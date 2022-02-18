Волонтер Гудаутского ковидного госпиталя Амра Лакоя рассказала в соцсетях о проблемах с финансированием медучреждения и задержке ковидных надбавок медикам. По ее словам, министр здравоохранения Эдуард Бутба ищет пути решения проблемы, но денег пока нет.

Выступая недавно на пресс-конференции в Сухуме, министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба рассказывал о том, как успешно Минздрав борется с ковидом и как хорошо налажено обеспечение лечебных учреждений всем необходимым:

«Медучреждения, задействованные в лечении ковидных пациентов, укомплектованы полностью всеми необходимыми лекарственными препаратами и расходными материалами, остается нехватка дорогостоящих препаратов, таких как «Актемра» и «Артлегия». Наши граждане в стационарах максимально получают все необходимые препараты. Это не только дорогостоящие, мы уже неоднократно говорили, это и кроворазжижающие препараты, и СИЗы, и большой перечень медикаментов, которые на сегодняшний день республика финансирует в плане покупки и приобретения для того, чтобы наши граждане, которые попадают в ковидные медучреждения, не нуждались ни в какой дополнительной помощи, чтобы лечебные учреждения сами покрывали всю эту нагрузку».

В своем отчете о борьбе с ковидом министр ни словом не обмолвился о том, что у медицинских учреждений, принимающих ковидных больных, есть проблемы с финансированием, а медики получают свои «ковидные надбавки» с опозданием на два месяца.

Об этом рассказала Амра Лакоя, волонтер Гудаутского ковидного госпиталя, опубликовав пост в социальной сети Facebook:

«Три недели «бегаю» между главой города и министром, чтобы долги по госпиталю ковидному закрыли перед поставщиками! Министр в свою очередь бегает, пытаясь решить вопрос, оперативно, как всегда, реагируя на просьбы и проблемы госпиталя! А денег все нет!!!

Не передать словами, как совестно перед поставщиками, с которыми удалось летом договориться на выгодных условиях для госпиталя, и какие трудности финансовые теперь у них из-за этого!

Персоналу госпиталя по-прежнему по два месяца задерживают ковидную заработную плату! Говорили, что бухгалтерия виновата, не вовремя присылают списки, уверяю, этот вопрос был еще летом решен, и списки 1-2 числа следующего за отчетным месяцем поступают в нужные ведомства!

На счетах больницы 0 рублей, а долгов до 2 млн уже накопилось, а на выборы 20 млн нашлось!!! Выборы важнее жизни человеческой! Возмущена! Огорчена! Разочарована!!!»

«Эхо Кавказа» обратилось в Минздрав с просьбой прокомментировать обнародованную Амрой Лакоя информацию. В ведомстве отметили, что «ответ готовится» и, возможно, будет после 22:00. На вопрос, почему его нельзя подготовить в течение рабочего дня, ответа не последовало.

А коронавирус тем временем продолжает заражать жителей республики. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции сообщает, что 17 февраля тестирование было проведено у 538 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 305 из них. Всего в медицинских учреждениях лечится 191 пациент, 39 из них в тяжелом состоянии, за последние сутки умерли пять человек. Всего за время пандемии коронавирус в Абхазии был выявлен у 50 186 человек, скончались 633.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия