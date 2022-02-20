Коронавирус в Грузии: 9 400 новых случаев заражения, 34 человека скончались

В Грузии за минувшие сутки выявили 9 400 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 32,4 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 28,95%, за две недели – 31,5%, за семь дней – 29,7%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 1 548 893.

Почти 46% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 4 323. В Имерети выявили 1 440 случаев заражения, в Самегрело и Земо Сванети – 661, в Аджарии – 611, в Кахетии – 723, в Квемо Картли – 511, в Шида Картли – 464, в Гурии – 344, в Мцхета-Мтианети – 157, в Самцхе-Джавахети – 122, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 44.

От ковида умерли еще 34 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 15 856.

Выздоровели 18 770 человек, их общее число выросло до 1 388 534.

На данный момент в Грузии 144 477 активных случаев коронавируса. Из них 5 633 (около 4% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. Состояние 1 254 пациентов тяжелое, 289 подключены к аппаратам ИВЛ. 932 человека остаются под присмотром врачей в ковид-гостиницах, а 137 912 лечатся на дому.