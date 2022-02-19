В Минкультуры Грузии назвали неприемлемой голландскую постановку танца «сванури»

Минкультуры Грузии пообещало усовершенствовать правовые механизмы защиты грузинских танцев и многоголосных песен в ответ на скандал с номером нидерландского театра, пишет агентство «Новости-Грузия».

Труппа показала в Амстердаме интерпретацию танца грузинских горцев – сванов. В номер, который включал все элементы «сванури», также добавили мужчину в розовой балетной пачке. В Грузии назвали постановку «проявлением неуважения и преступлением». Жители Сванетии потребовали от центральных властей отреагировать.

«Распространенное вчера в соцсетях видео, в котором абсолютно неприемлемым образом нарушается сванский танец, доказывает, что существующих механизмов защиты недостаточно», - говорится в заявлении Минкультуры.

В ведомстве поясняют, что, несмотря на большой резонанс, принять какие-либо меры или санкции они не могут. Все дело в том, что под охрану государства попадают только танцы, которым присвоен статус нематериального культурного наследия. К таковым относятся «Хоруми», «Перхули», «Гангана» и «Цеква картули». Под защиту попадают также объекты из списка нематериального культурного наследия ЮНЕСКО – это, в том числе, грузинское многоголосое пение.

Руководство Минкультуры надеется, что существующее положение удастся изменить. По заявлению ведомства, первый шаг в этом направлении уже сделан. В частности, 16 февраля текущего года был сформирован новый состав Совета по нематериальному культурному наследию – органа, который предоставляет статус памятника национальной категории.