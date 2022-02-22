Эвакуированных жителей Донбасса разместят в сухумской гостинице «Айтар»

Президент России Владимир Путин заявил, что решение по вопросу о признании «ДНР» и «ЛНР» будет принято сегодня.

На заседании Совбеза Путин обвинил Украину в том, что она не намерена исполнять Минские соглашения. Он также заявил, что вопрос о ситуации в Донбассе напрямую связан с российскими требованиями так называемых гарантий безопасности, выдвинутых США и НАТО.

Как пишет Настоящее время, изначально Кремль сообщил, что заседание проходило в прямом эфире, однако по по часам присутствующих можно было понять, что оно проходило в районе 12-13 часов дня по Москве, то есть ранее, чем его показывали госканалы.

На заседании, которое транслировалось по российскому телевидению, выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он сказал, что у него есть договорённость о встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Женеве 24 февраля.

Участник переговоров политсовет ников «нормандской четвёрки» Дмитрий Козак заявил, что, по его мнению, украинская сторона на этих переговорах дала ему понять, что ей «не нужен Донбасс». Козак также попытался сформулировать своё мнение по поводу признания «ДНР» и «ЛНР», сказав: «Присоединять Донбасс или нет - это серьёзная проблема». После этого Путин его перебил.

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что на границу России вышли 2 украинские диверсионные группы, и в ходе боя российские пограничники взяли в плен одного украинского военного. Ранее российская сторона утверждала, что 5 «диверсантов» были убиты. Украина отрицает, что какие-то диверсанты вообще существовали.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Украина не хочет исполнять Минские соглашения. Медведев сказал, что Россия не боится санкций Запада, поскольку, по его словам, страны Запада, по словам из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», через какое-то время «сами придут и сами всё предложат», как это, по его словам, произошло после признания Россией самопровозглашённых Южной Осетии и Абхазии. Медведев также сказал, что большинство населения России поддержит признание «ДНР» и «ЛНР». Главы Госдумы и Совета Федерации также поддержали признание, причём Валентина Матвиенко назвала власти Украины «марионеточным режимом».

Секретарь Совбеза Николай Патрушев сказал, что Россия должна вести переговоры только с США, а не с другими странами Запада. Он предложил выдвинуть США ультиматум о выполнении Минских соглашений, а в случае их отказа признать «ДНР» и «ЛНР» (США не являются участником Минских соглашений – ред.). Предложение о де-факто ультиматуме поддержал и глава правительства Михаил Мишустин, а также глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. При этом Нарышкин выступил за вступление «ДНР» и «ЛНР» в состав России, но Путин его поправил.

Глава МИД Сергей Лавров обвинил власти Украины в атаке на всё русское и фактически согласился с ранее высказанными Владимиром Путиным обвинениями в геноциде. Он тоже поддержал признание «ДНР» и «ЛНР», как и министр обороны Сергей Шойгу. Глава Росгвардии Виктор Золотов сказал, что Россия граничит не с Украиной, а с «американцами». «Надо идти дальше» – заявил Золотов.

Так называемые Донецкая народная республика и Луганская народная республика были провозглашены сепаратистами весной 2014 года. Россия тогда не стала их признавать, однако, по утверждению Украины и стран Запада и многочисленным свидетельствам, в том числе самих сепаратистов, оказала «ДНР» и «ЛНР» помощь, в том числе военную. В результате сепаратисты сохранили контроль над частью территорий Луганской и Донецкой областей. При этом формально они заявляют претензии на все территории этих областей, в том числе и подконтрольные Украине.

Заключённые в 2015 году Минские соглашения, которые Россия обязалась соблюдать, не предусматривают независимости «ДНР» и «ЛНР» - согласно документам, отдельные районы Донецкой и Луганской областей должны, с соблюдением ряда условий, вернуться под контроль Украины.