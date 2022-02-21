Украина, август 2008

Простым старорусским словом «дежавю» этого не передать. ЭТО – наглядное подтверждение поговорки о том, что «повторение – мать учения», и параллельно – опровержение сложившегося представления о том, что «дважды в одну реку войти невозможно». Да и прошлое, которое вчера было трагедией, не всегда оборачивается впоследствии фарсом.

Где-то я все это видел: геноцид такого-то и такого-то народа, эвакуация мальчиков, девочек, а также их родителей из города такого-то и такого-то… Да еще и Олимпиада, и, как назло, – снова в Китае… Цхинвали 2008 года и Донбасс 2022-го.

Все – как под копирку. Замените названия и даты, покажите по ТВ августовскую жару вместо февральского мороза, – и никто не заметит никакой разницы. Это казалось невозможным – ну очевидно, что повторять прошлый опыт до такой степени нелепо, так как если на первый раз удалось-таки повесить тонны лапши на доверчивые западные уши, то второй раз такая схема больше не сработает.

Но нет, кремлевские идеологи не утруждают себя творческими поисками новых способов оправдания своего стремления наказать Украину за несговорчивость. Украина виновата уж тем, что хочет Путин кушать, и если в августе 2008 года этого многие не поняли, то сейчас признают даже немецкие и итальянские политики.

Уж если в Берлине, там, где наблюдается самое крупное скопление специалистов по части самовнушения в стиле «не надо злить Путина», никак не поверили в то, что украинцы бьют по Донецку и Луганску, – что уж говорить о других.

Будет или нет война в Украине – все еще открытый вопрос. Прогнозы меняются каждый день: иногда вторжение кажется неизбежным, а буквально на следующее утро очень и очень сомнительным. Очевидно лишь то, что если война все же состоится, то это будет не масштабное наступление на контролируемые Киевом территории, а локальная, хотя и, возможно, крупная схватка за Донбасс.

По сути, настоящей войны не будет – каждая из сторон останется при своем, просто Россия официально закрепит за собой то, что контролирует фактически. Сам по себе факт признания, как и в случае с Абхазией и ЮО, – пустая бумажка, просто способ в очередной раз позлить весь мир. Пока Путин у власти, Россия будет держаться за отторгнутые территории с признанием и без него. В случае если лет через …дцать российская политика изменится, то и на признание никто не обратит внимания.

В августе 2008 года причиной вторжения в Грузию была месть Путина Западу за признание Косово – как говорится, «симметричный ответ», Грузии просто не повезло быть его объектом. Сейчас – очередная месть за то, что Запад имеет наглость не отвечать на путинские ультиматумы.

Впрочем, сейчас все намного сложнее, и совершенно очевидно, что Путин максимально тянет время: в Грузии за это время успели и повод для вторжения создать, и войну закончить, и сепаратистские территории признать… А в Украине пока еще даже не начинали. Владимир Владимирович прекрасно понимает новые реалии.

Если западные политики называют все новые и новые даты агрессии, то Путин постоянно предлагает новые обострения ситуации, однако окончательного шага так и не делает. То ли это блеф, который в последний момент прекращается, то ли подготовка идет более тщательная, чем в 2008-м.

Увы, для Путина, сейчас на улице не август 2008 года, и не только в том смысле, что февраль 2022 года. Тогда, в 2008 году, Запад не был готов принять реальность, которая заключалась в следующем: если Путин по каким-то своим, известным только его личному психиатру причинам решил начать войну, то вам не отвертеться. Если он пришел к выводу, что жертвы российской армии в результате сопротивления будут незначительными, а западные санкции поверхностными, то как бы вы не пытались «не злить Путина», вам его не остановить.

Ваши территории будут бомбить без остановки, и рано или поздно вам придется делать выбор: либо вы уходите с этих земель, забираете с собой остатки мирного населения и признаетесь в собственной недееспособности, либо даете ответ.

Более того, как показали Крым и Донбасс еще в 2014 году, непротивление злу насилием – это только у Льва Толстого хорошо. Если Путин принял решение воевать, то вы можете вообще ни на что не реагировать, залечь на дно, спрятаться в подвалы, чтобы лишний раз не попадаться на глаза самодержцу, – вам все равно не убежать от войны.

В 2008 году Запад этого не понял, и, скорее всего, просто не захотел понимать. Слишком много сложностей и дискомфорта вызвало бы тогда это понимание – проще оказалось найти идеальную формулировку типа «виноваты обе стороны», найти беспринципного политика, который подпишется под этой мерзостью, и всего-то делов...

Так появился символ бесхребетности и продажности западной политики – доклад Тальявини, написанный гражданкой Швейцарии – страны, которая в последний раз воевала лет 500 назад и по поводу механизмов раскручивания войн не имеет ни малейшего понятия.

После этого прошло много лет, и Запад неоднократно имел возможность убедиться в том, что тактика «не злите Путина» – это как раз то, что придает ему силы и уверенность в том, что с него – как с гуся вода. В конце концов, через 14 лет после 2008 года все наконец поняли, с кем имеют дело. До ленивых мозгов европейских политиков наконец дошло: сила Путина – не в мощи его армии, а слабости и трусости оппонентов.

Возможно, войны в Украине не будет. Но произойдет это не потому, что украинцы испугаются, спрячутся в кусты и «не будут поддаваться на провокации». Они один раз уже попробовали этот метод – сдали Путину весь Крым и половину Восточной Украины. Запад был доволен, аплодировал Киеву за «сдержанность», но вскоре стало ясно: еще пару месяцев такой «сдержанности» – и российский триколор будет развеваться над Киевом… Зато не поддались на провокацию. А что, нормально…

Если войны не будет, то не потому, что «Путина не злили», а потому, что он понял: консолидированный ответ Украины и Запада будет слишком ощутимым.

Сейчас в Украине 2 августа 2008 года. Пока еще все только начинается – теперь только от стойкости украинцев и союзников зависит, увидим ли мы «2000 мирных убиенных донбассовцев» и «обстрел спящих Донецка и Луганска»…

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