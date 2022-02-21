Обзор югоосетинской прессы

Газета «Республика» комментирует заявление председателя комитета по внешним связям парламента Грузии Николоза Самхарадзе, который обратился к Европейскому союзу с просьбой не использовать термин «Южная Осетия». Об этом он заявил на заседании комитета, на котором присутствовал постоянный докладчик Европарламента по Грузии Свен Миксер. По словам Самхарадзе, Южная Осетия – термин советского времени, который не признается Конституцией Грузии, и вместо него необходимо использовать название «Цхинвальский регион». Автор «Республики» приводит ряд доводов из истории и литературы против этого утверждения. Например, учебник географии Грузии, который называется «Бунебис кари» (Врата природы). «Автор – выдающийся грузинский педагог и общественный деятель Якоб Гогебашвили. Этот учебник вышел в 1868 г. и к моменту установления советской власти в Грузии выдержал свыше двадцати изданий. Так вот, Я. Гогебашвили в разделе «Соседние страны» пишет: «Осетины являются горским народом. Одни из них живут по ту сторону хребта, на северных склонах, другие – на этой стороне, на южных склонах. По этой причине Осетия разделяется на две части: Северную Осетию и Южную Осетию», – приводит цитату автор газеты. «Кроме того, можно посоветовать тем, кто считает, что большевики ввели термин «Южная Осетия», почитать мемуары организатора геноцида южных осетин 1920 года Валико Джугели. Тот в своих воспоминаниях почему-то использует термин «Южная Осетия». А ведь едва ли этого карателя можно упрекнуть в любви к осетинам», – напоминает «Республика». Также в газетах и журналах, издаваемых в Тбилиси в XIX и начале XX века, используется термин «Южная Осетия», обращает внимание автор, и в заключение рекомендует ознакомиться с работой историка Юрия Гаглойты «Южная Осетия. К истории названия», а МИДу республики – перевести выдержки из этой книги и обнародовать их.

В новом номере газеты «Южная Осетия» публикуется сразу два материала о достижениях республики за последние пять лет. Один из них посвящен первому сроку президентства Анатолия Бибилова. Материал перепечатали из партийной газеты «Единая Осетия». В числе внешнеполитических успехов названо признание независимости Южной Осетии Сирией. В сфере внутренней политики – переход на смешанную систему выборов в парламент республики. «Осознавая запрос общества, президент Анатолий Бибилов не стал затягивать с решением этого вопроса, реализовав изменение системы выборов до парламентских выборов 2019 года. Не будь его политической воли, нынешние одномандатники были бы лишены возможности самостоятельно, вне рамок партийных списков, стать депутатами парламента. При этом следует подчеркнуть, что наличие в парламенте несистемных мажоритариев усложняет для исполнительной власти взаимодействие с законодательным органом», – обращают внимание авторы статьи. Среди значимых строительных проектов – ввод в эксплуатацию резервной ЛЭП, водовод Ванат-Цхинвал и строительство здания Госдрамтеатра им. К. Хетагурова. Другой материал также посвящен участию Анатолия Бибилова в отчетном собрании комитета по налогам и сборам. Газета сообщает, что за последние пять лет бюджет республики вырос более чем на 800 млн рублей. Основными факторами роста налоговых поступлений глава комитета по налогам и сборам Владимир Каджаев назвал улучшение администрирования, а также рост числа налогоплательщиков, перешедших на упрощенную систему налогообложения в 2021 году.

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В социальных сетях обсуждают заявление Анатолия Бибилова относительно трудностей, появляющихся у граждан Южной Осетии при пересечении границы между Южной Осетией и Россией. «Мы делаем все для того, чтобы минимизировать таможенные барьеры», – сказал президент. «Стоять в очереди по два часа из-за пограничников – это в порядке вещей», – пишет в Facebook пользователь Гассиев Вадим. «До апреля будет все ровно! Ну а потом вот проблемы начнутся», – считает другой пользователь Стас Алборов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия