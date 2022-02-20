Представители «Единой Осетии» подали документы на регистрацию в ЦИК

Центризбирком самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня, 20 февраля, принял пакет документов от уполномоченных представителей кандидата на должность югоосетинского президента, выдвинутого РПП «Единая Осетия», действующего главы республики Анатолия Бибилова.

«Сейчас мы подаем документы на регистрацию уполномоченных представителей РПП «Единая Осетия», являющихся также уполномоченными представителями кандидата на должность президента Бибилова Анатолия Ильича. Уполномоченный партии Ацамаз Касаев передал пакет документов на рассмотрение комиссии», - сказал журналистам уполномоченный представитель кандидата на должность президента Алан Габатты.

Представитель ЦИК Игорь Чочиев отметил в комментарии агентству «Рес», что ЦИК в течение пяти дней должен дать ответ о регистрации (или мотивированный отказ в регистрации) уполномоченных представителей партии «Единая Осетия».

Он отметил, что как только уполномоченных представителей от РПП «Единая Осетия» зарегистрируют в ЦИК, они имеют право открыть специальный счет для формирования избирательного фонда кандидата и приступить к сбору подписей в поддержку выдвижения своего кандидата.

Уполномоченный представитель кандидата в президенты Ацамаз Касаев, в свою очередь, отметил «Рес», что для него большая честь и ответственность быть уполномоченным представителем действующего президента Анатолия Бибилова, которого партия выдвинула на второй президентский срок, добавив, что они и дальше будут работать и делать все возможное на благо народа.

Кандидатура Анатолия Бибилова на второй президентский срок была выдвинута на внеочередном восьмом съезде республиканской политической партии «Единая Осетия».

Президентские выборы в Южной Осетии назначены на 10 апреля.