Дипломатия, не склонная к компромиссам

Пока Россия и Запад обмениваются обвинениями в эскалации ситуации вокруг Украины, в Донбассе прозвучали первые залпы. Снаряд попал в здание детского сада. К счастью, дети не пострадали. Но инцидент может иметь далеко идущие последствия. Западные политики уверены: если Россия запасается донорской кровью, значит, она готова к ее пролитию.

Пробитая снарядом стена детского сада в Станице Луганской, находящейся на территории Луганской области, контролируемой центральными властями Украины, – российская провокация, считают в Киеве. Президент Владимир Зеленский заявил, что в этой ситуации как никогда важно нахождение в стране наблюдателей ОБСЕ и зарубежных дипломатов:

«Обстрел пророссийскими силами детского сада в Станице Луганской – это большая провокация. Важно, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались в Украине – их мониторинговая деятельность является дополнительным сдерживающим фактором. Нам необходим действенный механизм фиксации всех нарушений режима тишины».

Примечательно, что ранее представители самопровозглашенной ЛНР обвинили в обстреле ВСУ, утверждая, что детский сад находится на территории, находящейся под контролем пророссийских формирований.

В Киеве в подтверждение собственной правоты опубликовали фото- и видеокадры, на которых видно поврежденное здание с большой дырой в стене. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Станица Луганская была обстреляна из тяжелого вооружения. Он обвинил Россию в нарушении Минских соглашений «на фоне и без того напряженной ситуации».

В Москве свою причастность к инциденту отрицают, отмечая, что все российские силы находятся на территории России и осуществляют стрельбы исключительно на специальных полигонах. Более того, как утверждают в Минобороны, Москва продолжает отвод войск, завершивших маневры. Об этом, в частности, заявил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков:

«Сегодня эшелоны с тяжелой военной техникой подразделений Южного военного округа, отрабатывавшие задачи на полигонах в Крыму, переброшены железнодорожным транспортом на расстояние полутора тысяч километров в пункты постоянной дислокации в Чеченской Республике и в Республике Дагестан».

В Кремле также уверяют, что все подразделения по окончании выполнения поставленных в рамках учений задач вернутся в места постоянной дислокации. Просто, как выразился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на это требуется время:

«Это процесс уже начался. Мы с вами видели кадры, получали информацию, которую предоставляло Министерство обороны. Это процесс, растянутый по времени. Понятно, что группировка для маневров, для учений… она формировалась на протяжении недель, на протяжении многих недель. И, конечно, за один день ее вывести просто невозможно. Они же не могут подняться в воздух и улететь все? Для этого нужно время».

При этом Песков добавил, что все инсинуации на эту тему выгодны лишь геополитическим противникам Москвы:

«Мы с вами слышали много дат. В конкретном исполнении. Все это оказалось вбросами, фейками, безответственными фейками. Никто даже из авторов этих фейков не признал свою неправоту».

Впрочем, ни Киев, ни Запад заверениям Москвы не верят. Министр обороны США Ллойд Остин утверждает, что Россия, наоборот, продолжает наращивать свою вооруженную группировку у границ Украины. Более того, шеф Пентагона настаивает, что Москва увеличила запасы донорской крови, что является наглядным показателем готовности не к учебным, а реальным боевым действиям:

«Мы видим, как некоторые подразделения все ближе и ближе к границе, мы видим дополнительные боевые самолеты и самолеты поддержки, мы видим, как они повышают свою готовность в Черном море. Мы даже видим, как они запасаются кровью. Я сам недавно был солдатом, и не понаслышке знаю, что такие вещи не делаются просто так. Вы не будете этого делать, если собираетесь идти домой».

Говоря об инциденте в Станице Луганской, Остин не исключил дальнейших провокаций в Донбассе для создания повода для оправдания российского крупномасштабного вторжения в Украину. По данным западных СМИ, которые ссылаются на данные спецслужб, речь идет о семи тысячах российских военных, прибывших за последнее время к украинской границе.

В сегодняшней встрече министров обороны стран НАТО приняли участие главы военных ведомств Украины и Грузии. В своей речи Джуаншер Бурчуладзе выразил твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, подчеркнув необходимость стабильности и мира в регионе. Министр заявил, что Тбилиси и Киев стоят перед общими вызовами и что политика России угрожает безопасности и свободе грузинского и украинского народов. При этом министр заверил, что Грузия продолжает проводить реформы в сфере обороны, чтобы развивать свой потенциал и улучшать оперативную совместимость с НАТО. Бурчуладзе также акцентировал внимание на желании Тбилиси вступить в альянс, отметив, что членство в блоке является непоколебимым стратегическим выбором:

«У нас состоялась встреча с генеральным секретарем НАТО, также у меня была возможность обменяться мнениями и еще раз получить поддержку от наших партнеров. Я встречался с коллегами из США, Польши, Словении, конечно, их позиция неизменна и очень тверда в том, что Грузия станет членом НАТО. Наша главная задача – целостность нашей страны. НАТО – единственный способ добиться целостности нашей страны, другого пути для достижения этой задачи мы не видим».

Йенс Столтенберг, со своей стороны, отметил, что союзники по НАТО неустанно работают над поиском политического и дипломатического решения украинского кризиса и делают это в тесной координации как с Киевом, так и с Тбилиси:

«Теплый привет нашим коллегам из Грузии и Украины – министру Бурчуладзе и министру Резникову. Сегодня на карту поставлены мир и стабильность в евроатлантическом регионе. Есть сигналы из Москвы о том, что дипломатическое решение существует, но пока мы не видим никаких признаков деэскалации. Россия в очередной раз демонстрирует пренебрежение принципами европейской безопасности и способность грозить использовать силу для достижения своих целей. К сожалению, боюсь, это новая норма, к которой нужно быть готовыми. Союзники по НАТО неустанно работают над политическим и дипломатическим решением. Мы делаем это в тесной связи и с Грузией, и с Украиной. Решительная политическая и практическая поддержка НАТО Грузии и Украине продолжается».

Впрочем, продолжаются и военные игры России, в том числе и на территории соседней Беларуси. А президент этой страны Александр Лукашенко, судя по всему, окончательно определился со стороной:

«Как мы примем завтра решение, так и будет. Примем решение – выведем за сутки. Примем решение за месяц – будут стоять месяц. Столько, сколько надо будут находиться здесь Вооруженные силы».

Тем временем Москва тоже определилась с ответом на ответ США. Приглашенному в МИД России послу Вашингтона Джону Салливану была передана реакция на американское видение проекта Кремля о гарантиях безопасности. В документе, который был опубликован российским внешнеполитическим ведомством, в частности, говорится:

«В случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза того, что режим в Киеве попытается силой «вернуть» Крым, втянув США и их союзников, в соответствии со ст. 5 Вашингтонского договора, в прямой вооруженный конфликт с Россией со всеми вытекающими последствиями… Для деэскалации ситуации вокруг Украины принципиально важно выполнение следующих шагов. Это – принуждение Киева к выполнению комплекса мер, прекращение поставок Украине оружия, отзыв оттуда всех западных советников и инструкторов, отказ стран НАТО от любых совместных учений с ВСУ и вывод всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории».

Схожей проблемой озаботились и в Цхинвали. КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия заявил, что на фоне сложных политических и международных процессов фиксируется «опасный рост в Грузии реваншистских настроений, которые всячески поддерживают действия Украины в осуществлении агрессии против мирного населения ЛНР и ДНР». Югоосетинские власти считают, что это может стать причиной очередного обострения отношений между Тбилиси и Цхинвали. Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов поручил главе Минобороны представить доклад о состоянии сил и средств военной техники, вооружения, личного состава, а также «готовности к возможным провокациям со стороны Грузии»:

«Мы прекрасно видим, как разворачиваются события на Украине. Грузия, вполне возможно, попытается провести провокации на этом фронте. Я жду вашего отчета».

Параллельно на площадке Госдумы РФ заработает интеграционная комиссия, в которую войдут представители России, Беларуси и самопровозглашенной Абхазии. Как сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к нижней палате парламента, сейчас прорабатываются организационно-технические и правовые вопросы. Первое заседание должно пройти уже в апреле этого года. Главная цель комиссии – создание условий для ускорения признания суверенитета Абхазии со стороны Беларуси, а также обеспечение ее участия в евразийских интеграционных проектах, реализуемых по инициативе России.

Пока же из Москвы выслали заместителя посла Соединенных Штатов Барта Гормана. Вашингтон уже пообещал, что демарш не останется без ответа. Высылку второго по значимости должностного лица в американской дипмиссии в Вашингтоне восприняли как желание России идти по пути эскалации.