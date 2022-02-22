Путин встретился с Алиевым, находящимся в России с официальным визитом

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, находящимся с официальным визитом в России. По данным Кремля, в ходе встречи Владимир Путин отметил, что Кремль не намерен восстанавливать границы Российской империи.

«Сразу же хочу сказать: мы видим и предвидели, можно сказать, спекуляции на эту тему – на тему о том, что Россия собирается восстановить империю в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности. После распада Советского Союза Россия признала все новые геополитические реалии и, как Вы знаете, активно работает над укреплением нашего взаимодействия со всеми странами, независимыми государствами, возникшими на постсоветском пространстве. Даже в острых, очень острых ситуациях, которой является, скажем, нагорно-карабахское урегулирование, мы всегда действовали очень аккуратно, исходя из интересов всех вовлечённых в этот процесс государств, и всегда старались добиться взаимоприемлемых решений», - заявил Путин.

В то же время, по словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, отношения между Азербайджаном и Россией развиваются очень динамично.

«Мы находимся в постоянном контакте, созваниваемся, и, конечно, личные встречи всегда имеют особое значение, тем более, как вы отметили, в преддверии подписания, я думаю, важнейшего документа между нашими странами. И символично, что это происходит в канун, как вы отметили, 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Думаю, что этот документ будет иметь однозначно очень позитивное значение для наших стран, для нашего взаимодействия, а также для региональной безопасности», - заявил Алиев.

Ильхам Алиев также отметил, что Азербайджан ценит добрососедские отношения, сложившиеся между Россией и Азербайджаном. В ходе официального визита президента Азербайджана в Россию была подписана Декларация о союзническом взаимодействии, состоящая из более чем 40 пунктов.