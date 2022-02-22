Декоммунизация Украины по Путину

Признание Россией Донецкой и Луганской народных республик вывело конфликт на востоке Украины на новый уровень. Использовав тот же сценарий, который был применен Кремлем в 2008 году в отношении Грузии, Владимир Путин фактически поставил Запад перед фактом: либо США и их союзникам придется признать право России диктовать свои условия как бывшим советским республикам, так и Европе, либо вступить с Москвой в открытую конфронтацию. Пока в Вашингтоне и европейских столицах решают, насколько серьезными должны быть санкции, российские войска уже занимают позиции на украинской территории.

Россия приросла «серыми зонами» – спустя 14 лет после признания Абхазии и Южной Осетии Москва оформила аналогичное признание Донецкой и Луганской народных республик. Просьбу Владимира Путина поддержали Госдума и Совет Федерации. Причем единогласно. Ни одного голоса против, ни одного воздержавшегося. И все это под дифирамбы российскому лидеру и сопровождающие их овации:

«Совершенно очевидно: те решения, которые были приняты, не могли бы состояться, если бы не политическая воля главы государства. Президент нашей страны принял решение, сделал все для того, чтобы спасти людей. Давайте мы с вами поблагодарим президента за мужество, за ответственную позицию», – заявил спикер российской Госдумы Вячеслав Володин.

Соответствующие документы вступили в силу сразу после формальной процедуры. Отныне Москва намерена «строить отношения» напрямую с Донецком и Луганском, полностью игнорируя Киев. Расширение так называемого русского мира пришлось по душе и коммунистам, идейных предшественников которых Владимир Путин, к слову, в своем импровизированном историческом экскурсе выставил в довольно неприглядном свете. Лидера КПРФ Геннадия Зюганова наглость «натовцев», видимо, волнует гораздо больше, чем память о Ленине и его последователях:

«НАТО нас взяло за горло. Если мы это до конца не поймем, то будет только хуже. То, что говорят их руководители, их ставленники, вообще абсолютно нетерпимо. Это полная наглость и безумие».

Впрочем, до сих пор неясно одно: в каких границах Россия признает псевдогосударственные образования. Согласно своим «конституциям», ДНР и ЛНР претендуют на всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины, но по факту контролируют лишь небольшую их часть. И хотя в российском МИДе отметили, что речь идет о «границах, в рамках которых руководство ЛНР и ДНР осуществляет свои властные полномочия и юрисдикцию», в официальных документах этот вопрос уточнять не стали, оставив пространство для спекуляций и, вероятно, маневра. В случае необходимости эта неопределенность может стать поводом для оккупации всего востока Украины. И это, как справедливо заметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, действительно «историческое решение»:

«Очень важное, возможно, историческое решение, от которого зависит судьба миллионов жителей Донбасса… Вчера президент России выступил с важнейшим обращением к гражданам России, которое нужно перевести на все языки и показывать тем, кто разглагольствует о якобы агрессии нашей страны по отношению к Украине… Украину цинично превратили в форпост наступления на Россию. В этих условиях глава государства принял непростое, но единственно верное решение».

«Историческое» и «непростое» – безусловно. А вот насчет «верности» у многих наблюдателей есть сомнения. То, что российский бюджет выдержит нагрузку в виде новых дотационных регионов, большинство экспертов не сомневаются. Они и так с 2014 года были на содержании. А вот каким будет удар по экономике страны, если Запад выполнит свои санкционные угрозы, – большой вопрос. Даже призрак санкций очень сильно тормозит деловую активность – бизнес не торопится инвестировать в неизвестность. В нынешних условиях желающих приобрести доли в российских компаниях или дать в долг российскому правительству найдется немного. И если худо-бедно поддерживать курс национальной валюты российскому Центробанку еще удается за счет накопленных резервов, то, в случае запрета долларовых транзакций, хаос в финансовой системе России экономисты гарантируют. Что неизбежно повлечет за собой снижение уровня жизни населения по всей стране.

Но российского лидера это, похоже, не очень волнует. Судя по обращению к россиянам, больше похожему на урок альтернативной истории, Владимир Путин решил расплатиться за обиды, нанесенные Москве Брестским миром 1918 года, и лишить Украину государственности, которую, по версии российского президента, ей по недомыслию подарили:

«Начну с того, что современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее, большевистской, коммунистической Россией… Это исторический факт… В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина». Он ее автор и архитектор. Это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины. А сейчас «благодарные потомки» посносили на Украине памятники Ленину. Это у них декоммунизацией называется. Вы хотите декоммунизацию? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация».

Реакция Запада пока в основном словесная – возмущения, осуждение, поддержка Киева. Но оставить демонстративный демарш Москвы без симметричного ответа США и Европа попросту не могут. Британский премьер Борис Джонсон настроен решительно. Он – сторонник максимально жесткой реакции на признание Москвой самопровозглашенных республик Донбасса. Уже известно, что первыми под санкционную дубину Ее Величества попали близкие Путину Борис и Игорь Роттенберги, бизнесмен Геннадий Тимченко и пять российских банков:

«Мы немедленно введем пакет экономических санкций, которые, я думаю, ожидает большинство людей. И они будут направлены не только против субъектов в Донбассе, в Луганске и Донецке, но и в самой России. Направлены против российских экономических интересов настолько жестко, насколько мы можем. Я должен подчеркнуть, это только первый шквал экономических санкций Великобритании против России, потому что, боюсь, впереди нас ждет еще больше иррационального поведения России. Я боюсь, что все доказательства говорят о том, что президент Путин действительно настроен на полномасштабное вторжение в Украину и захват, порабощение независимой, суверенной европейской страны. Если Владимир Путин продолжит идти по этому пути насилия, агрессии, полномасштабного вторжения, совершенно необходимо, чтобы он потерпел поражение. Оглядываясь назад на 2014 год – аннексию Крыма и то, что произошло тогда на востоке Украины, мы должны признать, что мы не были достаточно жесткими и, в конце концов, мы не сделали достаточно, как европейцы, чтобы отучить себя от российских углеводородов, от российских нефти и газа».

Теперь, видимо, придется отучаться. Как ни пытался канцлер Германии Олаф Шольц избежать отказа от дополнительных поставок энергоносителей через трубопровод «Северный поток – 2», теперь у него просто нет другого выхода. Фактическая аннексия территорий Украины путем ввода в Донбасс российских войск – слишком явный вызов не только США или НАТО, но и всей системе европейской безопасности:

«Сегодня я попросил Министерство экономики Германии отозвать отчет об анализе гарантий энергоснабжения. Звучит как формальность, но это необходимая процедура, чтобы заблокировать сертификацию трубопровода. Без этой сертификации «Северный поток – 2» не может быть введен в эксплуатацию».

США пока ограничились санкциями против самих донбасских республик. Но в Белом доме обещают, что это лишь первый шаг. Свой ответ готовит и Евросоюз.

В предварительные санкционные списки попали все, кто причастен к решению о признании, включая депутатов Госдумы и предложивших это решение чиновников. А также банки, предоставляющие российским властям возможность доступа к финансовым рынкам и услугам ЕС. Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель пообещал, что затягивать процесс Брюссель не будет:

«Я созвал чрезвычайный совет по иностранным делам в Париже. Наш ответ примет форму санкций, значение которых будет обсуждаться министрами по моему предложению. Решение должно быть принято единогласно, и я уверен, что оно будет принято единогласно. Сегодня утром мы уже начали работу над проектом, позже совет примет решение о санкциях, которые мы собираемся ввести. Это означает, что все решения мы примем сегодня, это срочные обсуждения для немедленного ответа, которые принимаются в быстром темпе».

В столь же быстром темпе Москва призывает своих визави принять новые реалии и «успокоить» Киев. В противном случае, пригрозил постпред России в ООН Василий Небензя, это может закончиться плохо для Украины:

«Мы по-прежнему открыты для дипломатии, для дипломатического решения, однако допускать новую кровавую бойню на Донбассе больше не намерены. Я хотел бы призвать наших западных коллег одуматься, отбросить эмоции и не делать ситуацию хуже. Никто, кроме вас, не может сдержать милитаристские планы Киева и заставить его прекратить обстрелы и провокации против Луганской и Донецкой народных республик, которые в новых условиях могут иметь особо опасные последствия».

В ответ представитель Киева Сергей Кислица констатировал, что Организация Объединенных Наций «больна», и международному сообществу стоит задуматься о ее скорейшем излечении:

«Организация Объединенных Наций больна. Это факт. Она поражена вирусом, распространяемым Кремлем. Поддастся ли она этому вирусу? Все в руках ее членов».

Сам же Киев готов обезопасить себя от этого «вируса» путем ампутации дипломатических отношений с Москвой. О том, что этот вопрос стоит на повестке дня, заявил президент Украины Владимир Зеленский:

«Хочу сообщить вам, что я получил запрос от Министерства иностранных дел. Я рассмотрю вопрос о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией. Это новая акция агрессии против Украины, которая требует немедленной и решительной реакции со стороны наших международных партнеров и международного сообщества. Мы считаем, что принятием такого решения Российская Федерация создает правовую основу для дальнейшей военной агрессии против Украины, нарушая все двусторонние и многосторонние международные обязательства».

При этом украинский лидер вспомнил о событиях в Грузии в 2008 году и то, к каким последствиям привела пассивность Запада:

«Европа и мир не могут допустить повторения трагических ошибок, допущенных в Грузии в 2008 году. Мы договорились о необходимости немедленного введения санкций за очередную агрессивную акцию против Украины. Украина как никогда нуждается в поддержке со стороны партнеров своей обороноспособности, а также в поддержке своей экономической стабильности».

Зеленский потребовал проведения экстренной встречи Совета безопасности ООН, в которой, помимо пяти постоянных членов – Великобритании, Китая, России, США и Франции – должны также принять участие Германия, Турция и сама Украина.

Владимир Путин же продолжает утверждать: Россия никогда не покушалась на территории других государств и восстанавливать империю не собирается:

«Сразу же хочу сказать: мы видим и предвидели, можно сказать, спекуляции на эту тему – на тему о том, что Россия собирается восстановить империю в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности. После распада Советского Союза Россия признала все новые геополитические реалии и, как вы знаете, активно работает над укреплением нашего взаимодействия со всеми странами, независимыми государствами, возникшими на постсоветском пространстве».

Тем не менее российские войска уже находятся на территории Украины. А признание ДНР и ЛНР, по мнению большинства аналитиков, не более чем предлог для того, чтобы избавиться от необходимости скрывать свое прямое военное участие в конфликте в Донбассе.