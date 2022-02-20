Коронавирус в Абхазии: 146 новых случаев заражения, 2 человека скончались

За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 381 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 146 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 80 пациентов. Состояние 23 человек оценивается как тяжелое, 53 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 21 пациент, в Гагрской ЦРБ - 36, состояние 9 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 11 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице - 21 пациент.

В Сухумской инфекционной больнице скончались мужчина 78 и женщина 83 лет.

По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 50 558 человек. Зарегистрировано 637 летальных случая. Выздоровели 42 219 человек.