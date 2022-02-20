Глава МИД Грузии встретился с украинским коллегой

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе зафиксировали около двух тысяч нарушений режима прекращения огня по итогам субботы, 19 февраля. По итогам пятницы сообщалось о 1600 обстрелах. Об этом сообщает Reuters.

Киев сообщил, что за последние сутки пророссийские сепаратисты открывали огонь 136 раз. В свою очередь представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР обвинили в обстрелах украинских военных.

В ЛНР рассказали о гибели в ночь на 20 февраля двух мирных жителей и разрушении пяти домов в селе Пионерское в результате атаки украинской армии. Независимых подтверждений этой информации нет.

На фоне обострения вооруженного конфликта лидеры самопровозглашенных республик начали эвакуацию населения в Ростовскую область и объявили мобилизацию.

Последние дни сепаратисты в Донбассе утверждают, что украинские войска готовятся к наступлению на их позиции. Киев это категорически отрицает. Евросоюз заявил, что считает безосновательными заявления ДНР и ЛНР о планах Украины по нападению.

Брюссель призвал Россию к эскалации обстановки и отводу войск от украинской границы. Евросоюз также приветствовал сдержанную позицию Киева. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном сообщил, что не намерен отвечать на провокации в зоне конфликта.

США и страны Запада считают, что Россия может использовать обострение обстановки в Донбассе как предлог для нападения на Украину. Россия называет конфликт в Донбассе внутриукраинским и обвиняет Киев в невыполнении минских договоренностей.