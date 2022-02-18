«Кандидат-инкогнито» вышел из тени

Сегодня в Цхинвале прошло собрание инициативной группы по выдвижению в президенты «неизвестного кандидата». Загадка быстро нашла ожидаемую разгадку. Как и предполагалось, «таинственным претендентом» оказался Эдуард Кокойты. Правда, после этого его сторонников не пустили в отель «Ирыстон», где было запланировано мероприятие, «из-за давления сверху». Кокойты сказал собравшимся, что в 2017 году его незаконно лишили возможности баллотироваться в президенты и он не намерен никому уступать в этот раз.

Сегодня в Цхинвале прошло собрание инициативной группы по выдвижению экс-президента Эдуарда Кокойты кандидатом в президенты.

Его сторонники ранее уведомили ЦИК о том, что собрание пройдет в конференц-зале отеля «Ирыстон». Впрочем, когда к трем часам дня здесь стали собираться люди, в здание их не пустили. Члены инициативной группы пояснили, что минут за 30 до предполагаемого начала мероприятия им позвонил представитель отеля и сообщил, что по решению «вышестоящего руководства» разрешение было отозвано. Сторонники Эдуарда Кокойты говорили, что окончательная договоренность о проведении мероприятия была достигнута сегодня утром и сегодня же была оплачена аренда зала.

В три часа к сторонникам подъехал сам Эдуард Кокойты. Собравшиеся – их было около 400 человек – приветствовали его аплодисментами. Бывший президент пригласил всех переместиться во двор кафе «Лига чемпионов» и провести собрание там. Его сторонников это не только не расстроило, но, напротив, обрадовало, так как конференц-зал отеля «Ирыстон» вмещает 120 человек, а это означало, что остальным пришлось бы ждать на улице.

Некоторое время заняла регистрация делегатов. Организаторы попытались отделить основную массу от членов инициативной группы, чтобы у представителей ЦИК не возникло претензии к ходу голосования.

За это время некоторые присутствующие рассказали «Эху Кавказа», почему пришли на собрание:

Ирина Кокоева: Почему пришли? Хотим подержать нашего лидера. Будем с ним до конца, сколько бы ни понадобилось. Мы хотим, чтобы жизнь в нашем городе улучшилась, чтобы что-то поменялось, чтобы одни и те же лица сменились другими, мы хотим лучшего для наших детей. Может, что-то изменится. Мы верим в него, надеемся и будем рядом до конца.

Эмма: Честно говоря, пришла от любопытства. Интересно, что он скажет, интересно его мнение. Мы были у многих на собраниях – у Гаглоева, у Казиева, у Мулдарова. Я так скажу: он (Кокойты) был любимчиком и сейчас остается. Любимчиком народа. Думаю, его зарегистрируют. Как бы ему не мешали, он, по-моему, найдет лазейки.

Элина: Мы пришли поддержать кандидатуру Эдуарда Джабеевича. Посмотрите на лица людей. За последнее время впервые вижу их улыбающимися. Да и вообще столько людей я давно не видела. Скажем просто – надежда. Я уже присутствую на третьем собрании инициативной группы, и здесь, как праздник.

Вскоре перед собравшимися выступил и сам Эдуард Кокойты. В начале своей речи он в довольно мрачных тонах охарактеризовал ситуацию в Южной Осетии. По его мнению, она сегодня тяжелее, чем была до августа 2008 года:

«В 2001 году, когда я баллотировался, в Южной Осетии только избирателей было 44 тысячи. А на сегодняшний день в Южной Осетии проживает всего лишь 30 тысяч человек. За один только декабрь Южную Осетию покинуло 20 молодых парней, большая часть из которых воевали за Южную Осетию. Они эмигрировали в Соединенные Штаты. Это очень плохая тенденция. Сегодня Южную Осетию нужно спасать не лозунгами, не надо терроризировать народ! Сегодня нужно создавать условия, чтобы люди сюда вернулись».

Довольно много экс-президент говорил и о цензе оседлости, который и стал препятствием для его регистрации в 2017 году. Он привел целый ряд доводов, которые должны помочь ему преодолеть это препятствие. В частности, Кокойты заявил, что не будет подписывать один из документов ЦИК, а именно разрешение на обработку личных данных, которое дает Центризбиркому право запрашивать информацию у Российской Федерации о пересечении границы гражданином. Кроме того, он рассказал о команде юристов, которые будут доказывать его правоту.

«У меня все основания доказать, что в 2017 году меня незаконно лишили возможности баллотироваться. В 2022 году я никому не дам такой возможности (аплодисменты). У нас есть полный пакет документов, юридических оснований, которые позволяют мне баллотироваться в президенты, и я это докажу, как только будет такая необходимость», – заявил он.

Эдуард Кокойты был президентом Южной Осетии два срока – в 2001-2011 годах. В 2017 году ЦИК отказал ему в регистрации, так как экс-президент не смог подтвердить постоянное проживание в республике на протяжении 10 лет. Тогда Кокойты призвал своих сторонников голосовать за Анатолия Бибилова.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия