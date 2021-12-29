«Это помощь друзьям за счет средств бюджета?»

Парламент Абхазии принял в первом чтении бюджет на 2022 год. Больше всего вопросов у депутатов вызвало намерение правительства выплатить 55 млн рублей российскому инвестору Михаилу Панову для компенсации его затрат, понесенных в результате конфликта с абхазскими партнерами.

Предваряя обсуждение проекта республиканского бюджета на 2022 год, председатель комитета по бюджету Натали Смыр призвала депутатов принять его в первом чтении, чтобы начать работать над этим документом.

Много вопросов к бюджету

Натали Смыр отметила, что правительство нарушило закон «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса» и представило бюджет 2-го декабря, хотя закон определяет срок не позднее 1-го ноября. По словам Натали Смыр, проект бюджета сформирован на основе индикативного плана социально-экономического развития на 2022 год, по которому Контрольная палата Абхазии дала отрицательное заключение.

Она проинформировала, что по доходам параметры государственного бюджета составляют 1,7 млрд рублей, по расходам – 1,2 млрд рублей, дефицит – 554 млн рублей. Параметры республиканского бюджета по доходам – 9,4 млрд рублей, по расходам – 9,9 млрд рублей, дефицит – 554 млн рублей.

Депутат критично отозвалась о заявлениях правительства о выполнении бюджета по доходам в свете образовавшегося дефицита, а также процитировала высказывания Александра Анкваба о ввозном НДС:

«Министерство финансов рапортует со всех возможных площадок, что у нас огромное перевыполнение по доходам. Тогда по какой причине мы формируем бюджет с таким дефицитом? Источник финансирования дефицита – кредит Национального банка. Вопрос: наш Национальный банк может выдать кредит в размере полумиллиарда рублей? При этом председатель Национального банка был очень удивлен, когда услышал о таких возможностях банка. Также прогнозируется увеличение объема доходов на 844 млн рублей: собственные доходы – 323 млн рублей и безвозмездные поступления – в сумме 521 млн рублей. Доходы по ввозному НДС составляют почти 30% в структуре собственных доходов. Хочу напомнить высказывания нашего премьер-министра (в бытность его в оппозиции) по поводу НДС, я вам зачитаю: «С экономической точки зрения это очень непродуманный акт, сиюминутная выгода ржавчиной разрушила нашу экономику». Тогда у меня вопрос к Александру Золотинсковичу (Анквабу): а сейчас эта ржавчина нашу экономику не разрушает, правда?»

Натали Смыр обратила внимание на то, что в 2021 году на сельское хозяйство были выделены 100 млн рублей, но в этом году представлена та же самая программа. В 2021 году на поддержку малого и среднего предпринимательства в целях создания условий для обеспечения занятости населения было выделено 50 млн рублей, по имеющейся у нее информации эти средства не были освоены. «Где эта программа? Зачем резервировать 50 млн рублей, если мы не можем выплатить средства пострадавшим от стихийных бедствий?» – спрашивала она.

Ежегодно на резервные фонды президента и правительства предусматривалось 400 млн рублей, а в 2022 году сумму увеличили на 100 млн рублей. В связи с чем такое увеличение?

Платить российскому инвестору Панову или ликвидировать задолженность перед пенсионерами?

Натали Смыр рассказала о замечаниях комитета к расходной части бюджета. В частности, речь шла о компенсационной выплате российскому инвестору Михаилу Панову и о решении увеличить бюджет комитету по массовым коммуникациям:

«У комитета есть замечания к расходной части проекта бюджета. Например, на ремонтно-восстановительные работы предусмотрено 100 млн рублей, но не представлен утвержденный перечень работ. А где долги строителям? Или это уже тоже неактуально? Самое интересное в расходной части – это выделение 55 мнл рублей на компенсацию затрат, понесенных при строительстве завода по производству полимерных труб на территории Гудаутского района. Государство брало на себя какие-то обязательства, которые нам сегодня нужно компенсировать? Или это помощь друзьям за счет средств бюджета? У государства долги по выплате пенсий, не говорю про остальные неотложные и острые проблемы. Комитету по массовым коммуникациям увеличен бюджет на 26 млн рублей, мы это обсуждали на заседаниях комитета, куда руководитель уже второй раз не удосужился прийти, поэтому я бы хотела, чтобы прокуратура обратила внимание на предмет его должностного соответствия».

По вопросу компенсационной выплаты Панову министр финансов Владимир Делба пояснил, что 16 декабря 2019 года был составлен протокол Межправительственной (российско-абхазской) комиссии о компенсации расходов и выкупе 100% доли господина Панова в связи с возникшим у него конфликтом. В марте 2019 года была создана комиссия и привлечена компания, которая оценила объем компенсационной выплаты в размере 55 млн рублей. Подобная практика, по словам Владимира Делба, предусматривается соглашением между Абхазией и Россией о поощрении и взаимной защите.

Натали Смыр возразила, что ни один закон, в том числе и упомянутое соглашение, не предусматривает подобной компенсации инвестору. Она считает, что эта выплата служит тому, чтобы передать завод местным партнерам Панова, которые, как известно, являются друзьями нынешнего премьер-министра.

Батал Табагуа заявил, что в подобных спорах «у руководства страны должна быть в приоритете защита интересов собственных граждан, поэтому честь и хвала людям, которые решают это, чтобы сохранить такую приоритетность… в любом случае, этот объект идет не какому-то частному лицу, а государству».

Категорически против распределения бюджетных средств в пользу Панова выступил депутат Гарри Кокая, который сказал, что не понимает, почему такие приоритеты у правительства, когда людям не могут выплатить пенсии и уже несколько месяцев не выплачивают средства пострадавшим от стихийных бедствий, между тем это люди социально незащищенные и нуждающиеся в помощи.

Вернуть бюджет разработчику и приобрести приборы учета

Валерий Агрба не согласен с тем, что парламент должен во что бы то ни стало принять бюджет с такими нарушениями и несоответствием законам, существует процедура возврата разработчику:

«Если проект не соответствует ни срокам, ни содержанию, ни порядку, есть механизм возврата этого закона инициатору. Нам было необходимо и заключение Контрольной палаты, которого нет. Это тоже требование закона. Было озвучено много фактов нарушений, непропорциональности и, в том числе, озвученная сейчас и крайне необоснованная сумма компенсационной выплаты, особенно с точки зрения приоритетности расходования бюджетных средств. Мы выделяли 100 млн рублей на приборы учета, но они были израсходованы не по назначению, мы обращались по факту нецелевого использования в прокуратуру. Но до сегодняшнего дня вопрос остался открытым».

Он спросил министра финансов, планирует ли правительство неиспользованные средства, выделенные отдельной поправкой в бюджете 2021 года, направить на приобретения приборов учета в 2022 году?

Владимир Делба уверен, что безвозмездные бюджетные средства надо направлять на поддержание энергетической системы и на подачу электроэнергии, а не на расходы, связанные с извлечением прибыли, и не на цели коммерческого учета.

«Если приобретать приборы учета, – сказал Делба, – будет осуществлен сбор в виде налогов от физических и юридических лиц, эти собранные средства отдадут «Черноморэнерго», оно купит приборы учета и поставит их тем же людям, кто за них заплатил. Счетчики надо приобрести за счет выручки «Черноморэнерго», а деньги, которые будут поступать благодаря приборам учета, не поступят в бюджет, они поступят в коммерческую компанию».

Ответ Делба вызвал бурную реакцию депутатов, которые говорили, что выручки у «Черноморэнерго» нет, что приборы учета позволят собрать средства, на которые можно будет решать проблемы энергетики.

«Вы хотите каждому раздать по кусочку, но вы не этим должны заниматься, вы должны справедливо распределять бюджетные средства, чтобы улучшить жизнь граждан», – сказал Гарри Кокая.

Алхас Джинджолия подчеркнул, что энергетики требуют, чтобы устанавливали приборы учета, у Минэка и Минфина другой взгляд на это. Он предложил создать штаб, который соберет специалистов и выработает общее решение этой проблемы.

Партия «Актемры» по 500 долларов за флакон

Алхас Джинджолия обратился к министру финансов Владимиру Делба с просьбой помочь приобрести «Актемру» для спасения жизней тяжелобольных коронавирусной инфекцией. Сегодня в Абхазии приобретают «Актемру» по цене 190 тысяч рублей за флакон. Причем фармацевты и производители говорят, что не могут отвечать за качество этого препарата, так как в Абхазию поступает часто контрафактный и некачественный препарат с неизвестной долей активного вещества.

Алхас Джинджолия сообщил:

«Мы нашли контакты в одной восточной стране, сразу оговорюсь, что это не Турция, где государство гарантирует качество «Актемры». Мы получили пробную партию, и она отлично подействовала. Один флакон стоит 520 долларов (около 40 тысяч рублей), и нам готовы поставить минимальную партию из 500 флаконов. Она будет доставлена в порт г. Сочи. Я предлагаю срочно решить этот вопрос, тем более что здесь только что озвучили спорные статьи бюджета, и есть, где взять деньги. Вопрос надо решить в течение недели, на это потребуется около 20 млн рублей».

На предложение Джинджолия Владимир Делба ничего не ответил.

Спикер поставил на голосование проект бюджета, и он был принят в первом чтении, за него проголосовали 19 депутатов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия