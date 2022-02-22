Новости
Число жертв коронавируса в Южной Осетии достигло 215
Еще один житель самопровозглашенной республики Южная Осетия скончался от коронавируса. Об этом сообщила заместитель директора цхинвальского медцентра Зарина Туаева.
«Два пациента находятся в реанимации, мужчина (91 год) скончался от последствий ковида, еще семь человек выздоровели и выписаны из больницы», – сказала Туаева.
По её словам, в «красной зоне» цхинвальского медцентра проходят лечение от коронавируса 45 человек, что значительно ниже показателей конца января этого года. Амбулаторное лечение проходят 776 человек.
За сутки выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии число заболевших достигло почти 14 тысяч, выздоровели более 13 тысяч, умерли 215.
Другие новости дня
Эвакуированных жителей Донбасса разместят в сухумской гостинице «Айтар»
Власти самопровозглашенной республики Абхазия решили разместить эвакуированных жителей Донбасса в сухумской гостинице «Айтар».
Вопрос подготовки к приему и размещению первой группы жителей «ДНР» и «ЛНР» обсудили на рабочем совещании у главы Кабмина Александра Анкваба. В совещании участвовали вице-премьер Сергей Пустовалов, глава МЧС Лев Квициния, директор тургостиницы «Айтар» Тимур Адлейба.
«Премьер-министр обратил внимание на необходимость тщательной проработки всех вопросов, связанных с организацией проживания, питания, медицинского и бытового обслуживания прибывающих людей, особое внимание уделяя детям», – сказано в сообщении.
Ранее о решении принять эвакуированных жителей Донбасса объявил абхазский лидер Аслан Бжания. Он поддержал решение Владимира Путина о признании «ДНР» и «ЛНР».
Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2»
Власти ФРГ приостановят сертификацию газопровода "Северный поток — 2" из России в Германию. Решение принято из-за ситуации с признанием Москвой сепаратистских республик Донбасса, передаёт агентство dpa.
Планы запуска газопровода должны быть переоценены, — заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Это коснётся и других вопросов в сфере сотрудничества между Москвой и Берлином.
Газопровод "Северный поток — 2" мощностью 55 млрд кубометров газа год проложен от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии в обход Украины.
Многие страны Евросоюза и США критиковали проект, считая, что Москва может использовать его для политического давления на Украину и ЕС. Однако Берлин настаивал на запуске проекта.
Из-за санкций, введённых против проекта администрацией президента США Дональда Трампа, строительство затянулось дольше планируемых сроков. Однако к сентябрю 2021 года российскому "Газпрому" удалось завершить строительство.
Предполагалось, что процесс сертификации продлится приблизительно до середины года. Если он будет запущен заново, он, только по существующей процедуре, может затянуться как минимум ещё на 8 месяцев.
Накануне президент России Владимир Путин признал независимость сепаратистских образований на востоке Украины — так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Анонсируя своё решение в телеобращении к гражданам, он заявил, что считает, что санкции против России будут вводиться вне зависимости от её действий.
Зеленский призвал не повторять ошибки, допущенные в Грузии в 2008 году
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о необходимости безотлагательного введения санкций против РФ за признание донбасских сепаратистских республик.
«Европа и мир не могут допустить повторения тех трагических ошибок, какие были допущены в Грузии в 2008 году. Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкций за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать полную остановку «Северного потока 2», – сказал Зеленский на совместном с президентом Эстонии Аларом Карисом брифинге в Киеве во вторник.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц сегодня заявил, что правительство Германии временно останавливает сертификацию «Северного потока – 2» из-за эскалации российско-украинского конфликта.
21 февраля в обращении к россиянам Владимир Путин объявил о признании независимости так называемых «ДНР» и «ЛНР». Ранее с такой просьбой к президенту обратились лидеры поддерживаемых Россией сепаратистов в Донецкой и Луганской областях Украины – Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Европейский союз считает признание Россией «ДНР» и «ЛНР» абсолютным нарушением международного права. Брюссель уже пообещал Москве «твердый ответ».
Правительство Грузии с 1 марта ослабляет антиковидные ограничения
Правительство Грузии с 1 марта ослабит ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сегодня сообщил руководитель оперативного штаба Межведомственного совета Георгий Гибрадзе.
Изменения затронут работу кафе и ресторанов: в закрытых пространствах вместо шести посетителей за столом могут сидеть 10 гостей, а на открытом воздухе – 15 человек вместо 10. Также отменяется норма о максимально допустимом количестве гостей, пишет агентство «Новости-Грузия».
Также разрешается проводить социальные мероприятия: свадьбы, дни рождения, поминки и так далее.
В торговых центрах и других местах общественного скопления отменяется обязательство проводить термоскрининг посетителей, вести соответствующий журнал и устанавливать дезобарьеры.
Гостиницам разрешается обслуживать гостей через шведский стол.
С 4 марта разрешено работать ночным клубам – при этом их заполняемость будет ограничена (60% от общей вместимости).
С 15 марта разрешается без ограничений проводить конференции и тренинги.
Прекратят работу т.н. ковид-гостиницы для инфицированных коронавирусом.
На регбийный матч Грузия-Россия, который пройдет 27 февраля, допустят болельщиков (50 процентов от общей вместимости стадиона).
Георгий Гибрадзе также сообщил, что заседания Межведомственного совета будут проводиться не каждую неделю, а раз в две недели.
Эмир Кустурица возглавит Центральный театр Российской армии
Сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица займет должность главного режиссера Центрального академического театра Российской армии. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Минобороны России.
С таким предложением к Кустурице во время встречи 21 февраля в Москве обратился министр обороны России Сергей Шойгу, отметив "давние дружеские отношения с Кустурицей" и его роль "в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры".
Кустурица, как сообщается, принял предложение. "В творческих планах на новом посту – перенести сюжеты известных фильмов в спектакли, например, "Летят журавли", "Жизнь, как чудо" и других", – процитировала Кустурицу пресс-служба Министерства обороны.
22 февраля Кустурица станет почетным гостем международного фестиваля кинодебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске.
Обладатель двух "Золотых пальмовых ветвей" Каннского кинофестиваля, сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица уже давно публично высказывался в поддержку российской власти. В 2012 году он посетил церемонию инаугурации Владимира Путина, а в 2014 году поддержал аннексию Крыма. В 2016 году Владимир Путин вручил Эмиру Кустурице орден Дружбы "за особые заслуги в укреплении мира и взаимопонимания между народами".
Колумбия декриминализировала аборты до 24 недель
Конституционный суд Колумбии постановил, что аборты, сделанные на сроке до 24 недель, не будут считаться преступлением. Активисты и правозащитники добивались соответствующего изменения в уголовном кодексе страны почти 20 лет.
В столице страны Боготе прошли массовые акции в поддержку решения суда.
До сегодняшнего дня прерывание беременности в Колумбии допускалось только в случае дефекта плода, угрозы жизни матери, в случае изнасилования или инцеста. Во всех остальных случаях женщинам грозило до четырёх с половиной лет тюрьмы. По данным правозащитников, с 2005 года за аборты были осуждены более 200 женщин.
В большинстве стран Латинской Америке прерывание беременности связано с большими сложностями в том числе из-за влияния католической церкви. Аборты абсолютно запрещены в Сальвадоре, Никарагуа и Доминикане, но в конце 2020 года их легализовала Аргентина.
Госдума утвердила признание независимости донбасских сепаратистских республик
Государственная дума утвердила признание Россией независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР" — сепаратистских республик на востоке Украины. Трансляция велась на сайте нижней палаты парламента.
Депутаты ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и этими образованиями. Накануне договоры подписал президент Владимир Путин и лидеры сепаратистов. Депутаты приняли поправку, согласно которой соглашения вступят в силу сразу после принятия, а не через 10 дней после опубликования, как предусмотрено обычной процедурой.
За признание договоров проголосовали единогласно, голос "за" отдали все 400 депутатов, присутствовавших на заседании. До сих пор не ясно, в каких именно границах признаны "ЛНР" и "ДНР" — в заявленных по местным законам, по административным границам Луганской и Донецкой областей Украины, или в фактически контролируемых. В соглашениях этот вопрос точно не прописан.
Это позволяет Москве в будущем как соглашаться с текущим положением дел в зоне конфликта, так и требовать вывода украинских войск из восточных регионов — в договорах о дружбе Россия обещает "поддерживать мир" на контролируемой сепаратистами территории с помощью армии.
Договоры о дружбе кроме того позволяют России "совместно оборонять границы", строить на территории сепаратистов военные базы. Москва также пообещала помогать финансовой и банковской системам республик.
Во вторник со стороны сепаратистов соглашения уже ратифицированы их парламентами. В России на 22 февраля намечено заседание Совета Федерации, на котором договоры будут утверждены верхней палатой парламента.
Решение признать сепаратистов Донбасса Путин накануне объяснил желанием добиться мира в регионе и отказом Киева от исполнения мирных Минских соглашений. США, Великобритания, страны Евросоюза, Украина заявляют, что Москва фактически добровольно вышла из мирного процесса.
Вашингтон, Лондон и ЕС анонсировали новые санкции против России в связи с признанием сепаратистов. При этом отмечается, что события не воспринимаются как "полноценное вторжение" на территорию Украины, а значит, санкции будут мягче, чем если бы началась полномасштабная война.
Биржевые индексы России продолжили падение после признания «ДНР» и «ЛНР»
Российские биржевые индексы во вторник, 22 февраля, продолжили падение после признания Россией независимости сепаратистских республик Донбасса.
Индекс Московской биржи на открытии основной сессии снизился более чем на семь процентов, индекс РТС – более чем на восемь.
Курс доллара вырос на 0,3 процента и превысил 80 рублей. Курс евро поднялся на полпроцента и приблизился к отметке 90 рублей 70 копеек.
Индекс цены российских государственных облигаций в начале торгов во вторник потерял три процента и опустился к уровням октября 2015 года.
Центробанк на фоне возросшей волатильности государственной валюты объявил о поддержке финансового сектора. В частности, до 1 октября финансовым организациям разрешено указывать в отчётности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля.
Нефть марки Brent впервые с сентября 2014 года превысила 97 долларов за баррель на бирже ICE. Цена выросла более чем на четыре процента.
- 21 февраля президент России Владимир Путин сначала объявил о признании Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем о вводе российских войск на территории, контролируемые пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. Им он поручил выполнение "функций по поддержанию мира" на территории "ДНР" и "ЛНР".
- США и другие страны Запада ранее заявляли, что в случае российского вооружённого вторжения на территорию Украины введут против России жёсткие санкции.
- Генпрокурора Украины открыла уголовное дело в соответствии со статьёй уголовного кодекса страны, запрещающей призывы к изменению границ страны со стороны представителей власти.
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Грузия дополнительно упрощает правила въезда для иностранных граждан
С 1 марта Грузия дополнительно упрощает правила въезда для иностранных граждан. Об этом сообщил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе.
По его словам, предоставив отрицательный результат ПЦР-теста, который должен быть проведен в течение последних 72 часов, Грузию смогут посетить граждане всех стран (ранее список был ограничен 67 странами). Иностранцам не придется повторно сдавать ПЦР-тест на третий день пребывания в Грузии.
В Грузию по-прежнему будут пускать всех иностранцев, прошедших полный курс вакцинации любой ковид-вакциной.
Меняются и правила въезда в страну для граждан Грузии. При отсутствии ПЦР-теста они перейдут в самоизоляцию на пять дней вместо восьми. При наличии негативного результата ПЦР-теста они не будут сдавать повторный тест на третий день пребывания в стране.
МИД Грузии рекомендует вывезти семьи своих дипломатов из Украины
МИД Грузии рекомендует сотрудникам посольства Грузии в Украине при желании вывезти членов своих семей.
По информации СМИ, в МИД подчеркивают, что дипломатическая миссия Грузии в Киеве продолжает свою работу.
«Глава и сотрудники дипломатической миссии Грузии в Украине остаются на месте. Грузинским дипломатам лишь рекомендовали принять решение о вывозе членов семьи, если они того пожелают», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
21 февраля в обращении к россиянам Владимир Путин объявил о признании независимости так называемых «ДНР» и «ЛНР». Ранее с такой просьбой к президенту обратились лидеры поддерживаемых Россией сепаратистов в Донецкой и Луганской областях Украины – Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Европейский союз считает признание Россией «ДНР» и «ЛНР» абсолютным нарушением международного права. Брюссель уже пообещал Москве «твердый ответ».
Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры с «ДНР» и «ЛНР»
Президент России Владимир Путин внёс в Государственную Думу законопроекты о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Согласно документам, опубликованным в базе Госдумы , Россия и самопровозглашённые сепаратистские республики на востоке Украины будут тесно взаимодействовать в деле защиты суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности.
Россия и так называемые "ДНР" и "ЛНР" будут противодействовать "актам агрессии" против них со стороны любого государства и оказывать друг другу помощь, включая военную, написано в тексте соглашений. В частности, документы предполагают охрану государственных границ и возможность создания военных баз на территории друг друга.
При этом из договоров неясно, в каких именно границах Россия признаёт сепаратистские республики. "ДНР" и "ЛНР" сейчас контролируют примерно треть территорий Донецкой и Луганской областей Украины, остальные две трети под контролем Киева. Однако сами сепаратисты заявляют права на всю территорию двух областей.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников при этом заявил, что Луганскую и Донецкую народные республики признают в пределах одноименных областей.
«В этом соглашении не уточняется, но я думаю, что имеется в виду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведен в других границах, чем, те которые сейчас занимает ДНР», – сказал он.
Предусматривается, что договоры заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.
Комитеты Госдумы по международным делам и по делам СНГ, по евразийской интеграции и связям с соотечественниками на совместном заседании во вторник, 22 февраля, рекомендовали ратифицировать договоры. Ожидается, что это произойдёт уже сегодня.
21 февраля в обращении к россиянам Владимир Путин объявил о признании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР" и подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а затем распорядился о вводе российских войск на территории, контролируемые пророссийскими сепаратистами на востоке Украины.
Российское агентство РИА Новостисообщает со ссылкой на свои источники, что для ввода войск на территории, находящиеся под контролем "ДНР" и "ЛНР" России не понадобится голосование парламента.
"Наличие договора о сотрудничестве исключает необходимость предоставления президенту России согласия Совета федерации на использование ВС РФ за рубежом", - сказал собеседник агентства.
Перед аннексией Крыма, 1 марта 2014 года, Совет Федерации единогласно разрешил применение российских вооруженных сил на территории Украины.
В Грузии от коронавируса скончались еще 45 пациентов
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 45 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 15 933.
За сутки в стране выявили 12 101 новый случай коронавируса. Накануне провели 47 486 тестов: PCR-тестов – 14 322, экспресс–тестов на антиген – 33 164.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус составила 25,48%, за последние 14 дней составляет 30,65%, за неделю – 28,55%.
Выздоровели еще 14 764 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 565 769, выздоровевших – 1 422 540.
За сутки вакцинированы от коронавируса 3006 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 800 752.
«Мы не поддаемся на какие-либо провокации». Зеленский обратился к жителям Украины
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны в ночь на 22 февраля, после того как президент России Владимир Путин признал независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР" и официально отправил туда военных.
Он заявил, что международно признанные границы Украины останутся такими, несмотря на действия и заявления Российской Федерации.
"Мы остаемся спокойными и уверенными в себе. Мы готовы ко всему. Но признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей означает односторонний выход России из Минских соглашений. Это подрывает мирные усилия и переговорный формат. Сегодняшними и завтрашними возможными решениями Россия легализует свои войска, которые фактически были на Донбассе с 2014 года. Страна, которая восемь лет поддерживает войну, не может поддерживать мир, как она заявляет", – сказал Зеленский.
Он анонсировал проведение специального заседания в рамках ОБСЕ, экстренного саммита "нормандской четверки".
"Мы продолжаем политику дипломатического урегулирования и не поддаемся на какие-либо провокации. Наши границы надежно защищены, наши партнеры нас поддерживают. Украина имеет право на защиту собственных границ. Мы хорошо различаем провокации и наступление войск врага. За нами правда. Мы верны мирному и дипломатическому пути. Мы будем идти им и только им. Мы на своей земле. Мы никого и ничего не боимся", – сказал президент Украины.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также рассказал, что Украина запросила от ООН собрать экстренное собрание Совета безопасности.
Генеральная прокурора Украины завела уголовное дело после заявления президента России Владимира Путина о признании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщила 21 февраля на своей странице в фейсбуке генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что работа оперативного штаба переведена в режим 24/7. Он настоял на том, что Украина по-прежнему признает за собой территории аннексированного Крыма и части Донбасса, находящиеся под контролем сепаратистов.
Президент России Владимир Путин заявил о признании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР" во время обращения к жителям России вечером 21 февраля. Россия признает их независимость в рамках территорий, над которыми сейчас установлен контроль сепаратистов, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Во время своего заявления Путин рассказал о своем видении истории Украины, обвинил НАТО в несоблюдении договоренностей и гарантий безопасности.
Так называемые "ДНР" и "ЛНР" занимают около трети территории Донецкой и Луганской областей Украины соответственно. Аналитики опасались, что Россия может заявить о контроле Донецкой и Луганской областей полностью – то есть включая территорию, которая находится за линией соприкосновения на Донбассе и которую контролирует Киев.
Главы Еврокомиссии и Евросовета назвали произошедшее нарушением международного права и территориальной целостности Украины. О введении новых санкций объявили США и Великобритания. Глава НАТО Йенс Столтенберг осудил решение России и обвинил ее в нарушении Минских соглашений. Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала решение Путина "серьезным ударом по мирному урегулированию конфликта в Украине".
Постпред США в ООН: Путин «разорвал Минские соглашения в клочья»
Признание Россией независимости контролируемых сепаратистами регионов в Донбассе нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины. "Риск крупномасштабного конфликта реален и его следует предотвратить любой ценой", - заявила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло на экстренном заседании Совета Безопасности, созванном в ночь на вторник, 22 февраля.
Заседание было созвано по инициативе Украины, Франции и Евросоюза после объявления о признании Россией независимости сепаратистских Донецкой и Луганской народных республик. В ночь на вторник соответствующий проект был внесен на ратификацию в Госдуму.
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что телевизионное выступление Путина, в котором он объявил о признании независимости "ДНР" и "ДНР" было направлено на "создание предлога для войны". По словам американского дипломата, Путин "разорвал Минские соглашения в клочья", а нынешние действия Москвы "явно являются основой для того, чтобы попытаться создать предлог к дальнейшему вторжению в Украину". В связи с указом президента России о вводе российских войск на подконтрольные "ДНР" и "ЛНР" территории представитель США при ООН заявила, что называть их миротворцами – "чушь". Томас-Гринфилд добавила, что 22 февраля последуют новые меры Вашингтона по "привлечению России к ответственности за явное нарушение международного права".
Сегодня же глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о единой линии с трансатлантическими партнёрами, и что действия России не останутся безнаказанными.
Представитель Франции считает, что Россия полностью саботировала огромные усилия по установлению мира на Украине. Но дипломатический путь еще открыт, сказал он. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил признание Россией "ДНР" и "ЛНР" и призвал ввести "точечные европейские санкции".
Постоянный представитель Китая призвал все стороны конфликта к сдержанности и диалогу. При этом он никак не прокомментировал отношение официального Пекина к признанию Россией "ДНР" и "ЛНР", а также распоряжению президента РФ отправить туда российские войска.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва по-прежнему открыта для дипломатического решения, однако не намерена "допускать новую кровавую бойню" в Донбассе. Главным фактором разрушения минских соглашений он назвал отказ Киева от прямого диалога с так называемыми "ДНР" и "ЛНР".
Небензя заявил, что Россия стороной минских соглашений не является. А признание Москвой независимости сепаратистских республик не меняет состава сторон этих соглашений.
Представитель Украины Сергей Кислица сказал, что его страна готова к переговорам и потребовал от России отменить указ о признании и вернуться за стол переговоров. Незадолго до начала заседания Совбеза ООН президент Украины Владимир Зеленский заявил в телеобращении, что действия России не испугали Украину, и она сохраняет приверженность мирному пути. "Мы никому и ничего не должны, и мы ничего и никому не отдадим", - подчеркнул Зеленский.
- Ранее, 21 февраля, Владимир Путин сначала объявил о признании Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем о вводе российских войск на территории, контролируемые пророссийскими сепаратистами на востоке Украины.
- США и другие страны Запада ранее заявляли, что в случае российского вооружённого вторжения на территорию Украины введут против России жёсткие санкции. Контролируемые "ДНР" и "ЛНР" территории все страны мира, кроме России, в данный момент считают территорией Украины.
В Грузии решительно осудили признание Россией «ДНР» и «ЛНР»
Грузия категорически осуждает признание Россией донбасских сепаратистских республик – т.н. «ДНР» и «ЛНР». Об этом в Twitter заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
«Россия повторяет сценарий, который повлек за собой оккупацию 20% нашей территории. Грузия стоит рядом с вами, президент Зеленский, и поддерживает территориальную целостность Украины и мир», – написала Зурабишвили.
Выразил поддержку Украине и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
«Признание Россией Донецка и Луганска является очередным шагом, направленным против основополагающих принципов международного права и, к сожалению, повторяющим оккупацию грузинских территорий в 2008 году. Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины», – отметил Гарибашвили.
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани назвал признание Россией «ДНР» и «ЛНР» «нарушением основополагающих принципов международного права».
«Признание Россией Донецка и Луганска является нарушением основополагающих принципов международного права и повторением сценария 2008 года по признанию и оккупации Абхазии и Цхинвальского региона. Мы призываем наших международных партнеров отреагировать на очередное нарушение безопасности ЕС и международного права», – написал Залкалиани в Twitter.
21 февраля в обращении к россиянам Владимир Путин объявил о признании независимости так называемых «ДНР» и «ЛНР». Ранее с такой просьбой к президенту обратились лидеры поддерживаемых Россией сепаратистов в Донецкой и Луганской областях Украины – Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Европейский союз считает признание Россией «ДНР» и «ЛНР» абсолютным нарушением международного права. Брюссель уже пообещал Москве «твердый ответ».
В Украине заведено уголовное дело в связи с признанием «ЛНР» и «ДНР»
Генеральная прокурора Украины завела уголовное дело после заявления президента России Владимира Путина о признании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщила 21 февраля на своей странице в фейсбуке генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
Она подчеркнула, что дело заведено в соответсвии со статьёй уголовного кодекса Украины, запрещающей призывы к изменению границ страны со стороны представителей власти.
"Наши украинские прокуроры займутся этим делом "по полной программе". Ездить на шопинг членам этого закрытого клуба за границу станет тяжело – обещаем", – добавила Венедиктова.
Она подчеркнула, что не может комментировать ситуацию "эмоционально", а закон обязывает Офис генпрокурора "реагировать на совершенное преступление и нести ответственность за процессуальную перспективу дел".
Владимир Зеленский тем временем собрал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Накануне он обсудил решения Москвы по признанию независимости "ДНР" и "ЛНР" по телефону с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
- 21 февраля в обращении к россиянам Владимир Путин объявил о признании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". Ранее с такой просьбой к президенту обратились лидеры поддерживаемых Россией сепаратистов в Донецкой и Луганской областях Украины – Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
- Европейский союз считает признание Россией "ДНР" и "ЛНР" абсолютным нарушением международного права. Брюссель уже пообещал Москве "твердый ответ".
Путин распорядился ввести войска на территории под контролем «ДНР» и «ЛНР»
Президент России Владимир Путин распорядился ввести российские войска в Луганскую и Донецкую области Украины - на территории, контролируемые самопровозглашёнными сепаратистскими республиками "ДНР" и "ЛНР". Об этом говорится в подписанных в понедельник указах Путина о признании независимости этих республик.
В указах говорится, что Путин поручает Вооружённым силам России функции по поддержанию мира на территории "ДНР" и "ЛНР".
Пока нет подтверждённых сообщений о вводе войск. В соцсетях, однако, появились видео с передвижением колонн бронетехники в Донецке.
Украина и страны Запада - и сами сепаратисты - неоднократно утверждали, что российские военные и до признания республик присутствовали в Донбассе, однако неофициально.
Ожидается, что во вторник Госдума и Совет Федерации ратифицируют договоры России с сепаратистскими республиками, и по этим договорам Россия будет оказывать им военную помощь. В договорах, которые Путин в понедельник подписал в Москве с лидерами сепаратистов, говорится, что стороны будут "оказывать друг другу необходимую помощь, включая военную, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону". Также говорится о возможности создания военных баз на территории друг друга.
При этом из договоров неясно, в каких именно границах Россия признаёт сепаратисткие республики. "ДНР" и "ЛНР" сейчас контролируют примерно треть территорий Донецкой и Луганской областей, остальные две трети под контролем Украины. Однако сами сепаратисты заявляют права на всю территорию двух областей.
Ранее в своём телеобращении Путин пригрозил Украине силой в случае, если она не прекратит огонь в зоне конфликта в Донбассе.
В указах о признании "ДНР" и "ЛНР" сказано, что сепаратисткие республики признаются Россией, поскольку Украина, как утверждается, сорвала процесс мирного урегулирования в Донбассе. Поручено установить дипломатические отношения между Россией и сепаратистскими республиками.
США и другие страны Запада ранее заявляли, что в случае российского вооружённого вторжения на территорию Украины введут против России жёсткие санкции. Контролируемые "ДНР" и "ЛНР" территории все страны мира, кроме России, в данный момент считают территорией Украины.
В Абхазии и Южной Осетии поддержали решение Путина о признании «ДНР» и «ЛНР»
Лидеры самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии поддержали решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости донбасских сепаратистских республик – «ДНР» и «ЛНР».
Абхазский лидер Аслан Бжания в специальном заявлении указывает, что решение Москвы «является справедливым, базируется на адекватной оценке геополитической реальности, соответствует современным вызовам и угрозам».
«Как союзник России, Республика Абхазия поддерживает решение высшего руководства России. Уверены, что данное решение будет на длительную перспективу способствовать укреплению архитектуры безопасности в регионе. Более того, считаем, что решение о признании Россией Республик Донбасса содействует формированию более справедливого и сбалансированного миропорядка, где права малых народов надежно защищены, а международное сообщество слышит и уважает их голос. Желаю народам Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики скорейшей нормализации обстановки, мира и процветания», – отметил Бжания.
Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов назвал решение Путина «ожидаемым, обоснованным и оправданным».
«Конец территориальной целостности Украины положил Киевский режим, развязав жестокий террор в отношении народа Донбасса. Россия проявила невероятное терпение и выдержку, оставляя киевским властям шанс, рассчитывая, что благоразумие возьмет верх и будет выбран курс к национальному примирению на основе Минских договоренностей», – заявил Бибилов.
По его словам, Южная Осетия с 2014 года признает суверенитет «ДНР» и «ЛНР».
«Признание Донбасса означает для десятков миллионов людей надежду на лучшее будущее. Так же как признание со стороны России вот уже 13 лет обеспечивает мир на земле Республики Южная Осетия», – добавил Бибилов.
Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России.
Путин подписал указы о признании независимости донбасских сепаратистских республик
Президент России Владимир Путин 21 февраля во время телеобращения к гражданам страны заявил о признании Москвой независимыми государствами сепаратистских республик востока Украины. Сразу после этого по телевидению была показана церемония подписания договоров о дружбе и сотрудничестве Российской Федерации с "Донецкой Народной Республикой" и "Луганской Народной Республикой".
Заявление о признании "ДНР" и "ЛНР" прозвучало после часового телевыступления Путина, в котором он рассказал о своём видении современной российской и украинской истории, обвинив западные страны во главе с США в подрыве системы международной безопасности.
Путин назвал Украину "созданной Лениным" страной "без устойчивой истории собственной государственности", собранной из исторических областей" России: "Если Украина, созданная большевиками, хочет настоящую декоммунизацию, то Россия это устроит". Власти Украины Путин обвинил в некомпетентности и в фактической неспособности управлять страной, считая, что за принятием важнейших решений Киева стоят Вашингштон и другие западные столицы. США и НАТО, как считает Путин, нарушили данные в конце 1980-х годов советскому руководству обещания о нерасширении Североатлантического альянса на страны Центральной и Восточной Европы.
По утверждению президента России, Москва, несмотря на негативные последствия исчезновения СССР, сотрудничала с Киевом, но не получала в ответ признания и уважения. Путин считает, что в итоге Украина превратилась во враждебное государство, угрожающее России. Он назвал Украину "колонией с марионеточным режимом", которая "может быть использована как передовой плацдарм" для атаки на Россию и "предрешённо" вступит в НАТО. "Если бы это услышали наши предки, то они бы в это не поверили. И нам не хочется в это верить", — заявил Путин. По его словам, после вступления Украины в НАТО время подлёта гиперзвуковых ракет до стратегических объектов Москвы составит 4-5 минут. По словам Путина, такое развитие событий стало возможным вследствие событий 2014 года в Киеве, которые президент России вновь назвал "государственным переворотом". По словам Путина, "геноциду в Донбассе подвергаются почти четыре миллиона человек", которые "не поддержали госпереворот" и выступили против "пещерного национализма".
Этим, по заявлению Путина, и обусловлена необходимость признания независимости "ДНР" и "ЛНР". Президент России призвал Совет Федерации в ближайшее время ратифицировать соответствующие документы.
Ранее в понедельник на заседании Совета безопасности России обсуждался вопрос признания сепаратистских территорий. Были заслушаны доклады высокопоставленных российских чиновников — глав ФСБ, СВР, МВД, Минобороны, МИД, заместителя председателя СБ и председателей Государственной думы и Совета Федерации.
Все они выступили за признание суверенитета "ДНР" и "ЛНР". Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что независимость сепаратистских территорий нужно признавать в границах Луганской и Донецкой областей, а не только тех районов этих областей, которые сейчас не контролирует правительство Украины.
- Взятые под контроль сепаратистами восточноевропейские республики были провозглашены весной 2014 года. Россия до сих пор считала "ДНР" и "ЛНР" территорией Украины, однако, по многочисленным свидетельствам, оказывала им разнообразную помощь, в том числе прямую военную.
- Статус "ДНР" и "ЛНР" был зафиксирован Минскими соглашениями, выработанными Украиной, Россией, Францией и Германией. Россия отказывалась считать себя стороной конфликта на востоке Украины. Москва и Киев многократно обвиняли друг друга в нарушении или невыполнении положений Минских соглашений.
Путин заявил Шольцу и Макрону о планах признать «ЛНР» и «ДНР»
Владимир Путин подтвердил планы России признать независимость так называемых «ЛНР» и «ДНР» во время телефонным переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлом Макроном.
Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин проинформировал их об итогах заседания Совета безопасности России.
«С учетом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее
время имеет в виду подписать соответствующий указ», – говорится в сообщении Кремля.
Шольц и Макрон осудили такие планы и подчеркнули, что это противоречит Минским соглашениям по урегулированию конфликта и является односторонним нарушением договоренностей со стороны России.
О незамедлительных санкциях, которые последуют в случае признания Россией «ЛНР» и «ДНР», напомнил вечером 21 февраля и глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель.
«Мы призываем президента Владимира Путина уважать международное право. И мы готовы отреагировать на его действия единым фронтом, если он решит проигнорировать нашу позицию», – заявил Боррель.
Канцлер Германии Олаф Шольц также созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Подробности переговоров пока не сообщаются.
Владимир Зеленский заявил, что созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое состоится 21 февраля в 21:00 мск.
Переговоры состоялись и между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. Лавров заявил, что соблюдение Минских соглашений является «единственным способом урегулирование внутриукраинского кризиса» и потребовал от Германии оказать давление на руководство Украины.
- 21 февраля лидеры поддерживаемых Россией сепаратистов в Донецкой и Луганской областях Украины – Денис Пушилин и Леонид Пасечник – обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость так называемых «ДНР» и «ЛНР». После чего состоялось заседание Совета безопасности России, где все выступающие поддержали идею.
- По последним оценкам западных официальных лиц, у границ с Украиной сосредоточено порядка 150 тысяч российских военных. Ситуация в зоне конфликта в Донбассе обострилась в последние дни, что, как опасаются на Западе, может быть использовано Москвой как предлог для вторжения.
Югоосетинский ЦИК отказал в регистрации инициативной группе в поддержку Эдуарда Кокойты
ЦИК самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня, 21 февраля, отказал в регистрации инициативной группе избирателей по выдвижению кандидата в президенты экс-президента Эдуарда Кокойты.
«Уполномоченным представителям и инициативным группам по выдвижению Кокойты Эдуарда Джабеевича отказано в регистрации. Пункт 4 статьи 48 Конституции определяет, что порядок выборов Президента определяется Конституционным законом. Конституционный закон определяет то, что для кандидатов установлено требование дать согласие на трансграничную передачу данных, которое кандидатом не выполнено.
Конституция гарантий и послаблений в этой части бывшим Президентам не содержит. Конституция имеет высшую юридическую силу на территории республики, ее положения дополнены конституционным законом», - сказал информагентству «Рес» представитель ЦИК Игорь Чочиев.
Поэтому, отметил представитель ЦИК, кандидат (бывший президент Эдуард Кокойты) требования закона не выполнил и не может быть зарегистрирован. Кроме того, отмечает Чочиев, «предъявление к кандидатам разных требований противоречит основополагающему принципу, заложенному конституционными законами - принципу равенства прав и обязанностей кандидатов».
«У ЦИК есть также копия решения Верховного суда РЮО от 2017 года в отношении гражданина Кокойты Эдуарда Джабеевича на 17 листах, где ему было отказано в регистрации», - сказал представитель ЦИК.
Напомним, что инициативная группа по выдвижению экс-президента Эдуарда Кокойты на должность главы республики провела собрание в минувшую пятницу.
Украина просит провести срочные консультации членов Совбеза ООН
Украина в понедельник, 21 февраля, запросила провести срочное заседание Совета Безопасности ООН для рассмотрения угрозы российского вторжения. Накануне на заседании Совета Безопасности России выступающие высказались за признание независимости так называемых «ЛНР» и «ДНР».
«По инициативе президента Владимира Зеленского я официально обратился к государствам – членам СБ ООН с просьбой немедленно провести консультации в соответствии со статьей 6 Будапештского меморандума», – написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Он добавил, что Украина ждет, что Совет Безопасности рассмотрит «практические шаги по обеспечению безопасности Украины».
В своем обращении к странам – членам ООН Украина ссылается на гарантии безопасности, которые она получила в обмен на отказ от своего ядерного арсенала в 1994 году.
Соглашение, подписанное Россией, США и Великобританией, гарантировало Украине, что ее «территориальная целостность или политическая независимость» будет соблюдаться в обмен на решение переместить все свое ядерное оружие в Россию.
- После формального распада Советского Союза в 1991 году Украина унаследовала третий по величине ядерный арсенал в мире, от которого отказалась спустя три года в обмен на гарантии безопасности.
- По последним оценкам западных официальных лиц, у границ с Украиной сосредоточено порядка 150 тысяч российских военных. Ситуация в зоне конфликта в Донбассе резко обострилась в последние дни, что, как опасаются на Западе, может быть использовано Москвой как предлог для вторжения.
Залкалиани: Решения, которые приняты в рамках НАТО, пересмотру не подлежат
«Решения, которые приняты в рамках НАТО, пересмотру не подлежат, об этом уже заявили как партнеры по НАТО, так и мы», - заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
По его словам, НАТО продолжает политику открытых дверей, и Грузия должна предпринять для этого соответствующие шаги.
«Опубликована последняя переписка между РФ и НАТО, между РФ и США, где есть необратимо подтвержденная политика открытых дверей. Я думаю, тем не менее, что мы должны продолжать наши усилия по укреплению обороны и безопасности, укреплению внутренних реформ. Мы должны попытаться подготовить страну к политическому решению. Поэтому еще раз повторяю, что мы ничего не можем сделать в одиночку, если не будет поддержки международного сообщества и если позиции будут необратимы, нерушимы и последовательными, о чем сегодня заявляют наши партнеры, то, безусловно, эти шаги будут продолжены последовательно и в будущем», - цитирует Залкалиани Общественный вещатель Грузии.
Путин: решение по вопросу о признании «ДНР» и «ЛНР» будет принято сегодня
Президент России Владимир Путин заявил, что решение по вопросу о признании «ДНР» и «ЛНР» будет принято сегодня.
На заседании Совбеза Путин обвинил Украину в том, что она не намерена исполнять Минские соглашения. Он также заявил, что вопрос о ситуации в Донбассе напрямую связан с российскими требованиями так называемых гарантий безопасности, выдвинутых США и НАТО.
Как пишет Настоящее время, изначально Кремль сообщил, что заседание проходило в прямом эфире, однако по по часам присутствующих можно было понять, что оно проходило в районе 12-13 часов дня по Москве, то есть ранее, чем его показывали госканалы.
На заседании, которое транслировалось по российскому телевидению, выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он сказал, что у него есть договорённость о встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Женеве 24 февраля.
Участник переговоров политсовет ников «нормандской четвёрки» Дмитрий Козак заявил, что, по его мнению, украинская сторона на этих переговорах дала ему понять, что ей «не нужен Донбасс». Козак также попытался сформулировать своё мнение по поводу признания «ДНР» и «ЛНР», сказав: «Присоединять Донбасс или нет - это серьёзная проблема». После этого Путин его перебил.
Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что на границу России вышли 2 украинские диверсионные группы, и в ходе боя российские пограничники взяли в плен одного украинского военного. Ранее российская сторона утверждала, что 5 «диверсантов» были убиты. Украина отрицает, что какие-то диверсанты вообще существовали.
Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Украина не хочет исполнять Минские соглашения. Медведев сказал, что Россия не боится санкций Запада, поскольку, по его словам, страны Запада, по словам из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», через какое-то время «сами придут и сами всё предложат», как это, по его словам, произошло после признания Россией самопровозглашённых Южной Осетии и Абхазии. Медведев также сказал, что большинство населения России поддержит признание «ДНР» и «ЛНР». Главы Госдумы и Совета Федерации также поддержали признание, причём Валентина Матвиенко назвала власти Украины «марионеточным режимом».
Секретарь Совбеза Николай Патрушев сказал, что Россия должна вести переговоры только с США, а не с другими странами Запада. Он предложил выдвинуть США ультиматум о выполнении Минских соглашений, а в случае их отказа признать «ДНР» и «ЛНР» (США не являются участником Минских соглашений – ред.). Предложение о де-факто ультиматуме поддержал и глава правительства Михаил Мишустин, а также глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. При этом Нарышкин выступил за вступление «ДНР» и «ЛНР» в состав России, но Путин его поправил.
Глава МИД Сергей Лавров обвинил власти Украины в атаке на всё русское и фактически согласился с ранее высказанными Владимиром Путиным обвинениями в геноциде. Он тоже поддержал признание «ДНР» и «ЛНР», как и министр обороны Сергей Шойгу. Глава Росгвардии Виктор Золотов сказал, что Россия граничит не с Украиной, а с «американцами». «Надо идти дальше» – заявил Золотов.
Так называемые Донецкая народная республика и Луганская народная республика были провозглашены сепаратистами весной 2014 года. Россия тогда не стала их признавать, однако, по утверждению Украины и стран Запада и многочисленным свидетельствам, в том числе самих сепаратистов, оказала «ДНР» и «ЛНР» помощь, в том числе военную. В результате сепаратисты сохранили контроль над частью территорий Луганской и Донецкой областей. При этом формально они заявляют претензии на все территории этих областей, в том числе и подконтрольные Украине.
Заключённые в 2015 году Минские соглашения, которые Россия обязалась соблюдать, не предусматривают независимости «ДНР» и «ЛНР» - согласно документам, отдельные районы Донецкой и Луганской областей должны, с соблюдением ряда условий, вернуться под контроль Украины.
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