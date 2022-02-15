Ковид идет на снижение

Грузинские эпидемиологи ожидают снижения заболеваемости в ближайшее время. Они полагают, что нынешняя волна скоро пойдет на спад.

Показатель выявляемости за последнюю неделю немного снизился. Если в прошлый вторник было зафиксировано 24 616 новых случаев инфицирования, то сегодня это 19 049. Несущественно, но все же снизился и ряд других показателей, говорит глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

«Все это указывает на то, что проходим пик волны «омикрона» и полагаем, что на этой неделе заболеваемость пойдет на спад. Впрочем, возможно, это растянется на определенное время», – сказал Гамкрелидзе.

Снизился и показатель летальности по сравнению с тем, который фиксировался прежде, когда в стране доминировали ранние варианты коронавируса:

«Летальность в соотношении с количеством инфицированных – а на сегодня у нас примерно 170 тысяч человек (болеют) одновременно – понятно, что и одна смерть – трагедия, но процент летальности на фоне «омикрона» в январе и в феврале серьезно снизился. Если у нас были месяцы, когда он составлял 1,5% и даже 2%, то сегодня он снизился до 0,3-05%. Все это свидетельствует о том, что ситуация медленно, но все же успокаивается. Однако это не значит, что мы должны потерять бдительность».

Люди продолжают заболевать, часть из них – особенно те, кто входит в группу риска, болеют с осложнениями, летальные случаи, хоть их и стало меньше, все равно есть, говорит Амиран Гамкрелидзе. По его словам, единственная возможность сократить риски – это сделать прививку:

«Я сегодня эти данные привел и на заседании координационного совета. К сожалению, из тех шести тысяч пациентов, которые лежат сегодня в госпиталях, примерно 95% не привиты. В том числе высок процент непривитых в реанимациях. Следует подчеркнуть, что прививка, а особенно бустер, сегодня в условиях «омикрона» защищает человека от главного – госпитализации, попадания в отделение интенсивной терапии, попадания в реанимацию и от фатального исхода».

Тема вакцин в условиях волны «омикрона» со вчерашнего дня обсуждается особенно интенсивно. Повод дал премьер Ираклий Гарибашвили, который накануне, говоря о причинах отмены «зеленых паспортов», заявил, что с этим штаммом вакцина по большей части не работает, не защищает от инфицирования. Глава правительства привел в пример себя, добавив, что он перенес другой штамм в прошлом году, был дважды привит вакциной Pfizer, но все равно заболел «омикроном». Его слова подвергли жесткой критике как оппоненты «Мечты», так и специалисты.

Врачи акцентируют внимание на том, что главное предназначение вакцины состоит в том, чтобы уберечь человека от тяжелых последствий, которые может вызвать болезнь, и от смерти.

Об этом сегодня говорил и Иване Чхаидзе – глава детской больницы им. Иашвили, входящий в состав Совета по иммунизации:

«Да, можно сделать вакцину и инфицироваться, но у вакцинации есть вторая, главная цель – защитить человека от попадания в больницу и от смерти. Этого никто не отбирал у вакцины. Напротив, реальная возможность защититься от осложнений, госпитализации и от смерти – это вакцина, а не перенесенное заболевание. Это основное послание, которое я хочу еще раз подчеркнуть».

В Минздраве заявляют, что в настоящее время ведутся переговоры с Pfizer по поводу оформления нового контракта. Поступление вакцин, предположительно, возобновится в конце первого квартала этого года.