из этих программ, не следует открывать их финансирование.

Парламент Абхазии принял постановление о порядке и сроках вступления в силу положений конституционного закона «О судебной власти» в части автоматизированной судебно-информационной системы в судах общей юрисдикции. Введение АСИС отложено до 2023 года. За это решение проголосовали 24 из 30 депутатов. Согласно предыдущему постановлению, введение в действие АСИС было отложено до 1 января 2022 года, срок этот переносился и ранее. Возмущенный депутат Алхас Джинджолия заявил, что все это превратилось уже в посмешище.

В целом обсуждение бюджета шло долго, до полшестого вечера. В итоге он был принят со всеми, кроме одной, поправками от профильного комитета. В частности, депутаты отклонили компенсационные выплаты российскому предпринимателю Михаилу Панову.

Общий объем доходов республиканского бюджета на 2022 год утвержден в сумме 9 миллиардов 430 миллионов 558 тысяч рублей, в том числе финансовая помощь России: в целях социально-экономического развития Абхазии в сумме 4 миллиарда 376 миллионов 513 тысяч рублей; в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы в сумме 1 миллиарда 350 миллионов рублей. Общий объем расходов республиканского бюджета на 2022 год в сумме составил 9 миллиардов 984 миллиона 733 тысячи рублей. Размер дефицита – 554 миллиона 175 тысяч рублей

Оставшиеся пункты повестки дня решено рассмотреть в понедельник.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия