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Глава МИД Грузии встретился с украинским коллегой
Вице-премьер-министр, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Как сообщает внешнеполитическое ведомство, Залкалиани выразил Украине полную поддержку и солидарность в этот сложный и критический момент. Была подчеркнута важность поддержки и консолидации международного сообщества, чтобы обеспечить возможность деэскалации ситуации и избежать интервенции. Был отмечен тяжелый опыт Грузии и Украины в контексте вооруженной конфронтации и оккупации территорий Россией.
Стороны договорились продолжить тесное взаимодействие как в двустороннем, так и в различных международных форматах, с целью поддержки друг друга и преодоления существующих вызовов. Министр иностранных дел Украины поблагодарил правительство Грузии и грузинский народ за солидарность с Украиной, передает Общественный вещатель Грузии.
Другие новости дня
Украина и сепаратисты вновь обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе
Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе зафиксировали около двух тысяч нарушений режима прекращения огня по итогам субботы, 19 февраля. По итогам пятницы сообщалось о 1600 обстрелах. Об этом сообщает Reuters.
Киев сообщил, что за последние сутки пророссийские сепаратисты открывали огонь 136 раз. В свою очередь представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР обвинили в обстрелах украинских военных.
В ЛНР рассказали о гибели в ночь на 20 февраля двух мирных жителей и разрушении пяти домов в селе Пионерское в результате атаки украинской армии. Независимых подтверждений этой информации нет.
На фоне обострения вооруженного конфликта лидеры самопровозглашенных республик начали эвакуацию населения в Ростовскую область и объявили мобилизацию.
Последние дни сепаратисты в Донбассе утверждают, что украинские войска готовятся к наступлению на их позиции. Киев это категорически отрицает. Евросоюз заявил, что считает безосновательными заявления ДНР и ЛНР о планах Украины по нападению.
Брюссель призвал Россию к эскалации обстановки и отводу войск от украинской границы. Евросоюз также приветствовал сдержанную позицию Киева. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном сообщил, что не намерен отвечать на провокации в зоне конфликта.
США и страны Запада считают, что Россия может использовать обострение обстановки в Донбассе как предлог для нападения на Украину. Россия называет конфликт в Донбассе внутриукраинским и обвиняет Киев в невыполнении минских договоренностей.
В Абхазии создан единый штаб помощи Донбассу
В самопровозглашенной республике Абхазия создан Единый штаб помощи Донбассу. Его цель - мобилизация ресурсов для оказания помощи жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик.
Штаб, в который вошли представители семи общественных организаций («Русская община Абхазии», «Черноморское Казачье Войско Абхазии», «Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий», Фонд развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество», Фонд батальона «Горец», Общественное движение «Аиаиира», «Абхазское казачье общество») выступил с обращением к организациям российских соотечественников по сбору необходимой помощи Донбассу, сообщает агентство «Апсныпресс».
«В этой ситуации каждый из руководителей 47 организаций российских соотечественников Абхазии должен чувствовать ответственность за принимаемые им действия или бездействия, от которых могут зависеть жизни наших соотечественников на Донбассе», - отмечается в обращении.
Штаб призывает руководителей организаций российских соотечественников Абхазии и всех неравнодушных жителей республики, «кому не безразлична судьба жителей ДНР И ЛНР и Русского мира, поддержать «Штаб помощи Донбасса в Абхазии» и принять участие в его работе для организации процесса оказания необходимой гуманитарной помощи».
Спикер парламента Турции посетит Грузию с официальным визитом
Председатель Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафа Шентоп 21 февраля посетит с официальным визитом Грузию. Об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии.
В ходе визита Шентоп встретится со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили, президентом Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Гарибашвили.
По словам посла Грузии в Турции Георгия Джанджгава, на встречах основной акцент будет сделан на вопросах углубления отношений между двумя странами в различных сферах и основных вызовах как в регионе, так и в глобальном масштабе.
- Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года, пишет агентство «Новости-Грузия». Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и считают друг друга стратегически важными партнерами.
- Турция является крупнейшим торговым партнером Грузии. Внешнеторговый оборот Грузии и Турции с начала 2021 года составил примерно 1,9 миллиарда долларов, что составляет 14,8% от общего торгового оборота Грузии. Торговый оборот между соседними странами вырос на 32,6% по сравнению с январем-ноябрем 2020 года.
Коронавирус в Абхазии: 146 новых случаев заражения, 2 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 381 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 146 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 80 пациентов. Состояние 23 человек оценивается как тяжелое, 53 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 21 пациент, в Гагрской ЦРБ - 36, состояние 9 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 11 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице - 21 пациент.
- В Сухумской инфекционной больнице скончались мужчина 78 и женщина 83 лет.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 50 558 человек. Зарегистрировано 637 летальных случая. Выздоровели 42 219 человек.
Коронавирус в Грузии: 9 400 новых случаев заражения, 34 человека скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 9 400 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 32,4 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 28,95%, за две недели – 31,5%, за семь дней – 29,7%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 1 548 893.
Почти 46% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 4 323. В Имерети выявили 1 440 случаев заражения, в Самегрело и Земо Сванети – 661, в Аджарии – 611, в Кахетии – 723, в Квемо Картли – 511, в Шида Картли – 464, в Гурии – 344, в Мцхета-Мтианети – 157, в Самцхе-Джавахети – 122, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 44.
От ковида умерли еще 34 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 15 856.
Выздоровели 18 770 человек, их общее число выросло до 1 388 534.
На данный момент в Грузии 144 477 активных случаев коронавируса. Из них 5 633 (около 4% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. Состояние 1 254 пациентов тяжелое, 289 подключены к аппаратам ИВЛ. 932 человека остаются под присмотром врачей в ковид-гостиницах, а 137 912 лечатся на дому.
Байден соберет Совет нацбезопасности из-за ситуации вокруг Украины
Президент США Джо Байден собирает в воскресенье, 20 февраля, заседание Совета национальной безопасности из-за ситуации вокруг Украины.
В сообщении Белого дома говорится, что Байдена проинформировали о встречах вице-президента США Камалы Харрис на полях Мюнхенской конференции по безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским, генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, лидерами стран Балтии и другими.
На встрече с Зеленским Харрис высказалась за мирное урегулирование конфликта вокруг Украины и поддержала введение ограничений в отношении Москвы в случае нападения.
Ранее Байден заявил, что, по его данным, президент России Владимир Путин уже принял решение начать полномасштабную войну с Украиной. По словам президента США, в ходе вторжения может быть атакована столица Украины – Киев.
Москва все обвинения в подготовке нападения на Украину отвергает.
Американские власти и их союзники несколько раз заявляли, что Россия столкнётся с новым жёстким пакетом санкций в случае начала полномасштабного вторжения.
Россия в декабре прошлого года на этом фоне выдвинула ряд требований к США и НАТО – в частности, отказаться от расширения НАТО на восток и от размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности и ядерного оружия США. Часть требований военный союз назвал невыполнимыми. Переговоры в январе к успеху не привели. Стороны договорились продолжить обсуждение.
Главы МИД «Группы семи» призвали Россию отвести войска от Украины
Министры иностранных дел «Группы семи» опубликовали в субботу совместное заявление с призывом к России отвести вооруженные силы от границ Украины и полностью соблюдать международные обязательства.
Неоправданная концентрация российских вооруженных сил – крупнейшее военное развёртывание в Европе с окончания холодной войны. Это вызов глобальной безопасности и международному порядку, заявили министры.
«Мы ожидаем, что Россия осуществит объявленное сокращение своей военной активности вдоль границ Украины. Мы не видели доказательств этого сокращения», – говорится в обращении (цитата по «Голосу Америки»).
Министры отметили важность решения кризиса дипломатическим путем и призвали Россию принять предложение о сотрудничестве в рамках Диалога по стратегической стабильности между США и Россией, Совета Россия – НАТО и ОБСЕ.
Заявление подписали министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также представитель внешнеполитического ведомства Евросоюза.
- О наращивании российской военной группировки вблизи Украины уже несколько месяцев предупреждают западная разведка и другие источники. Страны Запада считают, что Кремль планирует нападение на соседнее государство.
- Москва заявляет о проведении военных учений на своей территории и любые обвинения в агрессии в отношении Украины отвергает. Российский МИД называет обвинения истерией.
- Министерство обороны России 15 февраля объявило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений вблизи Украины в пункты постоянного базирования. Страны НАТО и Украина заявляют, что пока не видят отвода российских войск. Президент США Джо Байден считает, что угроза российского вторжения на территорию Украины остается «крайне высокой».
Дзюдоисты Гурам Тушишвили и Илья Суламанидзе – победители турнира Большого шлема в Тель-Авиве
В финальный день турнира Большого шлема в Тель-Авиве на татами вышли 6 дзюдоистов сборной Грузии, четверо из них прошли в финальный блок, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Тяжеловес Гурам Тушишвили завоевал золотую медаль турнира. В схватке за золото он победил бразильца Рафаэля Силву в дополнительное время по предупреждению.
Юный Илья Суламанидзе блестяще выступил в весовой категории 100 кг. Грузинский дзюдоист красивым приемом обыграл в финале голландца Майкла Корелли и заслуженно завоевал золотую медаль.
Землетрясение произошло близ границы Грузии и Армении
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло сегодня близ грузино-армянской границы. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 21:19 по тбилисскому времени. Эпицентр находился всего в 1 километре от границы, близ села Сарагюх Ширакской области Армении. Гипоцентр находился на глубине 9 километров. Сообщений о разрушениях не поступало.
Вечером 13 февраля примерно в этой же зоне произошло землетрясение магнитудой 6,1. За ним последовала серия афтершоков, самый сильный их которых составил 4,5. Эпицентр находился недалеко от села Самеба, в Дманисском муниципалитете. В результате землетрясения в райцентре были повреждены здание школы и около 20 домов.
Николоз Басилашвили не сумел защитить свой прошлогодний титул АТР на турнире в Дохе
Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (22 номер в рейтинге АТР) проиграл испанцу Роберто Баутиста-Агуте (16) в финале турнира Qatar ExxonMobil Open в Дохе. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4. Соперники провели на корте 1 час 26 минут.
Ранее во встрече 1/2 финала испанец выбил из турнирной сетки россиянина Карена Хачанова, а Басилашвили оказался сильнее француза Артура Риндеркнеха, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Басилашвили стал победителем Qatar ExxonMobil Open в 2021 году. Интересно, что уже три года подряд соперником грузина по финалу турнира в Дохе становится Баутиста-Агута. В борьбе за титул Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) победить его Басилашвили удалось лишь однажды.
В Минкультуры Грузии назвали неприемлемой голландскую постановку танца «сванури»
Минкультуры Грузии пообещало усовершенствовать правовые механизмы защиты грузинских танцев и многоголосных песен в ответ на скандал с номером нидерландского театра, пишет агентство «Новости-Грузия».
Труппа показала в Амстердаме интерпретацию танца грузинских горцев – сванов. В номер, который включал все элементы «сванури», также добавили мужчину в розовой балетной пачке. В Грузии назвали постановку «проявлением неуважения и преступлением». Жители Сванетии потребовали от центральных властей отреагировать.
«Распространенное вчера в соцсетях видео, в котором абсолютно неприемлемым образом нарушается сванский танец, доказывает, что существующих механизмов защиты недостаточно», - говорится в заявлении Минкультуры.
В ведомстве поясняют, что, несмотря на большой резонанс, принять какие-либо меры или санкции они не могут. Все дело в том, что под охрану государства попадают только танцы, которым присвоен статус нематериального культурного наследия. К таковым относятся «Хоруми», «Перхули», «Гангана» и «Цеква картули». Под защиту попадают также объекты из списка нематериального культурного наследия ЮНЕСКО – это, в том числе, грузинское многоголосое пение.
Руководство Минкультуры надеется, что существующее положение удастся изменить. По заявлению ведомства, первый шаг в этом направлении уже сделан. В частности, 16 февраля текущего года был сформирован новый состав Совета по нематериальному культурному наследию – органа, который предоставляет статус памятника национальной категории.
Полиция Оттавы применила перцовый газ для разгона протестующих
Полиция Канады в субботу применила перцовые баллончики и светошумовые гранаты для разгона акции против ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В течение трех недель протестующие, среди которых много водителей грузовиков со своими машинами, блокировали центр города перед парламентом и канцелярией премьер-министра. Задержаны более сотни человек.
В разгоне акции участвовала конная полиция. Подтверждения о травмах среди протестующих нет. Агентство Reuters пишет, что участники акции забрасывали полицейских дымовыми шашками.
«Мы говорили вам уйти. Мы дали вам время уйти. Мы действовали медленно и упорядоченно, но вы были агрессивны по отношению к полицейским и их лошадям», - говорится в заявлении полиции в твиттере.
В пятницу в центре Оттавы были выставлены ограждения для сокращения числа протестующих.
Акции недовольства в Канаде начались с дальнобойщиков. Они выступили против вступившего в силу в январе требования к водителям предъявлять сертификат о прививке по возвращении в Канаду из Соединенных Штатов, а невакцинированных обязали соблюдать двухнедельный карантин. Позднее акцент сместился, и правительство начали критиковать в целом за все те меры, которые оно принимало с начала пандемии коронавируса.
Водителей грузовиков поддержали и другие канадцы. Тысячи людей стали выходить на улицы, требуя отменить санитарные ограничения и требования обязательной вакцинации против COVID-19. Также протестующие на время перекрывали несколько пунктов пропуска на границе с США.
Правительство Канады впервые с момента принятия в 1988 году применило закон о чрезвычайной ситуации. Он дает возможность приостанавливать некоторые права граждан для наведения общественного порядка.
В Сванетии протестуют из-за участия в национальном танце мужчины в розовой пачке
В Грузии разразился скандал из-за хореографического номера, поставленного в Нидерландах. Интерпретацию танца «Сванури» некоторые жители Сванетии назвали оскорбительной и неприемлемой, пишет агентство «Новости-Грузия».
Поводом для возмущения послужило видео, обнародованное в Facebook танцором Ладо Циташвили. На нем в «Сванури» солирует мужчина в розовой пачке. Циташвили не назвал авторов идеи, отметив лишь, что такое «совершили наши европейские танцовщики». В подписи уточнялось место - Амстердам, Нидерланды.
Сам автор публикации отнесся к эксперименту крайне негативно. По его мнению, номер является проявлением неуважения и преступлением в отношении грузинской культуры. За несколько часов ролик стал вирусным в грузинском сегменте соцсети. Оказалось, что очень многие пользователи солидарны во взглядах с Циташвили. Сегодня жители Сванетии призвали Минкультуры Грузии отреагировать и осудить участников ансамбля.
«Таким танцем наносят оскорбление нашей Сванетии, ее традициям, ее мужественным и героическим танцам, ее прошлому и всей Грузии… Я очень хочу, чтобы был строгий ответ, и, наверное, вся Грузия поддержит мою позицию», - сказал руководитель местийского ансамбля «Рихос» Вахтанг Пилпани в интервью агентству SvanetiNews.
Высказался по поводу видео и руководитель Местийского центра культуры и искусств Гига Палиани. Он назвал постановку «омерзительной и безвкусной». «На это обязательно должно быть реагирование, наверное, как с нашей стороны, Местийского центра культуры, так и со стороны министерства культуры», - заявил Палиани журналистам.
От Министерства культуры, спорта и по делам молодежи комментариев до сих пор не поступало.
Югоосетинский ЦИК зарегистрировал еще три инициативные группы кандидатов в президенты
ЦИК самопровозглашенной республики Южная Осетия зарегистрировал сегодня, 19 февраля, инициативные группы избирателей по выдвижению кандидатов в президенты врача Алана Козонова, бывшего сотрудника правоохранительных органов Зелима Казиева и уполномоченных от политической партии «Народная партия» в поддержку вице-спикера парламента Александра Плиева.
«Уполномоченным представителям и инициативным группам по выдвижению Козонова Алана Дударовича, Казиева Зелима Cемисторовича и Плиева Александра Михайловича будут выданы удостоверения о регистрации, после чего они могут открыть избирательный счет и приступить к сбору подписей в поддержку своего кандидата», - сказал информагентству «Рес» представитель ЦИК Игорь Чочиев.
ЦИК ранее уже зарегистрировал инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты художника Гено Каджаева, бывшего депутата Дмитрия Тасоева, министра обороны Ибрагима Гассеева и депутата Давида Санакоева.
Игорь Чочиев уточнил, что всего в ЦИК подали свои пакеты документов представители 13 кандидатов от инициативных групп и партий, трое из них подали свои документы в субботу - это инициативные группы в поддержку кандидатов в президенты депутата Гарри Мулдарова, предпринимателя Альберта Валиева и партия «Единство народа» в поддержку своего лидера Владимира Келехсаева.
О намерении выдвигаться в качестве кандидата в президенты ЦИК ранее уведомили 18 представителей претендентов - 14 из них выдвиженцы от инициативных групп и четверо - от политических партий. Еще три инициативные группы не смогли провести свои собрания, также от участия в президентской гонке отказались Анатолий Джиоев и Алан Техов.
В минувшую пятницу завершились все собрания и съезды заявивших о себе кандидатов в президенты. ЦИК 20 февраля в 18.00 прекращает прием документов от желающих баллотироваться на пост президента.
По действующему законодательству, для регистрации кандидата в президенты, помимо соответствующего пакета документов, необходимо собрать и представить в ЦИК в поддержку кандидата не менее 3 500 подписей избирателей в срок до 5 марта. С 15 марта, после того как зарегистрированные кандидаты в президенты официально получат соответствующие удостоверения, начинается предвыборная агитация – дебаты в эфире ГТРК «Ир», выступления и интервью в СМИ, встречи с избирателями, публикации предвыборных программ.
Президентские выборы в Южной Осетии назначены на 10 апреля.
Авиакомпания Lufthansa приостановила полёты в Киев и Одессу
Авиакомпания Lufthansa объявила о приостановке полетов в Киев и Одессу с 21 по 28 февраля. Такое же решение приняла компания Austrian Airlines. Ее самолеты в эти города не будут летать с 20 февраля до конца месяца.
Германские и австрийские власти призвали своих граждан покинуть Украину из-за вероятности российского вторжения.
Некоторые страны и миссии эвакуировали свои дипмиссии и сотрудников из Киева во Львов. Россия на этом фоне приняла решение об оптимизации штата дипмиссий. В российском МИДе тогда заявили, что Москва опасается провокаций со стороны Киева или третьих стран в отношении сотрудников российских загранучреждений на фоне сообщений о возможном нападении России на Украину.
- С осени прошлого года США заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной. Страны Запада говорят о реальной угрозе российского вторжения в соседнюю страну.
- Москва отрицает планы вторжения. Страны Запада заявляют, что, если оно произойдет, наложат на Россию «небывалые» санкции.
- Россия в декабре прошлого года на этом фоне выдвинула ряд требований к США и НАТО – в частности, отказаться от расширения НАТО на восток и от размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности и ядерного оружия США.
- Переговоры в январе к успеху не привели. Стороны договорились продолжить обсуждение.
Российскую границу пересекли более 10 тысяч беженцев из «ДНР» и «ЛНР»
Российскую границу пересекли более 10 тысяч человек, покинувших территории так называемых «ДНР» и «ЛНР». По этому поводу в Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации, а в Волгоградской - режим повышенной готовности. Беженцев готовы принять семь близлежащих к Ростовской области регионов, а также 19 удаленных субъектов РФ.
По данным ТАСС, в числе беженцев более 4,5 тысяч граждан России, свыше 5,8 тысяч граждан Украины, 23 гражданина других государств. Как сообщил министр по чрезвычайным ситуациям «ЛНР», границу республики пересекли 25 тысяч человек. В МЧС «ДНР» планируют эвакуацию более 700 тысяч жителей.
Накануне главы самопровозглашенных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации их жителей на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента России Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тысяч рублей. Всего в Ростовскую область было перечислено более пяти миллиардов рублей.
По официальным данным, в Ростовской области развернули 143 пункта временного размещения для эвакуированных. На утро 19 февраля там находились 1 692 человека, из них 737 детей.
Журналистка Елена Романова сообщает, что беженцы находились более 12 часов в необогреваемых автобусах без горячего питания и удобств. По ее данным, в поселок Красный Десант в 20 километрах от Таганрога прибыло порядка 30 автобусов с людьми, вывезенными в основном из непризнанной «ДНР». Их так и не разместили в тех санаториях, в которых планировалось изначально.
В то же время, как сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, в приграничной территории разорвались два снаряда. Один из снарядов взорвался в двух километрах от границы на окраине станицы Митякинская Тарасовкого района. Другой снаряд разрушил хозпостройку на территории частного домовладения в хуторе Маноцкий Тарасовкого района. Жертв, по данным ведомства, среди мирного населения нет.
- Западные СМИ пишут о готовящемся вторжении России в Украину с осени 2021 года. Кремль и МИД неоднократно отрицали, что планируют нападение на Украину, а перемещение войск вблизи границ объясняли учениями.
- Последние несколько дней украинские военные и пророссийские сепаратисты в Донбассе вновь обвиняют друг друга в стрельбе. По данным Киева, сепаратисты сегодня не менее 20 раз нарушили режим перемирия. Всего за прошедшие сутки Украина зафиксировала 60 нарушений.
- Вчера министр обороны США Ллойд Остин заявил, что, несмотря на утверждения Минобороны России об отводе войск, Россия продолжает наращивать свою вооруженную группировку у границ с Украиной. С аналогичной информацией выступили Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава британской военной разведки Джим Хокенхалл.
Чеченская диаспора в Европе участвует в митингах против войны в Украине
В Европе прошли антивоенные митинги украинской диаспоры, призывающие европейских политиков обратить внимание на подготовку военных действий со стороны России. Помимо украинцев их активными участниками стали представители грузинской, белорусской диаспор, а также непризнанной Чеченской республики Ичкерии.
Как рассказала Кавказ.Реалии чеченская активистка Роза Дунаева, присутствовавшая на акции в австрийском городе Граце, митинг назывался Solidarität mit der Ukraine (в пер. с нем. «Солидарность с Украиной». - Прим.ред.). Его участники призвали европейских политиков проявить солидарность с Киевом и оказать поддержку Украине, принять меры в отношении Путина и его окружения.
Аналогичная акция, собравшая около 250 участников, прошла в Вене. Помимо большого украинского флага на нем развернули бело-красно-белый флаг Беларуси, Грузии, и флаг непризнанной Чеченской республики Ичкерии. Представители чеченской диаспоры на митингах рассказали об агрессии Москвы в отношении их республики и своем опыте сопротивления.
Сообщается, что аналогичные протестные акции украинской диаспоры прошли в Германии. К ним также присоединились около 250 живущих там чеченцев.
- В конце января австрийские правозащитные организации и представители чеченской диаспоры провели в Инсбруке массовые шествие и митинг под названием «Границы убивают». Таким образом они хотели привлечь внимание властей к проблеме выдачи чеченцев в Россию и их последующему преследованию в Чечне.
- В ежедневном отчете о работе миссии ОБСЕ сказано, что за сутки в Донецкой области зафиксировано более 200 нарушений режима прекращения огня, в Луганской области - почти 700 нарушений. Руководство непризнанных республик и украинская армия обвиняют в этом друг друга. Обе стороны заявляют о готовящемся противником наступлении на их позиции, при этом сами категорически отрицают подготовку к наступлению.
Зеленский: Чтобы помочь Украине, не нужно говорить о датах вторжения
Чтобы помочь Украине, не нужно постоянно говорить о датах вероятного российского вторжения. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент страны Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы готовы защищать свою землю в любой день и отметил, что ждет решений, позволяющих приблизить вступление Украины в Евросоюз и НАТО.
Зеленский также сообщил, что инициировал проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума, по которому в 1994 году Украина признала за собой статус неядерной страны. Президент сказал, что инициирует консультации в четвертый, и последний раз.
«Если они снова не состоятся или по их результатам не будут приняты конкретные решения по гарантиям безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года поставлены под сомнение», - подчеркнул Зеленский.
Президент Украины отметил, что Киев готов к разрешению кризиса мирным путем. «Украина и дальше будет идти только по дипломатическому пути ради мирного урегулирования. В рамках Минских договоренностей, которые подписывали не мы, но которые мы должны выполнять. И в рамках «нормандского формата», который мы не срываем, но который мы стремимся разблокировать. Но вместе с тем, это не означает, что поиски мира ограничены исключительно этим», - цитирует Зеленского «Интерфакс-Украина».
Зеленский также сказал, что Украина заслуживает более сильной международной поддержки, так как является «щитом» Европы против российской армии. Президент также выразил уверенность что российский народ не сможет пойти войной против украинцев.
Украинский лидер также призвал к спокойствию, несмотря на то, что на сообщил, что на неподконтрольных Киеву регионах Донбасса наблюдается много провокаций.
Выступление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности состоялось на фоне обострения ситуации вокруг Донбасса. Последние несколько дней там наблюдается эскалация вооруженного конфликта.
Джонсон: НАТО гарантирует отсутствие угрозы для России
НАТО готово дать гарантии президенту Владимиру Путину, что военный союз не представляет для России угрозы. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
По словам Джонсона, у Кремля ошибочное представление о НАТО как об угрожающем союзе. НАТО – мирный и оборонительный альянс, подчеркнул британский премьер, отметив, что вероятное нападение России на Украину будет шоком для всего мира. Джонсон также сказал, что случае вторжения Великобритания готова вместе с США и ЕС ввести жесткие санкции.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Страны Запада считают, что Россия готова напасть на соседнюю страну.
Москва впервые с 1999 года в конференции не участвует. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что конференция «превращается в клуб одной точки зрения» и теряет объективность.
В ходе конференции обсуждаются, в частности, требования Кремля к западным странам обеспечить России гарантии безопасности. В частности, Москва требует гарантий нерасширения НАТО и возврата военной инфраструктуры блока к состоянию 1997 года, когда членами союза не были, например, Чехия и Польша. В ходе выступления на конференции в Мюнхене в субботу генеральный секретарь союза Йенс Столтенберг назвал эти требования «заведомо невыполнимыми».
В одном из грузинских сел установили памятник Сталину
В грузинском селе Вариани появился памятник Иосифу Сталину. Об этом сообщает телекомпания Formula. Вариани расположено в Горийском муниципалитете, регион Шида Картли, где фигура Сталина по-прежнему популярна – советский диктатор родился в этом регионе, в городе Гори.
Местные жители рассказали журналистам, что установили статую по собственной инициативе и на частной территории. Памятник Сталину стоит в публичном месте, у сельского родника.
Один из героев репортажа Formula заявил, что сам отреставрировал памятник, добавив, что большинство населения села – 90% – «уважает вождя». Местный житель также рассказал о своем отношении к советскому диктатору, отметив, что в его доме висит портрет Сталина, а на застольях он поднимает за лидера СССР тост.
Оппозиция и гражданские активисты Гори требуют от местных властей реагирования. Если выяснится, что памятник стоит на муниципальной территории, это будет нарушением Хартии свободы, запрещающей использование в публичных местах коммунистической и тоталитарной символики, подчеркивают они.
«Это продолжение российской пропаганды. То, что Россия делает, к примеру, в Украине – в виде войны, в Грузии она делает в виде гибридной войны. Думаю, местные и центральные власти должны говорить об этом громко, пресекая такие незаконные и безобразные случаи», - сказала одна из местных гражданских активистов в интервью телеканалу.
Анатолий Бибилов: Южная Осетия готова принять группу детей-сирот из ДНР и ЛНР
Сегодня, 19 февраля, состоялся телефонный разговор президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с главой самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.
Анатолий Бибилов отметил, что с большим беспокойством наблюдает за эскалацией напряженности вокруг республик Донбасса и высказал слова поддержки народам ДНР и ЛНР. Он предложил помощь Денису Пушилину, подчеркнув, что Южная Осетия готова принять группу детей-сирот, передает пресс-служба югоосетинского лидера.
Соответствующие указания о готовности доставить и разместить детей даны министру ЧС и министру образования республики. Предложение о помощи будет направлено и руководству самопровозглашенной Луганской Народной Республики.
В пятницу главы Луганской и Донецкой Народных Республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тысяч рублей.
Фигуристы Берулава и Сафина показали исторический результат на Олимпиаде
Грузинские фигуристы Карина Сафина и Лука Берулава заняли девятое место в соревнованиях спортивных пар на Олимпийских играх в Пекине, пишет агентство «Новости-Грузия».
Сафина и Берулава набрали 192,44 (66,11 + 126,33) балла по сумме двух программ и вышли на девятое место. Для Грузии этот результат исторический. Никогда прежде фигуристы из национальной сборной не выходили на девятое место на Олимпиаде.
Первое место заняли китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун, установившие мировой рекорд по общей сумме баллов - 239,88 (84,41 + 155,47) балла. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряные медали. Тройку лучших замкнула еще одна российская пара - Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набравшие 237,71 (82,76 + 154,95) балла.
Карина Сафина и Лука Берулава тренируются под руководством российских специалистов Павла Слюсаренко и Максима Транькова. Пара представляет Грузию с сезона 2021-2022. В прошлом Карина каталась с Сергеем Бахматом, а Лука – с Алиной Бутаевой.
Вместе со своей новой партнершей Берулава дебютировал на международном юниорском турнире 2021 года в Словакии в начале сентября, где спортсмены завоевали серебряную медаль – для Грузии этот результат стал историческим. Пара также стала бронзовым призером турнира CS Nebelhorn Trophy.
Наконец, на чемпионате Европы в Таллине Сафина и Берулава заняли четвертое место, пропустив в тройку призеров лишь российских фигуристов. На следующий день после европейского турнира Федерация фигурного катания Грузии официально включила Сафину и Берулава в состав сборной Грузии на зимние Олимпийские игры.
Экс-премьер Грузии выступил в поддержку Украины
Бывший премьер-министр Грузии, ныне лидер оппозиционной партии «За Грузию» Георгий Гахария заявил о своей поддержке Украины. Политик опубликовал пост в своем микроблоге Twitter.
«В эти трудные времена я хочу выразить свою твердую поддержку Украине и украинскому народу. Грузия слишком хорошо знает цену российской агрессии. Еще в 2008 году международная реакция была слабой. Сегодня мир не может позволить себе еще одну такую ошибку», - написал Гахария.
Гарибашвили обсудил с премьером Болгарии роль Черного моря
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился со своим болгарским коллегой Кириллом Петковым на полях 58-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.
Премьеры говорили о перспективах торгово-экономического сотрудничества, а также о потенциале развития транспортных, энергетических и коммуникационных связей. Другой темой встречи стал процесс европейской и евроатлантической интеграции Грузии, а также политика открытых дверей НАТО и роль Черного моря в обеспечении общей евроатлантической безопасности.
«Грузия и Болгария имеют общие региональные интересы, которые также являются частью общей европейской повестки дня. Поддержка проектов по изучению потенциала Черного моря для транспорта, энергетики и связи является нашим главным приоритетом», -написал Гарибашвили в своем Twitter после встречи.
Стороны также обсудили обстановку в области безопасности в регионе и ситуацию самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.
Гарибашвили поблагодарил своего болгарского коллегу за поддержку инициативы «ассоциированного трио» - формата, созданного Грузией, Молдовой и Украиной для достижения конкретных результатов в процессе европейской интеграции совместными усилиями, а также за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.
На встрече было отмечено, что в 2022 году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Грузией и Болгарией. Гарибашвили и Петков считают, что это послужит хорошей основой для дальнейшей активизации сотрудничества в различных сферах.
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